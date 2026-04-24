Новини
България »
Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

24 Април, 2026 11:35 2 848 48

  • андрей гюров-
  • георги кандев

Премиерът публикува остра позиция във фейсбук в защита на Георги Кандев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Това заяви премиерът в защита на главния секретар Георги Кандев.

"Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон.

Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство.

​Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР:

Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас!".


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е ако не можете и един заговор

    41 4 Отговор
    Да озаптите , за какво сте там?

    Коментиран от #4, #33, #43

    11:38 24.04.2026

  • 2 Абе

    14 8 Отговор
    Не че нещо, ама картофа не е ли плод по същността си.. Или корен, като минимум

    Коментиран от #8

    11:40 24.04.2026

  • 3 Кои сте вие?

    28 60 Отговор
    Кои сте зад него? Ти и бълхите ти? Кои сте вие толкова, ти си никой. Незаконник.

    Коментиран от #10, #31

    11:40 24.04.2026

  • 4 Ъхъ

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е ако не можете и един заговор":

    Даже и заговорниците са известни! Каква е целта на заговора, не знаем!🤥

    Коментиран от #7

    11:41 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво Гюров!!!

    59 28 Отговор
    Всеки нормален Българин стои зад Вас. Разбийте гадната св..инскааа кочина на трески.

    Коментиран от #15

    11:43 24.04.2026

  • 7 хмм

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Вчера чухме нещо за купувачите на гласове. На правосъдието ли щяли да ги дават. Нещо такова ...

    11:43 24.04.2026

  • 8 Сила

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Картофа е известен с "лекото" си поведение зад решетките на софийския затвор .... има серия клипове по темата !!!

    11:44 24.04.2026

  • 9 Дориана

    58 18 Отговор
    Пеевски и Борисов да са наясно, че ако продължават неистово да пречат на властите да си вършат работа по унищожението на корупцията и мафията, по изчистването на зависимите институции , по реформите в Съдебната власт народния гняв ще се изсипе с още по- голяма сила срещу тях. А, Ние ще им помогнем това да стане Борисов и Пеевски да напуснат завинаги политиката за да не пречат на Освобождението на България от Зависимости.

    Коментиран от #13

    11:44 24.04.2026

  • 10 А ти който си бе

    34 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кои сте вие?":

    Пъпеш??? Ако не си Българин, какво правиш тук. Гнусна невестулке.

    11:44 24.04.2026

  • 11 ПеПеДеБерас

    19 35 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе!

    11:44 24.04.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 8 Отговор
    ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ 5-ТИ МАЙ ДА СЕ ЗАКЪЛНЕ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО И
    ЛАУРА КЬОВЕШИ ДА ПОЧНЕ С АРЕСТИТЕ :)

    Коментиран от #22, #25

    11:49 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ддд

    23 18 Отговор
    Сещам се, как един друг премиер на ПП-ДБ (Денков), късаше ризи в подкрепа на гл. секретар Ж. Коцев.
    И накрая се оказа че Ж. Коцев е участвал в схеми на контрабанда.
    Гюро да внимава да не се окаже и тука, гнила ябълка.

    11:51 24.04.2026

  • 15 Ха ХаХа

    25 31 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Гюров!!!":

    Гяуров ще лежи в затвор за 10 г.договор с Украйна.
    Цялата измислица че Кондев е заплашван е за са си вдигат акциите.
    Всичките им тъпи доказателства за купуване на гласове са изхвърлени като негодни.
    Доказателството е кой доде и кой взе парите.
    Списъци с имена и пари не са никакво доказателство.
    Само тъпази вярват на тези спекулации,шум и имитиращи на дейност

    Коментиран от #41

    11:51 24.04.2026

  • 16 Грозно

    9 8 Отговор
    На много ниско ниво сваляш институциите.

    11:53 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вички разумни хора

    15 14 Отговор
    че тези драми около ППДБ- да влезе ли Манол или да не влезе, от къде да влезе Кокора , кой да наследи Сарафов, кои да бъдат във ВСС и кой да избира бъдещия главен прокурор, да има ли договор между фракциите на ППДБ или да няма, сега пък имало заговор и т.н., имат ЕДНА ЦЕЛ- отвличане на вниманието на нацията от факта, че в същото време кабинетът на Гюро Михайлов РАЗЧИСТВА ПЪТЯ на Радев към властта! Тече ежедневно монтиране на верни фуражки на Радев на всички позиции в местната и централна власт, в медиите, в СЕМ- ген. Наплатанова, във всички агенции и служби и т.н.

    България е обилно полята с пенсионирани военни! Те ще ни управляват , те ще борят корупцията, те ще водят страната в технологичния и объркан нов свят?!


    Скачайте пак по жълтите павета!

    Коментиран от #21

    11:54 24.04.2026

  • 19 А, да вие сте...

    14 8 Отговор
    Вие сте правилните петроханци! Всичко знаете ама само за крадене и мръсотия ставате. Кривиуста пак прави идиотщини до последно. Шарлатани .

    11:58 24.04.2026

  • 20 Анонимен

    15 13 Отговор
    Кога ЕС съд ще се произнесе че този е незаконен Газене на конституцията на закони на демокрация Касиране на цялата ала бала

    11:58 24.04.2026

  • 21 Само така

    8 9 Отговор

    До коментар #18 от "Вички разумни хора":

    Военен режим...

    11:59 24.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шопо

    9 0 Отговор
    Люто маке

    12:00 24.04.2026

  • 24 Няма как

    13 3 Отговор
    Някой от хората да помогне на полицията ,тя слаба и беззащитна а лошите я обиждат.

    12:00 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ура,,Ура

    12 8 Отговор
    Трият ме защото наричам двете прасета страхливци. Личи си кой я върти тая медия.

    12:05 24.04.2026

  • 27 Хаха

    12 11 Отговор
    Гюро, гогооо...
    Не ви е работа да рИвете по медии и фейсбуци, като ученички, а да работите, т.е. арестувате въпросните с прякори на зеленчуци! Толкова ли ви е "страх" от тях или от кого, от двамата шишаци ли, които в момента са по-ниски от тревата!?
    Тогава ще ви оценят хората, а не с пиар акции, рИване по медиите, замитане на педрохан под килима и същевременно да имате наглостта да настоявате Радев да "остави" същото това ревливо ръководство на МВР...

    12:06 24.04.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    13 4 Отговор
    Със сигурност Дубаевски никак не е доволен от 7 процента и че са му пречили да си купи още! Бочко и той! Въпросът е "Кой ще ги осъди" като Прикриватурата и съдът са пълна бутафория на съдебна система. А иначе за г-н Кандев само най-добри думи и огромно уважение - стойностен човек и професионалист!

    12:09 24.04.2026

  • 29 Умник Гюро, министър-председател

    22 8 Отговор
    Гюро, ти кажи имаш ли право като служебен министър да подписваш 10-годишни военни договори в Украйна,
    имаш ли право като служебен министър да подписваш заеми за Украйна, които ще загробят нашата държава с борчове?
    Гюро, твоето място е в затвора до края на живота ти!

    12:09 24.04.2026

  • 30 Дам

    16 5 Отговор
    Мафията и бухалките не са доволни от работата на секретаря и Христанов

    12:12 24.04.2026

  • 31 А ти

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кои сте вие?":

    въшко кой си ?

    Отговор:

    НИКОЙ!

    12:12 24.04.2026

  • 32 хаха ха

    14 7 Отговор
    трябва ме зщита,да - срещу изземването на тетрадките за вересиите като списък за купуване на глаове, както и касиките за болни хора - де що има пари и списък по някакъв повод, го обяви за купуване на гласове,щото това е най-лесния и бърз начин да се покаже коакъв борец за правда е - ама си затваряха очите при купуването на гласове от "своите" - щото това не е престъпление, а "вкарване в пътя" на неориентираните, нали така? А що сш затвор очите за ромскте барони, които имаха вече споразумение с водачите на промяната и не го криеха, дори имаше публичност? Що не промерите за кого гласуваха ромските махали, хората от списъците на лихварите и бързите кредити? или те са от нашите?

    12:14 24.04.2026

  • 33 Целата е PR

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Е ако не можете и един заговор":

    Това е новият Борисов. Старата песен на нов лад. Добър човек изглежда. Въпросът е дали е чел "Винету"?

    12:17 24.04.2026

  • 34 Конспиратор

    10 9 Отговор
    Гузен-негонен бяга. Няма прокурорско производство срещу гл.секретар на МВР.
    Имаше друг бивш гл.секретар на МВР от моралните :) ПП листи - Живко Коцев , но след контрабандната завера с Паскал и Банкова е в дълбоката сянка на завладяната държава.

    Коментиран от #39

    12:22 24.04.2026

  • 35 Грийн сок

    5 3 Отговор
    Идвам стига!
    оревахте всички
    сайтове
    даже ги оср. те

    12:26 24.04.2026

  • 36 Някой

    13 8 Отговор
    Хайде изчезвай от поста министър председател, укропоклоннико!

    12:27 24.04.2026

  • 37 СВД

    2 5 Отговор
    Кандев ми прилича на Михаил Хмуров в ролята на майор танкист от 1941 г. Филма е украински няколко години преди СВО! В началота някъде дават майор танкист в цялото си великолепие, с униформата без пагони, с петлици, изпънат! Бавно вдигна глава и под козирката се видяха сиви очи, които гледаха не само лошо, но и страшно! Подчинени и мобилизиран инженер от завода за танкове третираше като най обикновени роби! А Кандев.., ако някой злоупотребява с правомощия, например прокуратура, злоупотреби и ти! Вземи един взвод жандармерия, отиди и ги разхвърляй, да не се налага народа да прави тези недемократични дейности!

    12:28 24.04.2026

  • 38 така така

    9 4 Отговор
    Какви заговори? Вие сте от 3 месеца на власт и нищо не сте направили. Само за заговори говорите!

    12:31 24.04.2026

  • 39 СВД

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Конспиратор":

    Паскал е в контрабандата от Тодор Живково време! Банкова бе формален шеф на Митниците по малко от два месеца! И точно по време на предизборната кампания Паскал сключи споразумение с уважаемата прокуратура, но това не помогна на мафията в изборите! Е, в някои села имат завиден резултат, някъде до бройка повтаряща избора на съответния гербераски кмет! Особено в Хасковско!

    12:33 24.04.2026

  • 40 В това Гюрово правителство...

    8 10 Отговор
    ...имаше едно свястно министерство,което наистина си свърши работата...!
    И това е на МВР!
    Министърът и Гл.Секретср заслужават адмирации,за смелостта си да се опълчат срещу купеният вот!
    Радвах се,когато всеки ден съобщаваха и показваха,разни екземпляри,с белезници на ръце,как ги арестуват и натикват в полицейските бусове...
    Долу ръцете от Гк.Сркретар на МВР!

    12:37 24.04.2026

  • 41 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Имитирали викаш дейност...!?
    А предните правителства даже не се постараха поне и да...,,имитират",че вършат нещо против купеният вот ,при безкрайните избори в БГ...!
    Аре у лево!

    12:42 24.04.2026

  • 42 Редовните циркове пи-ар номера

    6 4 Отговор
    на педроханската НПО секта ЛГППДБ

    12:45 24.04.2026

  • 43 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е ако не можете и един заговор":

    Ти още малко и ще кажеш :
    Ако един заговор за убийство на Джон Кенеди,не можа да предотврати ЦРУ-за какво са там...?!

    12:46 24.04.2026

  • 44 Аз по свестен и професионален

    2 5 Отговор
    премиер досега не помня да сме имали. Па копейките, депесарите и гербаджийчетата си ревете колко ви душа сака.

    13:18 24.04.2026

  • 45 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?

    2 0 Отговор
    Отговори неговата Гюровица Нейнски: "Тази година умник Гюро не си купи шапка по Великден, значи няма Гюро глава, но глава не му трябва."

    13:50 24.04.2026

  • 46 Питане

    1 3 Отговор
    Г-н Гюров, г-н Кандев е личност на честта, достоен и смел и достатъчно силен, за да се справи заедно с колегите си по пагон.
    Очакваме Вие да направите друго изявление и да обясните как Делян Пеевски ще източни за приближени фирми десетки милиони от ББР, същата, чиито резерв уж беше под Ваш контрол

    14:05 24.04.2026

  • 47 фашистките интриги се засилват

    2 0 Отговор
    Много,много украински шпиони се навъдиха и започват да плетът интрига след интрига. Че и отгоре Българите им плащат да са добре,пращат им снаряди да убива руснаци . България ще заприлича на Украина. Фашистко гето срещу народния вот.

    14:12 24.04.2026

  • 48 безпартиен

    0 0 Отговор
    Когато някой се кани да застане зад теб,пази си з@дника или ако са ти меки китките си носи в@зелин!

    14:30 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове