Петър Чолаков: ГЕРБ вече няма мнозинствата от периода след 2009 година. Трябва сериозно да се мисли за реформа

"Очакванията са новото управление да започне работа и да изкара пълен четиригодишен мандат. Основен приоритет ще бъде реформата на съдебната система, тема, която в продължение на години беше отлагана. Наред с това на преден план остава и редуцирането на корупцията в публичната сфера, включително по високите етажи на властта. Подобни послания се чуват от години, като формации като "Прогресивна България" директно посочват т.нар. модел "Борисов - Пеевски" и необходимостта от неговото преодоляване. Макар съдебната реформа да не е сред най-водещите им приоритети, както при ПП-ДБ, тя неизбежно остава част от процеса. В момента има и мнозинство, както и възможности за партньорства - включително с ПП-ДБ или чрез самостоятелни действия. За конституционни промени обаче ще бъде необходимо по-широко мнозинство, което предстои да се търси". Това коментира в ефира на Радио ФОКУС в предаването "Метроном" доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология към Българска академия на науките.

Чолаков се спря и на вътрешните напрежения в коалицията между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

"Първото, което трябва да направят, е да спрат крамолите вътре в тази сложна формула от различни политически сили. "Да, България" вече инициира разговори за прецизиране на коалиционното споразумение с ПП и ДСБ. Имаше сериозни разправии около Манол Пейков, както и спорове за депутатски места - например около Анна Будакова, която на 23 години стана най-младият народен представител след преференциален вот. Това доведе до вътрешни конфликти", каза той.

По думите му подобни процеси имат директно отражение върху политическата тежест на формацията.

"Има основен принцип - външната сила е отражение на вътрешната. Ако си слаб отвътре, ще бъдеш слаб и отвън и лесно ще бъдеш маргинализиран". Политологът коментира и ситуацията в ГЕРБ след изборите.

"ГЕРБ претърпяха тежка електорална загуба. Когато различни хора и политически сили години наред ти казват едно и също - че си олицетворение на определен модел – това е сигнал за сериозен проблем. Вижда се и ясна тенденция - партията вече няма мнозинствата от периода след 2009 година. Това означава, че трябва сериозно да се мисли за реформа".

Според Чолаков въпросът за бъдещето на партията е сложен заради лидерския ѝ характер.

"Това е класическа лидерска партия, в която лидерът държи основния ресурс и влияние. Ако той се оттегли или бъде отстранен, възниква въпросът какво следва за самата партия", каза той и направи и сравнение с Румен Радев.

"При Радев няма съпоставим финансов ресурс като при Бойко Борисов. Това може да се окаже проблем, въпреки че той има безспорен авторитет и е една от най-разпознаваемите политически фигури. Въпросът е дали това е достатъчно".