Гълъб Донев за осигуровките на държавните служители: Работим по вариант за равнопоставеност, без отнемане на права

Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие, заяви относно осигуровките на държавните служители вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той направи изказването си в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предават от БТА.
Представителите на правителството, бизнеса и синдикатите ще обсъдят днес няколко законопроекта за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
За правителството е изключително важно при промени в законодателството да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители, и на работодателите, коментира още Донев.
Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуби на права, са неприемливи, посочи също вицепремиерът
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:09 23.06.2026
2 работи ли
13:10 23.06.2026
3 надарена кака
Коментиран от #7
13:10 23.06.2026
4 Въй
13:12 23.06.2026
5 Стара полицай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не може, преди време ни взеха парите за да ни плащат те осоговските, и сега трябва да ни ги върнат. Иначе масово ще ги осъдим.
Коментиран от #31
13:12 23.06.2026
6 Големи
13:14 23.06.2026
7 Надарен батко
До коментар #3 от "надарена кака":Аз като ги мръдна само лекичко, ще ти вкарам осигуровка по голяма от на държавен служител!
13:17 23.06.2026
8 Анонимен
13:18 23.06.2026
9 Правата са вече предостатъчно
13:18 23.06.2026
10 Анонимен
13:19 23.06.2026
11 работи ли
13:21 23.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мухлясъл комунист
13:22 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТАКА И САМО РЕЗАНЕ
13:24 23.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Прогресивни съветски шарлатани !
Време има много. Нали преборихте вече корупцията и спряхте източването на бюджета, здравната каза, ДДС измамите ...
13:28 23.06.2026
19 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:28 23.06.2026
20 Дрън, дрън съветски чугун
13:29 23.06.2026
21 хихи
Гълъб
13:29 23.06.2026
22 Жеката
Другото е, жалки сте, а вече и миризливи!
Коментиран от #40
13:29 23.06.2026
23 56346632899243
13:30 23.06.2026
24 Реалист
Коментиран от #28
13:32 23.06.2026
25 Спасителя Радеф
13:34 23.06.2026
26 гост
13:35 23.06.2026
27 Да изринем чеpвената чyма !
13:36 23.06.2026
28 Емил
До коментар #24 от "Реалист":Той друго може да прави на обедната почивка вашия ПП Асенчо!!!
13:37 23.06.2026
29 Хари
Умувате, кадрувате, а калинките ви налазиха и по краката! Рундьо, въртележка та, нито знае къде се намира, нито какво прави! Ти си същият, вариант, също си такъв
свободно реещ в синевата!
13:37 23.06.2026
30 Емил
13:39 23.06.2026
31 Ал Бънди
До коментар #5 от "Стара полицай":Навремето е било преди 26- години. От тогава до сега да има на работа около 100 човека. Останалите до 60 000 щатен състав да не са били с намалени заплати. Напротив всяка година се вдигаха с повече от другите сектори и върха беше последните две-три години, когато възнагражденията им се вдигнаха със общо 100%.
Коментиран от #36
13:41 23.06.2026
32 реално
13:42 23.06.2026
33 А Защо Моите Права ?
Все Отнети ?
13:45 23.06.2026
34 Истината
ДОКАЗАХА
ЧЕ СА
ИНТЕЛЕКТУАЛНО ИМПОТЕНТНИ.
13:48 23.06.2026
35 пресолена
13:49 23.06.2026
36 К.Симеонов
До коментар #31 от "Ал Бънди":Говорите НЕИСТИНИ:
Заплатите се вдигаха ПРЕДИМНО НА СИЛОВИЯ СЕКТОР - МО и МВР.
13:51 23.06.2026
37 Сатана Z
13:53 23.06.2026
38 Учуден
13:54 23.06.2026
39 Пламен
Коментарите за неговите интелектуални способности са излишни.
13:54 23.06.2026
40 Не са
До коментар #22 от "Жеката":Не са 148 хил. Повече са. Забравяш капитализацията на лихвата .
14:12 23.06.2026