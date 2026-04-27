Петър Чолаков: ГЕРБ вече няма мнозинствата от периода след 2009 година. Трябва сериозно да се мисли за реформа

27 Април, 2026 07:51 1 037 17

"При Радев няма съпоставим финансов ресурс като при Бойко Борисов. Това може да се окаже проблем, въпреки че той има безспорен авторитет и е една от най-разпознаваемите политически фигури. Въпросът е дали това е достатъчно", коментира още политологът

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Очакванията са новото управление да започне работа и да изкара пълен четиригодишен мандат. Основен приоритет ще бъде реформата на съдебната система, тема, която в продължение на години беше отлагана. Наред с това на преден план остава и редуцирането на корупцията в публичната сфера, включително по високите етажи на властта. Подобни послания се чуват от години, като формации като "Прогресивна България" директно посочват т.нар. модел "Борисов - Пеевски" и необходимостта от неговото преодоляване. Макар съдебната реформа да не е сред най-водещите им приоритети, както при ПП-ДБ, тя неизбежно остава част от процеса. В момента има и мнозинство, както и възможности за партньорства - включително с ПП-ДБ или чрез самостоятелни действия. За конституционни промени обаче ще бъде необходимо по-широко мнозинство, което предстои да се търси". Това коментира в ефира на Радио ФОКУС в предаването "Метроном" доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология към Българска академия на науките.

Чолаков се спря и на вътрешните напрежения в коалицията между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

"Първото, което трябва да направят, е да спрат крамолите вътре в тази сложна формула от различни политически сили. "Да, България" вече инициира разговори за прецизиране на коалиционното споразумение с ПП и ДСБ. Имаше сериозни разправии около Манол Пейков, както и спорове за депутатски места - например около Анна Будакова, която на 23 години стана най-младият народен представител след преференциален вот. Това доведе до вътрешни конфликти", каза той.

По думите му подобни процеси имат директно отражение върху политическата тежест на формацията.

"Има основен принцип - външната сила е отражение на вътрешната. Ако си слаб отвътре, ще бъдеш слаб и отвън и лесно ще бъдеш маргинализиран". Политологът коментира и ситуацията в ГЕРБ след изборите.

"ГЕРБ претърпяха тежка електорална загуба. Когато различни хора и политически сили години наред ти казват едно и също - че си олицетворение на определен модел – това е сигнал за сериозен проблем. Вижда се и ясна тенденция - партията вече няма мнозинствата от периода след 2009 година. Това означава, че трябва сериозно да се мисли за реформа".

Според Чолаков въпросът за бъдещето на партията е сложен заради лидерския ѝ характер.

"Това е класическа лидерска партия, в която лидерът държи основния ресурс и влияние. Ако той се оттегли или бъде отстранен, възниква въпросът какво следва за самата партия", каза той и направи и сравнение с Румен Радев.

"При Радев няма съпоставим финансов ресурс като при Бойко Борисов. Това може да се окаже проблем, въпреки че той има безспорен авторитет и е една от най-разпознаваемите политически фигури. Въпросът е дали това е достатъчно".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    СЛЕД АРЕСТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    ... И ПП ДБ ПРИКЛЮЧВАТ :))

    Коментиран от #11

    07:56 27.04.2026

  • 3 дпс-гепи

    7 2 Отговор
    откраднахме милиарди и държиме почти всичкия бизнес, бетон сме за дълги години

    07:57 27.04.2026

  • 4 ООрана държава

    5 5 Отговор
    Бсп итн са мъртви, скоро и герб

    07:58 27.04.2026

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    Хм........ "При Радев"........ При Радев ако започне едно разследване, как са се харчили ( крали ) парите на държавата последните тридесетина години, хептен това "стъкмистиката" ще му изпуснете края и на управляващи, и на опозиция!!!

    07:58 27.04.2026

  • 6 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Предстоят особени събития

    07:59 27.04.2026

  • 7 Анонимен

    3 2 Отговор
    Махат първия и въпроса е решен заеади него хората гласуваха за други

    08:01 27.04.2026

  • 8 Лост

    7 0 Отговор
    Сега М.Пейков да не вземе да се отдаде на алкохолен маратон и да се счепка с някой полицай , мислейки си,че още е с депутатски имунитет и да им тежи на съвестта.

    08:02 27.04.2026

  • 9 провинциалист

    2 1 Отговор
    А как се реформира ОПГ?

    08:07 27.04.2026

  • 10 Да,да, ама не

    0 4 Отговор
    А през 2009-та, какво точно мнозинство имаха двете мутри Чоко и Боко?

    08:08 27.04.2026

  • 11 Има решение

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Първо Борисов и Пеевски в затвора и след това България ще тръгне по своя правилен път на развитие.

    08:08 27.04.2026

  • 12 Атлантик

    2 6 Отговор
    Каквато и реформа да направят в ГЕРБ, Бойко Борисов си остава руски шпионин.

    Коментиран от #13, #16

    08:26 27.04.2026

  • 13 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атлантик":

    А ти провери ли под леглото за Путин?

    08:39 27.04.2026

  • 14 Някой

    1 3 Отговор
    Борисов не може и да се пенсионира, защото изпусне ли контрол и ще може да го съдят и в затвора.

    08:40 27.04.2026

  • 15 Кирил

    3 1 Отговор
    Червен боклук таи червени надежди

    08:41 27.04.2026

  • 16 Пожарна команда

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Атлантик":

    Разузнаването и шпионажът предполагат някакво ниво на професионална подготовка и интелект, които в случая липсват.

    08:41 27.04.2026

  • 17 Логика

    0 0 Отговор
    Аки хората искаха реформите в съдебната власт и изобщо предлаганите реформи на ППДБ то щеше да глсува за тях. Но Не гласува и тук Радев трябва да се сети, че хората не искат ШАРЛАТАНИЯ . Още повече, че ги видяхме колко са им качествени нещата. Не виждам какво добро могат да направят

    08:48 27.04.2026

