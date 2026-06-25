Младеж с електрическа тротинетка нападна баща с бебе в Пловдив (ВИДЕО)

Пореден инцидент с управляващ електрическа тротинетка в пешеходна зона. Младеж нападна баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база в Пловдив. Мъжът бил на разходка със съпругата си, малкото дете и родителите си, когато покрай тях профучали младежи с тротинетки, разказа потърпевшият Йордан Ненов в ефира на „Здравей, България”.
По думите му младежите са се движили със скорост от 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, което му се сторило опасно. Той извадил телефона си, за да ги заснеме и да подаде сигнал. „Докато снимах, единият младеж просто ме ритна”, разказва Ненов.
Вследствие на удара мъжът губи равновесие. Детската количка с тримесечното му дете също е била засегната, но за щастие не се преобърнала. Бащата допълва, че е получил удар в ребрата, но няма счупвания.
Самият нападател паднал от тротинетката след ритника. Момчето било с каска, което според Ненов го е спасило от по-сериозни наранявания.
Последвала вербална агресия. „Псува, обижда, държа се агресивно”, посочва потърпевшият.
Той подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не пристигнал на терен. „Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и ще им е трудно да намерят виновните. Аз ако ги познавам, да им кажа кои са”, споделя разочарованието си той.
За да подаде официална жалба в полицията, мъжът трябвало първо да си извади медицинско свидетелство.
Кадрите от инцидента се разпространяват в социалните мрежи и пловдивските групи с цел извършителите да бъдат разпознати. От полицията вече са се самосезирали по случая въз основа на публикациите. „Искам просто родителите да са наясно какво се случва, когато децата им са извън дома, както и останалите хора да са в безопасност”, категоричен е Ненов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда-даааааа
08:55 25.06.2026
2 Сатана Z
08:57 25.06.2026
3 Пловдивчанин
08:58 25.06.2026
4 Полицията няма софтуер,
08:59 25.06.2026
5 Ония с фордо
Коментиран от #38
09:00 25.06.2026
6 Пловдив
09:01 25.06.2026
7 Промяна в закона трябва
09:02 25.06.2026
8 007 лиценз ту кил
Коментиран от #11
09:03 25.06.2026
9 Абе
Коментиран от #19, #20
09:08 25.06.2026
10 Трол
09:08 25.06.2026
11 Абе не бе
До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":В България няма полиция, има полЮция.
09:09 25.06.2026
12 Коста
Коментиран от #16
09:10 25.06.2026
13 ХА ХА ХА
ТОВА СА МИЛИЦИОНЕРИТЕ С НЕЗАСЛУЖЕНО ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ.
И сега - пак ще им ги вдигат - те били изключение от тези 10% съкращения в държавната администрация ...
09:15 25.06.2026
14 Хаххаах
Коментиран от #21, #27, #30
09:15 25.06.2026
15 ХА ХА!!!
Коментиран от #40
09:16 25.06.2026
16 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Коста":Просто трябва да се забранят на обществени места тротинетки, които развиват повече от 10 или 20 км/ч и да има глоба примерно 100 евро и конфискация.
09:16 25.06.2026
17 хихи
09:19 25.06.2026
18 Мурка
09:19 25.06.2026
19 Луд Скайуокър
До коментар #9 от "Абе":А какво ще говориш ако кешеша когото "изшият" през бъбреците е твой ? Май ще одеве орталъка как някой е посмял са раздава правосъдие на пътя !
Коментиран от #23, #37
09:21 25.06.2026
20 Така е
До коментар #9 от "Абе":сопата винаги помага.
Осучи му 7-8 сопи, пък да видим няма ли да помогне.
Коментиран от #24
09:21 25.06.2026
21 Абе
До коментар #14 от "Хаххаах":Е виж го каква калинка сладка е, изваден от някое ай чи място в бизнес парка :D
Коментиран от #41
09:23 25.06.2026
22 Емигрант
09:26 25.06.2026
23 Ееех спомени,спомени
До коментар #19 от "Луд Скайуокър":Едно време не беше проблем даскала в училище да ти зашлеви един шамар.
Проблема идваше като каже на родителите ти.
Ей тогава шамарите бяха сериозни.
09:26 25.06.2026
24 хихи
До коментар #20 от "Така е":Мануалната терапия(физическото възпитание) приложено в средно високи дози с и без помощни средства е лекарство...много помага
09:27 25.06.2026
25 Гад
09:28 25.06.2026
26 един срещу двама . явно кат е баща
Коментиран от #34
09:31 25.06.2026
27 Наблюдател
До коментар #14 от "Хаххаах":Тоя баща вместо да ги натръшка като супергерой от филм на Марвел реагирал като обикновен човек? Много умен коментар, няма що. Че и другият такъв, някой си “Абе”, същият социопат.
09:31 25.06.2026
28 Полицията се занимава !
Полицията е съучастник на престъпленията.
И ние им плащаме за всичко това !!!
09:31 25.06.2026
29 Новото МВР на Дерменджиев
09:33 25.06.2026
30 Майтап бе, Уили...
До коментар #14 от "Хаххаах":Трябва да имаш мозък който да ти идва навреме, това което е направил бащата по-късно може да се използва, като доказателствен материал, за лицево разпознаване на джигитите. Ако им беше посегнал вече да беше арестуван... абе ти верно си от село, толкова ограничен???
09:36 25.06.2026
31 какво
09:37 25.06.2026
32 Когато се появиха тротинетките
09:39 25.06.2026
33 Мишел
Коментиран от #35
09:41 25.06.2026
34 Много кофти
До коментар #26 от "един срещу двама . явно кат е баща":Трябва да си келеш с тротинетка и да им влизаш в положението на подрастващите, за да постваш такива неграмотни коментари... Все някога ще порастнете и ще осъзнаете, че не всичко което лети се яде... то милото още не му се е оформил мозъка и не схваща за какво иде реч... те си гледат "Бързи и яростни" и се опитват да се утрепят... това добре но поне гледайте да не утрепете някой нормален човек, като бащата на това малко бебе, който е излязал на разходка в парка със семейството си.
09:44 25.06.2026
35 УжасТ
До коментар #33 от "Мишел":Велосипедни алеи не са нито за пешеходци, нито за бебета в колички, нито за стари хора и инвалиди, не случайно се наричат велосипедни!
Коментиран от #39
09:44 25.06.2026
36 От полицията съм получавал
09:46 25.06.2026
37 Абе
До коментар #19 от "Луд Скайуокър":Пръво на пръво язе 2-3000 евро за такъва тротонетка никогиш нема дам да са праи синковеца на Джингиби. Пръво на второ ако го видим така да праи такъв бой ше отнесе, че бедна ти е фантазията.
09:47 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пловдивчанин
До коментар #35 от "УжасТ":Алеята около Гребния канал я разделиха на две равни части, половината велоалея, половината за пешеходците. Велосипедисти почти няма, самата велоалея е част от велоалеите на бившия кмет Тотев, за които опукаха 19 милиона лева. Тези с тротинетките кой знае къде са карали.
09:50 25.06.2026
40 тц тц
До коментар #15 от "ХА ХА!!!":Проблема не е в МВР-то, а в демокрацията! По Живково време, когато мъжете бяха истински мъже а не инфлуенсъри, първо келеша щеше да изяде няколко шамара от бащата, после още малко бой в милицията и накрая ако не му е за първи път - в ТВУ да се учи на труд.
Ако в този случай полицията си беше свършила работата /белезници и арест/ вече ПП/ДБ щяха да са организирали протест в защита на горките деца.
09:53 25.06.2026
41 Абе
До коментар #21 от "Абе":Аалооууу Джингиби, къде отиваш ти едва ли не може би.
09:53 25.06.2026