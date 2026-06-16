Георги Рачев: България остава като любимците на Господ

Астрономическото лято в неделя идва с много високи температури. Много топло и сухо време, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.
„Снощи в района на Варна и Шумен имаше сериозна гръмотевична дейност, валя много малко“, каза той.
Горещо и топло ще е над цяла Европа. Топлата вълна ще се насочи и към Балканския полуостров.
„България ще остане като любимците на Господ – топличко, но без прегряване, защото в района на Лисабон температурите ще надминат 40 градуса“, обясни климатологът.
В неделя денят ще бъде 15 часа и 20 минути.
В София и през следващите дни времето ще е хубаво. От петък температурите се повишават. В събота ще достигнат 30 градуса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е те
Коментиран от #3
08:09 16.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
08:09 16.06.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Е те":Този ли селски хитрец? Копира от някой голям сайт като Accuweather, пусне някой селски лаф, и всички трябвало да го харесват? Има един друг подобен простак, за анастезиолог го водят и го разкарват от телевизия на телевизия като панаирджийска мечка.
Коментиран от #5
08:16 16.06.2026
4 гьорги
08:29 16.06.2026
5 Абе
До коментар #3 от "честен ционист":Аз кво ти казвам, ти какво ми говориш?
08:34 16.06.2026
6 Тук !
Пре Достатъчно !
Ни Сгрява Задника !
08:44 16.06.2026