Божидар Божанов: Ние сме опозиция и затова няма как да подкрепим новото правителство

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДБ коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и заявиха, че няма да подкрепят правителството.

"Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента и затова няма как да подкрепим правителството. Ще бъдем конструктивни, но ще следим правителството да не се отклонява от този мандат, които му дадоха българските граждани за демонтаж на модела", каза Божидар Божанов, предаде репортер на ФОКУС.

"Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ. Българите гласуваха за мнозинство от 131 народни представители. Огромна отговорност за правителството. Не може да се правят някакви компромиси“, заяви Ивайло Мирчев.