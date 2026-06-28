Първан Симеонов: ГЕРБ и ДПС са затиснати от ПБ, моделът "Борисов-Пеевски" може да се окаже, че има нов началник

С Бюджет 2026 правителството прави възможното към момента, този бюджет изглежда по-скоро констативен. Той ще е в сила за 6 месеца, в него не ми прилича да има някакви политики, а по-скоро е спасение на ситуацията. Това каза в предаването "120 минути" по bTV политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.
Обществото още преживява изборите, още не сме на вълна как се справя властта. Големият проблем е, че от много време насам България харчи повече, отколкото може да си позволи да харчи. Тази политика на по-развързани колани промени трайно политиката на публичните финанси, заяви Симеонов.
Завоят трябва да бъде взет и да се правят реформи, но това няма да е лесно. Не вярвам, че това може да стане лесно, ако въобще стане, добави той.
Разбира се, че от един момент нататък подкрепата ще започне да ерозира. Голямото предизвикателство за "Прогресивна България" ще са местните избори. Засега обаче не виждам управляващите да работят в тази посока, отбеляза политическият анализатор.
В момента политическата география в България е нова – почти няма ГЕРБ и няма ДПС, двете партии почти са в разпад. ГЕРБ и ДПС не са отместени от "Прогресивна България", а са затиснати от "Прогресивна България", тя ги овладява. Може да се окаже, че моделът "Борисов-Пеевски" има нов началник. Българската политическа култура ще приеме нов политически лидер, но има две условия – новата власт да е по-почтена и по-ефективна, подчерта Първан Симеонов.
Големят въпрос на президентските избори пък ще е колко силен кандидат издигнат двете по-големи опозиционни политически сили. Към момента действащият президент е във въздушната струя на Румен Радев, която го носи високо, каза още Симеонов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малко истински факти
17:43 28.06.2026
2 ха ха
17:46 28.06.2026
3 Сатана Z
17:47 28.06.2026
4 име
17:50 28.06.2026
5 пепи
17:51 28.06.2026
6 Цвете
Коментиран от #8
17:55 28.06.2026
7 ГЕРБ И ДПС
ППДБ са имитатори и мошеници.
Единствено НИНОВА И КОСТАДИНОВ да опозиция, но проруска.
Проевропейска опозиция просто няма!
17:59 28.06.2026
8 тихо копейка
До коментар #6 от "Цвете":Нали ПП-ДБ вдигна майчинските кога беха с кака Корнела на власт. Да не би да намекваш за инфлация? Не се опитвай да разклащаш стабилното положение на България в еврозоната!
18:03 28.06.2026
9 Колко Ли ?
Още Ще Чуем ?
18:05 28.06.2026
10 Ненчо
18:09 28.06.2026
11 Новият прогресивен модел
18:10 28.06.2026
12 ихуйййййййй
18:19 28.06.2026
13 Майора
18:21 28.06.2026
14 Не знам какво има
18:27 28.06.2026
15 а истината е друга другарю шапкарски
18:27 28.06.2026
16 обаче фактите са други
18:32 28.06.2026
17 Къв разбирател си, семкаджия
18:36 28.06.2026
18 🦁ЩЩД🦁
19:02 28.06.2026