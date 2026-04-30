Новини
България »
За първи път: Куче придружи незрящ депутат в парламента

30 Април, 2026 14:56 2 033 38

  • иван янев-
  • депутат-
  • куче

Народният представител е част от ПГ на "Прогресивна България"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Иван Янев, който е депутат от "Прогресивна България" и е незрящ, беше придружен в парламента от своето куче водач Роувър. Янев влезе в парламента от 24 МИР - София. Роувър е лабрадор и стана първото куче в Народното събрание, съобщи Нова тв.

На 6-годишна възраст след инцидент с прашка и метална скоба, изстреляна от друго дете и след множество операции, Янев губи своето зрение, пише на официалната страница на "Прогресивна България". Той завършва училището за деца с нарушено зрение в София „Луи Брайл“. Придобива висше образование по история в СУ „Св. Климент Охридски“, където разработва и защитава докторска дисертация на тема „Външната политика на България през втората световна война в българската историческа литература“. Завършва магистратури по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Хоноруван преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в Национална спортна академия „Васил Левски“. Янев е и треньор по шоудаун.

Автор на научни книги и статии, сред които: „Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература (1938-1944)“, „От полумесеца до петолъчката“. Публицистични текстове, сред които: „По първи петли. Исторически, политически и други раз(ни)мисли“, „Историята продължава“, „България на големите първенства по голбал (1983-1913)“ Автор на романите: „Феникс“, „Симаргал“, „Писецът“, „Отшелника“, сборник с разкази „Втората дупка на шинела“ и др. Депутатът е председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, Спортен клуб за интеграция „Витоша“, член на управителния съвет на Съюза на слепите в България.

Янев е семеен, има две дъщери и двама внуци.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 37 Отговор
    И за песа ще има кебапчета в столовата по 33 стотинки тройката.

    Коментиран от #4, #5, #18

    14:59 30.04.2026

  • 2 По добре да не гледа

    9 16 Отговор
    наглите мутри на новите борци срещу олигархията!

    15:00 30.04.2026

  • 3 СЯ И ЗА КУЧЕТО ТРЯА ПРОЦЕНТ

    7 24 Отговор
    ОТ ТЪРГОВЕТЕ........

    15:01 30.04.2026

  • 4 Фройд

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За песа ще има , но за теб нямаааа.... е може ли да си толкова мързелив ?!

    Коментиран от #6

    15:02 30.04.2026

  • 5 Хич не си честен

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мнението ти относно този достоен българин, творец и активен гражданин говори за твоя долен произход и ощетено поведение както и грозно домашно възпитание от което блика злоба и ненавист
    Жалко картина.

    15:05 30.04.2026

  • 6 честен ционист

    6 34 Отговор

    До коментар #4 от "Фройд":

    За какво му е пес водач при положение, че го кара шофьор с лимозина от тях и до тях, а в НС го поемат всякаквите му там квестори хрантутници? По тая логика Радев може да реши некой ден да влезе на кон в Партийния дом.

    Коментиран от #7, #8, #11, #12

    15:05 30.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Сашеееее , много си п р о с т Сашеееее !!!!

    15:08 30.04.2026

  • 9 оня с коня

    3 8 Отговор
    И само за Инфо:Има различни Кучета с различно предназначение и Умения и докато това на снимката води Депутата право в НС,то други Четириноги пък безпогрешно водят Клошаря към Кофите за боклук с най-богато "Съдържание".

    15:08 30.04.2026

  • 10 Роза

    31 0 Отговор
    Браво!Забележителна кариера е постигнал този човек и с право са го включили в листата за депутати!Само когато човек е преживял много беди и премеждия,може да разбере проблемите на обикновените хора!

    15:09 30.04.2026

  • 11 Фройд

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Всъщност , това е много добра идея . Само че освен с кон , трябва да влезне и със сабя .
    На следващите избори са му гарантирани 98 процента.

    Другите два процента ще са такива като теб , умници с лимОзини .

    Коментиран от #22

    15:10 30.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ура,,Ура

    11 15 Отговор
    Добре де. Каква е логиката да мъчите този достоен човек да идва всеки ден в НС, като може да бъде друг с подобна биография и със значително по малко неудобства. Или трябва да сме оригинални. Тъпо е.

    15:12 30.04.2026

  • 14 По две депутатски пържоли на ден

    21 3 Отговор
    Кучетата надушват лъжливи и миризливи депутати от опозицията. Трябва в комисията по корупция да го назначат.

    15:13 30.04.2026

  • 15 Име

    7 11 Отговор
    Май още НДСВ разнасяха на ръце една депутатка в инвалидна количка в парламента, за да се престорят колко са загрижени за хората с увреждания. Сега и тези, да не останат по-назад...

    15:15 30.04.2026

  • 16 Цвете

    5 2 Отговор
    УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ, НО НЯМА ЛИ ДА МУ Е ТРУДНО ДЛЪЖНОСТТА ДЕПУТАТ, КАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА ЗРЯЩИ? 🇧🇬👍🇧🇬

    Коментиран от #20

    15:15 30.04.2026

  • 18 Коста

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това куче заслужава дори безплатни кюфтета и кебапчета.

    15:19 30.04.2026

  • 19 ПБ наистистина са прогресивни

    15 4 Отговор
    Браво на този амбициозен и трудолюбив човек и браво на ПБ, че са го поставили в листите си. Това е прецедент, който показва, отношение към хората, което нито една друга парламентарна група до момента не е показвала.

    Коментиран от #25

    15:20 30.04.2026

  • 20 Фройд

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    А защо мислиш че ще му е трудно , или не прочете какво е постигнал човека ?!

    Аз съм сигурен , че ти е трудно паркирането , това означава ли че не трябва да шофираш ?

    15:21 30.04.2026

  • 21 Как ще помага на други

    5 14 Отговор
    НЯМАМ нищо против човека, но ако НЕ можеш да се гржиш сам за себе си, КАК ще помагаш на хората в България, да им решаваш проблемите и да живеят по- добре ???
    СЛЯП човек НЕ може да е депутат !!
    Би трябвало, някой друг да го СМЕНИ в парламента.. Може , тоя човек да посочи друг човек , който да го ЗАМЕСТВА...
    Освен това, ЖИВОТНИ не трябва да има в Народновто СЪбрание. През 1923 г, някаква маймуна ухапала Краля на Гърция и той умрял( и това е станало по време на Гръцко- Турската война и затова Гърция спира войната)..

    Коментиран от #23, #24

    15:23 30.04.2026

  • 22 СВД

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фройд":

    Преди преврата на 19 май 1934 г. по време на правителството на Народния блок, когато партизанщината и краденето стигат сияйни висоти, някакъв поручик 2 пъти влиза с коня си в НС да ги гони, че никаква работа не вършели! Щом влиза втори път, значи след първия не е уволнен! Сега това не може да стане с тази заспала армия, въпреки, че и онази е била орязана от Ньой! А се е крадяло забележително! Ако не греша, 8000 партийни хора назначени в държавните мини, без да видят мината да вземат заплати! Хрисанов тези дни говори за нещо подобно в горските стопанства, но от порядъка на 100 души, наши хора! Води се някакъв шофьор, складажия, контрольор, но началника му нито го е виждал, нито го познава! И в културните театри имахте подобна схема! Нашия човек си лежи в София, получава заплата от театър някъде в провинцията.

    15:25 30.04.2026

  • 23 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Как ще помага на други":

    Тиквата как ти помогна за последните 20 години ,като е относително здрав , дебел и рита мачлета всеки ден ...?!?

    15:27 30.04.2026

  • 24 Коста

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Как ще помага на други":

    Ходи се гръмни бе!
    Човекът внуци има. Преподава. Книги пише. Успял е в живота въпреки недъга си. Ти с какво ще се похвалиш? Как може например ти да си на негово място в Парламента? Не можеш! Въпросите, които задаваш те декларират!

    15:27 30.04.2026

  • 25 Има ни пак

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "ПБ наистистина са прогресивни":

    По тая логика да докарат и някой дърт и куц циганин, за да покажат колко са хуманни и загрижени.

    15:28 30.04.2026

  • 26 хмммм

    4 8 Отговор
    Фрийкшоуто на Гумен Крадев.

    15:30 30.04.2026

  • 27 СВД

    11 1 Отговор
    Не всеки незрящ може да е депутат, но някои от тях могат! Този човек го гледах в телевизиите и впечатлението ми е, че е съвсем ориентиран и информиран! Повече, отколкото много зрящи! Дори по добре реагира на някакъв въпрос от всички в студиото и схваща от четвърт фраза същността на проблема! Що се касае за проблемите на хората с проблеми - още повече! Ако няма начин как този човек да обитава парламента, как такива хора ще обитават обществото! Това е и тест!

    15:31 30.04.2026

  • 28 хахаах

    4 10 Отговор
    Тия верно вече успяха да вкарат буквално куцо кьораво и сакато..

    15:31 30.04.2026

  • 29 Хе-хе

    5 1 Отговор
    Щом Байрам Байрам стана зам председател, защо не?! В един от миналите парламенти една девойка се яви с новороденото и постави задача на председателя да и осигури начин да кърми, докато заседава!

    15:37 30.04.2026

  • 30 щамов работник

    1 10 Отговор
    Иван Янев, който е депутат от "Прогресивна България" и е незрящ, не може ли да бъде придружен от човек? А не от животно в парламента . Парламентът не е за животни,а за хора!

    Коментиран от #32, #34

    15:38 30.04.2026

  • 31 ИНТЕРЕСНО

    2 4 Отговор
    ТЕ БЛТ.21
    ВКАРАХА ШУ ШУ МИГАТА..ант.куeтев
    ТА ЕДИН РОУУВЪР НЯМА ДА ВКАРАТ...

    15:43 30.04.2026

  • 32 .....

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "щамов работник":

    Па то там си беха примати толко години😂😂

    15:52 30.04.2026

  • 33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 0 Отговор
    Кучето водач Роувър е повече историк от костя дъ Простя и има IQ = на цялата група национални предатели от cekтата на костя Максудата

    15:56 30.04.2026

  • 34 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "щамов работник":

    Виж 8 ...ти си !!!

    16:00 30.04.2026

  • 35 кой мy дpeмe

    1 5 Отговор
    тоз както не вижда, утре ще каже че ни е чул, ни е мирисал, ни пари е взимал

    16:02 30.04.2026

  • 36 промяната

    0 3 Отговор
    Досега депутатите бяха глухи за народа, сега ще са слепи.

    16:09 30.04.2026

  • 37 Този потвърждава максимата че

    2 4 Отговор
    Куцо кьораво и сакато маже да стане депутатин

    16:10 30.04.2026

  • 38 Трябва на инвалидите да е забранено

    1 4 Отговор
    Да бъдат политици

    16:11 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове