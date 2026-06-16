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Георги Рачев: България остава като любимците на Господ

Георги Рачев: България остава като любимците на Господ

16 Юни, 2026 08:04 1 223 6

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Топличко, но без прегряване

Георги Рачев: България остава като любимците на Господ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Астрономическото лято в неделя идва с много високи температури. Много топло и сухо време, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

„Снощи в района на Варна и Шумен имаше сериозна гръмотевична дейност, валя много малко“, каза той.

Горещо и топло ще е над цяла Европа. Топлата вълна ще се насочи и към Балканския полуостров.

„България ще остане като любимците на Господ – топличко, но без прегряване, защото в района на Лисабон температурите ще надминат 40 градуса“, обясни климатологът.

В неделя денят ще бъде 15 часа и 20 минути.

В София и през следващите дни времето ще е хубаво. От петък температурите се повишават. В събота ще достигнат 30 градуса.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е те

    5 2 Отговор
    Това е мъж, на който завиждам! Като влезе в студиото, всички готини синоптички застават мирно!

    Коментиран от #3

    08:09 16.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    3 4 Отговор
    точно господ наказва българите най много щото са неверници

    08:09 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Е те":

    Този ли селски хитрец? Копира от някой голям сайт като Accuweather, пусне някой селски лаф, и всички трябвало да го харесват? Има един друг подобен простак, за анастезиолог го водят и го разкарват от телевизия на телевизия като панаирджийска мечка.

    Коментиран от #5

    08:16 16.06.2026

  • 4 гьорги

    1 0 Отговор
    любим шут на една турска тв

    08:29 16.06.2026

  • 5 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Аз кво ти казвам, ти какво ми говориш?

    08:34 16.06.2026

  • 6 Тук !

    1 0 Отговор
    Правителството !

    Пре Достатъчно !

    Ни Сгрява Задника !

    08:44 16.06.2026

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