От Фискалния съвет препоръчват дисциплина в публичните разходи

Дисциплина в публичните разходи препоръчват от Фискалния съвет. Според доц. Десислава Калчева, има две посоки за реформи в бюджета – вдигането на данъци, което е непопулярна мярка, или реформа на публичните разходи. Калчева отправи препоръка към бъдещото управление да бъде направен анализ на разходите за администрация, посочи "Евронюз България".

Фискалният съвет представи три сценария за развитието на българската икономика, като нито един от тях не е оптимистичен заради силната външна несигурност. Според доц. Десислава Калчева основният фактор е геополитическата обстановка: „ситуацията е, че имаме външен шок… военния конфликт в Близкия изток“, който влияе върху цените на енергията и икономиките в ЕС. Кой от сценариите ще се реализира зависи най-вече от продължителността на кризата – от няколко месеца до период след 2026 г.

В т. нар. реалистичен сценарий се очаква ръст на БВП от 2,5% и инфлация от 4,2%, което означава забавяне на икономиката при продължаващо поскъпване на живота. „Означава, че имаме свиване в икономическия растеж“, обясни Калчева и подчерта, че страната няма да може да се възползва в пълна степен от потенциалните ползи от еврозоната, включително привличането на инвестиции. В същото време тенденцията в Европа е към „ръст на дълга и увеличаване на дефицита“.

При по-негативните сценарии се очаква още по-сериозно влошаване на икономическата среда, включително риск от стагнация и повишени цени. „Картината е свиване на икономиките и риск от стагфлация… увеличаване на цените и намаляване на производството“, посочи тя. Това ще се усети директно от потребителите чрез по-високи цени на основни стоки, като пример беше дадено и поскъпването на хляба заради по-скъпи транспортни разходи.

Калчева подчерта, че основното предизвикателство пред публичните финанси остава липсата на фискална дисциплина след пандемията. „На първо място бих казала дисциплината“, заяви тя и препоръча детайлен преглед на държавните разходи, оптимизация на администрацията и по-широка дигитализация. Според нея е възможно да се правят реформи без повишаване на данъците, но това изисква „сериозен преглед по всички възможни администрации“ и по-ефективно управление на публичните средства.