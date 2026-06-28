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Първан Симеонов: ГЕРБ и ДПС са затиснати от ПБ, моделът "Борисов-Пеевски" може да се окаже, че има нов началник

Първан Симеонов: ГЕРБ и ДПС са затиснати от ПБ, моделът "Борисов-Пеевски" може да се окаже, че има нов началник

28 Юни, 2026 17:41 2 066 18

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  • нов началник-
  • прогресивна българия

Големят въпрос на президентските избори пък ще е колко силен кандидат издигнат двете по-големи опозиционни политически сили. Към момента действащият президент е във въздушната струя на Румен Радев, която го носи високо, каза още Симеонов

Първан Симеонов: ГЕРБ и ДПС са затиснати от ПБ, моделът "Борисов-Пеевски" може да се окаже, че има нов началник - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С Бюджет 2026 правителството прави възможното към момента, този бюджет изглежда по-скоро констативен. Той ще е в сила за 6 месеца, в него не ми прилича да има някакви политики, а по-скоро е спасение на ситуацията. Това каза в предаването "120 минути" по bTV политологът Първан Симеонов, цитиран от novini.bg.

Обществото още преживява изборите, още не сме на вълна как се справя властта. Големият проблем е, че от много време насам България харчи повече, отколкото може да си позволи да харчи. Тази политика на по-развързани колани промени трайно политиката на публичните финанси, заяви Симеонов.

Завоят трябва да бъде взет и да се правят реформи, но това няма да е лесно. Не вярвам, че това може да стане лесно, ако въобще стане, добави той.
Разбира се, че от един момент нататък подкрепата ще започне да ерозира. Голямото предизвикателство за "Прогресивна България" ще са местните избори. Засега обаче не виждам управляващите да работят в тази посока, отбеляза политическият анализатор.

В момента политическата география в България е нова – почти няма ГЕРБ и няма ДПС, двете партии почти са в разпад. ГЕРБ и ДПС не са отместени от "Прогресивна България", а са затиснати от "Прогресивна България", тя ги овладява. Може да се окаже, че моделът "Борисов-Пеевски" има нов началник. Българската политическа култура ще приеме нов политически лидер, но има две условия – новата власт да е по-почтена и по-ефективна, подчерта Първан Симеонов.
Големят въпрос на президентските избори пък ще е колко силен кандидат издигнат двете по-големи опозиционни политически сили. Към момента действащият президент е във въздушната струя на Румен Радев, която го носи високо, каза още Симеонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко истински факти

    9 12 Отговор
    ПърАванчо бе , както винаги главицата те слушка ич.

    17:43 28.06.2026

  • 2 ха ха

    14 8 Отговор
    На това джафкало пък му се привижда, че бил чак консервативен бюджета , а си прави оглушки , че парите за крадене от редевите олигарси са много повече .

    17:46 28.06.2026

  • 3 Сатана Z

    15 10 Отговор
    Новият началник се нарича Румен - Винетката

    17:47 28.06.2026

  • 4 име

    12 8 Отговор
    Наистина ли има хора, които не разбират, че калинки, кадрували с десетилетия при боко, шишо, доган или сър гей, няма как да бъдат изчистени за месец или два?! Едва за местните избори 2027г ще си проличи дали ПБ са съумяли да направят някакви структури. Президентските избори не са показателни, там е важна една личност, а не структура.

    17:50 28.06.2026

  • 5 пепи

    8 8 Отговор
    Въобще не е в час този. Както обикновено всъщност. Нито един от анализите му досега не се потвърди. По-добре е да се откаже от професията на политолог и да се преориентира към агробизнес например.

    17:51 28.06.2026

  • 6 Цвете

    12 8 Отговор
    СИМЕОНОВ, ГЛЕДАХТЕ И НЕ ВЯРВАХ НА УШИТЕ СИ, КОЛКО ХЛЪЗГАВ СИ СТАНАЛ БЮДЖЕТА БИЛ ЗА " МАЛКО " АМИ ЗА 6 МЕСЕЦА САМО?! И ЗА ТОЛКОВА ДА Е, ХАРЕСВА ЛИ ТИ? НЕ ОРЯЗАНИ ,А НАПРАВО ОДРЯЗАНИ СА ПЕНСИОНЕРИТЕ, МАЙКИТЕ И СПИСЪКЪТ Е ДЪЛЪГ.ДО КОГА ЩЕ НИ ВТЪЛПЯВАТ ТОВА НИКОМУ НЕИЗВЕСТНО " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО "? ТО Е ОТ МИНАЛИЯТ ВЕК ЛИ И В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА ИМА ТАКАВА ДИВОТИЯ.? РАЗКАРАЙ СЕ, ЗАЩОТО СЕ ЧУДЕШЕ КАКВО ДА КАЖЕШ, А СЕ ИЗЧЕРВЯВАШЕ МНОГО. 🤦‍♂️🤷‍♀️🤦‍♂️

    Коментиран от #8

    17:55 28.06.2026

  • 7 ГЕРБ И ДПС

    10 7 Отговор
    са скрити като мишки в трици.
    ППДБ са имитатори и мошеници.

    Единствено НИНОВА И КОСТАДИНОВ да опозиция, но проруска.
    Проевропейска опозиция просто няма!

    17:59 28.06.2026

  • 8 тихо копейка

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Нали ПП-ДБ вдигна майчинските кога беха с кака Корнела на власт. Да не би да намекваш за инфлация? Не се опитвай да разклащаш стабилното положение на България в еврозоната!

    18:03 28.06.2026

  • 9 Колко Ли ?

    6 3 Отговор
    Празни Приказки !

    Още Ще Чуем ?

    18:05 28.06.2026

  • 10 Ненчо

    6 2 Отговор
    Така е.Готови са да се продадат,ако вече не са го направили за да оцелеят.И двамата приличат на мутанти избягали от биогенна лаборатория.На какво се надяват и на какво бъдеще е чудно.Единия за да яде,другия да играе футбол по шоплука.

    18:09 28.06.2026

  • 11 Новият прогресивен модел

    6 5 Отговор
    Новият прогресивен модел е: Мунчо+ Бою+ Шиши. Прогрес и развитие ни чака .

    18:10 28.06.2026

  • 12 ихуйййййййй

    6 2 Отговор
    Първанката е голям политклоун "В момента политическата география в България е нова – почти няма ГЕРБ и няма ДПС, двете партии почти са в разпад. ГЕРБ и ДПС не са отместени от "Прогресивна България", а са затиснати от "Прогресивна България", тя ги овладява." , само не знам на какво е бело че е толкова отнесен.

    18:19 28.06.2026

  • 13 Майора

    4 1 Отговор
    Първанчо , колкото и да говориш , опозицията все още е силна , това ччмълчи не значи че е загинала! А и фактите говорят че нещата н са толкова зле , като с на власт с голямо мнозинство не се оправдавай с предишните управляващи! И ако смяташ че е нормално да се прави одит на пенсиите , да се увеличават данъци и такси безда се увеличава майчинството е нормално , здраве мъка и! По добре е да работят твоите любимци , но ида намалят разходите ида намалят заплатите си , не е нормално в най бедната страна на ЕС депутати и министри да получават най големи заплати спрямо останалите такива в ЕС!

    18:21 28.06.2026

  • 14 Не знам какво има

    2 0 Отговор
    но единствено в Територията от цял ЕС данък дивидент е 5% - чудовищно, предвид, че пликовете се раздават от данък дивидент. Корпоративен данък 10%. Таван на осигуровки. Без прогресивен данък, нищо няма да се оправи и 50% намаляване на свръхвисоки заплати от рода на 7-8000 лв. 40 лева боровинки при кварталните спекуланти за кг. В немските вериги 20 лв. Огромни разлики в надценките, разбира се никой не пазарува в кварталните. Във Франция има таван на надценки и разликата не може да е повече от 2% в различни обекти. Вдигнаха страшно квази данъци, и отново бедните издържат бюджета. НЗОК чудовищен бюджет, който трябва да се съкрати с 50%.

    18:27 28.06.2026

  • 15 а истината е друга другарю шапкарски

    1 1 Отговор
    И това глупаво радево рупорче са го натирили прогресивно-регресивните зелени чорапи , да полайва и да замазва бъдещите кражби на радевата олигархия , която му плати изборните резултати .

    18:27 28.06.2026

  • 16 обаче фактите са други

    1 1 Отговор
    Румен Винетката , е от днес новото име на шапкаря-льотчик ,с червена партийна книжка в задния джоб , а ти Първане си един от многото негови непригодници .

    18:32 28.06.2026

  • 17 Къв разбирател си, семкаджия

    0 0 Отговор
    Пътуване, власт взета с кръв си взима само с кръв.

    18:36 28.06.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Пропуснал си и ПП-тата.И те са сериозно затиснати.Всички пепейци са прочели бюджета по три и повече пъти,ясен им е като 2 и 2,и само него сега дъвчат,с него лягат с него стават.Аз ставам с чаша най- обикновено нес кафеА по отношение на външната политика на България, модела би следвало да се нарича "Борисов-Пеевски-Петрохан", имам предвид,че с приемането ни в т.нар. "еврозона", добрата стара Европа стана най-голямата планетарна сила ! Или точно обратното,може би ?

    19:02 28.06.2026

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