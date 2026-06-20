Времето днес, прогноза за събота, 20 юни: Слънчево. Развитие на купеста облачност, но без валежи

Ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но ще бъде без валежи.
Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 28 и 33°, в София – около 29°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.
По Черноморието ще бъде слънчево, с максимални температури между 23 и 26°. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е от 19 до 21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.
Слънчево ще бъде и в планините, но ветровито, с временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 5° на Мусала до 11° на Черни връх.
В неделя температурите ще се повишат още. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания в източните и планинските райони.
В понеделник вече в цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо, а превалявания се очакват само в планините.
Във вторник и сряда предстои слабо и временно понижение на температурите. Очакват се по-интензивни валежи на повече места в страната, в някои райони придружени от гръмотевична дейност.
Отново ще има условия и за градушки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:54 20.06.2026
2 оня с коня
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:26 20.06.2026
3 да ядeтеXУЯна КО3ЛОДУЯ
Коментиран от #4
05:19 20.06.2026
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "да ядeтеXУЯна КО3ЛОДУЯ":ма много ясно че ще го ядат, те вече са го яли
05:51 20.06.2026
5 хаберих
- Познат ли ви е този пистолет?
- Да, познат ми е.
- Ще си признаеш ли?! И от къде ти е познат?
- Ами вече трети ден ми го показвате!
06:06 20.06.2026
6 ннннннннн
06:08 20.06.2026
7 Име
06:46 20.06.2026