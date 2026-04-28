Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
От Фискалния съвет препоръчват дисциплина в публичните разходи

28 Април, 2026 12:41 886 16

  • фискален съвет-
  • прогнози-
  • икономика-
  • българия

При по-негативните сценарии се очаква още по-сериозно влошаване на икономическата среда, включително риск от стагнация и повишени цени

От Фискалния съвет препоръчват дисциплина в публичните разходи
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дисциплина в публичните разходи препоръчват от Фискалния съвет. Според доц. Десислава Калчева, има две посоки за реформи в бюджета – вдигането на данъци, което е непопулярна мярка, или реформа на публичните разходи. Калчева отправи препоръка към бъдещото управление да бъде направен анализ на разходите за администрация, посочи "Евронюз България".

Фискалният съвет представи три сценария за развитието на българската икономика, като нито един от тях не е оптимистичен заради силната външна несигурност. Според доц. Десислава Калчева основният фактор е геополитическата обстановка: „ситуацията е, че имаме външен шок… военния конфликт в Близкия изток“, който влияе върху цените на енергията и икономиките в ЕС. Кой от сценариите ще се реализира зависи най-вече от продължителността на кризата – от няколко месеца до период след 2026 г.

В т. нар. реалистичен сценарий се очаква ръст на БВП от 2,5% и инфлация от 4,2%, което означава забавяне на икономиката при продължаващо поскъпване на живота. „Означава, че имаме свиване в икономическия растеж“, обясни Калчева и подчерта, че страната няма да може да се възползва в пълна степен от потенциалните ползи от еврозоната, включително привличането на инвестиции. В същото време тенденцията в Европа е към „ръст на дълга и увеличаване на дефицита“.

При по-негативните сценарии се очаква още по-сериозно влошаване на икономическата среда, включително риск от стагнация и повишени цени. „Картината е свиване на икономиките и риск от стагфлация… увеличаване на цените и намаляване на производството“, посочи тя. Това ще се усети директно от потребителите чрез по-високи цени на основни стоки, като пример беше дадено и поскъпването на хляба заради по-скъпи транспортни разходи.

Калчева подчерта, че основното предизвикателство пред публичните финанси остава липсата на фискална дисциплина след пандемията. „На първо място бих казала дисциплината“, заяви тя и препоръча детайлен преглед на държавните разходи, оптимизация на администрацията и по-широка дигитализация. Според нея е възможно да се правят реформи без повишаване на данъците, но това изисква „сериозен преглед по всички възможни администрации“ и по-ефективно управление на публичните средства.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Ще режат пенсии и заплати.

    12:43 28.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Айде бе?! Тва същите тия дето обясняваха как ще потекат реки миро веднъж дойде ли еврото ли са или други някакви?

    12:44 28.04.2026

  • 3 Бай Тошо

    16 2 Отговор
    Глупава жено, основният външен фактор е 90 милиарда за Украйна! Кой ви дава титли? Адмистрацията, виновна??

    Коментиран от #9

    12:49 28.04.2026

  • 4 1488

    6 6 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    Коментиран от #6

    12:49 28.04.2026

  • 5 С Тези Мерки !

    3 0 Отговор
    Проблемите !

    На Бюджета !

    Не Могат !

    Да Бъдат !

    Разрешени !

    Защото Задачата на Един Бюджет Е !

    Как за заплати за всичко Необходимо !

    И Осигури Възвращаемоста Си !

    Някой ?

    Да Мисли !

    За Последното ?

    12:58 28.04.2026

  • 6 То при предишните

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    ,, Цъфнахме и вързахме! Още , ,Нероден Петко "а ние(педреханчетата) едно си знаем Боташ, та Боташ! А тия с ,, хвърчилата", с Летището(концесията), с Банката , с Хемус, с веещият се синьо - жълт ,, флаг" на общината за тях Какво!????

    13:00 28.04.2026

  • 7 от село

    6 0 Отговор
    1 евро стана 1 ЛЕВ , а тиквите и свинете ще ги излекува само доктор Гилотин , и никой друг !

    13:12 28.04.2026

  • 8 безпартиен

    6 1 Отговор
    Първите промени трябва да са свързани с намаляване на ЩАТА в бюджетната сфера!При намаляло с 1/5 население на страната,с толкова трябва да се намали щата!Там има пое 8-10/100 служители с пенсия и заплата от бюджета!С това сме единствените в ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики не си позволяват такива разходи! Като пример е МВР с пенсионирани и останали на работа над 5000 служители с разходи над 350 милиона евро за ФРЗ!А в другите министерства, ведомства, учреждения, области, агенции и каквито се сетите държавни и общински "хранилки"? Другите промени са свързани с даването на социални и всякакви други плащания без да е положен труд! Помощи за безработни лица само след полагането на труд поне 21 дни месечно за почистване, облагородяване и озеленяване на населените места! Спиране на детските доброто 3 неизвинени отсъствия в училище за един срок!

    Коментиран от #11, #14

    13:15 28.04.2026

  • 9 Това са

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Тошо":

    пари за свобода, на копейките това е чуждо, винаги са били руски или турски роби.

    13:18 28.04.2026

  • 10 Хмм

    3 3 Отговор
    сега се сетиха за фискална дисциплина къде бяха когато борисов изтегли 20 млрд. и се канеше да изтегли още 26 млрд., всички от старата обслужваща администрация вън!

    13:31 28.04.2026

  • 11 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "безпартиен":

    правилата и сега са такива, при неизвинени отсъствия се спират детските

    13:32 28.04.2026

  • 12 пресолена

    0 0 Отговор
    тук ще се прояви дали радев е ляв или десен.

    13:37 28.04.2026

  • 13 Да му дадат на Радев по-голяма ножица

    2 1 Отговор
    и да започва да реже заплатите на маймуните, наредени на клона наречен "бюджет".

    13:38 28.04.2026

  • 14 Също толкова партиен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "безпартиен":

    Човече, имаш право, но е частично: недостатъчно е само "намаляване на щата в бюджетната сфера", защото ако там се оставят само бюджетниците с космическите заплати ще ли има някакъв положителен ефект!? А че учудващо вече десетилетия търпим такива заплати и редовното им независещо от годишните бюджети индексиране и поради това ни търпение все по-често излизат "разкрития" за космически заллати вече къде ли не, пък уж не могат да обяснят причините за поява и неукротимо разрастване на инфлацията!?

    13:48 28.04.2026

  • 15 Цървул

    3 0 Отговор
    Просешката тояга от клуба на богатите се подава зад ъгъла .

    13:54 28.04.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Я, каква структура имало в държавата! А досега къде бяха? Аре, аут от Форма 76!!!

    14:08 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове