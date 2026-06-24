Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
По думите му е очаквал новото управление да предприеме по-смели мерки за ограничаване на разходите и намаляване на бюджетния дефицит.
Според него при заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и планирано ново дългово финансиране държавата продължава политика на увеличаване на разходите без съпътстващи реформи.
Той посочи като пропуснати възможности съкращения в администрацията, реформи в публичния сектор, концесиониране на инфраструктурни обекти и ограничаване на определени държавни субсидии.
Василев изрази мнение, че бюджетният дефицит е неоправдан на фона на настоящата икономическа ситуация, характеризираща се с ниска безработица и растящи доходи.
"Страната не се намира в извънредна криза, която да налага толкова високо ниво на дефицит", посочи той.
Бившият министър отправи критики и към последователните правителства през последните години, като заяви, че не вижда достатъчна грижа за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
"Натрупването на нов държавен дълг ще натовари бъдещите поколения", подчерта Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
19:19 24.06.2026
3 Гузния врещи
19:21 24.06.2026
4 Да изринем чеpвената чyма !
Коментиран от #15, #22
19:22 24.06.2026
5 Анонимен
19:23 24.06.2026
6 Дориана
19:24 24.06.2026
7 Хрантутниците на плужека пак ще се
Милионерчета охранени
Мерзавци
19:25 24.06.2026
8 Баба Кина
19:27 24.06.2026
9 Някой
19:27 24.06.2026
10 Малкият Мук
да правя пари.
Да, ама не!
19:27 24.06.2026
11 Тоз
19:28 24.06.2026
12 ганев
19:31 24.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Левски
Коментиран от #20
19:34 24.06.2026
15 ганев
До коментар #4 от "Да изринем чеpвената чyма !":БРАВО..ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ..СИ..ГЕЙ БЕЗ ЕДНО ОКО ПЛЕШИВ...УУУФ...ОТВРАТ
19:34 24.06.2026
16 Конана
19:38 24.06.2026
17 az СВО Победа 81
19:38 24.06.2026
18 Да бе да
19:38 24.06.2026
19 Айляк
Както и да е, видяхме го и него.
И точно този през януари 2026г. каза:
"България е в много лошо финансово положение поне от пет години насам."
А така. И кои управляваха допреди 5 години?
А сега Колчо искал реформи и по-смели мерки от правителството.
Брей, че то било много лесно, уе.
Или отстрани винаги е лесно, ъ?
Правителството работи, имам му доверие.
Да, ще ни се по-бързо да работи, но след апашите Буци Шиши е потоп.
19:38 24.06.2026
20 !!!?
До коментар #14 от "Левски":Ами най-печелившата мярка е Мистър Кеш да започне веднага да продава "еФтиния газ" от "Боташ" на Вучич и Фицо ...!!!?
19:39 24.06.2026
21 Браво!
19:43 24.06.2026
22 ква чеpвената чyма бълнуваш
До коментар #4 от "Да изринем чеpвената чyма !":по колко ви плащат да викате
19:44 24.06.2026
23 Мухахаха
19:45 24.06.2026