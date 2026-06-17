Граждански организации затварят границата със Северна Македония в неделя

Няколко неправителствени организации обявиха, че тази неделя, 21 юни, ще организират двучасова демонстрация на трите гранични пункта между България и Северна Македония в знак на протест срещу това, което определят като продължаващ натиск върху хората с българско самосъзнание в югозападната ни съседка.
Инициативата е на сдруженията „Куберовъ воинъ“ и „Фондация Македония“, които призовават гражданите да се присъединят към проявата. Тя ще се проведе между 11:00 и 13:00 часа на граничните пунктове Гюешево – Деве Баир, Станке Лисичково – Делчево и Златарево – Ново село.
По думите на организаторите акцията е координирана с българските институции и има за цел да отправи ясен сигнал към властите в Скопие във връзка със случаи, които те определят като дискриминация, насилие и съдебен натиск срещу представители на българската общност в Северна Македония.
В обръщението си те посочват случаите на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Люпчо Георгиевски от Битоля, които според тях са сред хората, засегнати от репресивни действия през последните месеци.
Допълнително напрежение предизвика и инцидентът от вчера, при който бяха подпалени автомобили, използвани от българското дипломатическо представителство в Скопие.
Организаторите подчертават, че не възнамеряват да прекъсват движението за по-дълъг период, като избраната двучасова блокада има по-скоро символичен характер и цели да изрази обществена солидарност с българите в Северна Македония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Започвам да се
07:52 17.06.2026
2 Без име
07:55 17.06.2026
3 Баце
07:57 17.06.2026
4 Само така
08:05 17.06.2026
5 Тома
08:10 17.06.2026
6 Колите нападнали първи
Не е убил човек я! Честно и почтено! Вярвам им на всяка дума на северните!!
08:13 17.06.2026
7 Оги
08:18 17.06.2026
8 мигачев
Коментиран от #11, #12, #13
08:18 17.06.2026
9 Байрактар"70
08:19 17.06.2026
10 мяймунски истории
08:24 17.06.2026
11 По точно
До коментар #8 от "мигачев":Активен деец за учредяването на македонска държава и език е бил Г. Димитров. Затова българите много го ценят и са кръстили български град на неговото име.
08:26 17.06.2026
12 Само че
До коментар #8 от "мигачев":Путин каза, че азбуката ни идва от македонските земи. Братушки!
Коментиран от #18, #20
08:29 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 горна джумая
08:34 17.06.2026
15 БПФ
"македония" е българската укpoпия, но за нещастие ние не сме Русия !!!!
08:36 17.06.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ ЧЕ МАКЕДОНИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ БЪЛГАРИЯ,
.. .. КАКВО МОЖЕ ДА И ДАДЕМ ?
......
МУТРО - ФЕОДАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ОПГ--ТАТА ТЕ ВЕЧЕ СИ ФИ ИМАТ :)
08:37 17.06.2026
17 Чепо
08:43 17.06.2026
18 По-точно Путин каза,че
До коментар #12 от "Само че":Азбуката идва от ДНЕШНИТЕ Македонски земи.
08:44 17.06.2026
19 Гюзелова Симона
08:55 17.06.2026
20 Перо
До коментар #12 от "Само че":Най-големият руски славист, българист и експерт академик Лихачов, призна през 1985 г., на втория международен конгрес по българистика, че азбуката тръгва от БГ, не от Русия или Северната Македония! Учудвам се, че руснаците и “макетата”, могат да приказват такива глупости!
08:57 17.06.2026