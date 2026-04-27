Коларова за Радев: За първи път партия влезе в електоралната ниша на ГЕРБ и му взе електорат

Клиентелният модел се възпроизвежда независимо от електоралните промени и колко радикални са те. Тази теза разви в интервю за БНР политологът проф. Румяна Коларова.

По думите ѝ, партията на Румен Радев е добре представена в два вида избирателни райони, където ГЕРБ и ДПС имат силно присъствие: ромските секции и общините, където двете партии имат свои кметове.

"Едната опция е, че клиентелните мрежи, които е ясно, че съществуват – дори преди 1989 г., по някакъв начин са се изпарили, са се свили, за да направят място на партията на Радев, а другият вариант е, че част от клиентелата е преминала към Радев. Ако имаме втория вариант, тогава партията на Радев има много сериозен проблем, защото в една или друга степен ще възпроизведе клиентелния модел, който съществува. Това е някакъв вид зависимост – двустранна, и има очаквания. Устойчивостта на този клиентелен модел наблюдавам от 40 години. Той се възпроизвежда независимо от радикалните електорални промени – 1991, 1994, 1997, 2001, 2009 г. Ще има много ясни индикатори накъде се върви", коментира политологът.

Като възможен индикатор тя вижда прилагането на Закона за лобизма – "дребен, но симптоматичен детайл".

През последните 4 години добрата работа на Народното събрание беше саботирана във всички посоки, прави равносметка политологът.

Дори в губеща ситуация можеш да минимизираш загубите, изтъкна проф. Коларова за ситуацията в ГЕРБ след изборите.

Същата дилема стои и пред Бойко Борисов - какво прави с клиентелата, какво прави с тази клиентела, която го е напуснала. На тези избори Борисов реши, че няма да провокира - ясно е, че имаше натиск и контрол върху електоралните брокери, които ГЕРБ използват. Той беше решил да се дръпнат, да бъдат по-пасивни. Големият въпрос е какво ще реши оттук нататък.

Това е първият случай, когато партия влезе в електоралната ниша на ГЕРБ и му взе електорат, посочи в анализа си политологът за резултата на "Прогресивна България".

Регламентирането на отношенията в ПП-ДБ е въпрос на оцеляване, но и ще предизвика вътрешна тежка криза.

Неслучайно до този момент те нямат споразумение, което е необходимо и което ясно би дефинирало личностни противоречия, отчита Коларова. Според нея формацията следва да бъде много ясна опозиция.

Пеевски успя да се наложи като представител на ДПС като регионална партия. Доган вече не е алтернатива за хората с тази идентичност, а Радев успя "да влезе" не без подкрепата на Доган и на част от елита на ДПС. Големият въпрос е ще се сложи ли край на българския етнически модел или той ще се запази, гласи прочитът ѝ за представянето на ДПС на парламентарните избори.

Българската избирателна система е уникална. Единствената, с която си прилича, е нидерландската. Характерна за тази система е лесната избирателна волатилност, като подкрепата за новите партии не е устойчива, поясни проф. Румяна Коларова.

Тези две държави в Европа се характеризират с много висока степен на неустойчивост на предпочитанията, която се стимулира от избирателната система.