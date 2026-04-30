За първи път: Куче придружи незрящ депутат в парламента

Иван Янев, който е депутат от "Прогресивна България" и е незрящ, беше придружен в парламента от своето куче водач Роувър. Янев влезе в парламента от 24 МИР - София. Роувър е лабрадор и стана първото куче в Народното събрание, съобщи Нова тв.
На 6-годишна възраст след инцидент с прашка и метална скоба, изстреляна от друго дете и след множество операции, Янев губи своето зрение, пише на официалната страница на "Прогресивна България". Той завършва училището за деца с нарушено зрение в София „Луи Брайл“. Придобива висше образование по история в СУ „Св. Климент Охридски“, където разработва и защитава докторска дисертация на тема „Външната политика на България през втората световна война в българската историческа литература“. Завършва магистратури по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Хоноруван преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в Национална спортна академия „Васил Левски“. Янев е и треньор по шоудаун.
Автор на научни книги и статии, сред които: „Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература (1938-1944)“, „От полумесеца до петолъчката“. Публицистични текстове, сред които: „По първи петли. Исторически, политически и други раз(ни)мисли“, „Историята продължава“, „България на големите първенства по голбал (1983-1913)“ Автор на романите: „Феникс“, „Симаргал“, „Писецът“, „Отшелника“, сборник с разкази „Втората дупка на шинела“ и др. Депутатът е председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, Спортен клуб за интеграция „Витоша“, член на управителния съвет на Съюза на слепите в България.
Янев е семеен, има две дъщери и двама внуци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:59 30.04.2026
2 По добре да не гледа
15:00 30.04.2026
3 СЯ И ЗА КУЧЕТО ТРЯА ПРОЦЕНТ
15:01 30.04.2026
4 Фройд
До коментар #1 от "честен ционист":За песа ще има , но за теб нямаааа.... е може ли да си толкова мързелив ?!
15:02 30.04.2026
5 Хич не си честен
До коментар #1 от "честен ционист":Мнението ти относно този достоен българин, творец и активен гражданин говори за твоя долен произход и ощетено поведение както и грозно домашно възпитание от което блика злоба и ненавист
Жалко картина.
15:05 30.04.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Фройд":За какво му е пес водач при положение, че го кара шофьор с лимозина от тях и до тях, а в НС го поемат всякаквите му там квестори хрантутници? По тая логика Радев може да реши некой ден да влезе на кон в Партийния дом.
15:05 30.04.2026
8 Сила
До коментар #6 от "честен ционист":Сашеееее , много си п р о с т Сашеееее !!!!
15:08 30.04.2026
9 оня с коня
15:08 30.04.2026
10 Роза
15:09 30.04.2026
11 Фройд
До коментар #6 от "честен ционист":Всъщност , това е много добра идея . Само че освен с кон , трябва да влезне и със сабя .
На следващите избори са му гарантирани 98 процента.
Другите два процента ще са такива като теб , умници с лимОзини .
15:10 30.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ура,,Ура
15:12 30.04.2026
14 По две депутатски пържоли на ден
15:13 30.04.2026
15:13 30.04.2026
15 Име
15:15 30.04.2026
16 Цвете
15:15 30.04.2026
17 Цвете
15:18 30.04.2026
18 Коста
До коментар #1 от "честен ционист":Това куче заслужава дори безплатни кюфтета и кебапчета.
15:19 30.04.2026
19 ПБ наистистина са прогресивни
15:20 30.04.2026
20 Фройд
До коментар #16 от "Цвете":А защо мислиш че ще му е трудно , или не прочете какво е постигнал човека ?!
Аз съм сигурен , че ти е трудно паркирането , това означава ли че не трябва да шофираш ?
15:21 30.04.2026
21 Как ще помага на други
СЛЯП човек НЕ може да е депутат !!
Би трябвало, някой друг да го СМЕНИ в парламента.. Може , тоя човек да посочи друг човек , който да го ЗАМЕСТВА...
Освен това, ЖИВОТНИ не трябва да има в Народновто СЪбрание. През 1923 г, някаква маймуна ухапала Краля на Гърция и той умрял( и това е станало по време на Гръцко- Турската война и затова Гърция спира войната)..
15:23 30.04.2026
22 СВД
До коментар #11 от "Фройд":Преди преврата на 19 май 1934 г. по време на правителството на Народния блок, когато партизанщината и краденето стигат сияйни висоти, някакъв поручик 2 пъти влиза с коня си в НС да ги гони, че никаква работа не вършели! Щом влиза втори път, значи след първия не е уволнен! Сега това не може да стане с тази заспала армия, въпреки, че и онази е била орязана от Ньой! А се е крадяло забележително! Ако не греша, 8000 партийни хора назначени в държавните мини, без да видят мината да вземат заплати! Хрисанов тези дни говори за нещо подобно в горските стопанства, но от порядъка на 100 души, наши хора! Води се някакъв шофьор, складажия, контрольор, но началника му нито го е виждал, нито го познава! И в културните театри имахте подобна схема! Нашия човек си лежи в София, получава заплата от театър някъде в провинцията.
15:25 30.04.2026
23 Сила
До коментар #21 от "Как ще помага на други":Тиквата как ти помогна за последните 20 години ,като е относително здрав , дебел и рита мачлета всеки ден ...?!?
15:27 30.04.2026
24 Коста
До коментар #21 от "Как ще помага на други":Ходи се гръмни бе!
Човекът внуци има. Преподава. Книги пише. Успял е в живота въпреки недъга си. Ти с какво ще се похвалиш? Как може например ти да си на негово място в Парламента? Не можеш! Въпросите, които задаваш те декларират!
15:27 30.04.2026
25 Има ни пак
До коментар #19 от "ПБ наистистина са прогресивни":По тая логика да докарат и някой дърт и куц циганин, за да покажат колко са хуманни и загрижени.
15:28 30.04.2026
26 хмммм
15:30 30.04.2026
27 СВД
15:31 30.04.2026
28 хахаах
15:31 30.04.2026
29 Хе-хе
15:37 30.04.2026
30 щамов работник
Коментиран от #32, #34
15:38 30.04.2026
31 ИНТЕРЕСНО
ВКАРАХА ШУ ШУ МИГАТА..ант.куeтев
ТА ЕДИН РОУУВЪР НЯМА ДА ВКАРАТ...
15:43 30.04.2026
32 .....
До коментар #30 от "щамов работник":Па то там си беха примати толко години😂😂
15:52 30.04.2026
33 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
15:56 30.04.2026
15:56 30.04.2026
34 Сила
До коментар #30 от "щамов работник":Виж 8 ...ти си !!!
16:00 30.04.2026
35 кой мy дpeмe
16:02 30.04.2026
36 промяната
16:09 30.04.2026
37 Този потвърждава максимата че
16:10 30.04.2026
38 Трябва на инвалидите да е забранено
16:11 30.04.2026
16:11 30.04.2026