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КС отмени решението на предишното НС служебният кабинет да ни вкара в Съвета на Тръмп

КС отмени решението на предишното НС служебният кабинет да ни вкара в Съвета на Тръмп

25 Юни, 2026 21:38 454 6

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Става дума за решение от 13 март 2026 г. То беше внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и прието с гласовете на депутати от ДПС, ГЕРБ, ИТН и независими, а служебният премиер Андрей Гюров сезира КС

КС отмени решението на предишното НС служебният кабинет да ни вкара в Съвета на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което предишното Народно събрание задължи служебното правителство да внесе законопроект за присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на Министерския съвет дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор.

Съдиите посочват, че това решение на Народното събрание е в противоречие с принципа на разделение на властите, защото нарушава баланса между законодателната и изпълнителната власт. Наред с това нарушава и правната сигурност.

Става дума за решение от 13 март 2026 г. То беше внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и прието с гласовете на депутати от ДПС, ГЕРБ, ИТН и независими, а служебният премиер Андрей Гюров сезира КС. Съветът за мир е инициатива на американския президент, подписана от 22 държави в края на януари в Давос. Там подпис положи и Росен Желязков, докато беше премиер в оставка, но той не внесе в парламента предложение за ратификация. Целта на Съвета беше да наблюдава договореното спиране на огъня в Газа.

В решението си КС припомня, че има трайно установена практика за разделение на властите и съобразно нея парламентът не може да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление.

Съдиите казват още, че с това решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от конституцията и Закона за международните договори на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    6 3 Отговор
    Русия и Китай са номер 1 другото са мишки и плъхове..!

    21:40 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 браво

    7 1 Отговор
    От това решение , правителството спести някой милиард !

    21:45 25.06.2026

  • 4 конституция с ампутации

    1 0 Отговор
    Правилно е решението на конст. съд. Изпълнителната власт може да бъде сменена с вот на недоверие, щом няма доверието на Нар.събрание. Но служ.пр-во е пр-во на президента, щом нар. представители не са в състояние да излъчат пр-во и отиват на избори, а служ.пр-во може всичко и то без контрол от депутати.

    21:50 25.06.2026

  • 5 Мхм

    4 0 Отговор
    Тези от КС чакаха сума ти време и чак сега, като дойде ПБ на власт се светнаха. Онази дуловската принцеса още ли е там?

    21:54 25.06.2026

  • 6 Тома

    2 0 Отговор
    Дебелия искаше с милиардите дадени от народа на Тръмп да се откупи

    22:04 25.06.2026

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