Новини
България »
Всички градове »
Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното правителство. Управляващите бягат от отговорност

Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното правителство. Управляващите бягат от отговорност

28 Юни, 2026 12:10 1 099 74

  • теменужка петкова-
  • фактури-
  • предишно правителство-
  • управляващи-
  • бягство от отговорност

Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова

Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното правителство. Управляващите бягат от отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното управление. Управляващите бягат от отговорност


Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики, както обяви финансовият министър Гълъб Донев. Това заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването "Тази неделя" по bTV, цитирана от novini.bg.

Бюджетът на "Прогресивна България" по никакъв начин не мога да го припозная с бюджета на правителството на Росен Желязков, защото той съдържа много по-високи разходи - 2, 8 млрд. евро повече. Ние бяхме предложили 7 млрд. капиталови разходи, те предлагат 9,3 млрд. Дефицитът при нашия бюджет беше 3 процента от БВП - 3,6 млрд. евро, те предлагат дефицит от 5,7%, или 7,1 млрд. Разликите са огромни, каза Петкова.

Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя.

Петкова отрича категорично да има заварени скрити фактури от предишното правителство, за които говорят управляващите.

Министър Донев спомена, че през 2025 г. кабинетът Желязков е намалил цената на винетките заради критериите за еврозоната. Съветвам Гълъб Донев да провери и ще види, че на 1 март 2025 г. цената на винетките е била увеличена с постановление на Министерския съвет, добави тя.

"България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени абсолютно стриктно, категорична е Теменужка Петкова.

Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    18 29 Отговор
    Рундьо да покаже фактурите от Боташ и
    веднага се разбира къде са липсващите милиарди.

    Коментиран от #59

    12:12 28.06.2026

  • 2 Не ми е драго,

    16 30 Отговор
    но е права.
    Радев не за пръв път лъже и си измисля
    Е, популист е все пак.
    Няма друг полезен ход.

    12:13 28.06.2026

  • 3 Мнение

    44 7 Отговор
    Наистина бягат от отговорност. Ако бяха отговорни теменужка и Фандъкова трябваше да са веднага вкарани в килията на Петрова и Иванчева . Това е толкова противно и провокативно същество. Душите на поне десет хиляди пенсионери я чакат от другата страна

    12:15 28.06.2026

  • 4 хаха

    48 8 Отговор
    Табуретката Тиквьова пак лъже като разпрана. Пашата така ли те учи или отвътре ти идва МА?

    То и дефицит над 3% било нямало а? ХАХАХА

    12:15 28.06.2026

  • 5 Стенли

    45 6 Отговор
    Теменужке, Теменужке , доста време хората , ще те "благославят" , теб и шефа ти Боко , за тази "благинка "наречена еврозона , дето повечето цени на стоки и услуги станаха от лев =евро😡👎

    12:15 28.06.2026

  • 6 Строител

    24 4 Отговор
    От миналата година сме без заплати, шефът чака да му преведат парите по фактурите.Ще си ги получим със закъснение.

    Коментиран от #9

    12:16 28.06.2026

  • 7 Анонимен

    10 23 Отговор
    Тези които са зад бкп другарят те са със фактурите луксозната кампания Боташ фактурите са всеки ден Радев Защо лъжеш Оставка избори и достойни работещи политици за държавата ни а не слуги на руските интереси

    12:16 28.06.2026

  • 8 Познах че ще се изредят

    25 5 Отговор
    Сага и т.н.Табуретка по тиквена поръчка
    Не е
    Е ясно за кога си пазят място при тиквата която отдавна е самоизгоряла

    Коментиран от #11

    12:16 28.06.2026

  • 9 Анонимен

    12 17 Отговор

    До коментар #6 от "Строител":

    Сърди се на Радев Гласували сте за него

    12:17 28.06.2026

  • 10 стринка ви шишка темеруткова

    16 5 Отговор
    Няма скрити фактури
    само едни чекмеджета покрихме на сигурно

    и наште стада да не ни забравят да блеят пак на следващите преизбирания

    Коментиран от #15

    12:18 28.06.2026

  • 11 Анонимен

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Познах че ще се изредят":

    8 и като пишеш гнусните си поръчкови обиди още повече доказваш че си лъжец хахаха и то плосък лъжец Кога си виждал ти фактури бюджет хахахаха а грозните ти обиди показват че ти липсва елементарна култура табуретката

    Коментиран от #62

    12:19 28.06.2026

  • 12 Боа

    22 6 Отговор
    Защо ли Никой невярва на гербаджиите?

    Коментиран от #18

    12:19 28.06.2026

  • 13 Мунчовата агенция

    9 12 Отговор
    Мунчо и мунетата излизат и хвърлят едни велики цифри за кражби, както викаше Простокиро на алгро! Ама къде са намерени тия фактури, кой ще получи тия пари не е важно. Кой ще каже вярно ли е, така ли е....Тия са толкова неможачи, толкова им личи че единствено ги интелесува да приберат едни пари, че е направо страшно до какво дъно е изпаднала държавата.

    12:19 28.06.2026

  • 14 непротестиращ

    10 8 Отговор
    Радев искаше цялата власт! Обърна държавата с хастара навън! Получи властта! Сега какво се извинява с предишните! Ама, при предишните нямаше такъв дефицит! Обещаваше реформи! Два месеца минаха, нищо! В нито едно министерство администрацията, както беше обещано не намяля! Радев направи само реформи на пенсионерите и частично при осигуровките!

    12:19 28.06.2026

  • 15 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "стринка ви шишка темеруткова":

    10 кога записки платени лъжи по сайтовете ще се търси отговорност

    12:19 28.06.2026

  • 16 Кочо

    13 4 Отговор
    Така наречените ,,управляващи" не могат с вас да се справят, вие очаквате да имат бюджет като хората! Какъвто и бюджет да предложат, щом има свободни герберюги по улиците, народа няма да е доволен от такова ,,управление"! Олигархията това, олигархията онова и накрая пак народа най преецакан, а олигархията се разкарва в бяло, за да изглежда още по обемиста от кръста надолу и с авторитетни папки под мишницата! Къде е ханша на госпожа Теменушка, Моля!? Че се затруднявам!!?

    12:20 28.06.2026

  • 17 Димов

    19 6 Отговор
    Лъжеш Теменужке,умишлено бавихте връщането на ДДС и разплащания за свършената работа на фирмите.Събрахте авансово данък печалба за 2026,още през 2025 година,само и само да докарате 3% дефицит и да ни набутате в еврозоната.

    Коментиран от #21

    12:21 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    11 5 Отговор
    Ако има скритифактури те са по договора "Боташ" на Мистър Кеш и неговия Гълъбарник...!!!?

    12:21 28.06.2026

  • 20 СЧЕТОВОДИТЕЛКАТА НА МАДЖО

    10 8 Отговор
    И финансов министър на Боко. Вие се правете връзката.

    Коментиран от #23

    12:21 28.06.2026

  • 21 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Димов":

    Набутатехте се сега с бкп Радев и сие Но държавата ни е демокрация ще си я върнем

    Коментиран от #30

    12:22 28.06.2026

  • 22 Конспиратор

    8 1 Отговор
    Няма скрити фактури има увеличени с 2,3 милиарда евра капиталови разходи.
    Защо налагат 5,7% дефицит, може би за да се оправдаят с процедурата за свръх дефицит за предвижданите увеличения на данъците (за увеличаване на приходите)

    12:22 28.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 В такъв

    10 1 Отговор
    случай регресивните да покажат фактурите , а не да се правят и те и Теменужката на прави , а да лъжат и с трибуквието си .

    12:25 28.06.2026

  • 25 карфед

    12 5 Отговор
    Това буре от ГЕРБ 15 г пърди в парламента и министерствата, 15г. Докараха България до дупка. Колкото пари имаше от Европа и от бюджета ги усвоиха и тая свиня стана 100 кила живо тегло с голяма каравана. И вместо вече да е в Сливен, дава интервюта и е на заплата от всички българи. До кога??? До кога тези от ГЕРБ нагли разбоиници и некадърници ще се разхождат да дават интервюта??? Къде са милиардите??? Кой ги ограби??? Име, презиме и фамилия??? Чекмеджето с евро и злато кои го напълни??? Мата Хари къде е ??? Да каже истина ли са снимките или не??? Слава на Господ Иисус Христос още може да се разпита, ако имат желание да го направят. До кога нагли мутри ще ни дават акъл???Ако няма да работите Румен и другарчета ще ви гоним. Почваите ги.

    Коментиран от #33, #34

    12:26 28.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дон балон

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Kолко и да пишеш лъжи народа знае че най големите крадци са шефовете ти тиквата и шиши

    Коментиран от #41

    12:30 28.06.2026

  • 30 Стенли

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Чакай малко бе господине (другарю) нарочно те наричам така в кавичките , защото Радев е избран демократично а вашите големи "демократи "с любезното съдействие на бсп ново начало, отказаха да се чуе народа за референдум за тази прословута еврозона , и за уточнение не съм гласувал за Радев , така че айде нема нужда , сам от такива демократи

    Коментиран от #37, #44

    12:30 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Теменужкеей,

    6 5 Отговор
    защо им влизаш в обяснителен режим, гаче ли си им виновна.
    Кремльовската партия на Радев знае много добре кАде са мангизите ни. На съхранение и Гундяев, руския поп.
    Ето защо:
    1. Чрез Боташ Радевите финансират индиректно Путин.
    2. Путин не може открито да си държи финансите по разни сметки, затова му ги пази Гундяев в сметката си с идеята, че църковно лице няма да закачат.
    3. Да, обаче "краварите" се светнаха и поискаха санкции за попа.
    4. Рундьо беше любезно помолен от Кремъл да не се стига дотам, щото и Путин гори.
    5. Рундьо изпълнява
    Това е.
    Да си искат бюджета от Путин, ама ха!

    12:31 28.06.2026

  • 33 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "карфед":

    До ФАКТИ спазвайте си написаното от вас моля

    12:31 28.06.2026

  • 34 пропадна.ганда

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "карфед":

    Много са ти стари фейк опорките - съчини си нови адекватни за герберовата опозиция , те не са управляващи от 2021г., а служебните радеви гълъби и ППроекта му.

    Коментиран от #47, #61

    12:31 28.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сарийски

    11 4 Отговор
    За да се докара 3% дефицит(еврозоната), бюджета за 2025 година беше сериозно фризиран.Отложиха се капиталови разходи, неплатени фактури от 2025 година се прехвърлиха за 2026 година,големите фирми платиха данъка за 2026 авансово, данък дивидент се събра също авансово.Откъде очаквате да се съберат пари за тази година,като те вече са събрани авансово и вече изхарчени.

    12:32 28.06.2026

  • 37 Анонимен

    7 7 Отговор

    До коментар #30 от "Стенли":

    Радев е БКП Йотова е БКП и всичката регресия зад него е БКП Тандем РАДЕВ и ЙОТОВА и Гюровите незаконници А както е избран така и ще бъде свален Избори

    12:33 28.06.2026

  • 38 истината

    4 3 Отговор
    Спираме всички скандални обществени поръчки, спираме кражбите – разсипията е била огромна, нерационалното планиране е било повсеместно. Орязваме всички безумни разходи – там, където е текло към партийни каси, към олигарси. Оттук-нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев.

    Коментиран от #45

    12:34 28.06.2026

  • 39 !!!?

    10 4 Отговор
    3,8 млрд. Кеш - толкова струва изборната кампания на Мистър Кеш, която олигархията очаква да от него !!!?

    12:36 28.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дон балон":

    Нито си народа нито някой вече ти се връзва крадецо А може би има още балъци които желаят бкп другарите да ги лъжат да ги грабят незнам Мога само да ти се смея и да те съжалявам

    12:37 28.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стринка да обясни

    6 3 Отговор
    Румен Радев отбеляза, че най-виновните за настоящия дефицит са и най-големите критици в момента. се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет“, отбеляза премиерът. Министър-председателят беше категоричен, че е невъзможно дефицитът рязко да бъде свит от близо 7,5% до 3%, при положение че всеки ден излизат скрити неплатени фактури. Именно затова правителството акцентира върху повишаването на събираемостта и ограничаването на неразумните разходи.

    Коментиран от #46

    12:39 28.06.2026

  • 44 референдум се манипулира с пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стенли":

    Когато цените се увеличат двойно в държава, означава че покупателната стойност на валутата лев се намаля на половина, тогава като биха оценили 4лв. за едно евро (при фалирал борд както аржентинския валутен борд), какво би казал на гордите притежатели на левове?

    12:39 28.06.2026

  • 45 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "истината":

    Спираш че кой си ти че ще спираш хахахаха Вън на червените другари и червените олигарси докопали се до пълната власт след години хаос лъжи омраза вън Избори

    12:39 28.06.2026

  • 46 Анонимен

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "стринка да обясни":

    Боташ всеки ден излиза Радев да си ги плаща а лъжите за фактурите са на килограм и са за балъците Избори

    12:41 28.06.2026

  • 47 Развитие

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "пропадна.ганда":

    Без да искам ти натиснах минус

    12:43 28.06.2026

  • 48 непротестиращ

    5 2 Отговор
    Радев, стринкя ти не ти е виновна, че си нищоправец! Ама си отворил паст за пуста власт, че затвори я малко бе, ще се задавиш!

    12:46 28.06.2026

  • 49 Гост

    7 4 Отговор
    Заради прословутото евро, нагласихте бюджетния дефицит. Да не луда да признаеш за скрити фактури

    12:46 28.06.2026

  • 50 Хаха

    7 3 Отговор
    От много лъжи се надебелява,Нушке.

    12:47 28.06.2026

  • 51 Майора

    5 3 Отговор
    Ало Стенли и сие , на калпавата ракета носа и пречи , та така и вие! Когато фактите говорят и Боговете мълчат , но не и такива като вас , неразбиращи и неможещи и защитаващи мистър Кеш и сие!

    12:49 28.06.2026

  • 52 Айляк

    2 1 Отговор
    А па на Нушка бюджета колко беше заслабващ, не е истина, чак бутна правителството.
    Сигурно щото и Нушето е била на диета, бррр...

    Коментиран от #58

    12:56 28.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ГЕРБ-КУЧКИ

    1 4 Отговор
    Няма ама има.
    Само чакат да гласуват бюджета и да им ги пратят от руското посолство...

    12:57 28.06.2026

  • 55 Помня

    2 3 Отговор
    Когато Нушето беше още "ревизьорка" ставаше и за м@ндръсанье, а сега за нищо не става.

    12:59 28.06.2026

  • 56 Ако има усещане за корупция и инфлация

    4 1 Отговор
    То значи има и корупция и инфлация.

    Коментиран от #70

    13:00 28.06.2026

  • 57 Анонимен

    1 2 Отговор
    Говори от страх за затвора но всичко едно по едно

    13:04 28.06.2026

  • 58 На хранителна диета

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Айляк":

    Много е модерно на последък.

    13:04 28.06.2026

  • 59 Папката и придава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    много стил и елегантен вид -))

    13:10 28.06.2026

  • 60 Управляващите защо изобщо

    4 1 Отговор
    Се обясняват на опозицията ?

    13:11 28.06.2026

  • 61 А какъв е Желязков и какъв е Главчев

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "пропадна.ганда":

    И двамата са от ГЕРБ и двамата бяха председатели на НС и премиери Главчев два пъти даже беше и външен министър. Така че ГЕРБ винаги са в управлението и в Зглобката бяха също.

    13:17 28.06.2026

  • 62 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Ами да те открехна- АЗ СЪМ ВИЖДАЛ ФАКТУРИТЕ за които става дума... Казват им "просрочени плащания" - туй като за теб, да схванеш... Та така:

    - фирма Х бива наета през 2024г. от държавата да свърши работа У до 01.06.2025г.
    - плаща се СЛЕД приключване на заданието, проверка, 3 купчини с протоколи, съответствия и т.н...
    - всичко е изпълнено в срок и прието и съответно държавата получава фактура за 47,3млн. лева които следва да се платят на фирма Х
    - краен срок за плащане- 01.09.2025г.
    - държавата разбира се "случайно" забравя и не плаща, още "по-случайно" не вижда и последвалите покани да си плати...
    - фактурата е платена на 12.06.2026г., де факто онзи ден...

    Тоест за 2025г. НЕ Е изплатена сумата (а сумите общо са МИЛИАРДИ) и така дефицитът слиза надолу, същевременно тези суми се изплащат сега и УВЕЛИЧАВАТ дефицита допълнително... Найс, а...
    Вкратце- този месец не си плащаш вноската по кредита за да отидеш на почивка и другият месец плащаш двойна вноска за да се издължиш... Само дето през вторият месец ще ти се наложи лекичко да гладуваш...

    13:21 28.06.2026

  • 63 Когато имаш 131 народни представители, н

    1 3 Отговор
    Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики,

    --------------------

    Очевидно е Че !

    Се Изпълняват Чужди Политики !

    Защото Това което се Предлага !

    Съвсем Не Съответства на Онова Което !

    Тази Така Наречена Политичиска Партия !

    Прогресивна България !

    Е Заядвила В Платформата Си !

    -----------------------

    За Да Се изпълни това !

    Е Необходимо !

    Бюджета !

    Да се Приема !

    С Референдум !

    Коментиран от #69

    13:21 28.06.2026

  • 64 Емигрант

    1 0 Отговор
    Виж какво бе "Трендафилке" вие излъгахте не само суверенът на България през вашият период на управление, но излъгахте с цифри и ЕС за да натресете България на Еврозината, така, че никой няма да ви вярва освен разбира се будалите които още не разбират какво означава да си човек ! Досаждате постоянно само с лъжи и измами доказателство е преходът ви на управление от 10-12 г.докарало държавата на най-бедна не само в ЕС, но и в Европа ! Затворът е най-леката присъда която можете да получите ! Ако будалите които управлявате имат възможността да поживеят една седмица в демократична, свободна и правова държава веднага биха ви напуснали, защото ще разберат, че ги лъжете елементарно !

    13:31 28.06.2026

  • 65 няма

    0 0 Отговор
    Няма и авансово взети данъци.
    Няма и стъкмистика.
    И най-вече ,няма никакъв срам.

    13:32 28.06.2026

  • 66 ШЕФА

    2 0 Отговор
    От ОПГ ГРОБ за България след престъпника и българоубиец Тулупа тази трябва да е втората с конфискувано имущество и доживотна присъда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:34 28.06.2026

  • 67 Проблема Не е Във Фактурите !

    1 2 Отговор
    А Във Онова !

    Което Стои !

    Зад Тях !

    Коментиран от #71

    13:34 28.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ха ха ха в кой свят

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Когато имаш 131 народни представители, н":

    бюджет приемат чрез референдум бе мозъчен "палачор", нима целият народ е завършил финанси, че да дава компетентен глас на такъв референдум ? Боже какви мозъчно увредени същества "тъпчат" българската територия ?

    Коментиран от #72

    13:36 28.06.2026

  • 70 За влизането в еврозоната се отнася

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ако има усещане за корупция и инфлация":

    В хората има усещането че данните не бяха коректни следователно не са били коректни.

    13:39 28.06.2026

  • 71 Проблема е че пишеш разкрачено

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Проблема Не е Във Фактурите !":

    А целта е размиване на форумите за да се загуби връзката и логиката и всичко да бъде проформа.

    13:42 28.06.2026

  • 72 Това е трол или бот с разкрачен стил

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ха ха в кой свят":

    Целта му е да размива форумите и да внася объркване. Да пречи и да ескалира. Този бот дойде във сайта на скоро. Прави сметка.

    Коментиран от #73, #74

    13:48 28.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол