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Любомир Николов: Имаме три възможни точки, където може да е Пепи Еврото

Любомир Николов: Имаме три възможни точки, където може да е Пепи Еврото

28 Юни, 2026 19:50, обновена 28 Юни, 2026 19:46 1 463 25

  • любомир николов-
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  • патрули-
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  • главен секретар-
  • мвр

В район „Приморски” установихме нещо доста по-притеснително от случая „Баба Алино”, заяви и.д. главният секретар на МВР

Любомир Николов: Имаме три възможни точки, където може да е Пепи Еврото - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вероятно нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около „Баба Алино”. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов за „На фокус.

В първото си интервю откакто пое поста и.д.главен секретар, Николов посочи, че след задържането на 25 души във варненския район „Приморски” са открили, че така наречените удостоверения за търпимост там са в пъти повече от другите райони на града.

„От 2019 до 2023 г. са издадени 1180 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече са отколкото издадените в други райони на Варна”, посочи Николов.

Той коментира, че това е най-привлекателният район в града, но е наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставки за други инциденти. „Там в един голям период от време общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 година.”, каза Николов.

След 2023 г. Община Варна единствена може да издава такива удостоверения.

От разпитите на Олег Невзров, МВР установява, че той е действал през посредници. „ Той е предавал парични средства на съответните общинари, които са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински”, каза Николов.

Невзоров е на свобода. По случая има още работа. „Предстоят още разпити. И разпити на лица, които в момента не се намират на територията на България, а техните свидетелски показания са особено важни. Говорим за украински гражданин. След неговите показания, могат да стана и повече. Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и поръчките към общината”, обясни Николов.

МВР има следа къде може да е Петьо Петров, известен като Еврото. „Имаме три точки, където може да се намира, но не мога да ви кажа конкретика”, каза Николов.

Той посочи, че се работи активно със задграничните партньорски служби и че постъпват разнопосочни информации от служителите, ангажирани с казуса.

В отговор на въпрос Николов категорично отрече Петров все още да е „господар на българската прокуратура“. Относно архива, с който разполага МВР, той посочи, че е достатъчен, за да се направи извод, че той е имал влияние в съдебната система и че могат да се установят механизмите, чрез които го е упражнявал, както и част от хората, които са му били съратници. По това предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, ако вече не са.

Във връзка със Стоян Мавродиев и. д. главен секретар на МВР посочи, че вероятно в края на месеца ще се гледа делото му за екстрадиция, което ще позволи или няма да позволи връщането му в България.

Борбата с войната на пътя

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи. С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”. Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.

Имало е и срещи с ДАИ, които контролират тежкотоварния трафик. Набелязани са конкретни мерки.

Борбата с наркотиците

През седмицата жители на столичния квартал „Христо Ботев” излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района.

Николов каза, че е запознат с процесите в квартала, както и с лицата, които хората от района сочат като наркоразпространители. Кварталът е бил обхванат от специализираната полицейска акция, която приключи миналата седмица. В нея са били задържани 2300 лица, за които има данни, че са ползватели или разпространители на наркотични вещества. По думите му в квартала са задържани 24 лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    4 0 Отговор
    Бат Милене ...мойта стопли водата и сложи коритото .... ,ша ходим да земем по Ена вода с нея ...

    18:56 28.06.2026

  • 2 МПС

    10 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #10, #11

    18:56 28.06.2026

  • 3 Парпърляк

    7 0 Отговор
    Герберчето докога ще цоца системата

    18:57 28.06.2026

  • 4 ленин

    2 2 Отговор
    вся власть советом!

    18:57 28.06.2026

  • 5 мерките и теглилките

    7 1 Отговор
    Нито чух нито очаквах: ""при Пазарджик турски ТИР превиши ограничената скорост и на служебен паркинг в Хасково бе спрян от КАТ, докато не си заплати електронния фиш"".

    18:59 28.06.2026

  • 6 да ви открехна

    11 1 Отговор
    Вечерно време спирате някъде патрулките с отворен прозорец или полицаите навън от автомобила, и слушате. То се чува как из градовете мотори и автомобили, очевидно с преправяни аспусни системи бръмчат с висока скорост. Слушате, подавате сигнали към колегите, качвате се на колите и ги спирате. Няма нужда от някакви специални техники ири инкогнито патрулки.

    Коментиран от #8

    19:01 28.06.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    7 0 Отговор
    Аз рекох, че залавят бежанци? А те пак нас щели да преследват.

    19:04 28.06.2026

  • 8 Дефицита

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "да ви открехна":

    на бюджета до 2228г. - КАТ нямат сертифицирани уреди за тест контрол на шумността в децибели на дву или четири колесно МПС.

    Коментиран от #13

    19:05 28.06.2026

  • 9 Моторист - нинджа

    6 0 Отговор
    елате ни фанете за ауспуха на бул.Левски , всяка вечер сме там, второ са наши на ясла

    19:09 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 спомен

    5 1 Отговор
    не съм видял тир да бъде спрян и санкциониран

    19:16 28.06.2026

  • 13 да те открехна

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дефицита":

    Не е нужно да ги спрат за превишаване на децибелите. Достатъчно е за превишена скорост да ги одрусат. Те се чуват как въртят обиколки с висока скорост по булевардите.

    19:19 28.06.2026

  • 14 Нексус

    9 0 Отговор
    А резултатът от мерките ви не е ли увеличени жертви?
    Само идиот може да прави едно и също и да очаква различен резултат!
    Сваляйте табелите на всички неизправни коли, на всички с изтрити гуми - 70% от всички бракми, слагайте нови адекватни знаци и маркировки и може да намалеят жертвите!

    19:20 28.06.2026

  • 15 Лумпен

    4 0 Отговор
    Голяма борба ще падне пак!
    Всеки българин трябва да е полицай !
    Те тогава ще вържем...!
    Цялата рода !

    19:24 28.06.2026

  • 16 Старшина Боташ

    1 1 Отговор
    Глъмав фатмак п.ост..съшо като п.дчовека румен Боташ кРадев

    19:31 28.06.2026

  • 17 Гробар

    3 1 Отговор
    А в кои точки са червените гадове дето опоскаха валутния резерв зад граница и източиха БНБ 90-те години? Няма ли да ги погва миризливия плешив Чорап?

    19:50 28.06.2026

  • 18 Егати и държавата

    5 1 Отговор
    Обадете се на Мосад , досега да го бяха гръмнали по телефона

    19:58 28.06.2026

  • 19 Простьо

    6 1 Отговор
    В България, в чужбина и по Света. Евала милиционерче.

    19:59 28.06.2026

  • 20 Пепи Еврото се гъбарка с държавата

    7 0 Отговор
    А нашето контраразузнаване се чеши по главата и си бара кайсиите

    Коментиран от #21

    20:02 28.06.2026

  • 21 тъй де

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пепи Еврото се гъбарка с държавата":

    в корумпирана държава всеки може да се гъбарка!

    20:05 28.06.2026

  • 22 А четвъртото измерение?

    3 0 Отговор
    Не са три местата където може да е Пепи. Четири са! Ляво, дясно, горе и долу! За това ви се изплъзва, абе красота....

    20:08 28.06.2026

  • 23 Цвете

    2 0 Отговор
    НЕЗНАЕ ЛИ КЪДЕ Е ПЕТЪР ПЕТРОВ ( ЕВРОТО) ????? МОЖЕ И ДА СЕ ВЪРНЕ МАВРОДИЕВ, АМА МОЖЕ И ДА НЕ СЕ ВЪРНЕ????? КАТО ЧЕ ЛИ ГОВОРИМ НА РАЗЛИЧНО ЕЗИЦИ, КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРЕСТЪПНИЦИ И КОРУМПИРАНИ ЛИЦА, ИЗНЕСЛИ МИЛИОНИ И ЖИВОТА СИ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА ТЕЗИ, КОИТО СА СЕ ДОВЕРИЛИ НА ЕДНА БАНКА ББР? МАВРОДИЕВ Е В БЕЛГРАД, КАТО ДРУГИЯТ БЕГЛЕЦ, КОЙТО НЯМА СУРАТ ДА СЕ ВЪРНЕ И РАЗКАЖЕ ,КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВСЕ ОЩЕ ДА ИМАМЕ ТАКОВА ВОЛСКО ТЪРПЕНИЕ? 🤔🎭🚔

    20:11 28.06.2026

  • 24 Деций

    0 0 Отговор
    До утре да е докаран вързан в чувал,и до един месеца да рапортуваш ,че в България няма и прашинка наркотици,нито за ползване нито да минава транзит,а какво остава да се прави тук.Всички по веригата трябва да бъдат" утилизирани !

    20:15 28.06.2026

  • 25 хихи

    1 0 Отговор
    абе остави Еврото, дай да видим от къде Любена има пари за имотите?

    20:29 28.06.2026

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