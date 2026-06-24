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Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

24 Юни, 2026 19:15 680 23

  • николай василев-
  • бюджет 2026-
  • разочароващ-
  • лишен от реформи

Василев е очаквал новото управление да предприеме по-смели мерки за ограничаване на разходите и намаляване на бюджетния дефицит

Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му е очаквал новото управление да предприеме по-смели мерки за ограничаване на разходите и намаляване на бюджетния дефицит.

Според него при заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и планирано ново дългово финансиране държавата продължава политика на увеличаване на разходите без съпътстващи реформи.

Той посочи като пропуснати възможности съкращения в администрацията, реформи в публичния сектор, концесиониране на инфраструктурни обекти и ограничаване на определени държавни субсидии.

Василев изрази мнение, че бюджетният дефицит е неоправдан на фона на настоящата икономическа ситуация, характеризираща се с ниска безработица и растящи доходи.

"Страната не се намира в извънредна криза, която да налага толкова високо ниво на дефицит", посочи той.

Бившият министър отправи критики и към последователните правителства през последните години, като заяви, че не вижда достатъчна грижа за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

"Натрупването на нов държавен дълг ще натовари бъдещите поколения", подчерта Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    22 1 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    19:19 24.06.2026

  • 3 Гузния врещи

    15 6 Отговор
    Този икономически гном беше инициатор за закона за държавния служител за да им вдигне заплатите без да му обърква сметките, но доуби НОИ и пенсиите след мургавия премиер.

    19:21 24.06.2026

  • 4 Да изринем чеpвената чyма !

    9 14 Отговор
    27 юни, събота, 18:30 ч., пл. Независимост - протест АНТИрадев!

    Коментиран от #15, #22

    19:22 24.06.2026

  • 5 Анонимен

    9 3 Отговор
    Не сме били в криза ли? И то след като се харчеха пари за глупости, теглейки далеч по-големи дългове. Че не е приятен, не е, но ако продължим да отлагаме нещата с още схеми само ще стане по-лошо.

    19:23 24.06.2026

  • 6 Дориана

    14 6 Отговор
    Асен Василев отдавна се провали като финансов министър поднесъл "постна пица" на народа. Не може да проумее , че има по умни и интелигентни икономисти от него, които ще направят и невъзможното българския народ да излезе от Свръх дефицита без той да понесе последствията от корумпираното управление на Борисов, Пеевски и ППДБ. Българския народ не е виновен и не го заслужава. Последствията трябва да се понесат от ГЕРБ, ДПС и ППДБ.

    19:24 24.06.2026

  • 7 Хрантутниците на плужека пак ще се

    10 0 Отговор
    излязат
    Милионерчета охранени
    Мерзавци

    19:25 24.06.2026

  • 8 Баба Кина

    11 1 Отговор
    Фасул сдъвкан! Още от ваше време България тръгна по нанадолнището! И като вземете на босия, цървулите съдрани ще цъфнем и ще вържем!

    19:27 24.06.2026

  • 9 Някой

    11 4 Отговор
    ППейци като критикуват дълга, що не коментираха как Гюров също тегли заем с удължен бюджет?

    19:27 24.06.2026

  • 10 Малкият Мук

    10 1 Отговор
    Връщам се в Лондон
    да правя пари.

    Да, ама не!

    19:27 24.06.2026

  • 11 Тоз

    3 5 Отговор
    пък вероятно е очаквал очарование от другарите червени , мафията и олигархията , че се бил "разочаровал" от бюджета ? Комунистически мурафети , виждайки накъде отива работата .

    19:28 24.06.2026

  • 12 ганев

    10 1 Отговор
    ТАЗ ГНУС ..Е ОТ ИНКУБАТОР

    19:31 24.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Левски

    6 1 Отговор
    Отворко, кажи ги тези мерки. Всеки умува, а никой не казва как.

    Коментиран от #20

    19:34 24.06.2026

  • 15 ганев

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    БРАВО..ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ..СИ..ГЕЙ БЕЗ ЕДНО ОКО ПЛЕШИВ...УУУФ...ОТВРАТ

    19:34 24.06.2026

  • 16 Конана

    2 1 Отговор
    Това същество несретно някакъв фактор ли е?

    19:38 24.06.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Мики Мауса вместо да се скрие вдън земя и да му окапят веждите от срам, излязъл като въшка на чело и раздава акъл!

    19:38 24.06.2026

  • 18 Да бе да

    5 0 Отговор
    Странно нещо е човекът - когато е във властта и е в неговите правомощия да направи това, което е правилно - НИЩО! Излезе от властта и става най-големия специалист и почва да дава съвети. Аман от такива специалисти ...

    19:38 24.06.2026

  • 19 Айляк

    5 3 Отговор
    Малкият мук да мълчи. Или Хари Потър беше?
    Както и да е, видяхме го и него.
    И точно този през януари 2026г. каза:
    "България е в много лошо финансово положение поне от пет години насам."

    А така. И кои управляваха допреди 5 години?
    А сега Колчо искал реформи и по-смели мерки от правителството.
    Брей, че то било много лесно, уе.
    Или отстрани винаги е лесно, ъ?

    Правителството работи, имам му доверие.
    Да, ще ни се по-бързо да работи, но след апашите Буци Шиши е потоп.

    19:38 24.06.2026

  • 20 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Левски":

    Ами най-печелившата мярка е Мистър Кеш да започне веднага да продава "еФтиния газ" от "Боташ" на Вучич и Фицо ...!!!?

    19:39 24.06.2026

  • 21 Браво!

    0 0 Отговор
    Бедните, ще плащат Мастрафа на богатите, без да са го заслужили.

    19:43 24.06.2026

  • 22 ква чеpвената чyма бълнуваш

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    по колко ви плащат да викате

    19:44 24.06.2026

  • 23 Мухахаха

    1 0 Отговор
    Аман от куци коне и тоз ни оправяше

    19:45 24.06.2026

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