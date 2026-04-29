ПП-ДБ се разделя на две групи в новия парламент

29 Април, 2026 20:10 1 126 34

Това беше основната тема на лидерската среща, която се проведе часове преди първия пленарен звънец

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На лидерска среща в сряда „Продължаваме Промяната - Демократична България” решиха да се регистрират като две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание.

От ПП са предложили подписване на споразумение, което предвижда формациите от коалицията да излязат с обща кандидатура за президент, за кандидат за частичните избори за район „Средец“ и да останат единни в общинските съвети.

"Видя се, че има хора, които седят по-вдясно и не гласуват с общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние обаче смятаме, че са центристки. В Европа също сме в две различни семейства. Сега ще има възможност всяка формация да развие собствената си физиономия", коментира лидерът на ПП Асен Василев след срещата в централата на "Кърниградска".

„Като председател на „Демократи за силна България”, пледирах пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България. Заедно с колегите от „Да, Българи” бяхме „за” това да се запази единството”, посочи Атанас Атанасов.

Божидар Божанов се обърна към избирателите на ДБ с думите: „Положихме всички усилия да запазим единството в групата. От „Демократична България” продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страна и европейския ѝ път”.

Последните седмици бяха белязани от спорове между коалиционните партньори относно кандидатските листи и последвалото финално решение на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, като по този начин Манол Пейков остана извън 52-рото НС. Така се стигна и до днешната лидерска среща. Поканата за разговор е дошла от „Продължаваме Промяната”. Преди дни от „Да България” пък поискаха ПП-ДБ да се превърне в „единен политически субект” и да се подпише коалиционно споразумение.

Преди срещата Ивайло Мирчев направи кратък коментар пред журналисти. „Влизаме на срещата с ясен мандат от нашите органи за единни а група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Изключително важно е да бъдем заедно, защото трябва да се противопоставим на концентрацията на властта на „Прогресивна България”. Важно е да бъдем обединени и преди президентските избори”, каза Мирчев, като подчерта, че от ДБ настояват за обща парламентарна група с ПП.

Лидерът на ПП Асен Василев пък избра да говори не за напрежението в коалицията, а за бюджета.

„Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Не трябва да има никакви притеснения за българските граждани”, каза Василев на влизане в централата на "Кърниградска".

Припомняме, че в ефира на „Здравей, България” в понеделник Николай Денков посочи, че ПП и ДБ са „много далеч” от това да бъдат една партия. Тогава зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" каза, че защо е предложено създаването на партия е въпрос, чийто отговор трябва да се търси от ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен беше Денков.

Общ политически субект в център дясно и коалиционно споразумение посикаха от „Да, България“. "Можем да бъдем алтернатива само по този начин", категоричен беше съпредседателят Ивайло Мирчев в интервю за „На фокус“. „Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на „Да, България“ излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява и ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект с ПП, който да е в център дясно и да включва и други формации“, обясни Мирчев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    11 3 Отговор
    Браво на Коки отърва се от фашистите радикали.

    Коментиран от #21, #31

    20:11 29.04.2026

  • 2 Ха-ха

    24 1 Отговор
    Сглобкаджиите се разглобиха!

    20:12 29.04.2026

  • 3 Любопитен

    10 0 Отговор
    Оня боклук "последния черпак" дето е излюбен на "Орлов мост" къде е?

    Коментиран от #5

    20:13 29.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Днес е един добър ден за българската демокрация.хи хи хи

    Коментиран от #6

    20:13 29.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    ПП отиваме при Радев.Аз съм от учредителите на ПП на Лъвов мост.

    Коментиран от #8

    20:14 29.04.2026

  • 6 Хи хи хи

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Днес жена ти забременя, и ти пак си бил в нета докато този процес е правен.

    20:14 29.04.2026

  • 7 Баце Шиш

    19 4 Отговор
    Мухахахаха, плячовците се разпадат... това днес е само началото... за огромно удоволствие на нормалните хора

    20:15 29.04.2026

  • 8 17-ресторанта

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да му направиш една фирка, поздрав от жена ти.

    20:16 29.04.2026

  • 9 Не е проблем

    3 14 Отговор
    Това са групи, които са част от една и съща общност от хора, грубо около половин милион, които винаги ще имат едни и същи ценности и позиции: демократична, хуманна, проевропейска, достойна България.

    Коментиран от #15, #19

    20:16 29.04.2026

  • 10 Гост

    7 0 Отговор
    Кои ще са с пеефски и борисов и кои ще са с Радев е въпросът. Ще има ли 160 или целта е да няма

    20:16 29.04.2026

  • 11 геюви

    5 3 Отговор
    в агония

    20:17 29.04.2026

  • 12 Яяя

    10 2 Отговор
    Кви са тия глупости, трябва да се регистрират, като независими, защото излъгаха избирателите си, като коалиция за да ги вкарат в парламента, а после, щели 2 партии!?

    Коментиран от #17

    20:17 29.04.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    Всичките тези шматароци трябва да се регистрират като НЕЗАВИСИМИ❗
    Защото в НС няма да бъдат от коалицията от която са се кандидатирали❗

    20:18 29.04.2026

  • 14 Дзак

    6 1 Отговор
    Пари няма. Дойде време на Вътрешната РеалПолитика!

    20:19 29.04.2026

  • 15 Майна

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не е проблем":

    И откъде-накъде тази шепа ненормалници се определят като "праведните" а?.... нямат нити грам повече право от същото количества "прабългари" от гетата

    Коментиран от #22

    20:19 29.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майна

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Яяя":

    нееее, две коалиции ще станат, иначе са около 10 партии.... т.е по около 1.3 % имат всяка от тях мухахахах

    20:20 29.04.2026

  • 18 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Петроханците се разцепиха на делиормански провинциални орки и око корени аску уски ПеПе ра си. Кат за д ник на петроханска лама се разцепиха. Столичната дясна общественост са си избрали диви селинджър и за лидери

    20:21 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 европейца

    5 1 Отговор
    Всъщност Фатмашката партия се оказа добро нещо - изрита една камара с ненужни партиоподобия от парламента а сега е напът да затрие и жълтопаветните - голям кеф.... На Шиша групировката ще фалира и ще се саунищожи

    20:23 29.04.2026

  • 21 Със сигурност

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Вечните депутати от ДБ Атанас Атанасов и Мартин Димитров не пускат кокала и депутатските кюфтета и затова ПП им бият шута.

    20:23 29.04.2026

  • 22 Хохо Бохо

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Тези са алчни тарикати дето захлебиха покрай неумно некрасивите. Колко трябва да си т а п жалкопаветник за да приемеш делиорманския и ококореното за лидери? Ма те си лъхат на селски тарикати от километри

    20:24 29.04.2026

  • 23 осраински

    3 0 Отговор
    ТОЯ ококорения е нимфоман

    20:25 29.04.2026

  • 24 ?????

    6 0 Отговор
    Т.е. излъгаха избирателите си.
    Що не се явиха поотделно?
    Някои от тях щяха заедно с БСП-то да подсмърчат отвън.
    А правилникът на НС позволява ли депутатите избрани по общ избирателен списък да се регистрират на колкото си желаят парламентарни групи?
    Да си формират фракции вътре в парламентарната група или да се регистрират като независими.
    Тия има ли поне един път да не са забъркали някаква каша?

    20:26 29.04.2026

  • 25 нннн

    1 0 Отговор
    Разбирам, че са се развели, но смятат да живеят на семейни начала. Тъй, де. Брачните окови често са тежки. Поисква ти се да кръшнеш понякога...

    20:27 29.04.2026

  • 26 Три пъти ура

    2 1 Отговор
    Ура,Ура,Ура..Очаквана новина.

    20:27 29.04.2026

  • 27 Интересно

    4 0 Отговор
    Страшна схема, а?
    Докато прескочим бариерата сме коалиция.
    Като влязохме в парламента се цепим.

    20:28 29.04.2026

  • 28 И СЕГА НЯМА НА

    3 0 Отговор
    ВСС И ПРОКУРОР СМЯНА. ВСЕКИ ЩЕ СЕ ОПРАВДАВА СЪС ДРУГИТЕ. ПРОСТО И ЯСНО.. ВСИЧКО ПРИ ДЕМОН.. КРАЦИЯТА Е ДАЛАВЕРИ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ. А МЛАДИТЕ Z-7 ДА СИ ПОМИСЛЯТ ЩО СА КИРЧО АСЕНЧО ИВАЙЛО ГНОМЧЕ БОЖАНЧЕ. ТРАГЕДИЯ СА

    20:30 29.04.2026

  • 29 Един не-трол

    2 2 Отговор
    Руските агенти от ПП изпълниха целта си. Приспаха и кажи речи блокираха откъм всякакви полезни действия ДБ. Лошото е и че ДБ не се усетиха че са полезните идиоти и ето ти втори мандат на пРезидента, че и пълно мнозинство в новия парламент на пребоядисаните деца и внуци на комунистическата номенклатура. Ако след пуделите с пачките ДБ се бяха отделили от ПП на изборите тогава щяха да имат колкото ГЕРБ. За съжаление обаче ДБ ги води комунистическо отроче от Добрич и комунистически прокурор от Разград.

    Коментиран от #33

    20:30 29.04.2026

  • 30 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тва с разцепването го знаем от миналата седмица. Ся, истинската новона ще е коя от двете секти ще припознае РАдев и ще го подкрепя? Кой е по-алчен да е във властта? Надявам се РАдев да нарита и двете групи и те пак да се коалират в опозиция с тиква и оня дето му сърбаха в скута. Клоунииииии

    20:32 29.04.2026

  • 31 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Кой тоз Коки бе? Либето ли?

    20:34 29.04.2026

  • 32 По добре

    1 0 Отговор
    Това няма да бъде забравено от избирателите от така наречената демократична общност и тези действия обезмислят и обща президентска кандидатура. А и въобще всякакви общи действия. Трябва да се приключи тази колаборация, защото един път предател, винаги предател. Разделението води винаги до неуспех.

    20:35 29.04.2026

  • 33 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Един не-трол":

    Бухахаха! Тъпотията жълтопаветна край няма 😂

    20:35 29.04.2026

  • 34 ПП-моята партия

    0 0 Отговор
    Преди 3 месеца трябваше да го направят.
    ДБ и ГЕРБ им е една и съща електоралната подкрепа.В ЕНП са.Да си прибират електората на ГЕРБ при тях, а ПП ще бъде истинската опозиция на партия СЪРП и ЧУК-на Радев.
    Развяха руски знамена по балкони.Ако до месеци не въведат справедливост за грабежа на на мутри и мафиоти ще има пак милион по площада.

    20:36 29.04.2026

