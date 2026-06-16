Превозвачите се срещат с премиера Радев. Ще има ли национален протест?

Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговарят днес с премиера Румен Радев.
Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори.
На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени.
Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт.
От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.
Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
"И нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли? Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълва, очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои браншът", заяви за изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.
Те остават в пълна стачна готовност и в случай че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванич
Коментиран от #11
07:20 16.06.2026
2 Артилерист
Коментиран от #12
07:38 16.06.2026
3 ВНИМАНИЕ МИНИРАНО ОТ ГЕРБ
07:41 16.06.2026
4 Тома
Коментиран от #15
07:41 16.06.2026
5 Сатана Z
Става въпрос за Ваньо Алексиев – собственик и изпълнителен директор на транспортната фирма „Глобал Биомет“. Той е известен като един от най-големите колекционери на екзотични суперавтомобили в България.Въпреки че е страстен почитател на марката Ferrari (притежавал е модели като Ferrari 488 Pista и Lamborghini Aventador), Алексиев е най-известен с това, че през 2018 г. стана първият българин, закупил хиперавтомобил Bugatti Chiron. През следващите години той добави към колекцията си и ексклузивното Bugatti Chiron Super Sport, както и Rimac Nevera.
Коментиран от #14
07:45 16.06.2026
6 А защо
Коментиран от #19
07:46 16.06.2026
7 ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ
Коментиран от #13
07:56 16.06.2026
8 1488
има ли нужда от тоз сарказъм в заглавието ??
08:18 16.06.2026
9 Каруцар
08:18 16.06.2026
10 За военни
08:21 16.06.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "Иванич":Чакай тези работят и пълнят хазната не са като тебе да пишат глупости лъжи да са мързеливци ТЕЗИ работят не лежат и затова искат А Радев работи за държавата ни като не може вън Това не му е президенството Далежи да получава да се крие да сее омраза Да работи за държавата ни месията иначе вън и избори
08:38 16.06.2026
12 Анонимен
До коментар #2 от "Артилерист":Мафията си ти безделнико защо не работиш защо пишеш глупости лъжи срещу работещите българи МАФИЯТА си ти и тези които лъжат постоянно тук Работете не се излежавайте Тези пълнят хазната а не ти лъжецо
08:40 16.06.2026
13 Анонимен
До коментар #7 от "ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ":Гарантирано от неможачите регреси протести срещу регресите лежащи в парламента и залъгващи невежите А работещите българи няма как да лъжат регресите Смятаха че само ще лежат и ще получават е това не е президенството работи се като не можеш вън
08:43 16.06.2026
14 Анонимен
До коментар #5 от "Сатана Z":Няколкото мързеливци тук рано рано пишат глупостите ти
08:45 16.06.2026
15 Анонимен
До коментар #4 от "Тома":Ти защо не си направиш транспортна фирма и да започнеш да работиш вместо да пишеш глупости Изкарвай си работи тези хора работят здраво и яко и плащат данъци не са като тебе лъжци безделници
08:48 16.06.2026
16 Шкиф
Коментиран от #18
08:51 16.06.2026
17 Радев !
Подреди си !
Кокошките !
08:53 16.06.2026
18 Анонимен
До коментар #16 от "Шкиф":Ама ти продължаваш да разпространяваш лъжи срещу хората които пълнят хазната докарват стоки зареждат магазини 16 Защо не се заемеш да строиш пътища а пишеш глупости тук БЕЗ тези фирми без тези работещите бюджет откъдеаман от лъжци безделници мързеливцис претенции
08:54 16.06.2026
19 Анонимен
До коментар #6 от "А защо":А тези регресите саназначени на държавата България и чакат хазната да се пълни от работещите нали Регресите работят за България нали назначени са за това
08:56 16.06.2026