Доц. Атанас Славов: Българските граждани искат политическа стабилност

25 Април, 2026 19:10 822 36

Коалиционните партньори трябва да се обединят около една кандидатура за президент

Доц. Атанас Славов: Българските граждани искат политическа стабилност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Има голяма разлика между думи и дела при лидера на ГЕРБ. Те имаха възможност да се откажат на няколко пъти от модела „Пеевски”, но не го направиха. За нас те са затворена страница. Българските граждани искат политическа стабилност", заяви доц. Атанас Славов от "Да, България" в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"За нас по-важни са правилата и принципите преди назначението на нови членове на ВСС. Тук не става дума да си делим квотите в съвета. Ние от ПП-ДБ отново ще внесем нашия законопроект за промяна на правилата за избор на ВСС още в първия ден на новото Народно събрание”, каза още той.

"Аз не очаквам Ваня Стефанова да приложи промяна в прокуратурата. Целия ѝ професионален опит е свързан с лобитата, срещу които ние се борим. Важното е, че имаме нов и.ф. главен прокурор, който да изпълнява тази длъжност", каза още бившият правосъден министър.

Славов коментира и ситуацията около влизането в парламента на Манол Пейков. "Цялата интрига, която се получи около Манол Пейков не е политическа драма. При нас тези решения кой от къде да влезе, стават след сериозни разговори. Парламентът губи от това, че него няма да го има, но е право на Асен Василев да избере от къде да стане депутат. Този случай разкри дефекти при реденето на листите", каза той.

Доц. Славов заяви, че коалиционните партньори трябва да се обединят около една кандидатура за президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нехис

    9 6 Отговор
    Стабилността я имаше, обаче Ганчо поиска Промяна и я получи - от края на 2020 досега има само инфлация нагоре.
    Искахте промяна, получихте я.
    Имаше една поговорка за лакомия г.....ъ......з.......

    19:12 25.04.2026

  • 3 И избраха

    10 7 Отговор
    военни , олигарси , комунисти и хрантутници , вечно на народен гръб , да им дават стабилност, ли ? Или им ги избраха , за да им бъдат мост !

    19:14 25.04.2026

  • 4 Фантомaс укpаински

    12 2 Отговор
    е правен минус, но е много вещ в бълването на тъпи комсомолски лозунги и клишета.

    19:14 25.04.2026

  • 5 име

    12 1 Отговор
    Е,нали влезнахме в еврозоната и шенген, нали сме в клуба на богатите, опашки от инвеститори се вия да инвестират, увеличава се покупвателната ни способност, решихме си проблема с работната ръка, образованието, инфраструктурата, корупцията,канят ни в А отбора на ЕССР, въртим се в центъра на евpoгeйcката икономика и квито там се сетите празни приказки за ползите от еврото. Всичко е ток и жици и хората нямат причина да недоволстват, жълтопаветниците вече не могат да съберат и 200 човекоподобни на протест!

    19:14 25.04.2026

  • 6 Нищо ново в България

    14 2 Отговор
    Смениха си местата! Сарафов и Стефанова са двете страни на една монета с която е платено спокойствието на двамата дебелани!

    19:14 25.04.2026

  • 7 Пустиня(к)

    8 3 Отговор
    Уикенда е преполовен, а бацко йощ го нема да ръсне некоя простотия за тва колко е велик.

    19:17 25.04.2026

  • 8 Баце

    14 1 Отговор
    Как пък всички знаете какво искат българските граждани, а пък един път не им дадохте думата чрез Референдум, за да го чуете директно???

    19:19 25.04.2026

  • 9 Ко речи?

    9 2 Отговор
    Ти кой беши, ве....?

    19:19 25.04.2026

  • 10 авантгард

    10 1 Отговор
    Не е вярно.
    Стабилност в рабиването на България - НЕ мерси!
    Компроментирани сте.....

    19:22 25.04.2026

  • 11 Развитие

    12 1 Отговор
    Стига злоупотребявайте с думата ГРАЖДАНИ и Хората

    19:23 25.04.2026

  • 12 Дориана

    6 5 Отговор
    А, Борисов и Пеевски най- нахално продължават да се натискат за власт дори включиха Прокуратурата и всички техни патерици за борба срещу народната воля за Освобождението на България от техните зависимости.

    19:23 25.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор
    Българските граждани не търсят политическа, а търсят икономическа стабилност. Писна им от увеличаване на цените. Писна им да виждат цени в България по-високи от тези в Европа. Писна им да са държавата с най-ниски доходи. Писна им от дебели политици, които миткат по света с държавни пари. Писна им от кордони с политици в лъскави лимузини, газещи наред гражданите, щото бързат за банкет.

    Коментиран от #19, #25

    19:26 25.04.2026

  • 14 Сталин

    6 4 Отговор
    Тоя доцент е полезен колкото торба с използвани тампони ,абе хайванин българските граждани искат бесилки и гилотини

    19:29 25.04.2026

  • 15 Цвете

    2 5 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО ПРИ ОГНЯНОВ. ТОЧЕН, КАКТО ВИНАГИ. УМЕРЕН В ПРИКАЗКИТЕ НЕ НАПАДАЩ ,ПРОСТО ДИПЛОМАТИЧЕН.👍👏🇧🇬

    Коментиран от #18

    19:30 25.04.2026

  • 16 НА СНИМКАТА

    3 2 Отговор
    Двама, които Радев трябва веднага да вкара в затвора.

    19:31 25.04.2026

  • 18 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Т.е. п€дерунгел

    Коментиран от #36

    19:39 25.04.2026

  • 19 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Сега гражданин твоят господар лично ще се погрижи за теб ТИ си неспособен явно да си управляваш живота ревеш тук все някой ти е виновенЕ сега твоят господар ЛИЧНО ще ти доставя храна вода доходи Обади ли му се вече Редно е да имаш вече богатства

    Коментиран от #23, #24

    19:41 25.04.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Този сайт става все по смотан. Трият смислените коментари и взеха да пишат само тъпотии. По идиотщини успешно се конкурират с ПИК.

    19:44 25.04.2026

  • 21 Да,бе

    0 0 Отговор
    Справедливост чрез възмездие...Иначе след време ще има Холокост на крадливата банда.

    19:49 25.04.2026

  • 22 Георги Илиев Митев

    2 0 Отговор
    Много добро изказване на този другар ! Дано го приложат на практика. Защото при тяхното управление също така добре обещаваха и говореха, но нищо добро на практика не направиха.

    19:49 25.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Едно си баба знае, едно си бае. Като нямате аргументи, налитате на лични обиди. Нито ме знаеш, нито ме познаваш, но правиш квалификации. Типично за " демократите".

    19:49 25.04.2026

  • 24 Миме

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    това го кажи на ПеПеДеБерасите , нали точно на танас генома се Путин му се привижда

    19:53 25.04.2026

  • 25 Бастардо

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Ревльовци,не разбрахте ли че човек сам трябва да се грижи за благоденствието си.Ако си ходил на училище само щото средното е задължително,а после не си се погрижил да придобиеш специалност да научеш занаят,а си седял по кръчмите да си пиеш бирата,как аджеба да ти плаща някой добра заплата?Държавата не ни е длъжна.

    19:53 25.04.2026

  • 26 Абсолютно...

    1 2 Отговор
    ...цялата политическа пасмина, била в парламета през последните 50 години, и техните семейства и роднини, до девето коляно -> директно в затворът, без съд и просъда, доживот! Само така ще живне малко от малко населението на територията! И моментално вадене на БГ от ЕС и НАТО -> със Западните държави само двустранни договори за икономическо съртудническо и никакво подчиняване на санкциите на ЕС!!!

    Коментиран от #31, #34

    19:56 25.04.2026

  • 27 НА РОСЕН

    3 1 Отговор
    Ще му вземат ли хотела??

    19:57 25.04.2026

  • 28 Софийски селянин,

    3 1 Отговор
    Ей много доценти и професори в тази държавичка...

    19:58 25.04.2026

  • 29 Георги Димитров

    1 3 Отговор
    Пазете се от интелигенцията защото тя винаги е продажна

    20:05 25.04.2026

  • 30 Народа

    0 1 Отговор
    иска така наречените политици от 89 до днес да са в пандиза. Хората искат мъст и кръв. Да се конфискуват имуществата на крадците. Искат нормални заплати, нормален живот.

    20:07 25.04.2026

  • 31 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абсолютно...":

    Ако БГ излезе от ЕС и НАТО както искаш,неминуемо ще СЕКНЕ Евросубсидията да Декар земед. Площ,което пък ще удари Зърнарите респективно РЕНТАТА МИ за обширните ми Земи в Добруджа.Ако пък излезем от НАТО,МОМЕНТАЛНО ще влезе дядо Иван и ще конфискува всичко "На ползу, Роду",т.е.АЗ ще обеднея колкото тебе?Ама такива като тебе що си мислят че такива като мене ще ви позволят да си разигравате коня на воля и непринудено?!Ееей,знайте си мястото в живота за да не ви го показваме по Трудния начин!Мдааа...:)

    Коментиран от #32

    20:10 25.04.2026

  • 32 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Педулеско ти ли ще показваш?

    20:13 25.04.2026

  • 33 Хахо

    2 1 Отговор
    Бандит, българските граждани искат да не плащат за Украйна, искат стабилност и мир, българските граждани искат да могат да си позволят да сложат хляб на масата си.

    20:18 25.04.2026

  • 34 Дапитам

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абсолютно...":

    Пич я преосмисли написаното.Какво икономическо сътрудничество с ЕС,без да сме в ЕС,кви 5 лв.Пък и никакво подчинение на ЕС.И кой мислиш че ще ни погледне?Вовата само това чака.А и както го е закъсал за пушечно месо,веднага мъжката част ще получи честитки.Това ли искаш?

    20:18 25.04.2026

  • 35 НО НЯМА, РАДЕВ Е ОТ ТЯХ

    1 0 Отговор
    Искат присъди и излежаването им, време е кралите да лежат. Трябва и сина му

    20:39 25.04.2026

  • 36 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Нешо бъркаш точно за този не е .

    20:44 25.04.2026

