Светослав Бенчев: Няма ръст на цените, а по-скоро успокояване на пазара на горива у нас

„Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ и Иран в Швейцария да са добри“. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той подчерта, че пазарът на петрол реагира на тези новини. "Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна около 80 долара за барел, а днес отново се понижи под това ниво - до около 78-79 долара за барел. Пазарът смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни“, допълни Бенчев.

На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около 65-69 долара за барел. „Още сме доста над нивата отпреди началото на тази авантюра в Близкия изток“, подчерта той.

По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. „Хубаво е да видим къде ще се закотви петролът като стойност за следващите седмици“, категоричен е Бенчев. Според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около 65 долара за барел, наблюдавани преди конфликта.

Относно динамиката на пазара той коментира, че цените вероятно ще се задържат в текущия диапазон, тъй като той отразява актуалната геополитическа ситуация и умерения оптимизъм на пазарите. „Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента“, заяви Бенчев.

По отношение на цените на горивата в България той отбеляза, че дизелът е поевтинял с около 12 на сто през последния месец. „По-важното е, че няма ръст, а по-скоро успокояване на пазара“, коментира той. И припомни, че в предходен период са били достигнати нива от 111-118 долара за барел и значително по-високи цени на горивата у нас, включително дизел около 1.78-1.80 евро.

Той отчете и понижение при бензина до средни нива около 1.49-1.50 евро, което според него показва, че вътрешният пазар следва международните тенденции, макар и с известно закъснение.

По отношение на възстановяването на пазара той обясни, че всичко зависи от развитието около Ормузкия проток: „Ако всичко приключи със споразумение в следващите 30-40 дни, ако протокът бъде отворен и разминиран, ще е нужно време до края на годината, за да се нормализира ситуацията“.

Бенчев обаче предупреди, че вероятно ще има допълнителни разходи за застрахователи и превозвачи под формата на рискови надбавки, което може да задържи цените над нивата отпреди конфликта.

При по-лош сценарий, при провал на преговорите или ескалация на напрежението, се очаква нов недостиг на пазара и рязко повишение на цените. „Ако не разрешим ситуацията в близките седмици и протокът бъде затворен, ще се създаде сериозна несигурност“, категоричен е експертът.

Ситуацията остава динамична и силно зависима от хода на преговорите, като крайният ефект върху цените на горивата у нас ще зависи от това дали ще се стигне до стабилизиране на геополитическото напрежение или до ново негово изостряне.