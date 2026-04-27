Чешкият център в София затваря врати

Чешкият център в София прекратява образователната и културната си дейност у нас. Съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове той ще бъде закрит, съобщават от институцията.

От там добавят, че предвидените събития до края на месец май, ще бъдат реализирани.

Центърът в София е най-старата чешка институция от този тип извън страната. На 5 май той ще навърши 77 години.

Центърът е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации.