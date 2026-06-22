Светослав Бенчев: Няма ръст на цените, а по-скоро успокояване на пазара на горива у нас

„Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ и Иран в Швейцария да са добри“. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
Той подчерта, че пазарът на петрол реагира на тези новини. "Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна около 80 долара за барел, а днес отново се понижи под това ниво - до около 78-79 долара за барел. Пазарът смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни“, допълни Бенчев.
На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около 65-69 долара за барел. „Още сме доста над нивата отпреди началото на тази авантюра в Близкия изток“, подчерта той.
По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. „Хубаво е да видим къде ще се закотви петролът като стойност за следващите седмици“, категоричен е Бенчев. Според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около 65 долара за барел, наблюдавани преди конфликта.
Относно динамиката на пазара той коментира, че цените вероятно ще се задържат в текущия диапазон, тъй като той отразява актуалната геополитическа ситуация и умерения оптимизъм на пазарите. „Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента“, заяви Бенчев.
По отношение на цените на горивата в България той отбеляза, че дизелът е поевтинял с около 12 на сто през последния месец. „По-важното е, че няма ръст, а по-скоро успокояване на пазара“, коментира той. И припомни, че в предходен период са били достигнати нива от 111-118 долара за барел и значително по-високи цени на горивата у нас, включително дизел около 1.78-1.80 евро.
Той отчете и понижение при бензина до средни нива около 1.49-1.50 евро, което според него показва, че вътрешният пазар следва международните тенденции, макар и с известно закъснение.
По отношение на възстановяването на пазара той обясни, че всичко зависи от развитието около Ормузкия проток: „Ако всичко приключи със споразумение в следващите 30-40 дни, ако протокът бъде отворен и разминиран, ще е нужно време до края на годината, за да се нормализира ситуацията“.
Бенчев обаче предупреди, че вероятно ще има допълнителни разходи за застрахователи и превозвачи под формата на рискови надбавки, което може да задържи цените над нивата отпреди конфликта.
При по-лош сценарий, при провал на преговорите или ескалация на напрежението, се очаква нов недостиг на пазара и рязко повишение на цените. „Ако не разрешим ситуацията в близките седмици и протокът бъде затворен, ще се създаде сериозна несигурност“, категоричен е експертът.
Ситуацията остава динамична и силно зависима от хода на преговорите, като крайният ефект върху цените на горивата у нас ще зависи от това дали ще се стигне до стабилизиране на геополитическото напрежение или до ново негово изостряне.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
11:37 22.06.2026
2 В Европа взимат големи заплати
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В БГ няма работа , няма икономика , няма стандарт на живот. ГЕРБ направи 3 милиона икономически емигранти.
Коментиран от #4, #5
11:43 22.06.2026
3 Соске
11:46 22.06.2026
4 Дъртанян
До коментар #2 от "В Европа взимат големи заплати":Споко Радев ще ги върне
11:48 22.06.2026
5 глупости
До коментар #2 от "В Европа взимат големи заплати":Пловдив е на 8мо място в Европа по икономика. Всеки САМ е отговорен за размера на доходите си.
Коментиран от #7, #11, #14
11:48 22.06.2026
6 пумияр
Коментиран от #8
11:51 22.06.2026
7 туй циганско гето
До коментар #5 от "глупости":е на първо място по кафява чума
11:52 22.06.2026
8 верно ли
До коментар #6 от "пумияр":В Нидерландив е три евро за литър.
11:54 22.06.2026
9 ВсичкоТочно
12:04 22.06.2026
10 Говорителят
12:08 22.06.2026
11 Да бе 8 място?
До коментар #5 от "глупости":Кой го е писал това? Да не би да си прочел 8 вместо 800.
Коментиран от #13
12:14 22.06.2026
12 Наблюдател
12:23 22.06.2026
13 шефката
До коментар #11 от "Да бе 8 място?":Пловдив неочаквано се оказа отличникът на Европейския съюз. Градът, който е втори по големина в България след София и е главен икономически център в Южния централен район, се е оказал първи в ЕС по ръст на БВП за 2024 г., според Евростат.
Районът отбелязва най-високият растеж в Съюза, воден от промишлеността и инвестициите, а до момента е и най-големият печеливш в страната от влизането ни в еврозоната от началото на тази година.
Южен централен район, към който освен Пловдив попадат още Хасково и Стара Загора, е абсолютен лидер, като неговият ръст надминава средното за ЕС с 268,3%, което се усеща най-силно в покупателна способност. България като цяло също се представя добре, като е 4-та в ЕС по годишен растеж (2,9% за Q4 2025), но все пак остава назад от темпът на Пловдив.
Коментиран от #15
12:25 22.06.2026
14 О майна сладка
До коментар #5 от "глупости":Иди и се прегледай. Жипито да ти даде направление за психиатрията.
Коментиран от #16
12:39 22.06.2026
15 НЛО-то на Бузлуджа
До коментар #13 от "шефката":А космодрума в Пловдив работи ли?
12:42 22.06.2026
16 аз бе
До коментар #14 от "О майна сладка":Тьотя харесва това
12:51 22.06.2026