Сачева за предложения Бюджет 2026: Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката

Заместник- председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева публикува на страницата си във фейсбук коментар по повод представения по-рано днес проект за Бюджет 2026.
Човекът, управлявал България 11 месеца като министър - председател през последните 5 години, заедно със своите заместник - министри, всяка от които е била министър на финансите в последните 5 години, излезе, представи бюджета за 2026 година и обвини за всичко....тежкото наследство.
Какво ни каза Гълъб Донев?
1. "Няма да намаляваме доходите", но всъщност увеличава осигуровките
Това е първото противоречие.
Донев твърди, че няма да намалява доходите, но едновременно с това увеличава максималния осигурителен доход, вдига минималните осигурителни прагове и прехвърля осигурителни вноски към държавните служители.
Ако държавата трябва да компенсира всички служители, за да не загубят нетен доход, възниква прост въпрос:
Къде тогава е бюджетният ефект?
Ако има компенсация – няма икономия.
Ако има икономия – има намаление на реалния доход.
Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно.
2. Най-голямата приходна мярка е... винетка
Прави впечатление колко слаб е пакетът от приходни мерки. 30% увеличение на винетките.5% увеличение на минималните осигурителни прагове. По-висок максимален осигурителен доход.
Това не е реформа.
Това е прехвърляне на тежестта към хората, които вече плащат.
Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката.
3. Големият проблем остава непокътнат – публичният сектор
Донев обвинява публичния сектор за дефицита. След това обаче изрично казва, че съкращения няма да има в МВР и МО. Там са едни от най-бързо растящите разходи през последните години. Обявява проблема, но изключва най-големите му компоненти от решението.
4. Борбата със сивата икономика е бюджетна фантазия
Людмила Петкова твърди, че сивата икономика е 34,6% от БВП.
Ако това е вярно, това означава десетки милиарди евро. Но бюджетът разчита на ефекти от мерки, които още не съществуват: бъдещо електронно фактуриране; бъдещи контролни механизми и бъдещи секторни проверки. Тоест част от приходната база е изградена върху предположението, че администрацията внезапно ще стане много по-ефективна.
Това не е приходна политика. Това е надежда.
5. Дефицитът расте двойно, а дългът продължава да расте още експлозивно
Тук е най-силният удар. Донев представя бюджета като оздравителен.
Но неговите собствени числа показват:
2026 г. – 37,7 млрд. евро дълг;
2027 г. – 44,7 млрд. евро;
2028 г. – 50,5 млрд. евро.
Тоест за две години държавният дълг расте с почти 13 млрд. евро.
Въпросът е:
Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #8
20:11 24.06.2026
2 шопо
20:12 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 тая
Коментиран от #31
20:15 24.06.2026
5 Историк
20:16 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
Коментиран от #13
20:17 24.06.2026
8 Сърди се на юмручето на Рундьо,
До коментар #1 от "Анонимен":който умишлено саботира бюджета
20:19 24.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #21
20:20 24.06.2026
10 крадев обеща
20:22 24.06.2026
11 При ГЕРБ само икономика
20:22 24.06.2026
12 Деций
20:24 24.06.2026
13 Дориана
До коментар #7 от "Факт":Абсолютно грешен коментар. Точно правителството на Румен Радев разкри за кратко време и с крути мерки спря украинския олигарх , разкри и осветли завишените в пъти обществени поръчки, спря кражбите от Автомагистрали, затвори незаконните складове и кланици с отровна храна предназначена за магазините да изтрови народа и още и още.
20:26 24.06.2026
14 Боруна Лом
20:27 24.06.2026
15 Васил
Коментиран от #33
20:33 24.06.2026
16 Да отслабнеш
20:37 24.06.2026
17 Друг
20:45 24.06.2026
18 Откак Минах !
Всичко тръгна !
Надолу !
Какво ли Ще Стане ?
След Следващите 30 ?
20:45 24.06.2026
19 Нормално
20:48 24.06.2026
20 Това животно още ли обитава у нас
Докажете ми обратното.
20:49 24.06.2026
21 Напротив
До коментар #9 от "Дориана":ГЕРБ привлекоха инвеститори и вдигнаха стандарта на живот. Но от 2021 насам служебните правителства на Радев и на Кирил Петков изгониха инвеститори и инвестициите намаляха.
20:51 24.06.2026
22 Хвала на такъви
Беше секретарка на Илко Семерджиев, и от медицина разбира, и от ресторантьорство !
20:53 24.06.2026
23 Мнение
20:54 24.06.2026
24 ШЕФА
20:56 24.06.2026
25 Глас от
20:57 24.06.2026
26 къгбъг
20:58 24.06.2026
27 оня с коня
20:58 24.06.2026
28 стринка сатърова
20:58 24.06.2026
29 Иван
20:59 24.06.2026
30 дондьо 2026
ще ви изметем да ли сте
гербери или Радевци или
копейковци или др. или
сте магнитски!
Промяната Продължава!
20:59 24.06.2026
31 как каква икономика
До коментар #4 от "тая":амче на наште чекмеджета
кравата и дойде цикъла и пуска от вимето зарди радеви
21:00 24.06.2026
32 Гертруд
21:02 24.06.2026
33 Знаеш ли
До коментар #15 от "Васил":Знаеш ли,изобщо нещо за съставянето на бюджет, или си учил само до 4 клас
21:02 24.06.2026
34 Шести
21:04 24.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Всички са потресени от Myнчoвия бюджет
21:06 24.06.2026
37 Айляк
Убавица Сачева, също.
Сло ница Алибегова явно си дава сметка, че номерцата с обществените поръчки на нейния вожд Ташунко не минаха и сега се чуди колко да плюе по хора, които си вършат работата.
Спокойно, Сачева, повече власт няма да видите.
21:06 24.06.2026
38 АмииБъркашСъ
21:07 24.06.2026
39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
21:13 24.06.2026
40 Айляк
21:14 24.06.2026