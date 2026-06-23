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Гълъб Донев за осигуровките на държавните служители: Работим по вариант за равнопоставеност, без отнемане на права

Гълъб Донев за осигуровките на държавните служители: Работим по вариант за равнопоставеност, без отнемане на права

23 Юни, 2026 13:08 2 160 40

  • гълъб донев-
  • осигуровки-
  • държавни служители-
  • вариант-
  • равнопоставеност

За правителството е изключително важно при промени в законодателството да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители, и на работодателите, коментира още финансовият министър

Гълъб Донев за осигуровките на държавните служители: Работим по вариант за равнопоставеност, без отнемане на права - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие, заяви относно осигуровките на държавните служители вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той направи изказването си в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предават от БТА.

Представителите на правителството, бизнеса и синдикатите ще обсъдят днес няколко законопроекта за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

За правителството е изключително важно при промени в законодателството да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители, и на работодателите, коментира още Донев.

Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуби на права, са неприемливи, посочи също вицепремиерът


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Осигуровките са 40 процента от заплатата.Ще им намалят заплатите с 40 процента.

    Коментиран от #5

    13:09 23.06.2026

  • 2 работи ли

    17 3 Отговор
    Отлитай е смешник

    13:10 23.06.2026

  • 3 надарена кака

    3 4 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #7

    13:10 23.06.2026

  • 4 Въй

    16 3 Отговор
    Този се "скъсва от бачкане"! И от пачкане-прибиране на кинтови пачки.

    13:12 23.06.2026

  • 5 Стара полицай

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не може, преди време ни взеха парите за да ни плащат те осоговските, и сега трябва да ни ги върнат. Иначе масово ще ги осъдим.

    Коментиран от #31

    13:12 23.06.2026

  • 6 Големи

    18 4 Отговор
    разбирачи , че и разбирачи , бе , няма що ! Цял живот на държавна ясла !

    13:14 23.06.2026

  • 7 Надарен батко

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Аз като ги мръдна само лекичко, ще ти вкарам осигуровка по голяма от на държавен служител!

    13:17 23.06.2026

  • 8 Анонимен

    20 6 Отговор
    Гълъбе кога си завършил финанси кога си работил по бюджети на България Оставка цял живот живееш на държавната хранилка оставка нови избори вън руските

    13:18 23.06.2026

  • 9 Правата са вече предостатъчно

    5 5 Отговор
    +70% е пребогат подарък

    13:18 23.06.2026

  • 10 Анонимен

    14 3 Отговор
    Гълъбе кога си завършил финанси кога си работил по бюджети на България Оставка цял живот живееш на държавната хранилка оставка нови избори вън руските комунистите служебници радеви завладяха цялата власт малоумниците вижте кого избрахте

    13:19 23.06.2026

  • 11 работи ли

    20 1 Отговор
    Какво правим с големите европейски заплати 620 евро минималната ??? Докога ще я караме така???

    13:21 23.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мухлясъл комунист

    16 1 Отговор
    тоя е от нашите!

    13:22 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТАКА И САМО РЕЗАНЕ

    13 0 Отговор
    ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ МВР АРМИЯ НА КМЕТЧЕТА И ПАРЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛСТВО НАДОЛУ. А СЪД И ОЩЕ ПРОКУРАТА ОЩЕ ПОВЕЧЕ. И ЗАЩО ЛИ??! КОРУПЦИЯ ЛЕЖАНКА И ОБЛАГИ. ПОЧТИ НИЩО НЕ ВЪРШАТ САМО ЗАЩИТАВАТ СВОИТЕ ХОРА. А ЗА КОШКА НЯМА ПРОШКА

    13:24 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прогресивни съветски шарлатани !

    9 3 Отговор
    Няма нужда да бързате толкова много. Първо анализирайте, после обсъдете, допитайте се до икономически гурута като владко николов, изкарай сметалото, което ти зачислиха като ЗКПЧ ....
    Време има много. Нали преборихте вече корупцията и спряхте източването на бюджета, здравната каза, ДДС измамите ...

    13:28 23.06.2026

  • 19 ХЪ ХЪ ЪЪ

    17 1 Отговор
    Тоя гълъб е най неграмотния финансов министър за всички времена.

    13:28 23.06.2026

  • 20 Дрън, дрън съветски чугун

    14 1 Отговор
    Това фатмак и комунист да работи е нонсенс !

    13:29 23.06.2026

  • 21 хихи

    6 1 Отговор
    бля, бля, блаяя

    Гълъб

    13:29 23.06.2026

  • 22 Жеката

    18 0 Отговор
    Гълъбче, златно, ама никакво! За 40 години осигуряване, 148 000 лева в НАП! Познай от три пъти, колко ми е пенсията? 323 евро!
    Другото е, жалки сте, а вече и миризливи!

    Коментиран от #40

    13:29 23.06.2026

  • 23 56346632899243

    12 1 Отговор
    трябва да си прозд като гълъб донев че да снесеш такава тъпотия като "държавните служители ще си плащат осигуровките ама няма да им намаляваме доходите " ....единствения начин това да стане е като държавата плаща....просто ще сменят етикета ...няма да е държавата плаща осигуровки а държавата плаща обезщетения задето държавните служители сами си плащат осигуровките .......

    13:30 23.06.2026

  • 24 Реалист

    11 2 Отговор
    Абе дайте на Асен Василев в обедната почивка да ви направи сметките по бюджета за тази и следващата година. Той няма да каже на никой, че не сте вие. Вижда се как агонизирате като видите няколко числа накуп.

    Коментиран от #28

    13:32 23.06.2026

  • 25 Спасителя Радеф

    14 0 Отговор
    Пак ще дерем кожи от работещите бедни Замразяват мин работна заплата до 2028 година а първото нещо в парламента беше увеличаване на тяхната

    13:34 23.06.2026

  • 26 гост

    9 0 Отговор
    казаха че държавата щяла да поеме осигуровките на служителите..Което означава примерно че аз вземам 1000 евро....бюрократа взема също 1000 евро и докато осигуровките АЗ ще си ги платя от джоба,на симпатягата държавата ще ги плати,къде е равнопоставеноста.

    13:35 23.06.2026

  • 27 Да изринем чеpвената чyма !

    7 4 Отговор
    Протест срещу Радев, събота, 27 юни, 18:00 часа, София?

    13:36 23.06.2026

  • 28 Емил

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    Той друго може да прави на обедната почивка вашия ПП Асенчо!!!

    13:37 23.06.2026

  • 29 Хари

    5 1 Отговор
    Гълъбе, не мой Гълъбе, 60 дни минаха, а още 40 дни, и 400 дни да минат, все тая!
    Умувате, кадрувате, а калинките ви налазиха и по краката! Рундьо, въртележка та, нито знае къде се намира, нито какво прави! Ти си същият, вариант, също си такъв
    свободно реещ в синевата!

    13:37 23.06.2026

  • 30 Емил

    4 5 Отговор
    Щом толкова плюят евророзовите, значи на прав път е Радев!!!

    13:39 23.06.2026

  • 31 Ал Бънди

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стара полицай":

    Навремето е било преди 26- години. От тогава до сега да има на работа около 100 човека. Останалите до 60 000 щатен състав да не са били с намалени заплати. Напротив всяка година се вдигаха с повече от другите сектори и върха беше последните две-три години, когато възнагражденията им се вдигнаха със общо 100%.

    Коментиран от #36

    13:41 23.06.2026

  • 32 реално

    4 1 Отговор
    Тази тема само се дъвче от разни глупаци по социалните медии, без да имат грам познания по нея. Преди години всички държавни служители бяха като останалите служители - плащаха си осигуровките и си получаваха надбавка за трудов стаж. След това държавата реши, че ще премахне надбавката за трудов стаж на държавните служители, но за сметка на това ще им плаща осигуровките. На практика от моята заплата ми взеха 300 лева за стаж, но щедро ми "дадоха" 200 лева за осигуровки. Но за да не се получи намаление на заплатата, бе решено да се запази получаваната сума. В момента съм напълно съгласен да ми върнат 300-те лева за стаж, както при всички останали служители /които си плащат осигуровки/, и аз също ще си ги плащам. В крайна сметка упражнението енапълно безмислено и се ползва само за пропаганда и разтягане на локумите по медиите. Дали държавата ще ти даде 2000 лева заплата и ще си прибере обратно 200 лева осигуровки, или ще си прибере тези 200 лева преди това, като не ти ги дава изобщо, а ти даде 1800 лв. - е все тая. Никой нито печели, нито губи. Но важното е да се говорят празни приказки.

    13:42 23.06.2026

  • 33 А Защо Моите Права ?

    3 0 Отговор
    са от 30 години !

    Все Отнети ?

    13:45 23.06.2026

  • 34 Истината

    4 1 Отговор
    ПБ
    ДОКАЗАХА
    ЧЕ СА
    ИНТЕЛЕКТУАЛНО ИМПОТЕНТНИ.

    13:48 23.06.2026

  • 35 пресолена

    0 0 Отговор
    преди години им вдигнаха заплатите с тази идея . нищо не стана . това са си техни пари. в осигуряването. тогава 50 % на вън и така.

    13:49 23.06.2026

  • 36 К.Симеонов

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ал Бънди":

    Говорите НЕИСТИНИ:

    Заплатите се вдигаха ПРЕДИМНО НА СИЛОВИЯ СЕКТОР - МО и МВР.

    13:51 23.06.2026

  • 37 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Никой няма да вдигне ръка срещу Привилегированата каста на държавния служител ,дори и Гълъба.

    13:53 23.06.2026

  • 38 Учуден

    3 0 Отговор
    Бившето ЗКПЧ (заместник командир по политическата част (във военно поделение по времето на НРБ) най-добре трябва да знае, че заплащането на осигуровките на държавните служители от страна на държавата не представляват същински "права на трудещите се", а реминисценция на социалистическите привилегии от комунистическия режим в НРБ, запазени за определена категория държавни служители (крепители на системата). Те трябва безусловно да бъдат премахнати! За никаква "загуба на права" не става дума, а най-вероятно за нескопосан опит да се защитят отдавна изживели времето си социалистически привилегии на държавните служители!

    13:54 23.06.2026

  • 39 Пламен

    2 0 Отговор
    Нали знаете какво е ,,работил" тоя Гълъб. :)
    Коментарите за неговите интелектуални способности са излишни.

    13:54 23.06.2026

  • 40 Не са

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Жеката":

    Не са 148 хил. Повече са. Забравяш капитализацията на лихвата .

    14:12 23.06.2026

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