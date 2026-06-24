Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи

Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да бъде малко по-смел, с повече реформи, но ситуацията е такава, каквато е, каза в "Лице в лице" по bTV председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Василев за представения по-рано днес от Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г. със заложен дефицит от 5.7%., цитиран от novini.bg.

Това, което беше съобщено, е очаквано. Има едно изваждане на "скелетите" от сметките и обявяване на по-реални цифри. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащанията, заяви Велев.

Няма увеличаване на данъчни ставки, което беше анонсирано преди това, а сега беше потвърдено. Дефицитът от 5,7% е впечатляващ, не сме имали такъв дефицит. При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети, а ние от няколко години сме оставени на една шейна, която ни води към пропастта. Сега се прави опит да се вземе завоя –тази година по-плавно, а догодина по-остро, за да се разминем с пропастта. С новия бюджет се прави и опит да се сложи край на безразборното вземане на кредити. Дългът, който ще се вземе сега, е по-малък от предишния, коментира шефът на АИКБ.

По думите му, в последните няколко години дефицитът е поддържан на ниско ниво чрез бюджетни трикове.

Надяваме се да се приключи с тези практики, подчерта Васил Велев.

В България от 3 г. имаме спад на индустриалното производство. Сега сме на равнището на 2021 г. Това е следствие не на местни политики, а на политики на европейско равнище, като например зелената сделка, каза още Велев.