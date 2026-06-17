Граждански организации затварят границата със Северна Македония в неделя

Няколко неправителствени организации обявиха, че тази неделя, 21 юни, ще организират двучасова демонстрация на трите гранични пункта между България и Северна Македония в знак на протест срещу това, което определят като продължаващ натиск върху хората с българско самосъзнание в югозападната ни съседка.

Инициативата е на сдруженията „Куберовъ воинъ“ и „Фондация Македония“, които призовават гражданите да се присъединят към проявата. Тя ще се проведе между 11:00 и 13:00 часа на граничните пунктове Гюешево – Деве Баир, Станке Лисичково – Делчево и Златарево – Ново село.

По думите на организаторите акцията е координирана с българските институции и има за цел да отправи ясен сигнал към властите в Скопие във връзка със случаи, които те определят като дискриминация, насилие и съдебен натиск срещу представители на българската общност в Северна Македония.

В обръщението си те посочват случаите на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Люпчо Георгиевски от Битоля, които според тях са сред хората, засегнати от репресивни действия през последните месеци.

Допълнително напрежение предизвика и инцидентът от вчера, при който бяха подпалени автомобили, използвани от българското дипломатическо представителство в Скопие.

Организаторите подчертават, че не възнамеряват да прекъсват движението за по-дълъг период, като избраната двучасова блокада има по-скоро символичен характер и цели да изрази обществена солидарност с българите в Северна Македония.