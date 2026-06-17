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Граждански организации затварят границата със Северна Македония в неделя

Граждански организации затварят границата със Северна Македония в неделя

17 Юни, 2026 07:48 1 817 20

  • граждански организации-
  • рсм-
  • дипломатическо представителство

По думите на организаторите акцията е координирана с българските институции и има за цел да отправи ясен сигнал към властите в Скопие

Граждански организации затварят границата със Северна Македония в неделя - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няколко неправителствени организации обявиха, че тази неделя, 21 юни, ще организират двучасова демонстрация на трите гранични пункта между България и Северна Македония в знак на протест срещу това, което определят като продължаващ натиск върху хората с българско самосъзнание в югозападната ни съседка.

Инициативата е на сдруженията „Куберовъ воинъ“ и „Фондация Македония“, които призовават гражданите да се присъединят към проявата. Тя ще се проведе между 11:00 и 13:00 часа на граничните пунктове Гюешево – Деве Баир, Станке Лисичково – Делчево и Златарево – Ново село.

По думите на организаторите акцията е координирана с българските институции и има за цел да отправи ясен сигнал към властите в Скопие във връзка със случаи, които те определят като дискриминация, насилие и съдебен натиск срещу представители на българската общност в Северна Македония.

В обръщението си те посочват случаите на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Люпчо Георгиевски от Битоля, които според тях са сред хората, засегнати от репресивни действия през последните месеци.

Допълнително напрежение предизвика и инцидентът от вчера, при който бяха подпалени автомобили, използвани от българското дипломатическо представителство в Скопие.

Организаторите подчертават, че не възнамеряват да прекъсват движението за по-дълъг период, като избраната двучасова блокада има по-скоро символичен характер и цели да изрази обществена солидарност с българите в Северна Македония.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Започвам да се

    23 4 Отговор
    чудя - тия автомобили не пламнаха ли пък по график ?

    07:52 17.06.2026

  • 2 Без име

    29 6 Отговор
    Другия път пак ще ги лекуваме за наша сметка, споко. Защото Република България е бананова република и не е на българския народ.

    07:55 17.06.2026

  • 3 Баце

    29 3 Отговор
    Добро начало, но е само демонстративно. Просто тази "зона на здрача" трябва да се сложи на пълен иньор от целият български народ, никой да не стъпва там и за всяко нещо да се иска писмен договор. Както направиха гърците, но там имат политици, а ние йесмени.

    07:57 17.06.2026

  • 4 Само така

    33 2 Отговор
    Жалко за обикновените македонци, щото елитът им от калпав по-калпав, а като посееш омраза, ще пожънеш бури

    08:05 17.06.2026

  • 5 Тома

    18 1 Отговор
    А славуца няма ли да бъде там заедно с македонския космонавт

    08:10 17.06.2026

  • 6 Колите нападнали първи

    13 0 Отговор
    Според тяхната преса подпалвачът е добро момче, строителен работник, който се бори за спазване на правилата за паркиране , прекосил целия град докато намери неправилно(според него!) паркирани коли, а те по случайност били на посолството и какво толкова е направил - две коли
    Не е убил човек я! Честно и почтено! Вярвам им на всяка дума на северните!!

    08:13 17.06.2026

  • 7 Оги

    17 4 Отговор
    Затворете ги завинаги. Бодлива тел по границата, затваряне на посолството и забрана за споменаване на името на тази територия със закон. Безсрочно.

    08:18 17.06.2026

  • 8 мигачев

    14 3 Отговор
    русия ни раздели дввата народа с югославия нарочно, защото русия никога не е искала силна България, тате не ни признават българската азбука...

    Коментиран от #11, #12, #13

    08:18 17.06.2026

  • 9 Байрактар"70

    7 2 Отговор
    Абсолютна ГЛУПОСТ! Не границите, а вход-изход на корумпираните ведомства, учреждения, министерства трябва да се затварят!

    08:19 17.06.2026

  • 10 мяймунски истории

    5 4 Отговор
    Простотията ходи по людете, но най вече по дивите балкански субекти,прости ,неуки,жестоки,крадливи, лъжливи, злобни и елементарни за манипулация към насилие и дивашки изстъпления.

    08:24 17.06.2026

  • 11 По точно

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "мигачев":

    Активен деец за учредяването на македонска държава и език е бил Г. Димитров. Затова българите много го ценят и са кръстили български град на неговото име.

    08:26 17.06.2026

  • 12 Само че

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "мигачев":

    Путин каза, че азбуката ни идва от македонските земи. Братушки!

    Коментиран от #18, #20

    08:29 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 горна джумая

    6 4 Отговор
    И Димитър Благоев сам казва ," аз не съм Българин аз съм Македонец ".

    08:34 17.06.2026

  • 15 БПФ

    5 2 Отговор
    Граждански организации - добре, но къде е "държавата" в случая? Прогонете посленикът на тая недодържава, изтеглете нашият и прекратете всякакви дипломатически отношения !!!
    "македония" е българската укpoпия, но за нещастие ние не сме Русия !!!!

    08:36 17.06.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ДОБРЕ ДЕ ,
    ДАЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ ЧЕ МАКЕДОНИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ БЪЛГАРИЯ,
    .. .. КАКВО МОЖЕ ДА И ДАДЕМ ?
    ......
    МУТРО - ФЕОДАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ОПГ--ТАТА ТЕ ВЕЧЕ СИ ФИ ИМАТ :)

    08:37 17.06.2026

  • 17 Чепо

    2 2 Отговор
    и там има дебили ,ама толкова като в бг нема никъде...

    08:43 17.06.2026

  • 18 По-точно Путин каза,че

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само че":

    Азбуката идва от ДНЕШНИТЕ Македонски земи.

    08:44 17.06.2026

  • 19 Гюзелова Симона

    0 0 Отговор
    Ами то ще вреди само на българската страна. Нам Европа ни е на там, чрез тях и чрез Сърбия. Те към Турция може да си минават и през Гърция. Иначе да попитам от гола любопитност: Дадохме ли ние на г-н Пендиков апартамент, почетна магистърска диплома, работа с добра заплата? - Никой не пише нищо за този герой?

    08:55 17.06.2026

  • 20 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само че":

    Най-големият руски славист, българист и експерт академик Лихачов, призна през 1985 г., на втория международен конгрес по българистика, че азбуката тръгва от БГ, не от Русия или Северната Македония! Учудвам се, че руснаците и “макетата”, могат да приказват такива глупости!

    08:57 17.06.2026

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