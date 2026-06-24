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Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи

Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи

24 Юни, 2026 18:15 1 156 21

  • васил велев-
  • бюджет-
  • реалистичен-
  • здрава основа-
  • реформи

При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети, а ние от няколко години сме оставени на една шейна, която ни води към пропастта. Сега се прави опит да се вземе завоя –тази година по-плавно, а догодина по-остро, за да се разминем с пропастта, коментира още председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да бъде малко по-смел, с повече реформи, но ситуацията е такава, каквато е, каза в "Лице в лице" по bTV председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Василев за представения по-рано днес от Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г. със заложен дефицит от 5.7%., цитиран от novini.bg.

Това, което беше съобщено, е очаквано. Има едно изваждане на "скелетите" от сметките и обявяване на по-реални цифри. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащанията, заяви Велев.

Няма увеличаване на данъчни ставки, което беше анонсирано преди това, а сега беше потвърдено. Дефицитът от 5,7% е впечатляващ, не сме имали такъв дефицит. При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети, а ние от няколко години сме оставени на една шейна, която ни води към пропастта. Сега се прави опит да се вземе завоя –тази година по-плавно, а догодина по-остро, за да се разминем с пропастта. С новия бюджет се прави и опит да се сложи край на безразборното вземане на кредити. Дългът, който ще се вземе сега, е по-малък от предишния, коментира шефът на АИКБ.
По думите му, в последните няколко години дефицитът е поддържан на ниско ниво чрез бюджетни трикове.

Надяваме се да се приключи с тези практики, подчерта Васил Велев.

В България от 3 г. имаме спад на индустриалното производство. Сега сме на равнището на 2021 г. Това е следствие не на местни политики, а на политики на европейско равнище, като например зелената сделка, каза още Велев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    ПАНДИЗЧИЯТА - ОРТАК НА МАДЖО
    ДАВА МНЕНИЕ :)

    18:22 24.06.2026

  • 2 нннн

    19 6 Отговор
    Запазването на плоския данък е най- големият минус на бюджета.

    18:27 24.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Не закачат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери.Мерзавци!

    18:28 24.06.2026

  • 4 Целта е Изпълнена !

    16 0 Отговор
    Отново Постна Пица !

    В порза на Народа !

    За Останалите !

    Чеверме !

    18:29 24.06.2026

  • 5 Дориана

    18 19 Отговор
    Точно така , абсолютно правилно Това ще бъде бюджета , който ще спаси България по- лесно да излезе от Свръх Дефицита, който ни натресоха от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Тези три партии са главните виновници за скрития , нереалистичен дефицит. И имат нахалството да продължават да работят срещу българския народ след като му стовариха невиждана по размери инфлация, скрит дефицит, кражби от Магистрали и всички сектори, рекети, корупция, мафия и пълзяща диктатура. Сега да мълчат и да стоят в ъгъла където ги изпрати разярения народ от площадите.

    18:30 24.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    КОЙ ОПРЕДЕЛЯШЕ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
    ПО ВРЕМЕ НА ГЕРБ И СГЛОБКАТА
    .
    - ВАСИЛ ВЕЛЕВ ОРТАК НА МАДЖО ОТ СИК
    - БОЙКО ОТ СИК
    - СИНДИКАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ НА ХРАНИЛКАТА НА СИК :)
    ... .
    БЪЛГАРИЯ Е НАПРАВЕНА ДА БЪДЕ БЕДНА ОТ СИК !

    18:33 24.06.2026

  • 7 Тоя

    17 2 Отговор
    прилича на препил с водка ! Какъв е розов само , нос на краварка и стърчащи уши ! А за качества и компетентност у него - всички ги знаят виждат .

    18:40 24.06.2026

  • 8 Фори

    14 3 Отговор
    Този Велев е стар кадър на ДС. Само агентите на ДС хвалят бюджета на Донев!

    18:44 24.06.2026

  • 9 Златните ваши лешояди

    10 1 Отговор
    Разбира се, че сте доволни о лигарсите! Всичко е във ваш интерес! Златен бюджет сте си направили. Защото мунмовите лешояди са неграмотни и за смукането са готови на всичко! Мършаци неграмотни.

    18:46 24.06.2026

  • 10 Деса Дориана

    10 1 Отговор
    Искам да знаете , че виновните преди копринките с ппъст няма да ги барнат! Това е върховна справедливост. Ще се взема от бедните и слабите, защото от тях не ни е страх! Ако ми изрязаха половината мозък, знам как да си управлявам Мунчо!

    18:51 24.06.2026

  • 11 Червени бokлyци !

    13 2 Отговор
    ДС са доволни от бюджета, каква изненада. Да питаме ли големия Мраз, агент Паскал или агент Сава ?
    Васил Велев е бил свързван със сътрудничество с бившата Държавна сигурност (ДС). Той е бил агент на Държавна сигурност.

    18:52 24.06.2026

  • 12 Реалност

    8 4 Отговор
    Е нали регресивните дойдохте със заявката, че можете и знаете как ?!
    Асен Василев показа, че може !
    Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
    Няма как да стане.
    Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
    Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит

    18:54 24.06.2026

  • 13 Уааау

    11 0 Отговор
    Велев е доволен.Това казва всичко.Тизи скандален бюджет е добър само за олигарсите.За хората е пладнешки грабеж .

    18:58 24.06.2026

  • 14 Никой

    11 0 Отговор
    Ти , драги си готов да цунеш всяко червено отверстие , щото те ти подариха бизнеса . То няма пари предвидени в бюджета на Гълъбаря за инвестиции в икономиката . Този плъх говори за растяща икономика от кражби на държавни поръчки , ли ?

    18:59 24.06.2026

  • 15 Пфф

    13 0 Отговор
    Тоз другар преди време се пенеше да не се дига минималната заплата. Ако зависеше изцяло от тях щяхме да работим за паница боб и потупване по рамото.

    19:00 24.06.2026

  • 16 Сигма

    10 0 Отговор
    В къщите на всякакви мутри съм влизал през годините като работник, но на тоя къщата му в Драгалевци беше като резиденция.
    Мислех си, че в някакво посолство ще работя. Къщата му в края на Драгалевци преди Киноцентъра от долната страна на пътя.

    19:08 24.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РумбуРаг

    5 0 Отговор
    честито на ганчо🤡

    19:14 24.06.2026

  • 19 Целта на всяка една власт

    4 0 Отговор
    Е да ограбва народа в свой интерес. А ако не е убедена, че ще управлява дълго, ще гледа да си напълни чекмеджетата, докато не са я изгонили.

    19:18 24.06.2026

  • 20 Семката ви

    6 0 Отговор
    Комунделска.

    19:24 24.06.2026

  • 21 Никой

    4 0 Отговор
    Румбата ви праща много здраве .

    19:27 24.06.2026

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