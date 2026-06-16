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Жена е с опасност за живота след удар от тротинетка в Бургас

Жена е с опасност за живота след удар от тротинетка в Бургас

16 Юни, 2026 11:17 1 506 62

  • опасност за живота-
  • бургас-
  • инцидент

Инцидентът е станал вчера малко след 9,00 часа на ул. "Чаталджа"

Жена е с опасност за живота след удар от тротинетка в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 9,00 часа на ул. "Чаталджа", съобщиха от полицията.

По първоначални данни жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла във велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж.

В следствие на удара пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаска болница с опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    48 7 Отговор
    Това е поредното доказателство до къде можем да стигнем когато политиците безропотно изпълняват нарежданията на ЕС. Тротинетките дойдоха точно от тях.

    Коментиран от #29, #53, #54, #56, #57

    11:20 16.06.2026

  • 2 Хъм

    46 2 Отговор
    45-годишен мъж... По-скоро 45 годишно розово пони🤔
    Време е да се вземат сериозни мерки срещу тротинеткаджийте!

    11:21 16.06.2026

  • 3 ОБЕКТИВНИЯ

    46 0 Отговор
    До кога да чакаме ТОТАЛНАТА
    забрана на тротинетките ???
    Всеки ден има произшествия с тртинетки !

    11:23 16.06.2026

  • 4 Миндич

    33 3 Отговор
    Този 45 годишния със сигорност е от левите резби.

    11:23 16.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За колите

    38 0 Отговор
    Изпити, книжки, прегледи, КАТ, камери, глоби… и 30 км/ч ограничение! За тротинетките - НИЩО!!!

    11:26 16.06.2026

  • 7 Моторните Превозни средства !

    25 2 Отговор
    Трябва да се Дижат По Пътното Платно !

    Те Не Са !

    Велосипеди !

    Коментиран от #9, #46

    11:26 16.06.2026

  • 8 О боже господи

    11 0 Отговор
    Спешно изпратете жената в София !!!

    Коментиран от #15

    11:26 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тя умирала а на тротинеткаджията нищо

    14 0 Отговор
    му няма . онзи ден 2 се тряснаха в софето . днес в бургас . пеески беше прав да иска да ги забранят . но това си е бизнес . 50 000 тротинетки по цял ден хвърчат в града . но реално и пеш да бърза човек все някой се пречка . застава пред тебе, или просто гледа . затова е опасно . бързаш ли с тир и някой се препречи го смазваш . това е .

    11:27 16.06.2026

  • 11 Ужас

    36 0 Отговор
    Признавам си, че се страхувам,и като пешеходец и като шофьор. И в двата случая са ми изскчали из невиделица! Кошмар! Трябва да се забранят.

    11:28 16.06.2026

  • 12 тц тц

    21 2 Отговор
    Дърт мъж на тротинетка.
    Сигур от прайда се е връщал.

    11:28 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Изпратете я незабавно в София !!!

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "О боже господи":

    Миналата година Христинка колко време стоя в бургаска болница без да я изпратят в София и накрая почина горката. Бургас но и Стара Загора нямат капацитет нито дори Варна или Пловдив. Изпратете я в София моля.

    11:31 16.06.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    101% наглярът я е блъснАл НАРОЧНО❗
    Виждал съм велосиПЕДАЛИсти как нарочно блъскат хора които вървят по алея за пешеходци в Морската във Варна, но са в близост до маркировката за велоалея❗

    Коментиран от #22

    11:32 16.06.2026

  • 17 Отец инжинер Петка

    20 0 Отговор
    Тези велоалеи ги рисуват на тротоарите при пешеходците и това е резултата.

    Коментиран от #34

    11:33 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това още един път показва,

    12 2 Отговор
    че моторните превозни средства БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ трябва да са на разрешителен режим и за всички да се плаща ГО.

    Независимо дали мотори, мотопеди, скутери, ел- велосипеди и ел- тротинетки.

    Като предизивкат ПТП да плащат щетите и лечението!

    Това е положернието в татковината! Нито пешеходците спазват правила за безопасност, нито водачите!
    Племето се държи като в джунглата, никаква взаимна толерантност и грижа!

    За това- яки застраховки, ГО задължителна и яки глоби за нарушителите!

    И да можеше и да си внесем държава!

    Коментиран от #24

    11:38 16.06.2026

  • 20 Никой Не сам !

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Не пиши разкрачено .":

    Сгазил !

    Така Мога Така Пиша !

    Недей Да Го Четеш !

    11:39 16.06.2026

  • 21 горгомел

    1 9 Отговор
    "По първоначални данни жената ... внезапно навлязла във велоалеята."

    Коментиран от #25, #28

    11:39 16.06.2026

  • 22 име

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Едва ли нарочно я е ударил, нали четеш че навлязла на велоалеята. Въпроса е с колко е карал тротинеткаджията, че след удара пораженията да са толкова сериозни, че жената да е с опасност за живота си.

    Коментиран от #33

    11:40 16.06.2026

  • 23 Новото мнозинство

    11 0 Отговор
    Защо не вземе нови мерки. Стана едно избиване на хората в България. Какъв туризъм чака Бургас след такава новина. И за Варна се отнася.

    11:43 16.06.2026

  • 24 Тва още един ПЪТ ПОКАЗВА

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Това още един път показва,":

    КАК ВЕЛОАЛЕИТЕ СА ПОСТАВЕНИ ТАМ КЪДЕТО НЕ ТРЯБВА.......В СЛУЧСЯ ПРЕД АВТОБУСНА СПИРКА?!?!!! А ИНАЧЕ ВСЕКИ СОБСТВЕННИК НА МПС ....И ТО НЯКОЛКО ТРЯБВА ДА ИМА СААААААМО ЕДНА ГО ЗА МПС ТО С НАЙ ВИСОКА КАТЕГОРИЯ ПРОООСТО ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ШОФИРА НЯКОЛКО МПСЕТА ЕДНОВРЕМЕННО И ГО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА ОДУШЕВЕН А НЕ НЕ НЕОТУШЕВЕН( МЪРТЪВ). ПРЕДМЕТ......

    Коментиран от #31

    11:43 16.06.2026

  • 25 Със Скорост !

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "горгомел":

    60 Км / ч. !

    А Ония пЗа пщо не се пе Движил ?

    Съобразявайки се С Обстановката ?

    11:44 16.06.2026

  • 26 Навсякъде в Европа

    14 0 Отговор
    полицейското присъствие в населените места е забележимо и респектиращо.

    Хич да не е на всеки площад, кръстовище и гара се виждат едри, високи и добре изглеждащи младежи и девойки!

    Помагат, насочват чужденците, при нужда бухат яки глоби.
    Веднага се включват при инцидент.

    Само нашите са скрити в храстите или в кафенетата! Ако вали дъжд или сняг или е жега не можеш да видиш полицай и с лупа!

    11:45 16.06.2026

  • 27 С Тази Измет !

    7 0 Отговор
    Неможеш Да се оправиш !

    11:46 16.06.2026

  • 28 Тротинетките и колелетата също

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "горгомел":

    Внезапно излизат от своето платно както и колите преминават понякога в отсрещната лента. Тротоарите са за Пешеходците !?! Останалите са убийци.

    11:46 16.06.2026

  • 29 хихи

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Тротинетки управляват ЕС
    и Ако ПП Петрохан издигнат президентската двойка Емили Тротинетката-Леля Асеня ще спечелят от раз.. Пълно е с тротинетки в София.

    Коментиран от #32

    11:47 16.06.2026

  • 30 Кой казва че жените е била в лентата

    8 1 Отговор
    За тротинетките. Може би убиеца ?!?

    11:48 16.06.2026

  • 31 нищо подобно.

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тва още един ПЪТ ПОКАЗВА":

    ГО важи за конкретно МПС.
    Не за шофьора.
    Ако имаш няколко МПС та- няколко ГО.

    Коментиран от #62

    11:49 16.06.2026

  • 32 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    една тротинетка цъкна минус

    Коментиран от #43

    11:50 16.06.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Едва ли е легнала на цялата велоалея❗
    Едва ли не знаеш, че на велоалеите могат да се разминат ❗
    Едва ли там е имало бордюри та не е могъл да я заобиколи❗

    11:50 16.06.2026

  • 34 Кой казва че жените е била в лентата

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отец инжинер Петка":

    За тротинетките. Може би убиеца ?!?

    11:51 16.06.2026

  • 35 защо за мотоциклети се иска свидетелство

    6 0 Отговор
    защо за мотоциклети се иска свидетелство за правоуправление,а за електрически скутери не се иска,след като и с двете се причиняват травми на пешеходци?

    Коментиран от #38

    11:52 16.06.2026

  • 36 В търновско първо правят тротоари

    7 2 Отговор
    После ги къртят и им правят разни ленти по европейски програми. Този ЕС ни разказа играта и дограмата и вс.

    11:53 16.06.2026

  • 37 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Идиотите не може да ги забраним, но тротонетките може, но пък за тази цел трябва да недопускане идиотите до местата където се вземат решения!!! Абе сложна работа, попадаме в параграф 22.

    11:55 16.06.2026

  • 38 И обикновено колело или тротинетка

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "защо за мотоциклети се иска свидетелство":

    Може да причини травми и смърт. Пази боже хората на улицата и пази боже сляпо да пригледа.

    Коментиран от #50

    11:55 16.06.2026

  • 39 ЗАБРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ

    5 0 Отговор
    Тротинетки със камикадзета до като не е станало късно. Четох у Гърция дрифтове гонки с автомобили 500п евра глоби.

    11:56 16.06.2026

  • 40 Който си позволява да пише разкрачено

    4 0 Отговор
    Той така си позволява да кара кола мотор колело тротинетка тоест без да спазва правила. Това причинява злини и страдания без вина на хората.

    11:58 16.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сегуей

    3 2 Отговор
    Вече и за пешеходците трябва да има задължително каски, застраховки и винетки.

    11:59 16.06.2026

  • 43 Не се ли досещаш

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "хихи":

    Коя е тази тротинетка.

    12:02 16.06.2026

  • 44 родните и да съдят общината

    8 0 Отговор
    дето слагат тез велоалеи до пешодни зони

    тротинеткаджиите са напаст не може да се мешат с пешеходците
    а да си карат с улиците с колите
    пък там да си блъскат който искат

    Коментиран от #48

    12:03 16.06.2026

  • 45 Тротинеткажията защо не му кажат

    5 1 Отговор
    Името. Да не е уркаинец. Татуировки има ли ?

    12:04 16.06.2026

  • 46 Те Не Са ! Велосипеди !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Моторните Превозни средства !":

    напротив и те на улицата с колите
    не са по малко опасни от троткаджиите

    12:05 16.06.2026

  • 47 да питам

    2 1 Отговор
    Тротинетката имала ли е гражданска?

    12:05 16.06.2026

  • 48 Роднините да я преместят в София

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "родните и да съдят общината":

    За да се опитат да я спасят да оживее.

    12:06 16.06.2026

  • 49 русенец

    3 0 Отговор
    Един такъв идиот с електрическа тротинетка блъсна 15 годишно момиче с колело в Русе. За щастие момичето е добре, докато летящия с тротинетката бере душа в болницата. Повече няма да прави така. Ако тия с тротинетките са решили да се самоубиват, няма проблем. Лошото е,че в повечето случаи страдат странични хора.Решението е едно. Забрана на електрическите тротинетки! Буквално преди няколко седмици в самия център на Русе, в пешеходната зона, две идиотчета на електрическа тротинетка пометоха дете на две години. Камера на площада е заснела всичко и ви уверявам,че кадрите не са за хора със слаби нерви.

    12:27 16.06.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "И обикновено колело или тротинетка":

    Да, но и мотоциклетът и ел.скутерът са ДВУКОЛЕСНИ ППС с МОТОР, което ги приравнява към една(две) категории "М" и "А" в зависимост от мощността им❗
    Все едно, по аналогия с ИПС, утре да решат, че електромобилът е КПС ( Колективно ПС) и за него да не се изисква регистрация и СУМПС❗

    Коментиран от #52

    12:36 16.06.2026

  • 51 Мнозинството да вземе крути мерки

    1 0 Отговор
    Друг начин няма.

    12:39 16.06.2026

  • 52 Какво искаш да кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В крайна сметка. Формулирай мнение.

    Коментиран от #55

    12:41 16.06.2026

  • 53 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Брееееей! Все някой друг ви е виновен на вас бе беззаконни ориенталци! ХАХАХА

    В Европейския съюз стандартните електрически велосипеди (често наричани Pedelec или EPAC) се третират законово точно като традиционните велосипеди. За да се ползвате с пълен достъп до велосипедни алеи и да бъдете освободени от лицензиране, регистрация и застраховка, вашият електрически велосипед трябва да отговаря на три строги критерия:

    Максимална мощност: Непрекъснатата номинална мощност на двигателя не трябва да надвишава 250 вата.

    Подпомагане на скоростта: Подпомагането на двигателя трябва постепенно да се изключва, след като велосипедът достигне 25 км/ч.

    Активиране на педалите: Двигателят трябва да осигурява подпомагане само докато активно въртите педалите. (Обикновено е разрешен режим „подпомагане при ходене“, който задвижва велосипеда до 6 км/ч без въртене на педалите).

    12:51 16.06.2026

  • 54 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Тръгнала някаква байганьовска уфсъ да дрънка как някой друг й бил виновен. Я по-леко с блеенето бе неграмотна балкано-ориенталка такава.

    12:52 16.06.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Какво искаш да кажеш":

    Казах/написах това което искам да кажа/напиша❗
    Казал съм го много пъти, но явно за теб Четене с Разбиране не ти е по силите❗
    Чети бааавно, ако пак не сФанеш - помоли някой със завършен шести клас❗
    Нормална логика:
    Леките коли, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
    с Двигате с ВГ или с Двигател на ТОК,
    са в една категория и се изисква СУМПС кат."В"❗
    Мотоциклетите и ел.скутерите също трябва да са в една категория и да се изисква кат. "М" или "А" в зависимост от мощността им❗
    Нормално би било и
    след като скутери с ЕЛ. двигател не се водят на отчет- такива да станат и електромобилите.
    Без номера , без нужда от категория и застраховки🤔
    Сега едните са приравнени ТОК и ДВГ, а другите НЕ са ❗

    12:53 16.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Засрамете се бе простаци, необходима е пълна забрана за ел.тротинетките. Нека си карат другите с физически усилия колкото си искат,те не могат да причинят такива увреждания. Този идиот да убие 26 годишна жена,какво е това?

    12:57 16.06.2026

  • 59 Ърп

    1 1 Отговор
    Крайно време е да се забранят! Маса народ се изпотрепа! На 45 години да караш тротинетка не е сериозно.

    Коментиран от #60

    12:58 16.06.2026

  • 60 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ърп":

    Че те и сега са забранени бе тъпак! Това е електрически задвижвано МПС...
    Без регистрация, без застраховка и без свидетелство за правоуправление...

    ХАХАХА

    13:02 16.06.2026

  • 61 велосипед

    0 0 Отговор
    Забрана за тези опасни тротинетки!
    Който иска да е екологично,да си вземе колело

    13:03 16.06.2026

  • 62 МПС ГРАЖДАНИН ЛИ Е ЧЕ ДА ИМА

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "нищо подобно.":

    ГО. МПС ОДУШИВЕН ПРЕДМЕТ ЛИ Е ЧЕ ДА ИМ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ...... ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ МА САКСИИТЕ ПО ТЕРАСИТЕ ДА НАЛОЖИТЕ ГО......

    13:07 16.06.2026

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