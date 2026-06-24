Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му е очаквал новото управление да предприеме по-смели мерки за ограничаване на разходите и намаляване на бюджетния дефицит.

Според него при заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и планирано ново дългово финансиране държавата продължава политика на увеличаване на разходите без съпътстващи реформи.

Той посочи като пропуснати възможности съкращения в администрацията, реформи в публичния сектор, концесиониране на инфраструктурни обекти и ограничаване на определени държавни субсидии.

Василев изрази мнение, че бюджетният дефицит е неоправдан на фона на настоящата икономическа ситуация, характеризираща се с ниска безработица и растящи доходи.

"Страната не се намира в извънредна криза, която да налага толкова високо ниво на дефицит", посочи той.

Бившият министър отправи критики и към последователните правителства през последните години, като заяви, че не вижда достатъчна грижа за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

"Натрупването на нов държавен дълг ще натовари бъдещите поколения", подчерта Василев.