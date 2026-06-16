Жена е с опасност за живота след удар от тротинетка в Бургас

26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 9,00 часа на ул. "Чаталджа", съобщиха от полицията.

По първоначални данни жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла във велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж.

В следствие на удара пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаска болница с опасност за живота.