Новини
България »
Всички градове »
Димитър Манолов: В ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Направили са това, което са могли

Димитър Манолов: В ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Направили са това, което са могли

24 Юни, 2026 20:45 656 12

  • димитър манолов-
  • бюджет-
  • ситуация-
  • възможности

Доброто, което чухме е отпадането на автоматизмите, другото е, че сектори, които не са толкова важни за икономиката, ще бъдат допълнително обложени. Добре е, че някакви средства за капиталови разходи се предвиждат. Добро предложение е започването на изплащане на осигуровки от държавните служители, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов

Димитър Манолов: В ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Направили са това, което са могли - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очевидно е, че в ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Гълъб Донев никакъв бюджет не е предложил, той представи някои акценти от очаквания от нас бюджет. Вътре са направили това, което са могли. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg

Той спомена, че ще въведе плащането на лични осигурителни вноски на държавните служители и направи тази уговорка, че няма да бъдат намалени нетните им доходи, което е правилния подход. Трябва да се види как това ще стане. Трябва да се отвори списъка с 304 административни структури в България и да се види кои са потребни и кои могат да изчезнат, като Фискалния съвет, уточни Манолов.

Доброто, което чухме е отпадането на автоматизмите, другото е, че сектори, които не са толкова важни за икономиката, ще бъдат допълнително обложени. Добре е, че някакви средства за капиталови разходи се предвиждат. Добро предложение е започването на изплащане на осигуровки от държавните служители, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Това, че се стремят към балансиран бюджет е добро, но това, че предвиждат прогресивно нарастване на държавния дълг, не е. Не е редно в продължение на три години да се увеличава държавният дълг. Трябва особено внимание да се обърне на харченето, допълни той.
По думите му не е добро решението за увеличение на средствата образование, здравеопазване и култура, защото тези сектори не били реформирани. Предлагаме да няма харчене на пари без свършена работа, ако има увеличаване на заплати, да бъде с поставяне на предварително поставена цел, уточни Симеонов.

Трябва и на нас да ни се даде инструмент, за да стачкуваме, каза Манолов, визирайки Закона за колективните трудови спорове.

Ще излезем от безумната ситуация да работим с бюджета за миналата година, който не кореспондира с днешната реалност. Дали това, което предлагат ще свърши работа, ще научим към края на годината. Каквото и да е по-добро от това, с което работим сега, заяви синдикалният лидер.

Ние като работодателски организации ще съдействаме да се намерят добри решения, защото корупцията изсмуква от средства. Трябва да се борим с всички сили, за да не се случва това, увери Цветан Симеонов.

Според Димитър Манолов не можем да гоним показатели за сметка на намаляване на разходите, а да насочим усилия за увеличаване на приходите. Освен това било дошло време да се обсъжда промяна в данъчната и осигурителната система.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като не могат,

    10 3 Отговор
    да си ходят поредните неможачи на чорапа. Боташистиниедни.

    20:50 24.06.2026

  • 2 Напровили са

    7 2 Отговор
    това именно, защото не са могли. Некадърници. Пишман синдикалист е тоя лисугер.

    20:50 24.06.2026

  • 3 САНДОКАН

    6 2 Отговор
    Много експерти , много професори , много генерали . Фалита вече се вижда

    20:51 24.06.2026

  • 4 Въпросът

    5 1 Отговор
    ЗАЩО силовите ведомства - МВР, МО , съдебната власт остават извън всякакви рестрикции и ограничения????? ЗАЩО??? Защо така широко оповестява че държавните служители ще почват да внасят осигуровки, като не уточняват че въпросните ведомства остават извън тази практика? Дупката в бюджета дойде именно от безбожното раздуване на техните заплати през последните години, държавната администрация както я наричат навсякъде са със заплати от 1000 евро я малко отгоре, я малко отдолу. Тия с първата категория под пагоните - те катастрофираха държавата, и в същото време там няма да има по всичко личи абсолютно никакви реформи по никакъв начин. Това е повече от абсурдно.

    20:52 24.06.2026

  • 5 Тоя па

    2 1 Отговор
    Ненужен търтей

    20:55 24.06.2026

  • 6 Лена

    3 1 Отговор
    Митко, Митко ти направи и невъзможното,
    цял живот на хранилка, цял живот глупости!

    20:57 24.06.2026

  • 7 Там е работата че нищо не могат

    1 2 Отговор
    Н Е М О Ж А Ч И ! ! !

    21:01 24.06.2026

  • 8 Стига!

    1 1 Отговор
    Стига, нищожество "синдикално" дето лижеш задниц---е на и на сИКаджийската мутра, и на "прогресивните" некадърници и наглеци, които сколасаха, горките некадърници, за по-малко от два месеца да съсипят всичко! Всичок! Само вижте бюджета им, който е по-страшен, по-неграмотно написан, по-опасен за дълржавата дори от бюджета на Желязков Хаячито и на Жан Виденов, който, ако помните, преди 30 години фалира България! Този Манолов е повече от нищожество, той е долно нищожество, цялата му рода - жена, дъщеря, зет, родниин, всички са на сладки държавни служби и яко плюскат! Че Маноловото нищожество къде на амйка си да върви, освен да хвали бюджета на ЗаКаПеЧе-то Гарвана, пардон - Гълъба! Не те ли е срам бе, "синдикалисте?! Впрочем, ти от чувство за срам си опериранн, ама така, нещо като малко неудобдтво не ти ли е останало бе, "Синдикалисте"?!

    21:01 24.06.2026

  • 9 Премахнете Закона !

    3 1 Отговор
    Поне Да Се Знае !

    Че Тук !

    Няма Закон !

    21:02 24.06.2026

  • 10 Това е виц, не е бюджет!

    3 0 Отговор
    Абсолютни некадърници!
    Много прогресивно противопоставиха хората и арогантно раздуха привилегиите си.
    Прогресивните олигарси са се подготвили за голямото лапане от новите заеми, които вероятно няма да има и кой да плаща, защото по всичко изглежда са се подготвили да ликвидират и държавата.

    21:08 24.06.2026

  • 11 Къде Е Сталин ?

    2 1 Отговор
    Да Ги Подреди !

    В Редичка !

    И Да ги Гръмне ?

    21:11 24.06.2026

  • 12 Разумна оценка

    1 1 Отговор
    на ситуацията

    21:14 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол