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Емануил Йорданов: Не очаквайте сензации от Стоян Мавродиев

Емануил Йорданов: Не очаквайте сензации от Стоян Мавродиев

23 Юни, 2026 18:21 1 026 6

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  • емануил йорданов

Мавродиев сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България и че самата обстановка в държавата предполага спазване на правата на хората, дори и когато са обвиняеми

Емануил Йорданов: Не очаквайте сензации от Стоян Мавродиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има изготвена молба от сръбския адвокат на банкера Стоян Мавродиев, с която се иска производството да бъде прекратено в самото начало и той да бъде изпратен в България. Това каза в предаването „Денят на живо” Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи и адвокат на Мавродиев. Той потвърди, че банкерът сам е поискал да бъде екстрадиран в България.

„Мавродиев сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България и че самата обстановка в държавата предполага спазване на правата на хората, дори и когато са обвиняеми”, обясни Йорданов. Според него очакванията Мавродиев да разкрие нещо сензационно, няма да се оправдаят, „просто човекът иска да си защити правата”.

„Много е възможно той да бъде задържан, но си има процедури, по които ние ще търсим освобождаването му и определяне на по-лека мярка за неотклонение”, подчерта Емануил Йорданов. Той не се ангажира с предположение кога ще се върне Мавродиев, тъй като, по думите му, това зависи от сръбските власти.

По отношение на случая с украинския гражданин Олег Невзоров, Йорданов коментира, че първо трябва да се разбере как е издадена заповедта за експулсирането от България и как е отменена след три дни.

„Рано е да се каже дали МВР се справя добре, защото е минал твърде кратък период от време. МВР е една огромна и тромава система и за да се случи нещо в нея, трябва повечко време. Лошото е, че в рамките на целия преход ние имаме един министър, който е с пълен мандат – проф. Георги Петканов”, коментира бившият вътрешен министър.

Според него сега управляващите са в началото на мандата си и все още се ползват от голямото доверие, което получиха на изборите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ВСИЧКО НАГЛАСЕНО

    4 1 Отговор
    КАТО АЛИ БАБА УКРАЙНА
    РАЗПИТ В РАЙОНОТО И В КЪЩИ!

    18:39 23.06.2026

  • 2 ЩОТО ЩЕ ГО СВИТНАТ ШИШИ И ТИКВУН

    3 0 Отговор
    Знае нещичко за шайката

    Коментиран от #3

    19:10 23.06.2026

  • 3 Със сигурност

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЩОТО ЩЕ ГО СВИТНАТ ШИШИ И ТИКВУН":

    ще пропее и ще издаде покровителите си Борисов и Пеевски, за да си спаси кожата.

    19:14 23.06.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Тая заспа Мими докога ще ни го натрапвате?

    19:24 23.06.2026

  • 5 Реалист

    2 0 Отговор
    Оооо! Неее! Не очакваме новини.
    Всичко е нормално както Петрохан, както с незаконния град до Варна, както строежа на магистралите и т.н.
    Няма осъдени и хора в затвора.

    19:27 23.06.2026

  • 6 МОНИ ПОДГОТВЯ МАТРЕАЛА

    1 0 Отговор
    Хората да не очакват, че крадеца Мавродиев ще бъде разследван.

    19:43 23.06.2026

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