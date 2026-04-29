ПП-ДБ се разделя на две групи в новия парламент

На лидерска среща в сряда „Продължаваме Промяната - Демократична България” решиха да се регистрират като две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание.
От ПП са предложили подписване на споразумение, което предвижда формациите от коалицията да излязат с обща кандидатура за президент, за кандидат за частичните избори за район „Средец“ и да останат единни в общинските съвети.
"Видя се, че има хора, които седят по-вдясно и не гласуват с общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние обаче смятаме, че са центристки. В Европа също сме в две различни семейства. Сега ще има възможност всяка формация да развие собствената си физиономия", коментира лидерът на ПП Асен Василев след срещата в централата на "Кърниградска".
„Като председател на „Демократи за силна България”, пледирах пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България. Заедно с колегите от „Да, Българи” бяхме „за” това да се запази единството”, посочи Атанас Атанасов.
Божидар Божанов се обърна към избирателите на ДБ с думите: „Положихме всички усилия да запазим единството в групата. От „Демократична България” продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страна и европейския ѝ път”.
Последните седмици бяха белязани от спорове между коалиционните партньори относно кандидатските листи и последвалото финално решение на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, като по този начин Манол Пейков остана извън 52-рото НС. Така се стигна и до днешната лидерска среща. Поканата за разговор е дошла от „Продължаваме Промяната”. Преди дни от „Да България” пък поискаха ПП-ДБ да се превърне в „единен политически субект” и да се подпише коалиционно споразумение.
Преди срещата Ивайло Мирчев направи кратък коментар пред журналисти. „Влизаме на срещата с ясен мандат от нашите органи за единни а група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Изключително важно е да бъдем заедно, защото трябва да се противопоставим на концентрацията на властта на „Прогресивна България”. Важно е да бъдем обединени и преди президентските избори”, каза Мирчев, като подчерта, че от ДБ настояват за обща парламентарна група с ПП.
Лидерът на ПП Асен Василев пък избра да говори не за напрежението в коалицията, а за бюджета.
„Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Не трябва да има никакви притеснения за българските граждани”, каза Василев на влизане в централата на "Кърниградска".
Припомняме, че в ефира на „Здравей, България” в понеделник Николай Денков посочи, че ПП и ДБ са „много далеч” от това да бъдат една партия. Тогава зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" каза, че защо е предложено създаването на партия е въпрос, чийто отговор трябва да се търси от ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен беше Денков.
Общ политически субект в център дясно и коалиционно споразумение посикаха от „Да, България“. "Можем да бъдем алтернатива само по този начин", категоричен беше съпредседателят Ивайло Мирчев в интервю за „На фокус“. „Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на „Да, България“ излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява и ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект с ПП, който да е в център дясно и да включва и други формации“, обясни Мирчев.
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Любопитен":ПП отиваме при Радев.Аз съм от учредителите на ПП на Лъвов мост.
Коментиран от #8
20:14 29.04.2026
6 Хи хи хи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Днес жена ти забременя, и ти пак си бил в нета докато този процес е правен.
20:14 29.04.2026
8 17-ресторанта
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да му направиш една фирка, поздрав от жена ти.
20:16 29.04.2026
9 Не е проблем
Коментиран от #15, #19
20:16 29.04.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото в НС няма да бъдат от коалицията от която са се кандидатирали❗
20:18 29.04.2026
15 Майна
До коментар #9 от "Не е проблем":И откъде-накъде тази шепа ненормалници се определят като "праведните" а?.... нямат нити грам повече право от същото количества "прабългари" от гетата
Коментиран от #22
20:19 29.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Майна
До коментар #12 от "Яяя":нееее, две коалиции ще станат, иначе са около 10 партии.... т.е по около 1.3 % имат всяка от тях мухахахах
20:20 29.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Със сигурност
До коментар #1 от "Гробар":Вечните депутати от ДБ Атанас Атанасов и Мартин Димитров не пускат кокала и депутатските кюфтета и затова ПП им бият шута.
20:23 29.04.2026
22 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Майна":Тези са алчни тарикати дето захлебиха покрай неумно некрасивите. Колко трябва да си т а п жалкопаветник за да приемеш делиорманския и ококореното за лидери? Ма те си лъхат на селски тарикати от километри
20:24 29.04.2026
24 ?????
Що не се явиха поотделно?
Някои от тях щяха заедно с БСП-то да подсмърчат отвън.
А правилникът на НС позволява ли депутатите избрани по общ избирателен списък да се регистрират на колкото си желаят парламентарни групи?
Да си формират фракции вътре в парламентарната група или да се регистрират като независими.
Тия има ли поне един път да не са забъркали някаква каша?
20:26 29.04.2026
27 Интересно
Докато прескочим бариерата сме коалиция.
Като влязохме в парламента се цепим.
20:28 29.04.2026
29 Един не-трол
Коментиран от #33
20:30 29.04.2026
31 Коста
До коментар #1 от "Гробар":Кой тоз Коки бе? Либето ли?
20:34 29.04.2026
33 стоян георгиев
До коментар #29 от "Един не-трол":Бухахаха! Тъпотията жълтопаветна край няма 😂
20:35 29.04.2026
34 ПП-моята партия
ДБ и ГЕРБ им е една и съща електоралната подкрепа.В ЕНП са.Да си прибират електората на ГЕРБ при тях, а ПП ще бъде истинската опозиция на партия СЪРП и ЧУК-на Радев.
Развяха руски знамена по балкони.Ако до месеци не въведат справедливост за грабежа на на мутри и мафиоти ще има пак милион по площада.
20:36 29.04.2026