Димитър Манолов: В ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Направили са това, което са могли

Очевидно е, че в ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Гълъб Донев никакъв бюджет не е предложил, той представи някои акценти от очаквания от нас бюджет. Вътре са направили това, което са могли. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg

Той спомена, че ще въведе плащането на лични осигурителни вноски на държавните служители и направи тази уговорка, че няма да бъдат намалени нетните им доходи, което е правилния подход. Трябва да се види как това ще стане. Трябва да се отвори списъка с 304 административни структури в България и да се види кои са потребни и кои могат да изчезнат, като Фискалния съвет, уточни Манолов.

Доброто, което чухме е отпадането на автоматизмите, другото е, че сектори, които не са толкова важни за икономиката, ще бъдат допълнително обложени. Добре е, че някакви средства за капиталови разходи се предвиждат. Добро предложение е започването на изплащане на осигуровки от държавните служители, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Това, че се стремят към балансиран бюджет е добро, но това, че предвиждат прогресивно нарастване на държавния дълг, не е. Не е редно в продължение на три години да се увеличава държавният дълг. Трябва особено внимание да се обърне на харченето, допълни той.

По думите му не е добро решението за увеличение на средствата образование, здравеопазване и култура, защото тези сектори не били реформирани. Предлагаме да няма харчене на пари без свършена работа, ако има увеличаване на заплати, да бъде с поставяне на предварително поставена цел, уточни Симеонов.

Трябва и на нас да ни се даде инструмент, за да стачкуваме, каза Манолов, визирайки Закона за колективните трудови спорове.

Ще излезем от безумната ситуация да работим с бюджета за миналата година, който не кореспондира с днешната реалност. Дали това, което предлагат ще свърши работа, ще научим към края на годината. Каквото и да е по-добро от това, с което работим сега, заяви синдикалният лидер.

Ние като работодателски организации ще съдействаме да се намерят добри решения, защото корупцията изсмуква от средства. Трябва да се борим с всички сили, за да не се случва това, увери Цветан Симеонов.

Според Димитър Манолов не можем да гоним показатели за сметка на намаляване на разходите, а да насочим усилия за увеличаване на приходите. Освен това било дошло време да се обсъжда промяна в данъчната и осигурителната система.