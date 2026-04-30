Законопроект за промени в Закона за държавния дълг внесоха от ГЕРБ-СДС

30 Април, 2026 17:14 1 033 26

  • герб-сдс-
  • закон-
  • държавен дълг-
  • парламент-
  • българия

Това стана в първия работен ден на 52-рото Народно събрание

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг в първия работен ден на 52-рото Народно събрание, с което заяви ясен ангажимент към разширяване на възможностите за спестяване и инвестиции на българските граждани. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Основният акцент в предложените промени е създаването на регламентиран механизъм за издаване на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени пряко към физически лица, без необходимост от посредници, посочи БТА.

От формацията посочват, че този законопроект цели осигуряване на лесен, прозрачен и равнопоставен достъп до държавни инвестиционни инструменти за всички граждани, независимо от техните финансови възможности. Предвижда се създаването на безплатна електронна платформа, както и възможност за закупуване на ДЦК чрез клоновата мрежа на „Български пощи“, без допълнителни такси и комисионни. Така се предлага реална алтернатива на традиционните банкови депозити, при по-висока степен на сигурност и предвидимост.

Законопроектът поставя акцент върху гъвкавостта и доверието в системата, като въвежда възможност за доброволно предсрочно обратно изкупуване на ценните книжа преди настъпване на падежа. Същевременно се гарантира пълна прозрачност чрез ясно обявени условия, доходност и срокове, което създава стабилна и предвидима среда за инвеститорите.

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност и насърчаване на дългосрочното спестяване сред населението. Чрез прякото участие на гражданите в публичните финанси се изгражда по-силна връзка между държавата и обществото, както и по-устойчива икономическа култура, съобразена с европейските стандарти и добри практики.

БТА припомня, че днес народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва. На първото тържествено заседание за председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ (ПБ). Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Този огромен дълг го направи ГЕРБ

    Коментиран от #20

    17:15 30.04.2026

  • 2 за държавния дълг внесоха от ГОРОБ

    18 3 Отговор
    дето го създадоха
    ама да си го погасяват те с чекмеджетата
    и дарения от техните стада

    17:17 30.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    Ще пробутват ценни книжа без покритие на народа.Пирамида.

    17:17 30.04.2026

  • 4 иванчо

    17 2 Отговор
    Като изплатите облигациите на прадядо ми от 1948г. , тогава ще си купя .

    17:18 30.04.2026

  • 5 ВНЕСЕТЕ ЗАКОНОПРОЕКТ

    20 2 Отговор
    ДА СИ НАМАЛИТЕ БРОЙКАТА ОТ 240 НА 40.
    ДА СИ НАМАЛИТЕ ЗАПЛАТИТЕ.
    ДА ПОСЪКРАТИТЕ МАЛКО НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА,
    А НЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ПРОСТОТИИ.

    Коментиран от #7

    17:18 30.04.2026

  • 6 Любопитен

    14 2 Отговор
    Ако бяха на власт тия от ГРОБ , щяха ли да внесат тоя законопроект ????

    17:19 30.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "ВНЕСЕТЕ ЗАКОНОПРОЕКТ":

    Всъщност управляват 6 тима лидери на партии.Останалите 234 са излишни

    17:20 30.04.2026

  • 8 Интересно

    12 4 Отговор
    От опашката в класирането на изборният вот можели да внасят и законопроекти? Ти да видиш!

    17:20 30.04.2026

  • 9 Джолана

    11 1 Отговор
    Аз не съм съгласен със тоя законопроект и запърви път , ще гласувам против моя ортак и съратник тиквоча !

    17:21 30.04.2026

  • 10 Тома

    13 3 Отговор
    Само герб и дпс мислят за хората как да ги и.з.клатят без болка

    17:21 30.04.2026

  • 11 Факт

    12 1 Отговор
    Те се скъсаха да теглят кредити, сега се загрижили за външният ни дълг.
    За какво им е на гражданите да си купуват ДЦК от задлъжняла до шията държава? Купуват си дългове, нищо повече.

    Коментиран от #23

    17:21 30.04.2026

  • 12 1234

    9 1 Отговор
    а защо се внася сега,след кат толкоз мандати управляваха,явно не им е останало време от крадене,и кат са толкоз загрижени за доходите на гражданите що не стопираха плащанията и безплатния ток за осрайна,де бля оня с водопада

    17:24 30.04.2026

  • 13 Гробарите от гроб

    5 2 Отговор
    Пак ще надупим народа , както го правим винаги , ама не ни избраха .....е да се надяваме другия път след като провалим пилота със нашите номера !!!!

    17:24 30.04.2026

  • 14 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Да внасат кво си щат. Они сеа не пеят у хора.

    17:25 30.04.2026

  • 15 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Ега ти наглеците смотани от ГЕПИ. Че кой го направи този външен дълг толкова, бе, бандити лъжливи и крадливи?!?

    17:28 30.04.2026

  • 16 Тиквата,

    5 1 Отговор
    да гледа да спаси затвора,а не да се притеснява за народа.Изобщо това ГЕРБ трябва да се закрие.

    17:29 30.04.2026

  • 17 А бе

    4 1 Отговор
    Колко са нагли пролича те направиха тоя дълг сега предлагат да крадат от Народа да злепоставят НБългария

    17:31 30.04.2026

  • 18 ту-туу

    3 1 Отговор
    Сикаджииските гербери теглиха дълг внасяха в ББР и Мавродиев гепа и се скри така действат - герб

    17:40 30.04.2026

  • 19 Лойко

    4 2 Отговор
    Лицемерно, банкянско животно, само преминаването към евро изяде половината от спестяванията. Сега на спасител ще ми се прави с бандата си от разбойници.

    17:41 30.04.2026

  • 20 Мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не само герб!
    Заедно с дпс, ппдб, итн и бсп!
    Всички те ни доведоха до закриване на държавата!

    Коментиран от #21

    17:43 30.04.2026

  • 21 Бъркаш

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    При ПП-ДБ дълга намалява от 24% на 23% . Не говори наизуст и под емоция !

    17:51 30.04.2026

  • 22 Бай Коста

    1 0 Отговор
    "Основният акцент в предложените промени е създаването на регламентиран механизъм за издаване на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени пряко към физически лица, без необходимост от посредници, посочи БТА. "

    Аз съм ЗА ДЦК, който и да ги въвежда. Отделен въпрос е защо ГЕрБ не върнаха ДЦК за гражданите при 10 години управление.

    17:52 30.04.2026

