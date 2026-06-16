Жена е с опасност за живота след удар от тротинетка в Бургас

26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 9,00 часа на ул. "Чаталджа", съобщиха от полицията.
По първоначални данни жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла във велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж.
В следствие на удара пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаска болница с опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #29, #53, #54, #56, #57
11:20 16.06.2026
2 Хъм
Време е да се вземат сериозни мерки срещу тротинеткаджийте!
11:21 16.06.2026
3 ОБЕКТИВНИЯ
забрана на тротинетките ???
Всеки ден има произшествия с тртинетки !
11:23 16.06.2026
4 Миндич
11:23 16.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За колите
11:26 16.06.2026
7 Моторните Превозни средства !
Те Не Са !
Велосипеди !
Коментиран от #9, #46
11:26 16.06.2026
8 О боже господи
Коментиран от #15
11:26 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 тя умирала а на тротинеткаджията нищо
11:27 16.06.2026
11 Ужас
11:28 16.06.2026
12 тц тц
Сигур от прайда се е връщал.
11:28 16.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Изпратете я незабавно в София !!!
До коментар #8 от "О боже господи":Миналата година Христинка колко време стоя в бургаска болница без да я изпратят в София и накрая почина горката. Бургас но и Стара Загора нямат капацитет нито дори Варна или Пловдив. Изпратете я в София моля.
11:31 16.06.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Виждал съм велосиПЕДАЛИсти как нарочно блъскат хора които вървят по алея за пешеходци в Морската във Варна, но са в близост до маркировката за велоалея❗
Коментиран от #22
11:32 16.06.2026
17 Отец инжинер Петка
Коментиран от #34
11:33 16.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Това още един път показва,
Независимо дали мотори, мотопеди, скутери, ел- велосипеди и ел- тротинетки.
Като предизивкат ПТП да плащат щетите и лечението!
Това е положернието в татковината! Нито пешеходците спазват правила за безопасност, нито водачите!
Племето се държи като в джунглата, никаква взаимна толерантност и грижа!
За това- яки застраховки, ГО задължителна и яки глоби за нарушителите!
И да можеше и да си внесем държава!
Коментиран от #24
11:38 16.06.2026
20 Никой Не сам !
До коментар #9 от "Не пиши разкрачено .":Сгазил !
Така Мога Така Пиша !
Недей Да Го Четеш !
11:39 16.06.2026
21 горгомел
Коментиран от #25, #28
11:39 16.06.2026
22 име
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Едва ли нарочно я е ударил, нали четеш че навлязла на велоалеята. Въпроса е с колко е карал тротинеткаджията, че след удара пораженията да са толкова сериозни, че жената да е с опасност за живота си.
Коментиран от #33
11:40 16.06.2026
23 Новото мнозинство
11:43 16.06.2026
24 Тва още един ПЪТ ПОКАЗВА
До коментар #19 от "Това още един път показва,":КАК ВЕЛОАЛЕИТЕ СА ПОСТАВЕНИ ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА.......В СЛУЧСЯ ПРЕД АВТОБУСНА СПИРКА?!?!!! А ИНАЧЕ ВСЕКИ СОБСТВЕННИК НА МПС ....И ТО НЯКОЛКО ТРЯБВА ДА ИМА СААААААМО ЕДНА ГО ЗА МПС ТО С НАЙ ВИСОКА КАТЕГОРИЯ ПРОООСТО ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ШОФИРА НЯКОЛКО МПСЕТА ЕДНОВРЕМЕННО И ГО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА ОДУШЕВЕН А НЕ НЕ НЕОТУШЕВЕН( МЪРТЪВ). ПРЕДМЕТ......
Коментиран от #31
11:43 16.06.2026
25 Със Скорост !
До коментар #21 от "горгомел":60 Км / ч. !
А Ония пЗа пщо не се пе Движил ?
Съобразявайки се С Обстановката ?
11:44 16.06.2026
26 Навсякъде в Европа
Хич да не е на всеки площад, кръстовище и гара се виждат едри, високи и добре изглеждащи младежи и девойки!
Помагат, насочват чужденците, при нужда бухат яки глоби.
Веднага се включват при инцидент.
Само нашите са скрити в храстите или в кафенетата! Ако вали дъжд или сняг или е жега не можеш да видиш полицай и с лупа!
11:45 16.06.2026
27 С Тази Измет !
11:46 16.06.2026
28 Тротинетките и колелетата също
До коментар #21 от "горгомел":Внезапно излизат от своето платно както и колите преминават понякога в отсрещната лента. Тротоарите са за Пешеходците !?! Останалите са убийци.
11:46 16.06.2026
29 хихи
До коментар #1 от "Дориана":Тротинетки управляват ЕС
и Ако ПП Петрохан издигнат президентската двойка Емили Тротинетката-Леля Асеня ще спечелят от раз.. Пълно е с тротинетки в София.
Коментиран от #32
11:47 16.06.2026
30 Кой казва че жените е била в лентата
11:48 16.06.2026
31 нищо подобно.
До коментар #24 от "Тва още един ПЪТ ПОКАЗВА":ГО важи за конкретно МПС.
Не за шофьора.
Ако имаш няколко МПС та- няколко ГО.
Коментиран от #62
11:49 16.06.2026
32 хихи
До коментар #29 от "хихи":една тротинетка цъкна минус
Коментиран от #43
11:50 16.06.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "име":Едва ли е легнала на цялата велоалея❗
Едва ли не знаеш, че на велоалеите могат да се разминат ❗
Едва ли там е имало бордюри та не е могъл да я заобиколи❗
11:50 16.06.2026
34 Кой казва че жените е била в лентата
До коментар #17 от "Отец инжинер Петка":За тротинетките. Може би убиеца ?!?
11:51 16.06.2026
35 защо за мотоциклети се иска свидетелство
Коментиран от #38
11:52 16.06.2026
36 В търновско първо правят тротоари
11:53 16.06.2026
37 идиоти вън
11:55 16.06.2026
38 И обикновено колело или тротинетка
До коментар #35 от "защо за мотоциклети се иска свидетелство":Може да причини травми и смърт. Пази боже хората на улицата и пази боже сляпо да пригледа.
Коментиран от #50
11:55 16.06.2026
39 ЗАБРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ
11:56 16.06.2026
40 Който си позволява да пише разкрачено
11:58 16.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сегуей
11:59 16.06.2026
43 Не се ли досещаш
До коментар #32 от "хихи":Коя е тази тротинетка.
12:02 16.06.2026
44 родните и да съдят общината
тротинеткаджиите са напаст не може да се мешат с пешеходците
а да си карат с улиците с колите
пък там да си блъскат който искат
Коментиран от #48
12:03 16.06.2026
45 Тротинеткажията защо не му кажат
12:04 16.06.2026
46 Те Не Са ! Велосипеди !
До коментар #7 от "Моторните Превозни средства !":напротив и те на улицата с колите
не са по малко опасни от троткаджиите
12:05 16.06.2026
47 да питам
12:05 16.06.2026
48 Роднините да я преместят в София
До коментар #44 от "родните и да съдят общината":За да се опитат да я спасят да оживее.
12:06 16.06.2026
49 русенец
12:27 16.06.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "И обикновено колело или тротинетка":Да, но и мотоциклетът и ел.скутерът са ДВУКОЛЕСНИ ППС с МОТОР, което ги приравнява към една(две) категории "М" и "А" в зависимост от мощността им❗
Все едно, по аналогия с ИПС, утре да решат, че електромобилът е КПС ( Колективно ПС) и за него да не се изисква регистрация и СУМПС❗
Коментиран от #52
12:36 16.06.2026
51 Мнозинството да вземе крути мерки
12:39 16.06.2026
52 Какво искаш да кажеш
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В крайна сметка. Формулирай мнение.
Коментиран от #55
12:41 16.06.2026
53 хаха
До коментар #1 от "Дориана":Брееееей! Все някой друг ви е виновен на вас бе беззаконни ориенталци! ХАХАХА
В Европейския съюз стандартните електрически велосипеди (често наричани Pedelec или EPAC) се третират законово точно като традиционните велосипеди. За да се ползвате с пълен достъп до велосипедни алеи и да бъдете освободени от лицензиране, регистрация и застраховка, вашият електрически велосипед трябва да отговаря на три строги критерия:
Максимална мощност: Непрекъснатата номинална мощност на двигателя не трябва да надвишава 250 вата.
Подпомагане на скоростта: Подпомагането на двигателя трябва постепенно да се изключва, след като велосипедът достигне 25 км/ч.
Активиране на педалите: Двигателят трябва да осигурява подпомагане само докато активно въртите педалите. (Обикновено е разрешен режим „подпомагане при ходене“, който задвижва велосипеда до 6 км/ч без въртене на педалите).
12:51 16.06.2026
54 хаха
До коментар #1 от "Дориана":Тръгнала някаква байганьовска уфсъ да дрънка как някой друг й бил виновен. Я по-леко с блеенето бе неграмотна балкано-ориенталка такава.
12:52 16.06.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Какво искаш да кажеш":Казах/написах това което искам да кажа/напиша❗
Казал съм го много пъти, но явно за теб Четене с Разбиране не ти е по силите❗
Чети бааавно, ако пак не сФанеш - помоли някой със завършен шести клас❗
Нормална логика:
Леките коли, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
с Двигате с ВГ или с Двигател на ТОК,
са в една категория и се изисква СУМПС кат."В"❗
Мотоциклетите и ел.скутерите също трябва да са в една категория и да се изисква кат. "М" или "А" в зависимост от мощността им❗
Нормално би било и
след като скутери с ЕЛ. двигател не се водят на отчет- такива да станат и електромобилите.
Без номера , без нужда от категория и застраховки🤔
Сега едните са приравнени ТОК и ДВГ, а другите НЕ са ❗
12:53 16.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Павел Пенев
12:57 16.06.2026
59 Ърп
Коментиран от #60
12:58 16.06.2026
60 хаха
До коментар #59 от "Ърп":Че те и сега са забранени бе тъпак! Това е електрически задвижвано МПС...
Без регистрация, без застраховка и без свидетелство за правоуправление...
ХАХАХА
13:02 16.06.2026
61 велосипед
Който иска да е екологично,да си вземе колело
13:03 16.06.2026
62 МПС ГРАЖДАНИН ЛИ Е ЧЕ ДА ИМА
До коментар #31 от "нищо подобно.":ГО. МПС ОДУШИВЕН ПРЕДМЕТ ЛИ Е ЧЕ ДА ИМ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ...... ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ МА САКСИИТЕ ПО ТЕРАСИТЕ ДА НАЛОЖИТЕ ГО......
13:07 16.06.2026