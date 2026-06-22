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Светослав Бенчев: Няма ръст на цените, а по-скоро успокояване на пазара на горива у нас

Светослав Бенчев: Няма ръст на цените, а по-скоро успокояване на пазара на горива у нас

22 Юни, 2026 11:36 740 16

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Ако Ормузкият проток бъде затворен, ще се създаде сериозна несигурност, подчерта експертът

Светослав Бенчев: Няма ръст на цените, а по-скоро успокояване на пазара на горива у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ и Иран в Швейцария да са добри“. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той подчерта, че пазарът на петрол реагира на тези новини. "Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна около 80 долара за барел, а днес отново се понижи под това ниво - до около 78-79 долара за барел. Пазарът смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни“, допълни Бенчев.

На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около 65-69 долара за барел. „Още сме доста над нивата отпреди началото на тази авантюра в Близкия изток“, подчерта той.

По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. „Хубаво е да видим къде ще се закотви петролът като стойност за следващите седмици“, категоричен е Бенчев. Според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около 65 долара за барел, наблюдавани преди конфликта.

Относно динамиката на пазара той коментира, че цените вероятно ще се задържат в текущия диапазон, тъй като той отразява актуалната геополитическа ситуация и умерения оптимизъм на пазарите. „Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента“, заяви Бенчев.

По отношение на цените на горивата в България той отбеляза, че дизелът е поевтинял с около 12 на сто през последния месец. „По-важното е, че няма ръст, а по-скоро успокояване на пазара“, коментира той. И припомни, че в предходен период са били достигнати нива от 111-118 долара за барел и значително по-високи цени на горивата у нас, включително дизел около 1.78-1.80 евро.

Той отчете и понижение при бензина до средни нива около 1.49-1.50 евро, което според него показва, че вътрешният пазар следва международните тенденции, макар и с известно закъснение.

По отношение на възстановяването на пазара той обясни, че всичко зависи от развитието около Ормузкия проток: „Ако всичко приключи със споразумение в следващите 30-40 дни, ако протокът бъде отворен и разминиран, ще е нужно време до края на годината, за да се нормализира ситуацията“.

Бенчев обаче предупреди, че вероятно ще има допълнителни разходи за застрахователи и превозвачи под формата на рискови надбавки, което може да задържи цените над нивата отпреди конфликта.

При по-лош сценарий, при провал на преговорите или ескалация на напрежението, се очаква нов недостиг на пазара и рязко повишение на цените. „Ако не разрешим ситуацията в близките седмици и протокът бъде затворен, ще се създаде сериозна несигурност“, категоричен е експертът.

Ситуацията остава динамична и силно зависима от хода на преговорите, като крайният ефект върху цените на горивата у нас ще зависи от това дали ще се стигне до стабилизиране на геополитическото напрежение или до ново негово изостряне.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Цените са нормални за еврозоната но заплатите са африкански.

    Коментиран от #2

    11:37 22.06.2026

  • 2 В Европа взимат големи заплати

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В БГ няма работа , няма икономика , няма стандарт на живот. ГЕРБ направи 3 милиона икономически емигранти.

    Коментиран от #4, #5

    11:43 22.06.2026

  • 3 Соске

    3 0 Отговор
    Домоня ден що не казахте това бе,а чакахте да паднат цените с 25 30 цента

    11:46 22.06.2026

  • 4 Дъртанян

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "В Европа взимат големи заплати":

    Споко Радев ще ги върне

    11:48 22.06.2026

  • 5 глупости

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "В Европа взимат големи заплати":

    Пловдив е на 8мо място в Европа по икономика. Всеки САМ е отговорен за размера на доходите си.

    Коментиран от #7, #11, #14

    11:48 22.06.2026

  • 6 пумияр

    5 2 Отговор
    3 лева за литър е пладнешки обир

    Коментиран от #8

    11:51 22.06.2026

  • 7 туй циганско гето

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "глупости":

    е на първо място по кафява чума

    11:52 22.06.2026

  • 8 верно ли

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "пумияр":

    В Нидерландив е три евро за литър.

    11:54 22.06.2026

  • 9 ВсичкоТочно

    4 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:04 22.06.2026

  • 10 Говорителят

    2 0 Отговор
    На Мошениците!

    12:08 22.06.2026

  • 11 Да бе 8 място?

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "глупости":

    Кой го е писал това? Да не би да си прочел 8 вместо 800.

    Коментиран от #13

    12:14 22.06.2026

  • 12 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Вярно е, че в Европа цените на бензина и дизела са високи, над българските. Това е, защото Евросъюзът опазва европейския въздух с акциз. Пък в Щатите цените са под българските, около долар за литър и кислородът не достига.

    12:23 22.06.2026

  • 13 шефката

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе 8 място?":

    Пловдив неочаквано се оказа отличникът на Европейския съюз. Градът, който е втори по големина в България след София и е главен икономически център в Южния централен район, се е оказал първи в ЕС по ръст на БВП за 2024 г., според Евростат.

    Районът отбелязва най-високият растеж в Съюза, воден от промишлеността и инвестициите, а до момента е и най-големият печеливш в страната от влизането ни в еврозоната от началото на тази година.

    Южен централен район, към който освен Пловдив попадат още Хасково и Стара Загора, е абсолютен лидер, като неговият ръст надминава средното за ЕС с 268,3%, което се усеща най-силно в покупателна способност. България като цяло също се представя добре, като е 4-та в ЕС по годишен растеж (2,9% за Q4 2025), но все пак остава назад от темпът на Пловдив.

    Коментиран от #15

    12:25 22.06.2026

  • 14 О майна сладка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "глупости":

    Иди и се прегледай. Жипито да ти даде направление за психиатрията.

    Коментиран от #16

    12:39 22.06.2026

  • 15 НЛО-то на Бузлуджа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "шефката":

    А космодрума в Пловдив работи ли?

    12:42 22.06.2026

  • 16 аз бе

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "О майна сладка":

    Тьотя харесва това

    12:51 22.06.2026

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