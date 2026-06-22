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Софийският градски съд вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии

Софийският градски съд вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии

22 Юни, 2026 18:18 595 15

  • съд-
  • вписване-
  • прогресивна българия-
  • регистър-
  • политически партии

От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация

Софийският градски съд вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии - 1
Снимка: Фейсбук/ ПБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд реши, че вписва в регистъра на политическите партии „Прогресивна България“. От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация, съобщи пресцентърът на съда, цитиран от БТА.

Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

В него се посочва, че Румен Радев се вписва като председател на партията. В изпълнителния съвет на партията са включени: Румен Г. Радев, Александър К. Нейчев, Росица А. Карамфилова - Благова, Николай И. Копринков, Димитър Т. Здравков, Емине Ф. Гюлестан, Петър Б. Витанов, С. А. Белчев, Георги А. Чакъров, Андрей С. Живков, Иван Д. Шишков, Гълъб С. Донев, Михаела М. Доцова, Димитър С. Желязков и Кирил А. Атанасов. В контролния съвет на „Прогресивна България" се вписват - Иван П. Демерджиев – председател и членове – Димитър Б. Балев, Светла Т. Василева, Илия П. Христозов и Иван Р. Василев.

БТА припомня, че заявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“ заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев. Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 27ГрабиталяНаБългария

    4 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    18:20 22.06.2026

  • 2 Стенли

    2 1 Отговор
    Румен Радев назначи бивш депутат от ДПС заместник-министър на икономиката

    Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.

    Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

    Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.

    Коментиран от #3, #7

    18:27 22.06.2026

  • 3 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Безспорният Български лидер и победител съставя правителство от технократи и експерти. Най добрите експерти в своите области на ГЕРБ ,ИТН и ДПС. Защото генерал Радев не дели гражданите по партийна принадлежност. Един истински лидер и водач на България.

    Коментиран от #6

    18:27 22.06.2026

  • 4 Регистър !

    4 0 Отговор
    На Профаните !

    В България !

    18:31 22.06.2026

  • 5 Окооо

    2 4 Отговор
    Дано, дай Боже, това да е вече истинска българска партия, която да донесе прогрес и напредък за България! За пръв път имаме премиер с гръбнак, а не мекотело! Успех България, това е последен шанс за спасение на Родината!!!

    18:32 22.06.2026

  • 6 Блажени Са !

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Вярващите !

    18:32 22.06.2026

  • 7 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Има много свестни хора, които напуснаха ДПС, ГЕРБ, ИТН, БСП, поради несъгласие с водената от тях политика! Така, че няма лошо, щом отдавна се отдръпнаха от мръсотията и може би са читави, времето ще покаже, но щом Радев им се доверява, значи има защо !

    18:35 22.06.2026

  • 8 Не мисля Че !

    4 2 Отговор
    Затвърждаването на !

    Феодализма !

    Е Прогрес !

    Коментиран от #15

    18:36 22.06.2026

  • 9 Ааааа

    6 1 Отговор
    Кога ще е отписването?

    18:37 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 По + Въ !

    1 1 Отговор
    --

    Р !

    --

    Ня !

    --

    Та !

    Скоро !

    Ще !

    Изплува !

    18:44 22.06.2026

  • 12 Димо

    3 2 Отговор
    Оставка Радев!

    19:36 22.06.2026

  • 13 Пак Ще Нюхаме !

    1 1 Отговор
    Гъзобришки !

    Този Път !

    Прогресивни !

    19:59 22.06.2026

  • 14 рундьо

    0 1 Отговор
    ше ва спася!!!

    20:15 22.06.2026

  • 15 да и крепостната

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не мисля Че !":

    селяния от руското блато..

    20:17 22.06.2026

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