Групата на "Калашниците": Съдът остави в ареста двама от задържаните

Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд (СГС) и постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързвани с групата „Калашниците", предават от БТА. Определението на СГС е правилно, мотивирано и законосъобразно, постанови съдът. И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и др. Решението не подлежи на обжалване.
Прокуратурата настоя да се уважи решението на СГС. Според държавното обвинение и за двамата е налице твърде завишена степен на обществена опасност.
Защитниците на обвиняемия Алексиев поискаха по-лека мярка за неотклонение. Според адвокатите СГС безкритично е приел направената квалификация на деянието му и те помолиха мярката за неотклонение да бъде различна от „задържане под стража“ или да остане без постановена мярка. Според тях Алексиев няма да се укрие, често говори пред медии и е известен, има семейство и деца.
Защитата на Иванов посочи, че СГС не е анализирал обстоятелствата, но е приел предпоставката, че е налице опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. Според защитата няма каквото и да било доказателство Иванов да е оказвал влияние на свидетели. Предходното му осъждане не се отнася за престъпление срещу личността. Липсват всякакви доказателства, че Иванов е лице с висока обществена опасност, казаха още от защитата и поискаха по-лека мярка за неотклонение.
Обвиняемият Алексиев каза, че от три месеца е безработен, а преди това е бил управител на автомивка и автосервиз. Той поиска съдът да му наложи по-лека мярка за неотклонение. Обвиняемият Иванов, който каза, че поправя коли, също помоли съда за по-лека мярка, тъй като се грижи за семейството си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:42 23.06.2026
2 честен ционист
12:42 23.06.2026
3 Защо тези сингяньори
12:43 23.06.2026
4 Последния Софиянец
12:43 23.06.2026
5 Въпрос
Коментиран от #7, #10
12:44 23.06.2026
6 Питане
Ако в края на "процеса" не им връчват ордени "Стара планина с лента", па на !!!
12:44 23.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Въпрос":52 ма бяха задържани.
12:45 23.06.2026
8 идиотска и
12:45 23.06.2026
9 Сталин
Коментиран от #14, #15
12:47 23.06.2026
10 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Въпрос":Останалите са се върнали на работа. Служители от МВР понасят тежки загуби в дните, когато тези не работят.
12:49 23.06.2026
11 След две
12:49 23.06.2026
12 Гост
12:50 23.06.2026
13 Чума
12:51 23.06.2026
14 В Лондон ли, Сталине?
До коментар #9 от "Сталин":Където 70% не са англичани? Или в Берлин, афганистанците ли ще им отрежат главите?
12:51 23.06.2026
15 А пък
До коментар #9 от "Сталин":Ако бяха в Москоф, още преди екшъна.
Така и така, - да те питам - ти възкръснал ли си, или пишеш от дяволските владения ? Ако е първото, значи пишеш от Гулак
12:56 23.06.2026
16 събират пари за рушвет
12:57 23.06.2026
17 ШОШ
Коментиран от #20
13:02 23.06.2026
18 30 НЕГРАМОТНИ И БРАДАТИ
Коментиран от #24
13:05 23.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Истината
13:10 23.06.2026
23 7.62
13:14 23.06.2026
24 Мдааа
До коментар #18 от "30 НЕГРАМОТНИ И БРАДАТИ":За сега още ги следят.....
13:24 23.06.2026
25 Убавци...:)
13:30 23.06.2026
26 Сега и тзи добитък трябва да изхранваме
13:33 23.06.2026
27 добре дошли
13:34 23.06.2026
28 българите
13:37 23.06.2026
29 няма
13:38 23.06.2026
30 Знаете ли кога?
14:00 23.06.2026