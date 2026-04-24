Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Това заяви премиерът в защита на главния секретар Георги Кандев.

"Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон.

Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство.

​Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР:

Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас!".