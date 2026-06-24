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Сачева за предложения Бюджет 2026: Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката

Сачева за предложения Бюджет 2026: Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката

24 Юни, 2026 20:08 744 40

  • деница сачева-
  • бюджет 2026-
  • структурна мярка-
  • растеж на икономиката

Донев обвинява публичния сектор за дефицита. След това обаче изрично казва, че съкращения няма да има в МВР и МО. Там са едни от най-бързо растящите разходи през последните години. Обявява проблема, но изключва  най-големите му компоненти от решението, коментира още Сачева

Сачева за предложения Бюджет 2026: Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник- председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева публикува на страницата си във фейсбук коментар по повод представения по-рано днес проект за Бюджет 2026.

Човекът, управлявал България 11 месеца като министър - председател през последните 5 години, заедно със своите заместник - министри, всяка от които е била министър на финансите в последните 5 години, излезе, представи бюджета за 2026 година и обвини за всичко....тежкото наследство.
Какво ни каза Гълъб Донев?
1. "Няма да намаляваме доходите", но всъщност увеличава осигуровките
Това е първото противоречие.
Донев твърди, че няма да намалява доходите, но едновременно с това увеличава максималния осигурителен доход, вдига минималните осигурителни прагове и прехвърля осигурителни вноски към държавните служители.
Ако държавата трябва да компенсира всички служители, за да не загубят нетен доход, възниква прост въпрос:
Къде тогава е бюджетният ефект?
Ако има компенсация – няма икономия.
Ако има икономия – има намаление на реалния доход.
Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно.
2. Най-голямата приходна мярка е... винетка
Прави впечатление колко слаб е пакетът от приходни мерки. 30% увеличение на винетките.5% увеличение на минималните осигурителни прагове. По-висок максимален осигурителен доход.
Това не е реформа.
Това е прехвърляне на тежестта към хората, които вече плащат.
Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката.
3. Големият проблем остава непокътнат – публичният сектор
Донев обвинява публичния сектор за дефицита. След това обаче изрично казва, че съкращения няма да има в МВР и МО. Там са едни от най-бързо растящите разходи през последните години. Обявява проблема, но изключва най-големите му компоненти от решението.
4. Борбата със сивата икономика е бюджетна фантазия
Людмила Петкова твърди, че сивата икономика е 34,6% от БВП.
Ако това е вярно, това означава десетки милиарди евро. Но бюджетът разчита на ефекти от мерки, които още не съществуват: бъдещо електронно фактуриране; бъдещи контролни механизми и бъдещи секторни проверки. Тоест част от приходната база е изградена върху предположението, че администрацията внезапно ще стане много по-ефективна.
Това не е приходна политика. Това е надежда.
5. Дефицитът расте двойно, а дългът продължава да расте още експлозивно
Тук е най-силният удар. Донев представя бюджета като оздравителен.
Но неговите собствени числа показват:
2026 г. – 37,7 млрд. евро дълг;
2027 г. – 44,7 млрд. евро;
2028 г. – 50,5 млрд. евро.
Тоест за две години държавният дълг расте с почти 13 млрд. евро.
Въпросът е:
Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    17 3 Отговор
    Годината ще свърши, цяло чудо е, че ще имаме изобщо бюджет. Тая за структурни реформи бленува.

    Коментиран от #8

    20:11 24.06.2026

  • 2 шопо

    20 2 Отговор
    вие сте аут

    20:12 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тая

    18 1 Отговор
    да обясни каква икономика има България??

    Коментиран от #31

    20:15 24.06.2026

  • 5 Историк

    21 1 Отговор
    Върхушката на ГРАБ убиха държавата и народа.

    20:16 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    10 13 Отговор
    Радев работи в полза на олигарсите.

    Коментиран от #13

    20:17 24.06.2026

  • 8 Сърди се на юмручето на Рундьо,

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    който умишлено саботира бюджета

    20:19 24.06.2026

  • 9 Дориана

    19 1 Отговор
    Сачева, точно ГЕРБ унищожихте икономиката в България, изгонихте инвеститорите , създадохте условия за корупция , мафия и рекети, рекетирахте дори и българските фирми, унищожихте малкия и среден бизнес, да не говорим за кражбите от Магистрали и други сектори, за завишените в пъти обществени поръчки, превърнахте политически зависими Общини, Съд, Прокуратура, Администрация. И имате наглостта да говорите за икономика, която вие унищожихте.

    Коментиран от #21

    20:20 24.06.2026

  • 10 крадев обеща

    3 3 Отговор
    да спре кражбите КОГА???

    20:22 24.06.2026

  • 11 При ГЕРБ само икономика

    11 0 Отговор
    На кражбите. А Еврото и цените на стоките Х2 , народен съд трябва.

    20:22 24.06.2026

  • 12 Деций

    10 0 Отговор
    То няма щото вие де що имаше нещо или го прогонихте или го съсипахте!Какво мерки да вземат, то няма икономика!За 36г унищожихте селското стопанство, енергетиката,няма кокошки, няма прасета, агнета и крави.Няма домати,ни чушки ,за плодове да не говорим.Да унищожиш Енергетиката ,която е гръбнакът на всяка икономика и е предпоставка за нейното развитие.Това получиха гражданите от тази авантюра с влизането в ЕС и НАТО!

    20:24 24.06.2026

  • 13 Дориана

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Абсолютно грешен коментар. Точно правителството на Румен Радев разкри за кратко време и с крути мерки спря украинския олигарх , разкри и осветли завишените в пъти обществени поръчки, спря кражбите от Автомагистрали, затвори незаконните складове и кланици с отровна храна предназначена за магазините да изтрови народа и още и още.

    20:26 24.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ВИЕ СТЕ ЗА ЗАТВОРА ,НАГЛЕЦИ ДОЛНИ!

    20:27 24.06.2026

  • 15 Васил

    0 8 Отговор
    По калпав бюджет не съм виждал все едно го е правил ученик от четвърти клас.

    Коментиран от #33

    20:33 24.06.2026

  • 16 Да отслабнеш

    4 0 Отговор
    Еййййййййййййй

    20:37 24.06.2026

  • 17 Друг

    8 0 Отговор
    Щом представителите на тия с отпаднала необходимост вият, значи всичко е точно. Троловете нещо много са се активирали. Ама то грантовете трябва да се заработват

    20:45 24.06.2026

  • 18 Откак Минах !

    2 0 Отговор
    30 гдини !

    Всичко тръгна !

    Надолу !

    Какво ли Ще Стане ?

    След Следващите 30 ?

    20:45 24.06.2026

  • 19 Нормално

    0 5 Отговор
    При Радев и пуделите му от ППДБ през последните 5 години няма растеж. Има кражби, заеми, дефицит, инфлация и обедняване.

    20:48 24.06.2026

  • 20 Това животно още ли обитава у нас

    3 0 Отговор
    Пак май взе да става гербеско.
    Докажете ми обратното.

    20:49 24.06.2026

  • 21 Напротив

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    ГЕРБ привлекоха инвеститори и вдигнаха стандарта на живот. Но от 2021 насам служебните правителства на Радев и на Кирил Петков изгониха инвеститори и инвестициите намаляха.

    20:51 24.06.2026

  • 22 Хвала на такъви

    5 0 Отговор
    Тая много разбира от всичко!
    Беше секретарка на Илко Семерджиев, и от медицина разбира, и от ресторантьорство !

    20:53 24.06.2026

  • 23 Мнение

    5 0 Отговор
    Това е съпругата на прасето алигбегов и е замесена във всички свинщини

    20:54 24.06.2026

  • 24 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Помните ли този едър рогат добитък как плюеше по Тиквонии Банкянски,а после стана Министър. Същият бок... като фъфляка където скоро запълни трапа.

    20:56 24.06.2026

  • 25 Глас от

    2 0 Отговор
    Глас от дебелариума ни внушава, че вече нищо не е същото, щото добрите герб вече ги няма и ще мрем от глад по улиците ... жалки нищожества имаме тук

    20:57 24.06.2026

  • 26 къгбъг

    4 0 Отговор
    ГЕРБ бидон, и срама нямате??? Ами от 2009 г вашата банда некадърници лапа милиардите от европа и България. Сега след като ограбихте каквото можахте излизаш акъли да даваш??? Ами нали вие ни докарахте до тук??? Нали след лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и парите ги няма и няма нищо дето да произвежда. Нищо. Всичко сте изяли и изс рали. Некадърен бидон, защо не си в Сливенския женски??? Слава на Господ Иисус Христос най накрая ви изритаха от властта. ГЕРБ кърлежи мръсни и срама нямате.

    20:58 24.06.2026

  • 27 оня с коня

    0 2 Отговор
    Същите Дебили които скачаха от радост когато Слави успя да измести ГЕРБ с няколко процента и спечели Изборите,същите които възторжено приветсваха Отровното Трио и пращаха ББ с раирана пижама при бай Ставри,същите които злобно съскаха как Пожарникарът Бъкел не разбирал Английски и ентусиазирано качиха ПП да управляват под крепени от вдигнатия Мунчов Юмрук,сега усещат как примката около вратлетата им се затяга.Ама било се крадяло при Борисов,но някакси нямаше Инфлация и бяхме ПЪРВЕНЦИ в ЕС по най-нисък Дълг?Ама Получил бил Радев "Лошо наследство"- ами ето ги и Цифрите на Планирания дълг лично от Гълъба: към момента- 37,4,дотодина- 44,7,по-догодина- 50,5 Милиарда Борч!

    20:58 24.06.2026

  • 28 стринка сатърова

    2 0 Отговор
    Няма нито една мярка за растеж на икономиката обществените поръчки и чекмеджета

    20:58 24.06.2026

  • 29 Иван

    4 0 Отговор
    За каква икономика иде реч някои хора явно не виждат че са изтървали влака ние единствената икономика която имаме са казина аптеки ,бързи кредити и погребални бюра за жалост

    20:59 24.06.2026

  • 30 дондьо 2026

    1 2 Отговор
    голямото крадене свърши!
    ще ви изметем да ли сте
    гербери или Радевци или
    копейковци или др. или
    сте магнитски!
    Промяната Продължава!

    20:59 24.06.2026

  • 31 как каква икономика

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "тая":

    амче на наште чекмеджета

    кравата и дойде цикъла и пуска от вимето зарди радеви

    21:00 24.06.2026

  • 32 Гертруд

    7 0 Отговор
    Тази Каца е ПР, няма икономическо образование. Беше политическо назначение като "социален" министър. Провалени хора да умуват и да дават акъл е несъстоятелно. Ние се произнесохме и ви показахме пътя!

    21:02 24.06.2026

  • 33 Знаеш ли

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Васил":

    Знаеш ли,изобщо нещо за съставянето на бюджет, или си учил само до 4 клас

    21:02 24.06.2026

  • 34 Шести

    3 0 Отговор
    Тая кранта Али Бегова от къде я изкопахте , долна грозна женица

    21:04 24.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Всички са потресени от Myнчoвия бюджет

    2 3 Отговор
    От мyнчoвия бюджет на фалита ...И парламентарни и извън парламентарни политически формации...Само ДПС на Делян с декларация подкрепят- правителство на сигурността и остават доходите които са заслужени на силовите структури...LА FINITЕ

    21:06 24.06.2026

  • 37 Айляк

    4 0 Отговор
    Всички гербави плъ хове и миш ки изпълзяха, за да плюят бюджет 2026г.
    Убавица Сачева, също.
    Сло ница Алибегова явно си дава сметка, че номерцата с обществените поръчки на нейния вожд Ташунко не минаха и сега се чуди колко да плюе по хора, които си вършат работата.
    Спокойно, Сачева, повече власт няма да видите.

    21:06 24.06.2026

  • 38 АмииБъркашСъ

    3 0 Отговор
    Много сериозно количество отпадък и фекали бе изметен от управлението … как да не е мярка това

    21:07 24.06.2026

  • 39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    2 0 Отговор
    Боклук мазен, при вас какви мерки имаше тогава, никакви ⁉️⁉️⁉️💩💩💩

    21:13 24.06.2026

  • 40 Айляк

    0 0 Отговор
    Чакаме сега и габровското плюв алник Томчо да си каже "мнението", а след него и много оядената Теменужка.

    21:14 24.06.2026

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