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Групата на "Калашниците": Съдът остави в ареста двама от задържаните

Групата на "Калашниците": Съдът остави в ареста двама от задържаните

23 Юни, 2026 12:40 1 243 30

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И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода

Групата на "Калашниците": Съдът остави в ареста двама от задържаните - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд (СГС) и постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързвани с групата „Калашниците", предават от БТА. Определението на СГС е правилно, мотивирано и законосъобразно, постанови съдът. И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и др. Решението не подлежи на обжалване.

Прокуратурата настоя да се уважи решението на СГС. Според държавното обвинение и за двамата е налице твърде завишена степен на обществена опасност.

Защитниците на обвиняемия Алексиев поискаха по-лека мярка за неотклонение. Според адвокатите СГС безкритично е приел направената квалификация на деянието му и те помолиха мярката за неотклонение да бъде различна от „задържане под стража“ или да остане без постановена мярка. Според тях Алексиев няма да се укрие, често говори пред медии и е известен, има семейство и деца.

Защитата на Иванов посочи, че СГС не е анализирал обстоятелствата, но е приел предпоставката, че е налице опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. Според защитата няма каквото и да било доказателство Иванов да е оказвал влияние на свидетели. Предходното му осъждане не се отнася за престъпление срещу личността. Липсват всякакви доказателства, че Иванов е лице с висока обществена опасност, казаха още от защитата и поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Алексиев каза, че от три месеца е безработен, а преди това е бил управител на автомивка и автосервиз. Той поиска съдът да му наложи по-лека мярка за неотклонение. Обвиняемият Иванов, който каза, че поправя коли, също помоли съда за по-лека мярка, тъй като се грижи за семейството си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Калашниците съвсем се разбесняха .Вчера посред бял ден убиха човек на Лъвов мост пред централата на МВР за 40 евро.Чувстват се безнаказани

    12:42 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    13 13 Отговор
    Тия пацани само черни тениски ли имат у гардероба си?

    12:42 23.06.2026

  • 3 Защо тези сингяньори

    26 0 Отговор
    още не са обесени? Каква е тая държава в която подобни биоотпадъци имат кавито и да било права?

    12:43 23.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    От 52 ма само 2 ма в ареста а другите продължават.

    12:43 23.06.2026

  • 5 Въпрос

    28 1 Отговор
    Защо от над 30 задържани, само 2ма в ареста?

    Коментиран от #7, #10

    12:44 23.06.2026

  • 6 Питане

    21 0 Отговор
    За тези муджихидини калашник и поп няма ли ???
    Ако в края на "процеса" не им връчват ордени "Стара планина с лента", па на !!!

    12:44 23.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    52 ма бяха задържани.

    12:45 23.06.2026

  • 8 идиотска и

    28 0 Отговор
    смешна държава,ще ги пуснете и тези двамата!

    12:45 23.06.2026

  • 9 Сталин

    16 1 Отговор
    Тези калашници ако са в Берлин Брюксел или Лондон до края на деня щеше да бъдат с отрязани глави ,ама цървулите са мишоци и мушмороци

    Коментиран от #14, #15

    12:47 23.06.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    Останалите са се върнали на работа. Служители от МВР понасят тежки загуби в дните, когато тези не работят.

    12:49 23.06.2026

  • 11 След две

    18 0 Отговор
    седмици и другите ! Както пуснаха и имотните измамници - някой друг ден в ареста , патаклама до небето вдигнаха медиите и сега волни и свободни ! И имотни , и стотици милиони напред

    12:49 23.06.2026

  • 12 Гост

    8 0 Отговор
    При тези "калашници" анаболите и стероидите яко са играли, че заприличали на 57 мм. зенитни оръдия!

    12:50 23.06.2026

  • 13 Чума

    7 1 Отговор
    Моля, тези да бъдат въдворени, изолирани от обществото, за да не могат да пакостят! Господин Невзоров да не бъде тормозен и го пратете да ми оправи читалището на село, което местната администрация прати едни пишман работници, дори не мога да ги нарека ,,цигани" , индивиди от ужасно негоден произход, разбиха всичко, тези, които ги наели опапаха парите и край! А този човек се вижда на гугал мапса какви красиви жилища е построил безвъзмездно! Ако на вас българите не ви е нужен - подайте го насам с неговите хора! Бил използвал съмнителни финанси!? Най великата държава в света - САЩ е стартирала с пиратски пари! Нашите комунисти като крадяха и те натам в западните банки носеха откраднатото и затова там ги почитат!

    12:51 23.06.2026

  • 14 В Лондон ли, Сталине?

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Където 70% не са англичани? Или в Берлин, афганистанците ли ще им отрежат главите?

    12:51 23.06.2026

  • 15 А пък

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Ако бяха в Москоф, още преди екшъна.
    Така и така, - да те питам - ти възкръснал ли си, или пишеш от дяволските владения ? Ако е първото, значи пишеш от Гулак

    12:56 23.06.2026

  • 16 събират пари за рушвет

    7 0 Отговор
    Споко! Скоро ще ги пуснат!

    12:57 23.06.2026

  • 17 ШОШ

    13 0 Отговор
    Групата на азисовците! Що за жалка картинка се превърна България! 80% подмяна на населението за няма и 30 години/две поколения! Само си представете какво ще е след още две.....

    Коментиран от #20

    13:02 23.06.2026

  • 18 30 НЕГРАМОТНИ И БРАДАТИ

    15 0 Отговор
    Защо не ги разследвате от къде са им парите?? Май и сега всичко е ала-бала.

    Коментиран от #24

    13:05 23.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината

    8 0 Отговор
    Хаха, наистина азис още мaнгaсapян стил! Това прави чалгата , беззаконието и простотията!!!

    13:10 23.06.2026

  • 23 7.62

    6 0 Отговор
    Време е ние да вземем калашниците

    13:14 23.06.2026

  • 24 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "30 НЕГРАМОТНИ И БРАДАТИ":

    За сега още ги следят.....

    13:24 23.06.2026

  • 25 Убавци...:)

    5 0 Отговор
    Ами това е след 37 години демокрация.....резултата е генно-модифицирани приличащи на човекоподобни полу-маймуни с мозъци на медузи....жалка гледка:(

    13:30 23.06.2026

  • 26 Сега и тзи добитък трябва да изхранваме

    5 0 Отговор
    Аз съм за смъртното наказание. За убийци, изнасилвачи и за ТЕЗИ. За какво са виновни ли? За това, че са се родили!!! Диваци!

    13:33 23.06.2026

  • 27 добре дошли

    1 2 Отговор
    Добре дошли в рускии мир. Да са ви честити руските башибозуци.

    13:34 23.06.2026

  • 28 българите

    3 2 Отговор
    6 милиона българи напуснаха страната обидени и омерзени. Никой не иска да живее в задунайская.

    13:37 23.06.2026

  • 29 няма

    2 1 Отговор
    Няма подмяна. Има геноцид.

    13:38 23.06.2026

  • 30 Знаете ли кога?

    2 0 Отговор
    Кога ще се оправи България? Когато се върне смъртното наказание, задължителната военна служба, когато се забрани чалгата и когато даскалите почват да шамарят малките келеменца в училище!

    14:00 23.06.2026

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