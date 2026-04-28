Загинал и трима ранени при катастрофа на Околовръстното на Стара Загора

28 Април, 2026 10:35 1 786 10

Мария Атанасова

Мъж загина, трима души са в болница след катастрофа на Околовръстния път на Стара Загора, съобщиха от ОДМВР.

В 08:02 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Околовръстния път в близост до пречиствателна станция.

По първоначална информация са се блъснали два леки автомобила.

Има данни, че е загинал водачът на единия от автомобилите.

За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани мъж на 59 години, водач на другия автомобил, и две жени на 28 и 54 години, пътнички в неговата кола.

На място има полицейски служители, които регулират движението в района на местопроизшествието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИДЯХ ГИ

    11 0 Отговор
    МЕРЦЕДЕС ОЧИЛАРКА СТРИМА ЛИНГУРИ ИЗПРЕВАРВАХА НЕПРАВИЛНО И САЗАБИХА ЧЕЛНО В ГОЛФ ТРОЙКА С БЯЛБЪЛГАРИН И ГОУТРЕПАХА

    Коментиран от #6

    10:40 28.04.2026

  • 2 Малката Рижа

    16 0 Отговор
    Страхотен повод за поредното ограничение и хранилка на КАТ. Целият път е осеян с ограничения 50 и 60 през 30 метра измежду дупките!

    10:41 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ми те циганите са с по девет живота

    7 0 Отговор
    Българите умират и обикновенно по умните по образованите по белите и т.н. но точно те падат жертва по npoзmume нищо им няма.

    11:03 28.04.2026

  • 5 Нека позная

    4 1 Отговор
    Челен удар а Ганчо много е бързал нали?

    11:15 28.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

