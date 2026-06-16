Превозвачите се срещат с премиера Радев. Ще има ли национален протест?

Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговарят днес с премиера Румен Радев.

Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори.

На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени.

Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт.

От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.

"И нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли? Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълва, очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои браншът", заяви за изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

Те остават в пълна стачна готовност и в случай че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.