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Правосъдният министър призова ВСС да спре да кадрува в съдебната власт

Правосъдният министър призова ВСС да спре да кадрува в съдебната власт

24 Юни, 2026 19:30 313 0

  • правосъден министър-
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  • кадруване

Николай Найденов е изпратил становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Поводът са кадрови точки за утрешното заседание на Пленума на ВСС

Правосъдният министър призова ВСС да спре да кадрува в съдебната власт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Действащият Висш съдебен съвет (ВСС) с отдавна изтекъл мандат да спре с извършването на кадрови промени, включително със закриването и откриването на нови щатни бройки в съдилищата.
За това призовава министърът на правосъдието Николай Найденов в становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев., съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.
Поводът са кадрови точки за утрешното заседание на Пленума на ВСС, като две от тях са допълнителни точки. По същото време в парламента започва второто четене на промените в Закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на ВСС с изтекъл мандат извършването на подобни кадрови промени. Мандатът на настоящия съвет изтече през октомври 2022 г.
Сред предложените допълнителни точки за заседанията на утрешния пленум са увеличаване на щата на Районен съд – Перник чрез съкращаване на щата в Окръжен съд – Ловеч или алтернативно в Окръжен съд – Хасково. Ръководителите на двете съдилища категорично и аргументирано се противопоставят на съкращенията, за които са били уведомени в последния момент. Подобна е ситуацията и с друго предложение – за откриването на нова щатна бройка в Административен съд – Благоевград, за сметка на закриване на щат в Административен съд – Ловеч. Това предложение също е било одобрено от ресорната съдийска Комисия по атестирането и конкурсите, без да се обсъдят възраженията на съда, чийто щат се предлага да бъде закрит. В редовния дневен ред е предвидено съкращаване на щатове в още ред съдилища и откриването им в други с оглед изтичането на срока на назначаване на младши съдии през 2026 г. Срещу тези решения също са постъпили многобройни възражения от административни ръководители на съдилища, които не са били обсъдени и това е особено обезпокоително, подчертава министърът.
Промените в Закона за съдебната власт предвиждат настоящият ВСС да отложи за следващия съвет приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система и нейната независимост или пък имат траен кадрови или организационен ефект. ВСС няма да може да назначава, повишава и премества магистрати, с изключение на случаите, когато трябва да бъдат назначавани младши съдии, прокурори и следователи, както и при възстановяване или връщане на длъжност, напомня министърът на правосъдието.
„Решения с траен организационен ефект трябва да останат изцяло за новоизбрания състав на Съвета. Откриването на нови бройки дни преди окончателното приемане на закона е опит за заобикаляне на ограниченията, приети на второ четене от парламентарната Правна комисия“, категоричен е Николай Найденов. Той се противопоставя на откриването на нови съдийски щатни бройки от настоящия ВСС, който функционира далеч извън законовия си мандат.
„Приемането на прибързани решения ще представлява действия на Пленума на ВСС, демонстриращи грубо незачитане на волята на Народното събрание. Всяко кадрово решение в този преходен период би генерирало обществено недоверие“, предупреждава министър Найденов. И призовава пленума на съвета допълнителните кадрови точки да бъдат оттеглени.


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