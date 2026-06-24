Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи

Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да бъде малко по-смел, с повече реформи, но ситуацията е такава, каквато е, каза в "Лице в лице" по bTV председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Василев за представения по-рано днес от Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г. със заложен дефицит от 5.7%., цитиран от novini.bg.
Това, което беше съобщено, е очаквано. Има едно изваждане на "скелетите" от сметките и обявяване на по-реални цифри. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащанията, заяви Велев.
Няма увеличаване на данъчни ставки, което беше анонсирано преди това, а сега беше потвърдено. Дефицитът от 5,7% е впечатляващ, не сме имали такъв дефицит. При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети, а ние от няколко години сме оставени на една шейна, която ни води към пропастта. Сега се прави опит да се вземе завоя –тази година по-плавно, а догодина по-остро, за да се разминем с пропастта. С новия бюджет се прави и опит да се сложи край на безразборното вземане на кредити. Дългът, който ще се вземе сега, е по-малък от предишния, коментира шефът на АИКБ.
По думите му, в последните няколко години дефицитът е поддържан на ниско ниво чрез бюджетни трикове.
Надяваме се да се приключи с тези практики, подчерта Васил Велев.
В България от 3 г. имаме спад на индустриалното производство. Сега сме на равнището на 2021 г. Това е следствие не на местни политики, а на политики на европейско равнище, като например зелената сделка, каза още Велев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАВА МНЕНИЕ :)
18:22 24.06.2026
2 нннн
18:27 24.06.2026
3 Последния Софиянец
18:28 24.06.2026
4 Целта е Изпълнена !
В порза на Народа !
За Останалите !
Чеверме !
18:29 24.06.2026
5 Дориана
18:30 24.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ВРЕМЕ НА ГЕРБ И СГЛОБКАТА
.
- ВАСИЛ ВЕЛЕВ ОРТАК НА МАДЖО ОТ СИК
- БОЙКО ОТ СИК
- СИНДИКАЛИСТИТЕ РАБОТЕЩИ НА ХРАНИЛКАТА НА СИК :)
... .
БЪЛГАРИЯ Е НАПРАВЕНА ДА БЪДЕ БЕДНА ОТ СИК !
18:33 24.06.2026
7 Тоя
18:40 24.06.2026
8 Фори
18:44 24.06.2026
9 Златните ваши лешояди
18:46 24.06.2026
10 Деса Дориана
18:51 24.06.2026
11 Червени бokлyци !
Васил Велев е бил свързван със сътрудничество с бившата Държавна сигурност (ДС). Той е бил агент на Държавна сигурност.
18:52 24.06.2026
12 Реалност
Асен Василев показа, че може !
Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
Няма как да стане.
Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит
18:54 24.06.2026
13 Уааау
18:58 24.06.2026
14 Никой
18:59 24.06.2026
15 Пфф
19:00 24.06.2026
16 Сигма
Мислех си, че в някакво посолство ще работя. Къщата му в края на Драгалевци преди Киноцентъра от долната страна на пътя.
19:08 24.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РумбуРаг
19:14 24.06.2026
19 Целта на всяка една власт
19:18 24.06.2026
20 Семката ви
19:24 24.06.2026
21 Никой
19:27 24.06.2026