От "Прогресивна България" искат одит на пенсионните разходи от 2020 г. до 30 май 2026 г.

"Прогресивна България" иска одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до 30 май 2026 г., съобщават от БНР. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник.
По искане на депутати от "Прогресивна България" ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 г. до 30 май тази година. Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималния и максималния размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания.
С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".
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1 одит на всичко
15:32 28.06.2026
2 Лост
15:34 28.06.2026
3 Хаха
15:36 28.06.2026
4 Тома
15:44 28.06.2026
5 Питане
15:45 28.06.2026
6 прибиране на вноските
15:46 28.06.2026
7 Лост
и предпочита да дърпа кредити и тумби робите.
15:47 28.06.2026
8 Това сериозно ли е?
Да бяха се заели с раздадените предварително чували с пари на олигарсите, щеше да е логично за бюджета.
Продължават прогресивните с гаврата и мародерството.
Радев, Радев, такива дребни и отмъстителни душици ще ликвидират първо авторитета и достойнството ти. Вече те орезилиха, човече!
15:48 28.06.2026
9 🍒🧊🍸
15:51 28.06.2026