Волгин иронизира евробюрократите, че според тях Русия е виновна и за горещото време

„В румънското пристанище в Констанца се взриви украински дрон, но затова беше обвинена Русия. Преди четири години украинска ракета уби двама души в Полша, но за това също беше обвинена Русия. Тези абсурдни обвинения се дължат на факта, че днес за Европейския съюз руснаците са това, което бяха евреите за нацистка Германия – виновни за всичко. Тази седмица температурите в Страсбург ще надхвърлят 35 градуса и не се съмнявам, че за това също ще бъде обвинена Москва.“ Това каза българският евродепутат Петър Волгин в дискусия в Европейския парламент, свързана със заплахата от руските дронове. Той поясни, че колективният Запад с безсмислена упоритост не спира да търси врагове там, където ги няма, и да налива милиарди в корумпирания режим на Зеленски.
„Евросъюзът наскоро му подари 90 милиарда евро, а предстои и НАТО да му даде още 20 милиарда“, посочи Волгин и уточни, че в България правителството възнамерява драстично да намали социалните разходи. И че така правят и други управляващи в Европа, защото твърдят, че нямат пари.
„Но същите тези управляващи винаги намират пари, които с радост подаряват на режима в Киев. Това наистина е възхвала на глупостта, сътворена не от Еразъм, а от брюкселските началници“, констатира иронично Петър Волгин, правейки препратка към великолепната творба на Еразъм Ротердамски „Възхвала на глупостта“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
12:11 17.06.2026
2 честен ционист
12:14 17.06.2026
3 УшатТюлен
12:14 17.06.2026
4 Мръш
12:15 17.06.2026
5 Полезните идиоти от Брюксел плащат
12:16 17.06.2026
6 Летец Пешеходец
12:17 17.06.2026
7 От село
12:18 17.06.2026
8 Сила
12:18 17.06.2026
9 Така де
12:18 17.06.2026
10 Гориил
12:20 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 az СВО Победа 81
12:21 17.06.2026
13 Цвете
12:21 17.06.2026
14 Малий
12:22 17.06.2026
15 Цвете
12:23 17.06.2026
16 Анонимен
12:24 17.06.2026
17 Прав е Волгин!
12:24 17.06.2026
18 Изключително...
Коментиран от #22
12:25 17.06.2026
19 Цвете
12:25 17.06.2026
20 заради такива паразити
12:26 17.06.2026
21 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!
Коментиран от #30
12:27 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 !!!?
12:29 17.06.2026
24 Наглост "Възражданска"!
Коментиран от #27
12:32 17.06.2026
25 български интелектуалец
Коментиран от #31
12:33 17.06.2026
26 Ах петре петре
12:35 17.06.2026
27 Сила
До коментар #24 от "Наглост "Възражданска"!":Нема шанс след края на мандата да се върне в София , много бой ще отнася на всеки сто метра ...
Ще си се прибере обратно там откъдето е дошъл , от видинските села някъде беше ....
Коментиран от #37
12:37 17.06.2026
28 ПИКО
12:37 17.06.2026
29 !!!?
Коментиран от #36
12:38 17.06.2026
30 Цървуландия
До коментар #21 от "Напомням":Ако смяташ някоя съседна, гранична държава за "врагжеска" и използваш подобна риторика, бъди сигурен, че рано или късно ще ти набият кухото канче до посиняване и докато се вдлъбне. Простаците и жендъририте в бг са много далеч от европейците, дори и маймунарника им да е в ЕС и НАТО на хартия.
12:38 17.06.2026
31 Констатиращ
До коментар #25 от "български интелектуалец":Луцифер който е отговорен за появата му го е сътворил с физическа красота,ум
и отрицаниие на всички правила които съществуват в света.
12:38 17.06.2026
32 гост
Коментиран от #38
12:39 17.06.2026
33 Срам ме е
12:40 17.06.2026
34 БЪЛГАРИН
12:42 17.06.2026
35 Кравария убер алес
12:43 17.06.2026
36 Ами те
До коментар #29 от "!!!?":Тръмп и Зеления фашист са убийци.
12:47 17.06.2026
37 Сладки ботчета
До коментар #27 от "Сила":Бот си ,но все пак. Евродепутатите са по 1 седмица в Брюксел. Останалото време са си в родните страни.... Толкова сте п р о с т и розовите ботове
12:47 17.06.2026
38 Сила
До коментар #32 от "гост":Мъдрия български народ !!!
Малък , но много "мъдър " !!!!
12:47 17.06.2026