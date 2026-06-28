Съдът решава за избора на кмет в кюстендилското с. Лиляч

Административният съд–Кюстендил трябва да произнесе по дело за резултатите от частичните избори за кмет на с. Лиляч, община Невестино, проведени на 14 юни.

То е по жалба на загубилия кандидат от ГЕРБ Георги Георгиев. Съдът проведе две заседания, а решението се чака до месец.

На частичните избори на 14 юни за кмет на Лиляч се явиха двама кандидати – Виктор Йорданов, предложен от коалиция "БСП – Обединена левица", бивш служител на "Гранична полиция", и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Спечели Йорданов с 26 гласа от 123-ма избиратели по списък.

Претенциите на загубилата страна е, че избирателните списъци, изготвени от Общината, са сгрешени. Става въпрос за гласоподавателите по настоящ адрес – в Лиляч последните години се заселили роми, както и хора, закупили или наследили имоти. Не всички от тях можеха да гласуват поради принципа за уседналост.

Каквото и да е решението на Административния съд–Кюстендил, то няма да е окончателно, като делото може да стигне и до Върховния административен съд.

До вота се стигна, след като изкаралата няколко мандата кмет на Лиляч Райна Петрова се отказа през декември м.г. по здравословни причини.