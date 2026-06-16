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Превозвачите се срещат с премиера Радев. Ще има ли национален протест?

Превозвачите се срещат с премиера Радев. Ще има ли национален протест?

16 Юни, 2026 07:10 1 010 19

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На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите

Превозвачите се срещат с премиера Радев. Ще има ли национален протест? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговарят днес с премиера Румен Радев.

Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори.

На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени.

Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт.

От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.

"И нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли? Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълва, очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои браншът", заяви за изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

Те остават в пълна стачна готовност и в случай че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.

Източник: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванич

    12 3 Отговор
    Значи Желязко и Борисов обещали милиони евро, но не дали, сега Радев да оправя бакиите. А още преди да затворят ормузкив проток, цените скочиха, сега барел петрол бил вече 80 $, но цените не мърдат....

    Коментиран от #11

    07:20 16.06.2026

  • 2 Артилерист

    10 2 Отговор
    Започна се. Мафията и нейните официални представители от партиите на сглобката-ГЕРБ, Подмяната и жълтопаветния умнокрасивитет-започнаха атаката си срещу нетяхното законно избрано правителство. Обзалагам се, че ще има ескалация на искания, организирани протести, бунтове и брутални "демократични" атаки от сорта "Белия автобус". Правителството няма пари да изпълнява растящите им претенции, тегли заем за най-належащи харчове, а МОЧАстите ги сърбят ръцете за нови провокации. Няма да се усмирят докато отново не подменят вота на болшинството избиратели и не докарат отново някой от сглобката на власт или направо сглобената им комбинация. България май няма да се оправи без по-твърди демократически, нали, подходи...

    Коментиран от #12

    07:38 16.06.2026

  • 3 ВНИМАНИЕ МИНИРАНО ОТ ГЕРБ

    8 0 Отговор
    Отмениха ли гражданските за мотористите?? Защото следващи на протест са таксиметровите шофьори.

    07:41 16.06.2026

  • 4 Тома

    11 1 Отговор
    Нека който им обещал да им даде.Транспортните фирми са на дпс и шайката герб.В чекмеджето има още пари бати им боко

    Коментиран от #15

    07:41 16.06.2026

  • 5 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Да да видим един конкретен представител на тази каста в България.
    Става въпрос за Ваньо Алексиев – собственик и изпълнителен директор на транспортната фирма „Глобал Биомет“. Той е известен като един от най-големите колекционери на екзотични суперавтомобили в България.Въпреки че е страстен почитател на марката Ferrari (притежавал е модели като Ferrari 488 Pista и Lamborghini Aventador), Алексиев е най-известен с това, че през 2018 г. стана първият българин, закупил хиперавтомобил Bugatti Chiron. През следващите години той добави към колекцията си и ексклузивното Bugatti Chiron Super Sport, както и Rimac Nevera.

    Коментиран от #14

    07:45 16.06.2026

  • 6 А защо

    6 1 Отговор
    Предишното правителство обещава неща които трябва да изпълнява следващото?!?!да питат които са им обещали

    Коментиран от #19

    07:46 16.06.2026

  • 7 ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ

    2 0 Отговор
    До есенните предсрочни избори - всяка седмица по един нов протест.

    Коментиран от #13

    07:56 16.06.2026

  • 8 1488

    2 2 Отговор
    абе редакцията !!
    има ли нужда от тоз сарказъм в заглавието ??

    08:18 16.06.2026

  • 9 Каруцар

    0 3 Отговор
    С шофьорите и Сталин не се е справил. Схемата е караш "1" пишеш "3" иначе не излиза гориво- смазичния материал. Ей така се раждат легенди с шофьори с по 3 милиона километра зад гърба си.

    08:18 16.06.2026

  • 10 За военни

    1 1 Отговор
    самолети ли ще говорят ?

    08:21 16.06.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иванич":

    Чакай тези работят и пълнят хазната не са като тебе да пишат глупости лъжи да са мързеливци ТЕЗИ работят не лежат и затова искат А Радев работи за държавата ни като не може вън Това не му е президенството Далежи да получава да се крие да сее омраза Да работи за държавата ни месията иначе вън и избори

    08:38 16.06.2026

  • 12 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Мафията си ти безделнико защо не работиш защо пишеш глупости лъжи срещу работещите българи МАФИЯТА си ти и тези които лъжат постоянно тук Работете не се излежавайте Тези пълнят хазната а не ти лъжецо

    08:40 16.06.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ":

    Гарантирано от неможачите регреси протести срещу регресите лежащи в парламента и залъгващи невежите А работещите българи няма как да лъжат регресите Смятаха че само ще лежат и ще получават е това не е президенството работи се като не можеш вън

    08:43 16.06.2026

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Няколкото мързеливци тук рано рано пишат глупостите ти

    08:45 16.06.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Ти защо не си направиш транспортна фирма и да започнеш да работиш вместо да пишеш глупости Изкарвай си работи тези хора работят здраво и яко и плащат данъци не са като тебе лъжци безделници

    08:48 16.06.2026

  • 16 Шкиф

    0 1 Отговор
    И аз искам да протестирам. Да протестирам срещу неграмотните и невъзпитани люде управляващи този бизнес в България. Въртят врътки, претоварват, разбиват пътищата, които някои от тях и без това строят некачествено (тия със самосвалите). Питам го един такъв, защо претоварваш бе аланколу? Еми БРАТ, то иначе не излиза сметката. Евала, моята сметка също не излиза, защото пътищата са като дъска за пране от вас и сменям тампони/амортисьори и прочее на постоянна база, докато като дойде една употребявана кола от Европа на 200-300 хкм обикновено е с оригиналните си амортисьори, защото хората им излиза сметката там и си пазят пътищата.

    Коментиран от #18

    08:51 16.06.2026

  • 17 Радев !

    1 0 Отговор
    Анархията Продължава !

    Подреди си !

    Кокошките !

    08:53 16.06.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шкиф":

    Ама ти продължаваш да разпространяваш лъжи срещу хората които пълнят хазната докарват стоки зареждат магазини 16 Защо не се заемеш да строиш пътища а пишеш глупости тук БЕЗ тези фирми без тези работещите бюджет откъдеаман от лъжци безделници мързеливцис претенции

    08:54 16.06.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А защо":

    А тези регресите саназначени на държавата България и чакат хазната да се пълни от работещите нали Регресите работят за България нали назначени са за това

    08:56 16.06.2026

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