Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното правителство. Управляващите бягат от отговорност

Теменужка Петкова: Няма скрити фактури от предишното управление. Управляващите бягат от отговорност
Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики, както обяви финансовият министър Гълъб Донев. Това заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването "Тази неделя" по bTV, цитирана от novini.bg.
Бюджетът на "Прогресивна България" по никакъв начин не мога да го припозная с бюджета на правителството на Росен Желязков, защото той съдържа много по-високи разходи - 2, 8 млрд. евро повече. Ние бяхме предложили 7 млрд. капиталови разходи, те предлагат 9,3 млрд. Дефицитът при нашия бюджет беше 3 процента от БВП - 3,6 млрд. евро, те предлагат дефицит от 5,7%, или 7,1 млрд. Разликите са огромни, каза Петкова.
Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя.
Петкова отрича категорично да има заварени скрити фактури от предишното правителство, за които говорят управляващите.
Министър Донев спомена, че през 2025 г. кабинетът Желязков е намалил цената на винетките заради критериите за еврозоната. Съветвам Гълъб Донев да провери и ще види, че на 1 март 2025 г. цената на винетките е била увеличена с постановление на Министерския съвет, добави тя.
"България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени абсолютно стриктно, категорична е Теменужка Петкова.
Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
веднага се разбира къде са липсващите милиарди.
Коментиран от #59
12:12 28.06.2026
2 Не ми е драго,
Радев не за пръв път лъже и си измисля
Е, популист е все пак.
Няма друг полезен ход.
12:13 28.06.2026
3 Мнение
12:15 28.06.2026
4 хаха
То и дефицит над 3% било нямало а? ХАХАХА
12:15 28.06.2026
5 Стенли
12:15 28.06.2026
6 Строител
Коментиран от #9
12:16 28.06.2026
7 Анонимен
12:16 28.06.2026
8 Познах че ще се изредят
Не е
Е ясно за кога си пазят място при тиквата която отдавна е самоизгоряла
Коментиран от #11
12:16 28.06.2026
9 Анонимен
До коментар #6 от "Строител":Сърди се на Радев Гласували сте за него
12:17 28.06.2026
10 стринка ви шишка темеруткова
само едни чекмеджета покрихме на сигурно
и наште стада да не ни забравят да блеят пак на следващите преизбирания
Коментиран от #15
12:18 28.06.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "Познах че ще се изредят":8 и като пишеш гнусните си поръчкови обиди още повече доказваш че си лъжец хахаха и то плосък лъжец Кога си виждал ти фактури бюджет хахахаха а грозните ти обиди показват че ти липсва елементарна култура табуретката
Коментиран от #62
12:19 28.06.2026
12 Боа
Коментиран от #18
12:19 28.06.2026
13 Мунчовата агенция
12:19 28.06.2026
14 непротестиращ
12:19 28.06.2026
15 Анонимен
До коментар #10 от "стринка ви шишка темеруткова":10 кога записки платени лъжи по сайтовете ще се търси отговорност
12:19 28.06.2026
16 Кочо
12:20 28.06.2026
17 Димов
Коментиран от #21
12:21 28.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 !!!?
12:21 28.06.2026
20 СЧЕТОВОДИТЕЛКАТА НА МАДЖО
Коментиран от #23
12:21 28.06.2026
21 Анонимен
До коментар #17 от "Димов":Набутатехте се сега с бкп Радев и сие Но държавата ни е демокрация ще си я върнем
Коментиран от #30
12:22 28.06.2026
22 Конспиратор
Защо налагат 5,7% дефицит, може би за да се оправдаят с процедурата за свръх дефицит за предвижданите увеличения на данъците (за увеличаване на приходите)
12:22 28.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 В такъв
12:25 28.06.2026
25 карфед
Коментиран от #33, #34
12:26 28.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дон балон
До коментар #23 от "Анонимен":Kолко и да пишеш лъжи народа знае че най големите крадци са шефовете ти тиквата и шиши
Коментиран от #41
12:30 28.06.2026
30 Стенли
До коментар #21 от "Анонимен":Чакай малко бе господине (другарю) нарочно те наричам така в кавичките , защото Радев е избран демократично а вашите големи "демократи "с любезното съдействие на бсп ново начало, отказаха да се чуе народа за референдум за тази прословута еврозона , и за уточнение не съм гласувал за Радев , така че айде нема нужда , сам от такива демократи
Коментиран от #37, #44
12:30 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Теменужкеей,
Кремльовската партия на Радев знае много добре кАде са мангизите ни. На съхранение и Гундяев, руския поп.
Ето защо:
1. Чрез Боташ Радевите финансират индиректно Путин.
2. Путин не може открито да си държи финансите по разни сметки, затова му ги пази Гундяев в сметката си с идеята, че църковно лице няма да закачат.
3. Да, обаче "краварите" се светнаха и поискаха санкции за попа.
4. Рундьо беше любезно помолен от Кремъл да не се стига дотам, щото и Путин гори.
5. Рундьо изпълнява
Това е.
Да си искат бюджета от Путин, ама ха!
12:31 28.06.2026
33 Анонимен
До коментар #25 от "карфед":До ФАКТИ спазвайте си написаното от вас моля
12:31 28.06.2026
34 пропадна.ганда
До коментар #25 от "карфед":Много са ти стари фейк опорките - съчини си нови адекватни за герберовата опозиция , те не са управляващи от 2021г., а служебните радеви гълъби и ППроекта му.
Коментиран от #47, #61
12:31 28.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сарийски
12:32 28.06.2026
37 Анонимен
До коментар #30 от "Стенли":Радев е БКП Йотова е БКП и всичката регресия зад него е БКП Тандем РАДЕВ и ЙОТОВА и Гюровите незаконници А както е избран така и ще бъде свален Избори
12:33 28.06.2026
38 истината
Коментиран от #45
12:34 28.06.2026
39 !!!?
12:36 28.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анонимен
До коментар #29 от "Дон балон":Нито си народа нито някой вече ти се връзва крадецо А може би има още балъци които желаят бкп другарите да ги лъжат да ги грабят незнам Мога само да ти се смея и да те съжалявам
12:37 28.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 стринка да обясни
Коментиран от #46
12:39 28.06.2026
44 референдум се манипулира с пропаганда
До коментар #30 от "Стенли":Когато цените се увеличат двойно в държава, означава че покупателната стойност на валутата лев се намаля на половина, тогава като биха оценили 4лв. за едно евро (при фалирал борд както аржентинския валутен борд), какво би казал на гордите притежатели на левове?
12:39 28.06.2026
45 Анонимен
До коментар #38 от "истината":Спираш че кой си ти че ще спираш хахахаха Вън на червените другари и червените олигарси докопали се до пълната власт след години хаос лъжи омраза вън Избори
12:39 28.06.2026
46 Анонимен
До коментар #43 от "стринка да обясни":Боташ всеки ден излиза Радев да си ги плаща а лъжите за фактурите са на килограм и са за балъците Избори
12:41 28.06.2026
47 Развитие
До коментар #34 от "пропадна.ганда":Без да искам ти натиснах минус
12:43 28.06.2026
48 непротестиращ
12:46 28.06.2026
49 Гост
12:46 28.06.2026
50 Хаха
12:47 28.06.2026
51 Майора
12:49 28.06.2026
52 Айляк
Сигурно щото и Нушето е била на диета, бррр...
Коментиран от #58
12:56 28.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ГЕРБ-КУЧКИ
Само чакат да гласуват бюджета и да им ги пратят от руското посолство...
12:57 28.06.2026
55 Помня
12:59 28.06.2026
56 Ако има усещане за корупция и инфлация
Коментиран от #70
13:00 28.06.2026
57 Анонимен
13:04 28.06.2026
58 На хранителна диета
До коментар #52 от "Айляк":Много е модерно на последък.
13:04 28.06.2026
59 Папката и придава
До коментар #1 от "Така е":много стил и елегантен вид -))
13:10 28.06.2026
60 Управляващите защо изобщо
13:11 28.06.2026
61 А какъв е Желязков и какъв е Главчев
До коментар #34 от "пропадна.ганда":И двамата са от ГЕРБ и двамата бяха председатели на НС и премиери Главчев два пъти даже беше и външен министър. Така че ГЕРБ винаги са в управлението и в Зглобката бяха също.
13:17 28.06.2026
62 ои8уйхътгрф
До коментар #11 от "Анонимен":Ами да те открехна- АЗ СЪМ ВИЖДАЛ ФАКТУРИТЕ за които става дума... Казват им "просрочени плащания" - туй като за теб, да схванеш... Та така:
- фирма Х бива наета през 2024г. от държавата да свърши работа У до 01.06.2025г.
- плаща се СЛЕД приключване на заданието, проверка, 3 купчини с протоколи, съответствия и т.н...
- всичко е изпълнено в срок и прието и съответно държавата получава фактура за 47,3млн. лева които следва да се платят на фирма Х
- краен срок за плащане- 01.09.2025г.
- държавата разбира се "случайно" забравя и не плаща, още "по-случайно" не вижда и последвалите покани да си плати...
- фактурата е платена на 12.06.2026г., де факто онзи ден...
Тоест за 2025г. НЕ Е изплатена сумата (а сумите общо са МИЛИАРДИ) и така дефицитът слиза надолу, същевременно тези суми се изплащат сега и УВЕЛИЧАВАТ дефицита допълнително... Найс, а...
Вкратце- този месец не си плащаш вноската по кредита за да отидеш на почивка и другият месец плащаш двойна вноска за да се издължиш... Само дето през вторият месец ще ти се наложи лекичко да гладуваш...
13:21 28.06.2026
63 Когато имаш 131 народни представители, н
--------------------
Очевидно е Че !
Се Изпълняват Чужди Политики !
Защото Това което се Предлага !
Съвсем Не Съответства на Онова Което !
Тази Така Наречена Политичиска Партия !
Прогресивна България !
Е Заядвила В Платформата Си !
-----------------------
За Да Се изпълни това !
Е Необходимо !
Бюджета !
Да се Приема !
С Референдум !
Коментиран от #69
13:21 28.06.2026
64 Емигрант
13:31 28.06.2026
65 няма
Няма и стъкмистика.
И най-вече ,няма никакъв срам.
13:32 28.06.2026
66 ШЕФА
13:34 28.06.2026
67 Проблема Не е Във Фактурите !
Което Стои !
Зад Тях !
Коментиран от #71
13:34 28.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ха ха ха в кой свят
До коментар #63 от "Когато имаш 131 народни представители, н":бюджет приемат чрез референдум бе мозъчен "палачор", нима целият народ е завършил финанси, че да дава компетентен глас на такъв референдум ? Боже какви мозъчно увредени същества "тъпчат" българската територия ?
Коментиран от #72
13:36 28.06.2026
70 За влизането в еврозоната се отнася
До коментар #56 от "Ако има усещане за корупция и инфлация":В хората има усещането че данните не бяха коректни следователно не са били коректни.
13:39 28.06.2026
71 Проблема е че пишеш разкрачено
До коментар #67 от "Проблема Не е Във Фактурите !":А целта е размиване на форумите за да се загуби връзката и логиката и всичко да бъде проформа.
13:42 28.06.2026
72 Това е трол или бот с разкрачен стил
До коментар #69 от "Ха ха ха в кой свят":Целта му е да размива форумите и да внася объркване. Да пречи и да ескалира. Този бот дойде във сайта на скоро. Прави сметка.
Коментиран от #73, #74
13:48 28.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.