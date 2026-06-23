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Фалшиви шофьорски книжки от Гърция се продават за 3-4 хиляди евро в Кюстендилско
  Тема: Войната на пътя

Фалшиви шофьорски книжки от Гърция се продават за 3-4 хиляди евро в Кюстендилско

23 Юни, 2026 15:37 450 1

  • фалшиви гръцки книжки-
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  • пътна полиция

Клиентите най-често нямат необходимата диплома, за да изкарат шофьорски курс в България

Фалшиви шофьорски книжки от Гърция се продават за 3-4 хиляди евро в Кюстендилско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Схема за осигуряване на фалшиви шофьорски книжки от Гърция функционира в Кюстендил и областта от години, съобщи БНТ.

Цената е 3-4 хиляди евро. Документите изглеждат редовни, но при проверка от органите на реда се оказва, че те не са издадени от гръцките власти. Пред обществената телевизия говори в ромския квартал "Изток" човек, добре запознат със схемата. Само с едно телефонно обаждане всеки може срещу съответната сума да се сдобие с фалшива шофьорска книжка. Каналът работи непрекъснато, чрез човек в Гърция. Без кормуване, без листовки, без изпити - плащаш и чакаш документа да пристигне.

Клиентите най-често нямат необходимата диплома, за да изкарат шофьорски курс в България. "Около десетина мои приятели, поне ги знам, са с гръцки книжки фалшиви. По-трудно е в България, отколкото в Гърция. Ние говорим за фалшива, не за оригинална. Не ми трябва уседналост и тям подобни", посочва източникът на БНТ. Не е нужно човек дори да е сядал зад волана.

"Абсолютно рисково и категорично рано или късно такъв човек, който не познава правилата и не се е упражнявал, ще предизвика инцидент и най-вероятно ще има и пострадали хора. За да се борим с този проблем, полицейските служби трябва да бъдат проактивни и да не позволяват тези хора да се качват зад волана", коментира Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

От началото на годината в Кюстендилско са установени шестима водачи с фалшиви шофьорски книжки, като пет от документите са били представени за гръцки. Четири от неистинските документи са установени случайно при проверка на пътя, а един - опит на водача да смени фалшивата си чуждестранна книжка с българска. През 2026 г. в областта са осъдени 13 души с фалшиви книжки. На част от е наложена условна присъда, а за други наказанието е пробация.

"Това са документи, на които им е предаден вид, че са издадени от Гърция. През таблетното устройство полицаят може да провери в съответната държава дали има издадено такова свидетелство за управление. В случаите няма", отбелязва гл. инспектор Калоян Драганов, началник на сектор "Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР в Кюстендил.


София / България
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  • 1 влък

    1 0 Отговор
    А гъркини продават ли се за 3-4 хиляди евро в Кюстендилско?

    15:39 23.06.2026

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