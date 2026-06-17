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Волгин иронизира евробюрократите, че според тях Русия е виновна и за горещото време

Волгин иронизира евробюрократите, че според тях Русия е виновна и за горещото време

17 Юни, 2026 12:09 861 38

  • петър волгин-
  • еп-
  • русия

В България правителството възнамерява драстично да намали социалните разходи, каза евродепутатът

Волгин иронизира евробюрократите, че според тях Русия е виновна и за горещото време - 1
Снимка: ЕП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В румънското пристанище в Констанца се взриви украински дрон, но затова беше обвинена Русия. Преди четири години украинска ракета уби двама души в Полша, но за това също беше обвинена Русия. Тези абсурдни обвинения се дължат на факта, че днес за Европейския съюз руснаците са това, което бяха евреите за нацистка Германия – виновни за всичко. Тази седмица температурите в Страсбург ще надхвърлят 35 градуса и не се съмнявам, че за това също ще бъде обвинена Москва.“ Това каза българският евродепутат Петър Волгин в дискусия в Европейския парламент, свързана със заплахата от руските дронове. Той поясни, че колективният Запад с безсмислена упоритост не спира да търси врагове там, където ги няма, и да налива милиарди в корумпирания режим на Зеленски.

„Евросъюзът наскоро му подари 90 милиарда евро, а предстои и НАТО да му даде още 20 милиарда“, посочи Волгин и уточни, че в България правителството възнамерява драстично да намали социалните разходи. И че така правят и други управляващи в Европа, защото твърдят, че нямат пари.

„Но същите тези управляващи винаги намират пари, които с радост подаряват на режима в Киев. Това наистина е възхвала на глупостта, сътворена не от Еразъм, а от брюкселските началници“, констатира иронично Петър Волгин, правейки препратка към великолепната творба на Еразъм Ротердамски „Възхвала на глупостта“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    25 13 Отговор
    За лошата реколта череши е виновен Путин.

    12:11 17.06.2026

  • 2 честен ционист

    24 5 Отговор
    Не знам за горещото време из Европа, но Русия определено е виновна за студеното време от началото на годината в България. Чак си помислих, че са се върнали годините на Социализъма.

    12:14 17.06.2026

  • 3 УшатТюлен

    19 27 Отговор
    Tпя,извънземния откъде го изкопахте пак

    12:14 17.06.2026

  • 4 Мръш

    19 23 Отговор
    лякът русофилитичен пак рецитира.

    12:15 17.06.2026

  • 5 Полезните идиоти от Брюксел плащат

    22 14 Отговор
    по 25 000 евро за руска пропаганда направо в Европарламента!

    12:16 17.06.2026

  • 6 Летец Пешеходец

    20 26 Отговор
    Лилипутът- четирихилядник, без скрупули прибира тлъстата евро заплата, за да плюе ЕС. Време е европейците да забранят всякакви про путински, "патриотични" и псевдо десни формации. Най- малкото ще спестят пари за заплати на тези измекяри.

    12:17 17.06.2026

  • 7 От село

    9 4 Отговор
    Всички БГ. депутати трябва да се отзоват от ЕП. ,защото и задава цента работа не са свършили а вземат десетки евра за тоз де вее.

    12:18 17.06.2026

  • 8 Сила

    15 18 Отговор
    Много иронично , 300 000 евро заплата в ЕС вместо 200 евро в РФ ...голем смех , много смешно е да си в Брюксел вместо в Бурятск ....

    12:18 17.06.2026

  • 9 Така де

    12 16 Отговор
    Ако, Волгин, айде излизайте от омразния за вас Европейски съюз, та РСМ да влезе безпроблемно.

    12:18 17.06.2026

  • 10 Гориил

    19 10 Отговор
    Никой на света не може да отмени неизбежното и предопределеното.Руските военни кораби не толерират приближаването на английски яхти.

    12:20 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа 81

    20 16 Отговор
    Отлично изказване на Волгин

    12:21 17.06.2026

  • 13 Цвете

    12 14 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА СИ ТОЛКОВА МНОГО ГАДЕН. ВЕЧНО НЯКОЙ ТИ Е КРИВ. ВРЪЩАЙТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕСТАНИ ДА МАНИПУЛИРАШ .Я, КАКЪВ СИ ЛЪСНАТ, С ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ, НЯМАШЕ ДА ИЗГЛЕЖДАШ ТАКА, ЛЪСНАТ И БЛЪСНАТ.🤓🤡🥳

    12:21 17.06.2026

  • 14 Малий

    16 14 Отговор
    Руска шушумига със сменено име.

    12:22 17.06.2026

  • 15 Цвете

    11 11 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА СИ ТОЛКОВА МНОГО ГАДЕН. ВЕЧНО НЯКОЙ ТИ Е КРИВ. ВРЪЩАЙТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕСТАНИ ДА МАНИПУЛИРАШ .Я, КАКЪВ СИ ЛЪСНАТ, С ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ, НЯМАШЕ ДА ИЗГЛЕЖДАШ ТАКА, ЛЪСНАТ И БЛЪСНАТ.🤓🤡🥳

    12:23 17.06.2026

  • 16 Анонимен

    11 9 Отговор
    Точно в десятката.Уцелването е талант ,сътворен от автора.Мнозина трябва непременно да си направят умозаключения от казаното .Той и неговите деди са проливали кръвта си за нашата свобода .Да му се отдаде заслуженото.Нисък поклон ...

    12:24 17.06.2026

  • 17 Прав е Волгин!

    10 0 Отговор
    Щом му плащат, значи наистина са евробюрократи!

    12:24 17.06.2026

  • 18 Изключително...

    13 12 Отговор
    Отвратително човече.

    Коментиран от #22

    12:25 17.06.2026

  • 19 Цвете

    5 9 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА СИ ТОЛКОВА МНОГО ГАДЕН. ВЕЧНО НЯКОЙ ТИ Е КРИВ. ВРЪЩАЙТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕСТАНИ ДА МАНИПУЛИРАШ .Я, КАКЪВ СИ ЛЪСНАТ, С ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ, НЯМАШЕ ДА ИЗГЛЕЖДАШ ТАКА, ЛЪСНАТ И БЛЪСНАТ.🤓🤡🥳 ЩО НЕ СЕ ПРЕКРЪСТИШ НА " ЧАЙКА " ? ПОВЕЧЕ ЩЕ ТИ ОТИВА. 🦤🐌🦂🕸🐸

    12:25 17.06.2026

  • 20 заради такива паразити

    12 7 Отговор
    сме бедна окрадена държава. колко копейки ти платиха.

    12:26 17.06.2026

  • 21 Напомням

    11 9 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    Коментиран от #30

    12:27 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 !!!?

    9 6 Отговор
    Подлогин говори като квартална Копейка...толкова плосък популизъм е присъщ само на алкохолиците на кремълската фашистка хунта Медведев и Захарова !!!?

    12:29 17.06.2026

  • 24 Наглост "Възражданска"!

    7 8 Отговор
    Българи! Добре погледнете тази омразна, долна и много мръсна физиономия на "евродепутата" на нищожеството и кремълска подлога Копейкин! Дабре го погледнете и видите ли го в София, просто се изплюйте в мутрата му и отминете! Чиста проба националлен прлредател и лакей на кремълския злодей! Не, нищоежство Волгино, не! Масовият убиец в Кремъл не е виновен за високите температури, но е ивновен за убийството на близо милион украинци, за взривените болници, университети, училища, родилни домове и жилища! Кремълският злодей, нищожество Волгино, е престъпникът на човечеството на 21 - и век! Чудовище, по-страшно от Сталин и Хитлер взети заедно!

    Коментиран от #27

    12:32 17.06.2026

  • 25 български интелектуалец

    8 5 Отговор
    Най голямата грешка Вогин е тази че си се родил.

    Коментиран от #31

    12:33 17.06.2026

  • 26 Ах петре петре

    6 4 Отговор
    Руско м.е.к.е.р.е... и за теб има специално място в казана...

    12:35 17.06.2026

  • 27 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Наглост "Възражданска"!":

    Нема шанс след края на мандата да се върне в София , много бой ще отнася на всеки сто метра ...
    Ще си се прибере обратно там откъдето е дошъл , от видинските села някъде беше ....

    Коментиран от #37

    12:37 17.06.2026

  • 28 ПИКО

    1 6 Отговор
    Истината боли! И хемороидите са се възпалили на много коментиращи заради Путин,

    12:37 17.06.2026

  • 29 !!!?

    7 5 Отговор
    Подлогин знае, че Путин е убиец...това да коментира, а не да повтаря тъпите сравнения на тукашните Копейки !!!?

    Коментиран от #36

    12:38 17.06.2026

  • 30 Цървуландия

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Напомням":

    Ако смяташ някоя съседна, гранична държава за "врагжеска" и използваш подобна риторика, бъди сигурен, че рано или късно ще ти набият кухото канче до посиняване и докато се вдлъбне. Простаците и жендъририте в бг са много далеч от европейците, дори и маймунарника им да е в ЕС и НАТО на хартия.

    12:38 17.06.2026

  • 31 Констатиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "български интелектуалец":

    Луцифер който е отговорен за появата му го е сътворил с физическа красота,ум
    и отрицаниие на всички правила които съществуват в света.

    12:38 17.06.2026

  • 32 гост

    5 4 Отговор
    Това недоразумение кой го направи евродепутат,

    Коментиран от #38

    12:39 17.06.2026

  • 33 Срам ме е

    4 4 Отговор
    от тази рашисткаи салфетка. Истинската дума ще я изтрият....

    12:40 17.06.2026

  • 34 БЪЛГАРИН

    1 1 Отговор
    Русия не ни интересува нито Украйна нито някоя друга Държава, интересува ни само нашата мила Родина БЪЛГАРИЯ!

    12:42 17.06.2026

  • 35 Кравария убер алес

    2 2 Отговор
    Тролската ферма отново е активирана. Едни и същи приказки и тъ по този. Розовите ПП Де Би ли нямат никакво въображение и логика...

    12:43 17.06.2026

  • 36 Ами те

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Тръмп и Зеления фашист са убийци.

    12:47 17.06.2026

  • 37 Сладки ботчета

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сила":

    Бот си ,но все пак. Евродепутатите са по 1 седмица в Брюксел. Останалото време са си в родните страни.... Толкова сте п р о с т и розовите ботове

    12:47 17.06.2026

  • 38 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Мъдрия български народ !!!
    Малък , но много "мъдър " !!!!

    12:47 17.06.2026

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