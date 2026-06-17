Волгин иронизира евробюрократите, че според тях Русия е виновна и за горещото време

„В румънското пристанище в Констанца се взриви украински дрон, но затова беше обвинена Русия. Преди четири години украинска ракета уби двама души в Полша, но за това също беше обвинена Русия. Тези абсурдни обвинения се дължат на факта, че днес за Европейския съюз руснаците са това, което бяха евреите за нацистка Германия – виновни за всичко. Тази седмица температурите в Страсбург ще надхвърлят 35 градуса и не се съмнявам, че за това също ще бъде обвинена Москва.“ Това каза българският евродепутат Петър Волгин в дискусия в Европейския парламент, свързана със заплахата от руските дронове. Той поясни, че колективният Запад с безсмислена упоритост не спира да търси врагове там, където ги няма, и да налива милиарди в корумпирания режим на Зеленски.

„Евросъюзът наскоро му подари 90 милиарда евро, а предстои и НАТО да му даде още 20 милиарда“, посочи Волгин и уточни, че в България правителството възнамерява драстично да намали социалните разходи. И че така правят и други управляващи в Европа, защото твърдят, че нямат пари.

„Но същите тези управляващи винаги намират пари, които с радост подаряват на режима в Киев. Това наистина е възхвала на глупостта, сътворена не от Еразъм, а от брюкселските началници“, констатира иронично Петър Волгин, правейки препратка към великолепната творба на Еразъм Ротердамски „Възхвала на глупостта“.