Проф. Пламен Киров: Сарафов не може отново да заеме поста на и.д. главен прокурор

Проф. Пламен Киров: Сарафов не може отново да заеме поста на и.д. главен прокурор

25 Април, 2026 20:19 638 10

Реалните промени в съдебната система ще се забавят заради първоначалните политически приоритети на новия парламент

Проф. Пламен Киров: Сарафов не може отново да заеме поста на и.д. главен прокурор - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов не може да се върне на поста главен прокурор след изтичане на временното му изпълняване на функциите. Това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров в „Говори сега“. Той подчерта, че законовите ограничения не позволяват едно и също лице да заема позицията за неопределено време.

По думите му случаят със Сарафов вече е приключен от правна гледна точка.

„Приключи случаят, оставката е факт вече. Имаме ново временно изпълняваща длъжност за 6 месеца. Може би след изтичане на тези 6 месеца ще има друг временно изпълняващ и така“, заяви проф. Киров.

„Едно и също лице не може повече от 6 месеца да бъде“, посочи той.

Киров коментира и ролята на институциите в процеса, като посочи, че правосъдният министър е действал в рамките на политическия си мандат, но без да може да влияе извън закона.

„Той водеше една политическа борба срещу Сарафов… но все пак той е юрист, няма да си позволи действия, които са извън правото“, допълни той.

Според него изборът на нов главен прокурор и попълването на Висшия съдебен съвет ще бъдат обект на сложни политически договорки. По думите му процесът в съдебната власт неизбежно ще бъде свързан с политически интереси.

„Всичко ще се превърне в разменна монета, защото никога партия няма 160 народни представители, за да може да контролира изменения в Конституцията“, заяви проф. Киров.

Прогнозира, че реалните промени в съдебната система ще се забавят заради първоначалните политически приоритети на новия парламент.


Sofia / Bulgaria
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    Сарафов не може, но тов. Чайка може.

    20:24 25.04.2026

  • 2 Тактик

    1 0 Отговор
    Времето е пари . Властта е пари. Правораздаването е пари.....

    20:29 25.04.2026

  • 3 От затвора

    3 0 Отговор
    Може ли да се заеме поста. За един приятел питам.

    20:31 25.04.2026

  • 4 Българин

    3 0 Отговор
    "Според него изборът на нов главен прокурор и попълването на Висшия съдебен съвет ще бъдат обект на сложни политически договорки. По думите му процесът в съдебната власт неизбежно ще бъде свързан с политически интереси." А Демерджиев обясняваше днес, че новият редовен главен прокурор и ВСС щели да бъдат политически независими...

    20:32 25.04.2026

  • 5 Яшар

    3 0 Отговор
    Сарафа плаче за репресия и затвор ,но явно е тип албански реотан ..трудно и бавно загрява че доидоха нови времена ..хубави или лоши времето и ...(после Господ Бог ще отсъди ..щото и Радев е грешен штото е комунист ..да го е ..!)..този е по нагъл и от гешеф батко Пламене

    20:33 25.04.2026

  • 6 СПРЕТЕ ИМ ПАРИТЕ

    3 0 Отговор
    КАТО НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ ВЗЕМАЙКИ 5-6 000 € ЗНАЧИ НЯМА НУЖДА ОТ ТЯХ.БИЛИ НЕЗАВИСИМИ , А ОТКЪДЕ ТОГАВА И ЗА КАКВО ИМ СЕ ПЛАЩА ?

    20:33 25.04.2026

  • 7 Иван

    2 0 Отговор
    Омръзна ми всеки ден да слушам титана на ГЕРБ Киров.

    20:37 25.04.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Тоя долен гербераст е доста кофти човек. Не си заслужава

    20:41 25.04.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    Лицето от Снимката е просто "Конституционалист" което на практика значи "никой",но се прави на Конституционен Съдия" което пък си е ЗАБАВНО за околните.Междувременно сарафов е подал Оставка от длъжността "Гл.Прокурор",но оглавява Дръжността "ЗАМ.Тлавен",а на неговото място идва заместничката му!И тук въпросът е :Продължава ли да командва "Парада" Сарафов,или Да?нейсе - шапка свалям на факти че успяват да отразят Глупостите на Най-невзрачните професори...

    20:49 25.04.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя е от гербавите "професори"

    20:51 25.04.2026

