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Младеж с електрическа тротинетка нападна баща с бебе в Пловдив (ВИДЕО)

Младеж с електрическа тротинетка нападна баща с бебе в Пловдив (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 08:52 1 902 41

  • нападение-
  • баща-
  • младеж-
  • тротинетка-
  • пловдив

Потърпевшият е ритнат в ребрата след направена забележка за висока скорост

Младеж с електрическа тротинетка нападна баща с бебе в Пловдив (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден инцидент с управляващ електрическа тротинетка в пешеходна зона. Младеж нападна баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база в Пловдив. Мъжът бил на разходка със съпругата си, малкото дете и родителите си, когато покрай тях профучали младежи с тротинетки, разказа потърпевшият Йордан Ненов в ефира на „Здравей, България”.

По думите му младежите са се движили със скорост от 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, което му се сторило опасно. Той извадил телефона си, за да ги заснеме и да подаде сигнал. „Докато снимах, единият младеж просто ме ритна”, разказва Ненов.

Вследствие на удара мъжът губи равновесие. Детската количка с тримесечното му дете също е била засегната, но за щастие не се преобърнала. Бащата допълва, че е получил удар в ребрата, но няма счупвания.

Самият нападател паднал от тротинетката след ритника. Момчето било с каска, което според Ненов го е спасило от по-сериозни наранявания.

Последвала вербална агресия. „Псува, обижда, държа се агресивно”, посочва потърпевшият.

Той подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не пристигнал на терен. „Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и ще им е трудно да намерят виновните. Аз ако ги познавам, да им кажа кои са”, споделя разочарованието си той.

За да подаде официална жалба в полицията, мъжът трябвало първо да си извади медицинско свидетелство.

Кадрите от инцидента се разпространяват в социалните мрежи и пловдивските групи с цел извършителите да бъдат разпознати. От полицията вече са се самосезирали по случая въз основа на публикациите. „Искам просто родителите да са наясно какво се случва, когато децата им са извън дома, както и останалите хора да са в безопасност”, категоричен е Ненов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда-даааааа

    33 2 Отговор
    С тази скорост - опит за убийство.

    08:55 25.06.2026

  • 2 Сатана Z

    34 4 Отговор
    Нарушенията на Тия с тротинетките директно да бъдат определяни като терористични атаки.Като в окупираните от Израел територии.

    08:57 25.06.2026

  • 3 Пловдивчанин

    45 2 Отговор
    Ох г0мненцe двуколесно, как не си случило да ритнеш правилния човек, аз съм боксьор, често ходя да тичам на гребната, за да си поддържам формата, щях да ти покажа, че тротинетката може да върви и по вода, и че на теб зъбки повече не ти трябват...

    08:58 25.06.2026

  • 4 Полицията няма софтуер,

    61 0 Отговор
    няма желание за работа, но има претенции за заплати и бонуси

    08:59 25.06.2026

  • 5 Ония с фордо

    32 1 Отговор
    Няма ли най- накрая на тия тотинетли да почнат да се изискват регистрационни номера и застраховки ? Според ЗДП тротинетките се водят МПС а и по този начин ще има контрол над подрастващите "джигити" а и паралелно с това ще се пълни и класиката на КАТ от събиране на глоби от нарушения !

    Коментиран от #38

    09:00 25.06.2026

  • 6 Пловдив

    24 1 Отговор
    Е пълен с изденали паветни джендита!

    09:01 25.06.2026

  • 7 Промяна в закона трябва

    29 1 Отговор
    Ако се въведе режим на регистрация и се задължат тези с тротинетките да постявят регистрационни табели, като мотороистите, подобни инциденти рязко ще намалеят.

    09:02 25.06.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    30 1 Отговор
    А полицията даже не е благоволила да дойде на място.

    Коментиран от #11

    09:03 25.06.2026

  • 9 Абе

    27 1 Отговор
    Начи, щом полицията няма желание решението е едно. Носите си сгъваема палка и щом тротонетката се изравни с вас изшивате един път келеша през бъбреците, па да видиме.

    Коментиран от #19, #20

    09:08 25.06.2026

  • 10 Трол

    20 1 Отговор
    Тротинеткаджиите са точно толкова агресивни, колкото са и джигитите с мпс.

    09:08 25.06.2026

  • 11 Абе не бе

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":

    В България няма полиция, има полЮция.

    09:09 25.06.2026

  • 12 Коста

    16 1 Отговор
    Тротинетките уж щяха да са с регистрация ??? Пропагандата държава България

    Коментиран от #16

    09:10 25.06.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    21 2 Отговор
    ЕТО
    ТОВА СА МИЛИЦИОНЕРИТЕ С НЕЗАСЛУЖЕНО ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ.

    И сега - пак ще им ги вдигат - те били изключение от тези 10% съкращения в държавната администрация ...

    09:15 25.06.2026

  • 14 Хаххаах

    8 17 Отговор
    Е вие сериозно ли??!!Тоя вместо да им опъне два шамара "извадил телефона "истински мъж.Ако не бяха уточнили щях да си помисля,че е майка с дете.Чак да се чудя как не е от тия къде скоро имаха парад в София.А вие сте възмутени от келеша с тротинетката.

    Коментиран от #21, #27, #30

    09:15 25.06.2026

  • 15 ХА ХА!!!

    12 1 Отговор
    Тук проблемът не е в тротинетките, а в меверето дето нямали софтуер…… ама софтуер да си взимат огромните заплати винаги имат и е наличен 24/7

    Коментиран от #40

    09:16 25.06.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Просто трябва да се забранят на обществени места тротинетки, които развиват повече от 10 или 20 км/ч и да има глоба примерно 100 евро и конфискация.

    09:16 25.06.2026

  • 17 хихи

    3 5 Отговор
    Таткото прилича на Тротинетка, да видим другия татко

    09:19 25.06.2026

  • 18 Мурка

    4 4 Отговор
    ПРИ СОЦИАЛИЗЪМА се ИЗУЧАВАШЕ предмет (морал и право) СЕГА се ИЗУЧАВА (ДЕМОКРАЦИЯ- ПАЗАР НА ИКОНОМИКА ИНФЛАЦИЯ )-ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА МОРАЛЕН ИЗБОР----ЛИПСА НА БАНАНИ и ЦЕЛОГОДИШНО БАНАНИ

    09:19 25.06.2026

  • 19 Луд Скайуокър

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    А какво ще говориш ако кешеша когото "изшият" през бъбреците е твой ? Май ще одеве орталъка как някой е посмял са раздава правосъдие на пътя !

    Коментиран от #23, #37

    09:21 25.06.2026

  • 20 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    сопата винаги помага.
    Осучи му 7-8 сопи, пък да видим няма ли да помогне.

    Коментиран от #24

    09:21 25.06.2026

  • 21 Абе

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хаххаах":

    Е виж го каква калинка сладка е, изваден от някое ай чи място в бизнес парка :D

    Коментиран от #41

    09:23 25.06.2026

  • 22 Емигрант

    5 0 Отговор
    Ха ха ха каква реакция на полицията ??? Да се зачуди човек за какво ви е нужна полиция след като по този начин реагира на произшествие ? Не ви са нужни избори, а революция с която да премахнете всички червени родове от политиката, защото ето тези днешните ще прекратят разсекретяването на досиетата ! Връщат ви в тоталния комунизъм, вдигат ви винетките защото им се виждат малко милионите които прибират от старата цена в собствените си сметки, затова и нямате пътища, парите не отиват там където трябва !

    09:26 25.06.2026

  • 23 Ееех спомени,спомени

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луд Скайуокър":

    Едно време не беше проблем даскала в училище да ти зашлеви един шамар.
    Проблема идваше като каже на родителите ти.
    Ей тогава шамарите бяха сериозни.

    09:26 25.06.2026

  • 24 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така е":

    Мануалната терапия(физическото възпитание) приложено в средно високи дози с и без помощни средства е лекарство...много помага

    09:27 25.06.2026

  • 25 Гад

    8 0 Отговор
    Трябва да започнат със сериозни санкции срещу родителите-боклуци, не може да имаш отроче боклук и родителите да нямат пръст в това. Трябва да си понесат отговорността... санкции до дупка на родителите... ама нямали пари... да продават тротинетката на боклука и да плащат.

    09:28 25.06.2026

  • 26 един срещу двама . явно кат е баща

    0 7 Отговор
    по цял ден прави забележки и обикаля . кой пуши , кой пие, кой къде паркира , кой кара без фарове , кой на какви цени продава . и тея двамата са го сритали . пак ще се срещнат . щом там обикалят . дали с мотор или с тротинетка кат си се позасилил е добре да е чист пътя . ако се удариш в дърво или стена може да не оцелееш . има места където е забранено . на мувито се виждат да карат по алея за колела . а ритника не е каратиски . и е насочен към ребрата . не към жизненоважен орган . не е имал за цел убийство . ще видим .

    Коментиран от #34

    09:31 25.06.2026

  • 27 Наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хаххаах":

    Тоя баща вместо да ги натръшка като супергерой от филм на Марвел реагирал като обикновен човек? Много умен коментар, няма що. Че и другият такъв, някой си “Абе”, същият социопат.

    09:31 25.06.2026

  • 28 Полицията се занимава !

    6 0 Отговор
    Със статистика на престъпленията!!!

    Полицията е съучастник на престъпленията.

    И ние им плащаме за всичко това !!!

    09:31 25.06.2026

  • 29 Новото МВР на Дерменджиев

    1 1 Отговор
    Бях точен с парите.

    09:33 25.06.2026

  • 30 Майтап бе, Уили...

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаххаах":

    Трябва да имаш мозък който да ти идва навреме, това което е направил бащата по-късно може да се използва, като доказателствен материал, за лицево разпознаване на джигитите. Ако им беше посегнал вече да беше арестуван... абе ти верно си от село, толкова ограничен???

    09:36 25.06.2026

  • 31 какво

    1 2 Отговор
    Какво общо има идиота и тротинетката..

    09:37 25.06.2026

  • 32 Когато се появиха тротинетките

    4 1 Отговор
    Първо започнаха да ги карат по улиците, слаломираха между колите, та късаха нервите на шофьорите, после Емили Тротинетката се прочу, показа се като истински мъжкар в рокля, някои се изпотрепаха, а сега гледам, че и тротинетките под наем изчезнаха. А момчетата от Пловдив да вземат да се понапънат малко, да си купят коли като Калашниците и да покажат наистина на какво са способни. Родната милиция ще ги пази, както се пееше.

    09:39 25.06.2026

  • 33 Мишел

    2 0 Отговор
    Електрическите тротинетки са моторни превозни средства и изискванията към тях трябва да са като при управлението на мпс. Идиотщина е, че се разреши тяхното каране по тротоарите по маркирани там велосипедни алеи, които са само за пешеходци, включително за деца, за бебета в колички, за стари хора и инвалиди. .

    Коментиран от #35

    09:41 25.06.2026

  • 34 Много кофти

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "един срещу двама . явно кат е баща":

    Трябва да си келеш с тротинетка и да им влизаш в положението на подрастващите, за да постваш такива неграмотни коментари... Все някога ще порастнете и ще осъзнаете, че не всичко което лети се яде... то милото още не му се е оформил мозъка и не схваща за какво иде реч... те си гледат "Бързи и яростни" и се опитват да се утрепят... това добре но поне гледайте да не утрепете някой нормален човек, като бащата на това малко бебе, който е излязал на разходка в парка със семейството си.

    09:44 25.06.2026

  • 35 УжасТ

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Велосипедни алеи не са нито за пешеходци, нито за бебета в колички, нито за стари хора и инвалиди, не случайно се наричат велосипедни!

    Коментиран от #39

    09:44 25.06.2026

  • 36 От полицията съм получавал

    2 0 Отговор
    единствено глоби и предложения за рушвети. Два пъти са обирали апартамента ни, никаква помощ, само им ставаше досадно.

    09:46 25.06.2026

  • 37 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Луд Скайуокър":

    Пръво на пръво язе 2-3000 евро за такъва тротонетка никогиш нема дам да са праи синковеца на Джингиби. Пръво на второ ако го видим така да праи такъв бой ше отнесе, че бедна ти е фантазията.

    09:47 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пловдивчанин

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "УжасТ":

    Алеята около Гребния канал я разделиха на две равни части, половината велоалея, половината за пешеходците. Велосипедисти почти няма, самата велоалея е част от велоалеите на бившия кмет Тотев, за които опукаха 19 милиона лева. Тези с тротинетките кой знае къде са карали.

    09:50 25.06.2026

  • 40 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ХА ХА!!!":

    Проблема не е в МВР-то, а в демокрацията! По Живково време, когато мъжете бяха истински мъже а не инфлуенсъри, първо келеша щеше да изяде няколко шамара от бащата, после още малко бой в милицията и накрая ако не му е за първи път - в ТВУ да се учи на труд.
    Ако в този случай полицията си беше свършила работата /белезници и арест/ вече ПП/ДБ щяха да са организирали протест в защита на горките деца.

    09:53 25.06.2026

  • 41 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Аалооууу Джингиби, къде отиваш ти едва ли не може би.

    09:53 25.06.2026

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