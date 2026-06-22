Софийският градски съд вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии

Софийският градски съд реши, че вписва в регистъра на политическите партии „Прогресивна България“. От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация, съобщи пресцентърът на съда, цитиран от БТА.
Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.
В него се посочва, че Румен Радев се вписва като председател на партията. В изпълнителния съвет на партията са включени: Румен Г. Радев, Александър К. Нейчев, Росица А. Карамфилова - Благова, Николай И. Копринков, Димитър Т. Здравков, Емине Ф. Гюлестан, Петър Б. Витанов, С. А. Белчев, Георги А. Чакъров, Андрей С. Живков, Иван Д. Шишков, Гълъб С. Донев, Михаела М. Доцова, Димитър С. Желязков и Кирил А. Атанасов. В контролния съвет на „Прогресивна България" се вписват - Иван П. Демерджиев – председател и членове – Димитър Б. Балев, Светла Т. Василева, Илия П. Христозов и Иван Р. Василев.
БТА припомня, че заявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“ заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев. Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 27ГрабиталяНаБългария
18:20 22.06.2026
2 Стенли
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.
Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).
Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.
Коментиран от #3, #7
18:27 22.06.2026
3 Дориана
До коментар #2 от "Стенли":Безспорният Български лидер и победител съставя правителство от технократи и експерти. Най добрите експерти в своите области на ГЕРБ ,ИТН и ДПС. Защото генерал Радев не дели гражданите по партийна принадлежност. Един истински лидер и водач на България.
Коментиран от #6
18:27 22.06.2026
4 Регистър !
В България !
18:31 22.06.2026
5 Окооо
18:32 22.06.2026
6 Блажени Са !
До коментар #3 от "Дориана":Вярващите !
18:32 22.06.2026
7 Даа
До коментар #2 от "Стенли":Има много свестни хора, които напуснаха ДПС, ГЕРБ, ИТН, БСП, поради несъгласие с водената от тях политика! Така, че няма лошо, щом отдавна се отдръпнаха от мръсотията и може би са читави, времето ще покаже, но щом Радев им се доверява, значи има защо !
18:35 22.06.2026
8 Не мисля Че !
Феодализма !
Е Прогрес !
Коментиран от #15
18:36 22.06.2026
9 Ааааа
18:37 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 По + Въ !
Р !
--
Ня !
--
Та !
Скоро !
Ще !
Изплува !
18:44 22.06.2026
12 Димо
19:36 22.06.2026
13 Пак Ще Нюхаме !
Този Път !
Прогресивни !
19:59 22.06.2026
14 рундьо
20:15 22.06.2026
15 да и крепостната
До коментар #8 от "Не мисля Че !":селяния от руското блато..
20:17 22.06.2026