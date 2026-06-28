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От "Прогресивна България" искат одит на пенсионните разходи от 2020 г. до 30 май 2026 г.

От "Прогресивна България" искат одит на пенсионните разходи от 2020 г. до 30 май 2026 г.

28 Юни, 2026 15:30 545 9

  • прогресивна българия-
  • одит-
  • пенсионни разходи

С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната

От "Прогресивна България" искат одит на пенсионните разходи от 2020 г. до 30 май 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" иска одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до 30 май 2026 г., съобщават от БНР. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник.

По искане на депутати от "Прогресивна България" ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 г. до 30 май тази година. Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималния и максималния размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания.

С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 одит на всичко

    7 2 Отговор
    приземяване на палицайските заплати и пенсии

    15:32 28.06.2026

  • 2 Лост

    11 0 Отговор
    Президента сега скочи върху пенсионерите 😶

    15:34 28.06.2026

  • 3 Хаха

    11 1 Отговор
    Тръгна от пенсионерите да търси пари 😆

    15:36 28.06.2026

  • 4 Тома

    4 1 Отговор
    Ако стане този одит ще се види как са крали пенсионерите с г.за си управляващите.

    15:44 28.06.2026

  • 5 Питане

    9 0 Отговор
    А боташарски одит и пътна карта ?

    15:45 28.06.2026

  • 6 прибиране на вноските

    4 0 Отговор
    от частните пенсионни фондове ако все още са там

    15:46 28.06.2026

  • 7 Лост

    4 1 Отговор
    Дисбалансите идват от фалшивите цигански ТЕЛК-ове, има доктори за 1000 лв са пенсионирали цели маАли, ама ГЕРБ-НН им опъват чадър, а Румбата Радев е страхлив
    и предпочита да дърпа кредити и тумби робите.

    15:47 28.06.2026

  • 8 Това сериозно ли е?

    2 0 Отговор
    Очевидно на Проданов не му е достатъчно, че не всички пенсионери ще умрат. Той си иска да ги ликвидира целокупно.
    Да бяха се заели с раздадените предварително чували с пари на олигарсите, щеше да е логично за бюджета.
    Продължават прогресивните с гаврата и мародерството.
    Радев, Радев, такива дребни и отмъстителни душици ще ликвидират първо авторитета и достойнството ти. Вече те орезилиха, човече!

    15:48 28.06.2026

  • 9 🍒🧊🍸

    1 0 Отговор
    Министрите на Радев са едни шарлатани инсталирани от олигархията, а този Гълъб Донев си личи, че нищо ни зависи от него и друг прави бюджета онази от ДПС лелката.

    15:51 28.06.2026

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