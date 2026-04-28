Загинал и трима ранени при катастрофа на Околовръстното на Стара Загора

Мъж загина, трима души са в болница след катастрофа на Околовръстния път на Стара Загора, съобщиха от ОДМВР.
В 08:02 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Околовръстния път в близост до пречиствателна станция.
По първоначална информация са се блъснали два леки автомобила.
Има данни, че е загинал водачът на единия от автомобилите.
За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани мъж на 59 години, водач на другия автомобил, и две жени на 28 и 54 години, пътнички в неговата кола.
На място има полицейски служители, които регулират движението в района на местопроизшествието.
