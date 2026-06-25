Вигенин: Новите заплахи изискват повече средства за сигурност, но и повече демократичен контрол

„Сигурността на европейските граждани изисква повече ресурси, по-ясни цели и демократична отчетност. Всяко допълнително евро от европейския бюджет трябва да носи реална добавена стойност за сигурността на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин при представянето на позицията на групата в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) по новия Фонд за вътрешна сигурност на ЕС за периода 2028–2034 г. Вигенин е докладчик в сянка на социалистите по законодателното предложение.

Социалистите подкрепят предложението бюджетът на фонда да бъде увеличен до 6,8 млрд. евро – повече от три пъти спрямо настоящия програмен период, но настояват тези средства да бъдат насочени към реалните заплахи пред Европа и да се използват при ясни правила и ефективен демократичен контрол.

Вигенин представи предложения за разширяване на обхвата на фонда така, че той да отразява новите рискове пред сигурността на Европейския съюз: „Фондът трябва по-добре да отразява нововъзникващите заплахи. Сред тях е престъпното използване на изкуствения интелект, което вече далеч надхвърля традиционното разбиране за киберпрестъпност. Организираните престъпни мрежи все по-често използват изкуствен интелект за измами, кражба на самоличност, дезинформация и други незаконни дейности.“ Евродепутатът предложи да се включат и екологичните престъпления, които все по-често имат трансграничен характер и са тясно свързани с организираната престъпност.

Сред предложенията на социалистите са също по-ясна правна дефиниция на хибридните заплахи, по-добър обмен на информация и координация между европейските агенции и държавите членки, както и изрично включване в регламента на мерки за подкрепа, защита и помощ за жертвите на престъпления.

Вигенин изрази и сериозни резерви към предложения модел за управление на фонда, който според него ограничава ролята на Европейския парламент при контрола върху разходването на средствата. „Разбирам желанието да се осигури по-голяма гъвкавост за държавите членки, но тя трябва да върви ръка за ръка с отчетност, прозрачност и демократичен контрол“, аргументира се евродепутатът.

Предстоят интензивни преговори между политическите групи по законодателството. „Нашата цел е този фонд да бъде ефективен, подготвен за бъдещите предизвикателства и изцяло съобразен с ценностите, върху които е изграден Европейският съюз“, заключи Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/