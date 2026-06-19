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Златанова: Решението за напускане съм взела още с назначаването на арх. Шишков за министър

Златанова: Решението за напускане съм взела още с назначаването на арх. Шишков за министър

19 Юни, 2026 21:37 1 529 6

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  • иван шишков

Нямам притеснение относно моите действия, свързани със строителството на автомагистрала (АМ) „Хемус“ и цялата ми дейност като началник на Регионалната дирекция национален и строителен контрол (РДНСК) в Ловеч

Златанова: Решението за напускане съм взела още с назначаването на арх. Шишков за министър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямам притеснение относно моите действия, свързани със строителството на автомагистрала (АМ) „Хемус“ и цялата ми дейност като началник на Регионалната дирекция национален и строителен контрол (РДНСК) в Ловеч. Решението за напускане съм взела още с назначаването на архитект Шишков за министър на регионалното развитие и благоустройството. Това каза пред БТА в право на отговор арх. Даниела Златанова, директор на РДНСК - Ловеч, по повод изказването на министър Иван Шишков по-рано днес, свързано с подадената от нея оставка.

„Във връзка с направеното днес от министър Шишков безотговорно и нелепо изявление по повод мотивите на подаденото от мен заявление за прекратяване на служебното ми правоотношение се налага да внесе яснота, тъй като невземайки отношение по казаното от него, обществото остава в пълна заблуда. Не бях изненадана от неговите първоначални действия и подход, тъй като това беше очаквано и предвидимо. След незабавната смяна на началника на Дирекция за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова, стана ясно, че се започва с реваншизъм и прочистване на сляпо. Никой не се интересува от експертните възможности на даден човек. Целта е да се говори как всичко е било незаконосъобразно и сега ще се промени“, заяви арх. Златанова.

По думите ѝ опитите за търсене на незаконно строителство към днешна дата са абсолютно безпочвени и безсмислени. „При влязло в сила разрешение за строеж, необжалвано и неоспорвано от никого, каква е целта сега да се връщаме към предшестващите действия? Но ако трябва да го направим, искам да попитам арх. Шишков каква длъжност заемаше през 2021 година, когато е констатирано незаконно строителство на лот 4 и лот 5? Кой беше началник на ДНСК тогава и защо не се е тръгнало към процедура по премахване за лот 4 а само за лот 5 и вместо това се внася законопроект за изменение на закон, като опит да се обяви магистралата за търпим строеж. Защо тогава е направен този опит да се прикрие незаконно строителство?“, пита арх. Златанова.

Тя припомни, че миналата година въз основа на писмо на регионалния тогава министър Иван Иванов началник на ДНСК е издал заповед да бъде извършена проверка на място и по документи на обект автомагистрала „Хемус“ в участък от края на п. в. Плевен - от километър 139 до километър 152.

„Назначена е работна група от 15 членове, повечето от които към днешна дата са уволнени. Задачата е да се установи налице ли са към тази дата (28 август 2025 г.) съставени документи относно установено незаконно строителство, да бъде проверена наличната документация по случая, както и да бъде съставен протокол от проверката. В констатациите от тази проверка са описани и мотивите на съда, с които отменя издадените пет наказателни постановления, като основен мотив е фактът, че не е установено по безспорен начин, че процесните строежи изобщо са били изпълнени. Не са посочени дата, период и място на извършване. Безспорно е установено тогава, че проверки на място на този строеж не са извършвани. При тази проверка е проверено трасето на временен път, който е изграден за обслужване на лот 3 и е връзка между асфалтобазата и бетонната база, които са в края на лот 4. Този временен път, за който арх. Шишков не иска да се говори, съвпада с трасето на автомагистралата. Съоръженията, които са на това трасе, което в по-голямата част е обрасло с храстовидна растителност и се преминава по обходни селскостопански пътища, по никакъв начин не могат да бъдат индивидуализирани като част от съоръжение на магистрала. Това са подлези и надлези за осъществяване преминаването на селскостопанската техника и нямат нищо общо с трасето на новата магистрала. При започване на строителството на лот 4.2 първоначално и след това 4.1 РЗНСК-Ловеч е извършвала до последно регулярните проверки и е проследила всички дейности, извършени до момента. Всичко написано в този протокол мога да защитя. Стоя зад думите си, зад написаното, така че обвинения за избягване на отговорност, за прикриване на нещо, което не съществува, са абсолютно несъстоятелни“, заяви арх. Даниела Златанова.

По думите ѝ причината за оставката ѝ е комплексна. „Досегашното ръководство на ДНСК за мен беше перфектно, работихме в абсолютно спокойна среда на експертно ниво. При тези индикации, които започнаха при новото ръководство на министерството, стана ясно, че това няма да продължи. Аз съм архитект и юрист и арх. Шишков нито има представа, нито знае името ми, нито има представа от работата ми, за да прави своеволно такива изказвания. Аз лично не искам да работя и да общувам с такива хора“, каза още арх. Златанова.


България
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