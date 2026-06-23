Гълъб Донев за осигуровките на държавните служители: Работим по вариант за равнопоставеност, без отнемане на права

Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие, заяви относно осигуровките на държавните служители вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той направи изказването си в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предават от БТА.

Представителите на правителството, бизнеса и синдикатите ще обсъдят днес няколко законопроекта за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

За правителството е изключително важно при промени в законодателството да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители, и на работодателите, коментира още Донев.

Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуби на права, са неприемливи, посочи също вицепремиерът