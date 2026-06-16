Националният фонд за декарбонизация вече е готов да предоставя реална подкрепа за домакинствата, бизнеса и общините

Националният фонд за декарбонизация вече има избран управител и може да премине към същинската си мисия – да подпомага българските граждани, бизнеса и общините в инвестициите за енергийна ефективност и чиста енергия.
Подписан е договор с Алианс за декарбонизация на България за управление на Националния фонд за декарбонизация. С приключването на процедурата България изпълнява ключов индикатор по Плана за възстановяване и устойчивост и прави решителна стъпка към въвеждането в действие на един от най-важните финансови инструменти за енергийния преход.
Националният фонд за декарбонизация е създаден като дългосрочен финансов инструмент за подкрепа на обновяването на сградния фонд, внедряването на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитието на енергийни общности и други мерки за намаляване на енергийното потребление и въглеродните емисии.
Съществен принос за успешното приключване на процедурата има Министерството на енергетиката, което превърна оперативното стартиране на фонда в един от своите ключови приоритети. След промените в ръководството, председателят на Управителния съвет Красимир Джамбазов организира успешното приключване на процедурата по избор на управител.
Очаква се в следващите месеци избраният управител да представи първите финансови продукти и програми на фонда. Сред основните приоритети ще бъдат мерките за обновяване на жилищния фонд, с особен акцент върху еднофамилните жилищни сгради, които до този момент имаха ограничен достъп до целево финансиране.
Целта е чрез комбиниране на публичен и частен ресурс фондът да осигури устойчиви механизми за финансиране на домакинствата, бизнеса и общините и да ускори модернизацията на българската икономика в съответствие с европейските цели за енергийна ефективност и декарбонизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайде На Далаверата !
11:57 16.06.2026
2 мдаа
12:01 16.06.2026
3 Пак ще се краде!
12:02 16.06.2026
4 искам да ме кабонизират за 15000е/месец
управителен съвет , само директори а работници няма
какво ще декарбонизират акъла си ли?
пак работни места за калинки които дори няма да ходят наработа а ще получават заплати по 14000 евра от дивана в къщи
12:05 16.06.2026
5 Ужас
За нас 50% с ДДС от сметките за ток, за таксички, преноси, напрежения. Територията купува най-скъп ток в ЕС.О т общо 636 000 ха: ниви – 463 000, пасища – 37 000, лозе – 10 000, ливади – 10 000.
НАРОДЕН СЪД и оставка на: ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС, ПП и ПБ.
В същото време НАПОИТЕЛНИ С-ми за зеленчукопроизводители, НЯМА.
ОСТАВКА!
12:20 16.06.2026