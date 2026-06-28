Първан Симеонов: ГЕРБ и ДПС са затиснати от ПБ, моделът "Борисов-Пеевски" може да се окаже, че има нов началник

С Бюджет 2026 правителството прави възможното към момента, този бюджет изглежда по-скоро констативен. Той ще е в сила за 6 месеца, в него не ми прилича да има някакви политики, а по-скоро е спасение на ситуацията. Това каза в предаването "120 минути" по bTV политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.

Обществото още преживява изборите, още не сме на вълна как се справя властта. Големият проблем е, че от много време насам България харчи повече, отколкото може да си позволи да харчи. Тази политика на по-развързани колани промени трайно политиката на публичните финанси, заяви Симеонов.

Завоят трябва да бъде взет и да се правят реформи, но това няма да е лесно. Не вярвам, че това може да стане лесно, ако въобще стане, добави той.

Разбира се, че от един момент нататък подкрепата ще започне да ерозира. Голямото предизвикателство за "Прогресивна България" ще са местните избори. Засега обаче не виждам управляващите да работят в тази посока, отбеляза политическият анализатор.

В момента политическата география в България е нова – почти няма ГЕРБ и няма ДПС, двете партии почти са в разпад. ГЕРБ и ДПС не са отместени от "Прогресивна България", а са затиснати от "Прогресивна България", тя ги овладява. Може да се окаже, че моделът "Борисов-Пеевски" има нов началник. Българската политическа култура ще приеме нов политически лидер, но има две условия – новата власт да е по-почтена и по-ефективна, подчерта Първан Симеонов.

Големят въпрос на президентските избори пък ще е колко силен кандидат издигнат двете по-големи опозиционни политически сили. Към момента действащият президент е във въздушната струя на Румен Радев, която го носи високо, каза още Симеонов.