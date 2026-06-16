Националният фонд за декарбонизация вече е готов да предоставя реална подкрепа за домакинствата, бизнеса и общините

Националният фонд за декарбонизация вече има избран управител и може да премине към същинската си мисия – да подпомага българските граждани, бизнеса и общините в инвестициите за енергийна ефективност и чиста енергия.

Подписан е договор с Алианс за декарбонизация на България за управление на Националния фонд за декарбонизация. С приключването на процедурата България изпълнява ключов индикатор по Плана за възстановяване и устойчивост и прави решителна стъпка към въвеждането в действие на един от най-важните финансови инструменти за енергийния преход.

Националният фонд за декарбонизация е създаден като дългосрочен финансов инструмент за подкрепа на обновяването на сградния фонд, внедряването на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитието на енергийни общности и други мерки за намаляване на енергийното потребление и въглеродните емисии.

Съществен принос за успешното приключване на процедурата има Министерството на енергетиката, което превърна оперативното стартиране на фонда в един от своите ключови приоритети. След промените в ръководството, председателят на Управителния съвет Красимир Джамбазов организира успешното приключване на процедурата по избор на управител.

Очаква се в следващите месеци избраният управител да представи първите финансови продукти и програми на фонда. Сред основните приоритети ще бъдат мерките за обновяване на жилищния фонд, с особен акцент върху еднофамилните жилищни сгради, които до този момент имаха ограничен достъп до целево финансиране.

Целта е чрез комбиниране на публичен и частен ресурс фондът да осигури устойчиви механизми за финансиране на домакинствата, бизнеса и общините и да ускори модернизацията на българската икономика в съответствие с европейските цели за енергийна ефективност и декарбонизация.