Коларова за Радев: За първи път партия влезе в електоралната ниша на ГЕРБ и му взе електорат

През последните 4 години добрата работа на Народното събрание беше саботирана във всички посоки

Клиентелният модел се възпроизвежда независимо от електоралните промени и колко радикални са те. Тази теза разви в интервю за БНР политологът проф. Румяна Коларова.

По думите ѝ, партията на Румен Радев е добре представена в два вида избирателни райони, където ГЕРБ и ДПС имат силно присъствие: ромските секции и общините, където двете партии имат свои кметове.

"Едната опция е, че клиентелните мрежи, които е ясно, че съществуват – дори преди 1989 г., по някакъв начин са се изпарили, са се свили, за да направят място на партията на Радев, а другият вариант е, че част от клиентелата е преминала към Радев. Ако имаме втория вариант, тогава партията на Радев има много сериозен проблем, защото в една или друга степен ще възпроизведе клиентелния модел, който съществува. Това е някакъв вид зависимост – двустранна, и има очаквания. Устойчивостта на този клиентелен модел наблюдавам от 40 години. Той се възпроизвежда независимо от радикалните електорални промени – 1991, 1994, 1997, 2001, 2009 г. Ще има много ясни индикатори накъде се върви", коментира политологът.

Като възможен индикатор тя вижда прилагането на Закона за лобизма – "дребен, но симптоматичен детайл".

През последните 4 години добрата работа на Народното събрание беше саботирана във всички посоки, прави равносметка политологът.

Дори в губеща ситуация можеш да минимизираш загубите, изтъкна проф. Коларова за ситуацията в ГЕРБ след изборите.

Същата дилема стои и пред Бойко Борисов - какво прави с клиентелата, какво прави с тази клиентела, която го е напуснала. На тези избори Борисов реши, че няма да провокира - ясно е, че имаше натиск и контрол върху електоралните брокери, които ГЕРБ използват. Той беше решил да се дръпнат, да бъдат по-пасивни. Големият въпрос е какво ще реши оттук нататък.

Това е първият случай, когато партия влезе в електоралната ниша на ГЕРБ и му взе електорат, посочи в анализа си политологът за резултата на "Прогресивна България".

Регламентирането на отношенията в ПП-ДБ е въпрос на оцеляване, но и ще предизвика вътрешна тежка криза.

Неслучайно до този момент те нямат споразумение, което е необходимо и което ясно би дефинирало личностни противоречия, отчита Коларова. Според нея формацията следва да бъде много ясна опозиция.

Пеевски успя да се наложи като представител на ДПС като регионална партия. Доган вече не е алтернатива за хората с тази идентичност, а Радев успя "да влезе" не без подкрепата на Доган и на част от елита на ДПС. Големият въпрос е ще се сложи ли край на българския етнически модел или той ще се запази, гласи прочитът ѝ за представянето на ДПС на парламентарните избори.

Българската избирателна система е уникална. Единствената, с която си прилича, е нидерландската. Характерна за тази система е лесната избирателна волатилност, като подкрепата за новите партии не е устойчива, поясни проф. Румяна Коларова.

Тези две държави в Европа се характеризират с много висока степен на неустойчивост на предпочитанията, която се стимулира от избирателната система.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    6 10 Отговор
    Взе му електорат на Герб, защото с машините си прехвърлиха дигитални бюлетини.
    Ала-бала.....

    18:08 27.04.2026

  • 2 Сатана Z

    1 14 Отговор
    От къде Мунчо извади толкова кинти за да захапе електорат на ГЕРБ е тайна.Някакеи идеи да ви идват на ума?

    Коментиран от #7

    18:09 27.04.2026

  • 3 си дзън

    12 1 Отговор
    Моля да не коментираме кой къде влезе на ГЕРБ.

    18:09 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    24 0 Отговор
    По-скоро гербаджиите усетиха откъде духа вятъра и си скъсаха партийните билети.

    Коментиран от #14

    18:10 27.04.2026

  • 5 ДОБРА СПОЛУЧЛИВА

    19 2 Отговор
    СНИМКА НА ЕДНА ЗАВИСИМА ШУШУМИНГА. КОПАНКАТА ПРЕСЪХНА.

    18:10 27.04.2026

  • 6 историк

    19 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , и крачка напред няма да мръдне нашата страна !!!

    18:11 27.04.2026

  • 7 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    С такъв комисар като Кандев имат ли друг избор? Все едно да вървиш срещу Феликса Дзержинского.

    18:13 27.04.2026

  • 8 Мъка Коларова мъка,

    14 0 Отговор
    какво ще правиш без ГЕРБ ?

    Коментиран от #10

    18:14 27.04.2026

  • 9 Че те са

    5 0 Отговор
    едно и също , на другарката ? БКП !

    18:14 27.04.2026

  • 10 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мъка Коларова мъка,":

    Ти Коларова не я мисли, фамилията й е гарантирала успех в живота до девето колено.

    18:15 27.04.2026

  • 11 Ой ,Коларова, Коларова

    9 0 Отговор
    Не дей рева! Не идва краят на света!

    18:21 27.04.2026

  • 12 Деций

    9 2 Отговор
    Електората на Радев не хора от ГЕРБ,а хора неистово мразещи ГЕРБ и онзи примат и безпросветен еднокнижни!

    18:24 27.04.2026

  • 13 За хвалба

    6 1 Отговор
    ли е, че гербавите отишли при новия чичак, станали прогресивни гербери. Дърта гъска

    18:26 27.04.2026

  • 14 в реда на нещата

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    вятъра "Сергей" е на Всеки Километър

    18:27 27.04.2026

  • 15 Чапай

    3 6 Отговор
    Номера е следния...Гербаджиите преливат гласове към Радев за да спечели...понеже герберастите години наред направиха каша и обраха много пари.Трябва да замажат положението..Радев няколко месеца ще управлява,следват протести..свалят го и преписват всичко на него.Българина е късопаметен...всичко си влиза в крачка.Тема за размисъл към по горе писаното от мен.Всички медии и соц.проучвания показваха че Радев ще е първи..на кого са тия агенцийки? Все едно някой да каже твоята жена е по хубава от моята.

    18:30 27.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    На първи май се готви протест срещу Радев.

    18:35 27.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    3 0 Отговор
    Гербавата "професорка" сигурно страда сега

    18:50 27.04.2026

  • 19 Не плачи Коларовице

    5 0 Отговор
    Сега ще хвалиш новите. Нали и те са от БКП! Споко ! Ще имаш работа! Ти си свикнала ! Покажи на Радев партийната си книжка и пак ще обикаляш студията до като навършиш 95!

    18:50 27.04.2026

  • 20 Реалист

    6 0 Отговор
    Ако бях сега студент и тази очилата костенурка ми беше преподавател , веднага бих си хвърлил студ. книжка . Под достойнството ми е да ме учи тази псевдо политоложка . Тя е болен фен на ГЕРБ и заклета хейтърка на Радев . Отвратителна !

    18:55 27.04.2026

  • 21 Дарвин

    0 0 Отговор
    Г-н Коларов тробадур на БКП, а тази на г-на тиква. Жалко, че малко хора го знаят

    19:11 27.04.2026

  • 22 Нетолерантен

    1 0 Отговор
    Отвратителна жена с професорска титла.

    19:28 27.04.2026

  • 23 нормален човек

    1 0 Отговор
    Не я показвайте тая кукувица!

    19:29 27.04.2026

