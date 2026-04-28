Новини
България »
Пламен Димитров: Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване

28 Април, 2026 08:24 540 24

  • пламен димитров-
  • доходи-
  • заплата

Той заяви, че едва около 45% могат да стигнат 818 евро, необходими за един работещ, който живее сам

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване. Това заяви в „Интервюто на NOVA” президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той показа графика на ръста на заплатите за последните четири години. „Общото нарастване на средната работна заплата за малко над четири години е около 23-24%, като частният сектор расте по-бързо от обществения”, заяви Димитров.

Въпреки че се движим нагоре с процентни пунктове, ефектът върху джоба на хората трудно се усеща, смята Димитров. Той коментира и данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г.

По думите му едва около 45% могат да стигнат 818 евро месечно, които са необходими за един работещ, който живее сам. Останалите не стигат тази величина и живеят с по-малко пари на месец. Той посочи, че ключови стоки от малката потребителска кошница са над 100% от средноевропейските цени. Като пример президентът на КНСБ даде сиренето, яйцата и млякото, които са на 120-130% от средноевропейските цени.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите”, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 6 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    Коментиран от #5

    08:27 28.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    когато цъфнат теменугите , и работите тръгнат зле,......на другите и гледай ТИ да си добре/

    Коментиран от #21

    08:28 28.04.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Хахах,"всеки Ден ще е така до победа та"
    "Кой не скача е червен",хахаха

    08:28 28.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    важното е че цените са същите
    ама в евро

    08:28 28.04.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тя от 35 г е завладяна.От ЕС

    08:29 28.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Не е само "УСЕЩАНЕ" ❗
    Когато доходите нараства с 10% , а цените нарастват с 50% си е РЕАЛНО ОБЕДНЯВАНЕ❗

    08:31 28.04.2026

  • 7 Цървул

    9 1 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    08:31 28.04.2026

  • 8 Павката

    9 0 Отговор
    Движат се държавните заплати нагоре.
    Частния сектор е със замразени заплати.
    Втора година съм със замразен щат.

    08:32 28.04.2026

  • 9 в кратце

    4 0 Отговор
    Доходите се движат бавно нагоре,но цените на храните се движат бързо нагоре,като коли от "Формула-1".

    08:33 28.04.2026

  • 10 Новият девиз

    2 0 Отговор
    Във връзка с актуалната социално-икономическа ситуация от Столична община обсъждат смяна на девиза на столичния град на "Расте, но обеднява".

    08:34 28.04.2026

  • 11 кильр петко

    6 0 Отговор
    който не даде тоя месец по три заплати за 🇺🇦 ще стои гладен

    08:35 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 66 лева череши

    1 0 Отговор
    Не, не е от юрошиткопейка.та! Колко икономисти и финансисти ви предупредиха, не лобирайте за юрошитзоната.
    Дреме ви за обикновените хора, един лев един юрошит. В същото време мин. финанси Полша отказа юрошитко.пейката. Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Швейцария, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
    48 причини да не приемем юрошиткопе.пейката, зад която няма грам обезпечение.
    Най-голямото престъпление в историята на Територията. И трябва да има осъдени лобисти, банкери,НСИ, БНБ, МСъвети, депутати, МФ, БНБ, министри, лидери на партии пропагандиращи унищожаването на националната парична единица. Радев не внесе ли Референдумът на Дойран, ще бъде свален от властта.
    След официалното признание на Евростат на страницата на ЕС, че Територията е влязла с 3.5 дефицит, а той е много по-голям. Същото е фалшифицираните данни за инфлация и ценова нестабилност. Да фалираш държава, да обричаш на геноцид българите, не може да остане безнаказано деяние.

    08:35 28.04.2026

  • 14 Деций

    5 0 Отговор
    Цял живот се превъртате и го изкарахте на сянка.Реслно нищо не постигнахте за хората,а единствено сте в услуга на олигархията и управляващите,говорейки за проблеми в което заемате пози в защита ,но единствено с мисълта за изпускане на налягането.Товс кой какво усеща е субективно,останалото е въпрос на проста математика и точен резултат за състоянието на покупателната способност и посоката в която се движи!Та в този смисъл сте една ненужна и паразитна структура която имитира дейност,и съществува заради собственото си съществуване!

    08:36 28.04.2026

  • 15 Някоя

    3 0 Отговор
    Най- тъпото парче,взело се за фактор!!!
    Противно жалко човече,първо се образовай.

    08:37 28.04.2026

  • 16 Трол

    1 0 Отговор
    Не съществуват извънземни, но съм виждал.

    08:37 28.04.2026

  • 17 Киселова

    3 0 Отговор
    Е, нали посрещнахте еврото, какво искате повече?

    Ке изтраете още 36 години бедност, щом успяхте досега да чакате да се оправите, ке изчакате още толкова.

    А и откраднатото не е за нас, а е за изхранването и въоръжаването на Украйна, Америка, и емигрантите в Евросъюза.

    Дледващият път послещайте долара.

    08:38 28.04.2026

  • 18 Пич

    2 0 Отговор
    За какво усещане усуква този кретен?! Няма усещане, има масово обедняване !!! Реално!!!

    08:38 28.04.2026

  • 19 Факти

    2 0 Отговор
    Пламен Димитров: Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване заради леврото

    08:38 28.04.2026

  • 20 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Цените се движат по бързо бе гербар

    08:39 28.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    П.У.Т.арА.К.
    не знаеш ли чии са тези стихове или искаш да се изкараш У- мен пред НЕзнайковците ПО ПЕЙКИТЕ❗

    Коментиран от #23, #24

    08:40 28.04.2026

  • 22 Работещ бедняк

    1 0 Отговор
    Да, доходите ми се придвижиха със 7 цента нагоре, когато в магазина нямаха дребни и ми върнаха 10, вместо 3 стотинки.
    Чувствам се богат.

    08:41 28.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове