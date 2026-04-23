Министър Младенова: България има нужда от млади предприемачи, които не чакат промяната, а я създават

Министър Младенова: България има нужда от млади предприемачи, които не чакат промяната, а я създават

23 Април, 2026 12:40

Министърът насърчи младите иноватори да не се отказват от мечтите си, да рискуват и да не се страхуват от неуспеха, защото техните идеи имат значение

Министър Младенова: България има нужда от млади предприемачи, които не чакат промяната, а я създават - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във време на бързи технологични промени младите хора са тези, които най-естествено мислят в посока иновации, нови решения и нови пазари. Подкрепата на младежкото предприемачество не е просто добра инициатива, а стратегическа за страната. Това каза министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова при откриването на Next Gen Entrepreneurs Day, част от националния конкурс „Най-добър младежки стартъп на България – 2026“.

„Тук виждам млади хора, които имат идеи, талант, амбиция и енергия, които искат да превърнат мечите си в реални бизнеси“, допълни тя. По думите ѝ съвместната организация на конкурса между Фонда на фондовете и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е пример как образованието и инструментите за подкрепа на предприемачеството могат да работят заедно. „Именно такива партньорства са нужни, за да превръщаме предприемаческия потенциал в реални резултати. Вярвам в ползата от финансовите инструменти, които имат дисциплиниращ, но и мултиплициращ ефект като постигат значими резултати. Нашата задача като институции, преподаватели и партньори е не само да насърчаваме младите предприемачи, но и да дадем реална среда за развитие“, посочи Младенова и отбеляза, че държавата не трябва да се меси пряко в техните решения.

Министърът насърчи младите иноватори да не се отказват от мечтите си, да рискуват и да не се страхуват от неуспеха, защото техните идеи имат значение. „България има нужда от млади предприемачи. Има нужда от хора, които не чакат промяната, а я създават. Министерството на иновациите и растежа е ваш естествен партньор и правим всичко необходимо, за да работим със скоростта на бизнеса“, каза в заключение Младенова.

На събитието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на ФнФ, институциите, академичните среди, студенти, предприемачи, участници в тазгодишния конкурс „Най-добър младежки стартъп на България“ и други.

Конкурсът “Най-добър младежки стартъп в България” е трамплин за младите хора в България за успешно стартиране на собствен бизнес и цели да повиши предприемаческата и финансовата култура, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, иновации, представяне пред инвеститори и др. Ценна възможност за всички участници е създаването на бизнес контакти с инвеститори, предприемачи, научни среди, и привличане на съмишленици към реализирането на идеите. До момента през него са преминали над 750 участници с над 500 идеи, а част от тях са получили и инвестиция за растеж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    17 11 Отговор
    има нужда от младите ама милион и половина избират дърти катъри

    Коментиран от #7, #9, #10

    12:45 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Млади

    43 2 Отговор
    предприемачи ? В окупирана от мутри и олигарси държава ?! Да им вземат и парите , и бизнеса !

    Коментиран от #47

    12:46 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха,ха

    25 3 Отговор
    Те избягаха ма🤣 останаха толупендърите

    12:50 23.04.2026

  • 7 Мерси!

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Да не съм майка им, та да харесвам младите, които се доказаха като кретени!

    12:53 23.04.2026

  • 8 бойко българоубиец

    27 2 Отговор
    пък аз ги чакам да ги рекетирам и да им взема бизнеса ;)

    Коментиран от #14

    12:53 23.04.2026

  • 9 ггфдгфдгфд

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    най млади има в партията на Радев

    Коментиран от #12

    12:54 23.04.2026

  • 10 ттттррррр

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    по добре дърти отколко млади соросджендъри като киро и кокоро

    12:54 23.04.2026

  • 11 Фатмак

    6 9 Отговор
    Младите в казармата, а оттам на фронта да помагат на братушките, както прадядовците им.

    Коментиран от #21

    12:56 23.04.2026

  • 12 честен ционист

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "ггфдгфдгфд":

    Всички от МГЕРБ се прехвърлиха при Льотчика.

    12:56 23.04.2026

  • 13 Черната пантера

    23 0 Отговор
    Много се е настървила тази министърка, за високотехнологични млади предприемачи и меринджеи.

    13:05 23.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Младите

    15 2 Отговор
    и умни
    няма какво да ги задържи тук.
    Трябва да са мазохисти, за да останат.

    13:16 23.04.2026

  • 16 България има нужда

    19 0 Отговор
    От по малко кухи фрази и заучени клишета

    Коментиран от #24, #42

    13:17 23.04.2026

  • 17 хаха

    9 1 Отговор
    Трябвало им някой да им издържа некадърната администрация тоест.

    Абе вие даже прясно мляко не можете да произведете в онова Блато.

    13:17 23.04.2026

  • 18 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    7 13 Отговор
    Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите!

    Коментиран от #32, #38, #43, #45

    13:18 23.04.2026

  • 19 Мнение

    17 0 Отговор
    Като почнат с тия безсмислени опорки (млади предприемачи, млади избиратели, поколението z и др щуротии), не мога да ги трая!

    Как разбрахте, че въпросните "млади" са решението за проблемите на България???
    Когато си на 18-25, нямаш представа на кой свят си намираш, камоли да разсъждаваш за един цял народ?!

    Търсете хора с опит (мин от 40 нагоре), които са преминали през различни трудности и перипетии в живота, те имат най-голям шанс да допринесат за подобрението на България!

    Голяма част от младите (особено сегашното положение), са толкова промити и скарани с реалността, че като ги питаш що протестират, една огромна част повтарят наизуст каквото им спуснали Цънцарова и Крумова, без грам логическа и критична мисъл?!

    На България й трябват родолюбци на първи място, на второ умни, можещи и с опит, както и независими хора!

    Нпо-тата на шорош и др подобни, които получават милиони за да прокарват чужди политики и интереси, моментално трябва да бъдат забранени в България!!!

    13:18 23.04.2026

  • 20 Госあ

    12 0 Отговор
    Какви идеи, бе ? Как да излъжат някого ! Иновациите се правят в Китай и сащ, от топ учени и инженери, а не от “експерти” от нов български и ЮЗУʼто ! Това, което може да вдигне България е, тези иновации да се произвеждат и в България.

    13:20 23.04.2026

  • 21 Умнокрасив младеж

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Фатмак":

    Няма нужда да заминаваме . И тук е пълно с укрофили , които по-добре да смачкаш , за доброто на България .

    13:21 23.04.2026

  • 22 ааааааааааааа

    12 0 Отговор
    Бил съ предприемач , мерси ! Само проверки , рекет и като сложиш всички данъци и осигуровки се получава , че имаш 67 % разход

    Коментиран от #46

    13:22 23.04.2026

  • 23 Бени Пича

    11 1 Отговор
    Аз пък виждам как кадърните млади са предимно с еднопосочен на терминал 2 на летище София.
    Не защото искат, ами защото всичките дето сте загрижени за тях сте от един стар бардак дето сега искате да правите нов ама пак да сте си същите ку..ви.

    13:24 23.04.2026

  • 24 Мнение

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "България има нужда":

    Абсолютно!

    Те (ппдб-ейските отрпки) сложили министър на иновациите "Младенова", да акцентират върху младите?!
    А най-послушните от тия млади, ще ги карат на обучение в Петрохан?!

    България има крещяща нужда от родолюбци и от масови референдуми!
    Никви кинти НЕ трябва да се пращат на зеления наркоман!

    Дано Радев се опълчи на урсулевите чудовища!
    Надявам се, ама силно се съмнявам!

    13:24 23.04.2026

  • 25 ха ха

    7 0 Отговор
    "предприемачи" с розови бузки отгледани от агент смит

    13:25 23.04.2026

  • 26 ииииииииии

    13 0 Отговор
    В мутренска държава , не виреят предприемачи , защото ги чакат да си развият бизнеса и им го вземат ,съвсем законно .

    13:27 23.04.2026

  • 27 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Как па нито един от тия т.нар.младежи не замина за Украйна да се бие с агресора,а по цял ден търкат телефоните и си скубят космите в БГто? За такава порода младежи старите казват:

    "Чуди се от кво да Умре"

    Коментиран от #30, #33

    13:28 23.04.2026

  • 28 дезинфектант

    9 1 Отговор
    Аз ще изчакам да видя Асен Василев , Ивайло Мирчев ,Божанов да станат предприемачи и , чак после аз

    13:29 23.04.2026

  • 29 Гост

    8 1 Отговор
    България има нужда от нормална среда, тогава всичко ще се развие достатъчно добре. Обаче, тя е отровена от ДС i БКП метастази, техните отрочета и креатури, назначени "бизнесмени" и други вредни oтпaдъци като тези в съд, прокурватура, следствие и всички служни и службички.

    13:31 23.04.2026

  • 30 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Макар да има резон в съобщението Ви, НЯМА да цъкна +, поради отвратителния псевдоним!

    Човечеството ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ СРЕЩУ ЗЛОТО, А НЕ ДА ГО РЕКЛАМИРАМЕ ЧРЕЗ ПСЕВДОНИМИ, ИМЕНА НА ФИРМИ, ЧЕ И ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ (огромна пр.стотия бе това с тая м.лоумната адска енергийна напитка)!!!

    Коментиран от #44

    13:33 23.04.2026

  • 31 Селска министърка, ей

    10 0 Отговор
    Тая министърка що не стане предприемачка да види какво е да плащаш, плащаш, а тя на държавна сладка заплатка.

    13:34 23.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 То и Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    е агресор.

    13:37 23.04.2026

  • 34 666

    10 0 Отговор
    Още при първият контакт с инситуцийте, рзбираш, че е грешка да се опитваш да развиваш нещо.

    13:41 23.04.2026

  • 35 Роки

    8 0 Отговор
    Празни приказки. Изнесоха златото на България, те ще ми говорят за словоблудства от рода на "Вярвайте, че имаме нужда от Вас, за да ви казваме, че сме тук заедно, за да мечтаем"

    13:42 23.04.2026

  • 36 ВСЕКИ ЧИНОВНИК

    6 0 Отговор
    Търси друг да му свърши работат. Тази ще я попитам - А ти за какво си??

    13:43 23.04.2026

  • 37 Голям майтап

    3 5 Отговор
    Защо се покрихте русофили недни, къде е Радев, дали ни подготвя още един договор с "Боташ", ехооо "Прогресивна България" къде се загубихте, да не си мислите, че някой друг ще ви върши работата, кого ще критикувате сега 60клуци непоръбени?

    13:46 23.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хмммм

    6 0 Отговор
    Министър. какъв министър е това недоразумение?

    13:52 23.04.2026

  • 40 Перо

    6 0 Отговор
    Локуми, локуми, локуми, без покритие!

    13:53 23.04.2026

  • 41 Абе

    4 0 Отговор
    Де що малко покълне и те го стъпкват и отравят а после не растяло.

    13:54 23.04.2026

  • 42 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "България има нужда":

    Като за начало ще е добре

    13:55 23.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Всяко мнение е конструктивно и се зачита.Имате + от мен.

    14:00 23.04.2026

  • 45 хомоглупендикус

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    и идва поколението на тъпаците,неграмотни, но пръскащи злоба, без покритие,без знания и нищо не построили през живота си като теб- хомоглупакус

    14:00 23.04.2026

  • 46 Мога

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "ааааааааааааа":

    да го потвърдя. Работя сума години да произвеждам машини... само нерви и разправии, никаква помощ за нищо, дори наченки няма. Нестига че с нищо не се помага ами ти пречат! Поне нищо да не правят ще е по-добре а то е непрестснен всевъзможен тормоз. И потвърждавам, че държавата ти прибира около 70% от дохода, реално са там някъде, това е грубата истина. Вече се дърт и няма мърдане но за младите ги съветвам да не се занимават с производство в България, държавата и празнодумците ще ги съсипят. Всичко друго са о не и производство тук.

    14:03 23.04.2026

  • 47 САНДОКАН

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Млади":

    Точния коментар. Тъй като територията е фалирала и скоро и кредити няма да могат да се взимат , се опитват да излъжат някой успели на вън хора да им вземат това което имат.

    14:21 23.04.2026

  • 48 България има нужда от млади предприемачи

    2 0 Отговор
    а отде пари мари калинко

    14:22 23.04.2026

  • 49 Файърфлай

    0 0 Отговор
    От какви хора ИМА нужда България е ясно.По-интересно е от какви НЯМА нужда:
    1.Управляващи ,които пречат ,мачкат и рекетират предприемчивите.Тук вече е постигнат успех-двамата Главни терористи са изгонени,поне да не пречат.
    2.От административни "специалисти",които единственото нещо което могат да правят е да щракат с мишката.Те са Много и борбата ще бъде трудна.
    3.За много университетски специалности (сещате се за тях) трябва да се обявят 5-10 години Нулев прием или направо да бъдат закрити.

    14:22 23.04.2026

  • 50 000

    0 0 Отговор
    Бъргария трьбва да започне да си произвежда храната, иначе идва глад.

    14:30 23.04.2026

  • 51 Само да питам

    0 0 Отговор
    а работници не трябват ли на тази държава само предприемачи и всеки втори компютърджия няма кой една дупка да изкопае.
    Румънската войска като е стигнала до Врана почти у София са се зачудили каква е тази държава само търговци и въртят алъш вериш пък войници няма.

    14:34 23.04.2026

  • 52 Констатация

    2 0 Отговор
    Мадам, Предприемачеството може да възникне, да съществува и да се развива само в Правова държава , а не в Мафиотско-Кланова!!!!

    14:34 23.04.2026

  • 53 ТОЗИ Е М А Л О У М Е Н

    2 0 Отговор
    При буржоазният строй, няма нужда от нужда, няма дефицит. Само чакаш на някой да му дойде алчна идея и да инвестира някъде в нещо. Може и да чакаш докато Слънцето огасне.. За дефицитът се грижи вносът и цената, не държавата и правителството. ТОВА Е КАПИТАЛИЗМЪТ

    14:39 23.04.2026

  • 54 Механик

    3 0 Отговор
    А на бас, че тая под предприемачи разбира "старт-ъп"-аджии, инфлуенсъри, блогери, онли-фенове или нещо такова, не произвеждащо нищо, но звучащо модерно и актуално!?!

    14:43 23.04.2026

