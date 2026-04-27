Новини
България »
София »
Чешкият център в София затваря врати

27 Април, 2026 20:22 1 178 14

  • чешки център-
  • софия-
  • затваря

Предвидените събития до края на месец май, ще бъдат реализирани

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чешкият център в София прекратява образователната и културната си дейност у нас. Съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове той ще бъде закрит, съобщават от институцията.

От там добавят, че предвидените събития до края на месец май, ще бъдат реализирани.

Центърът в София е най-старата чешка институция от този тип извън страната. На 5 май той ще навърши 77 години.

Центърът е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грую

    6 33 Отговор
    Чехите са фашисти, не ни трябват тук.

    Коментиран от #3

    20:24 27.04.2026

  • 2 Кемс

    29 0 Отговор
    Наистина жалко. Чехите са имали много добро отношение към нас, още от създаването на третата ни държава. Няма да изброявам имена, че няма да стигне мястото.

    Коментиран от #10

    20:32 27.04.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 25 Отговор

    До коментар #1 от "Грую":

    Чехите от опит знаят, че нищо добро не я чака България, при бъдещото проруско правителство на Радев...

    20:40 27.04.2026

  • 4 Хе хе...

    9 3 Отговор
    Опукаха кинтите щото санкциите работят.
    Ха ха ха ха ха ха!

    20:42 27.04.2026

  • 5 Васо Ухото прави чалготека

    6 4 Отговор
    На това място.

    20:43 27.04.2026

  • 6 Даниел Немитов

    10 20 Отговор
    Жалко, много жалко и много тъжно! Бих предпочел да затвори руския културен център!

    Коментиран от #13

    20:43 27.04.2026

  • 7 Какво е правило министерство на култура?

    5 1 Отговор
    В БГ.

    20:43 27.04.2026

  • 8 Ройтерс

    16 1 Отговор
    Беше тип читалище
    За читалища вече никой не дава пари!
    ...виж,чешки кръчми ще има

    20:44 27.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кемс":

    Мислех да напиша нещо просто ..за чехкините ...но сте прав !

    20:55 27.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    5 0 Отговор
    Аз мисля, че от коментарите става ясно защо чехите си тръгват оттук.

    Коментиран от #14

    21:08 27.04.2026

  • 13 Мутри,Вън

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Немитов":

    Тъпанар с меки китки

    21:16 27.04.2026

  • 14 Мечо ПУХ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Да и от коментарите но по принцип на всеки му е ясно вече че тук ще е гетото на EU . Включително и хранилището за ядрени отпадъци. Виж пътищата, магистралите и презастрояването на по големите градове. Случайно , не мисля.

    21:17 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове