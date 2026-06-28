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Извънредна бюджетна комисия проверява ефекта от социалните разходи върху държавния бюджет

Извънредна бюджетна комисия проверява ефекта от социалните разходи върху държавния бюджет

28 Юни, 2026 20:47, обновена 28 Юни, 2026 19:50 518 16

  • бюджетна комисия-
  • социални разходи-
  • заседание

Депутатите ще се съберат във вторник

Извънредна бюджетна комисия проверява ефекта от социалните разходи върху държавния бюджет - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Управляващите ще проверяват как са се отразили промените на законите за повишаване на социалните плащания - върху бюджета.

Затова свикват извънредно заседание на бюджетната комисия във вторник.

Сметната палата ще трябва да направи проверка на бюджетите на социалното министерство и на НОИ, да проследи бюджетите и консолидираната фискална програма и да изготви цялостен доклад от проверката.

Одитът ще обхване шест години от 2020 досега. Депутатите планират да възложат и одит на Агенция пътна инфраструктура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цървул

    6 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    Коментиран от #4, #8

    19:52 28.06.2026

  • 2 Дориана

    1 4 Отговор
    Точно. така пълен одит навсякъде във всички сектори.за да се спрат кражбите. И да има уволнения за виновните.

    19:56 28.06.2026

  • 3 Всички правителства на Мунчо

    8 2 Отговор
    Ще лъснат всички простотии на мунчовците. Толкова тъпи не е интересно да са.

    Коментиран от #6

    19:56 28.06.2026

  • 4 Дориана

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Цървул":

    ГЕРБ и ППДБ са виновни за раздутите плащания и кражби навсякъде. Така , че при условия на ограбена държавна хазна и Свръх Дефицит не може да бъде премахнат тавана на пенсиите. И ГЕРБ и ППДБ също Не го направиха. А, пенсиите са достатъчно високи и надминават минималната заплата.

    20:01 28.06.2026

  • 5 бою циганина

    3 0 Отговор
    дал съм телкове ба цели села с цигани, те имат по голям доход от работещи българи

    20:03 28.06.2026

  • 6 Дориана

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Всички правителства на Мунчо":

    Грешен коментар. Какви са тези имена? Кой е Мунчо и вие кои сте? Защо се криете и не излезете на светло с името си. Свиквайте времето на съюзниците и защитниците на мафията свърши.

    20:03 28.06.2026

  • 7 Извънредна ,

    7 1 Отговор
    редовна , извънземна и каквато и да е , да спре да се гъбарка с Българските граждани и ЕС ! Да се омитат всички предатели , некадърници и мошеници от властта !

    Коментиран от #12

    20:12 28.06.2026

  • 8 краде се

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цървул":

    преди всичко от тея с незаслужено големите заплати, ти явно си такъв

    Коментиран от #14

    20:23 28.06.2026

  • 9 Тая

    2 0 Отговор
    комисия, сигурно ще работи на мижия.

    20:24 28.06.2026

  • 10 Дорианке, ако това е името ти,

    2 1 Отговор
    По големи мафиоти от мунчовите лешояди няма! Това само за един месец стана ясно и на магаретата. А Мунчо е мило име за оня случаен дирек ,дето ти браниш добре заплатена.

    Коментиран от #13

    20:26 28.06.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    То много проверки, но резултатите какви ще са..........? Особено в АПИ, там под всеки документ стои подписа на съответния чиновник, КОЙТО ТРЯБВА ДА НОСИ ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ. При нарушение най-много да го уволнят и после да го назначат на по-харно място!

    20:27 28.06.2026

  • 12 Дориана

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Извънредна ,":

    Омитането само можете да.го сънувате. Признайте , че се страхувате Новата власт да не разкрие ваши
    евентуални корупционни сделки, има ли такива та от сутрин до вечер се страхувате вие да не излезете на светло? Много ли ви се услади корупцията и мафията , вие корумпирани ли сте или от някоя мафия. За това ли Новото правителство ви е Трън в очите и се страхувате от него.

    20:30 28.06.2026

  • 13 Дориана

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дорианке, ако това е името ти,":

    По - скоро вие кажете, защо сте на грешната страна и браните корупционния мафиотски модел.Замесени ли сте или зависими? Или и двете? Няма да ви се отвори парашута точно правителството на Румен Радев ще спре кражбите и корупцията за ваш ужас. Свикнете с тази мисъл.

    20:36 28.06.2026

  • 14 Цървул

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "краде се":

    Не съм от тях . И така нататък ...

    20:36 28.06.2026

  • 15 Дориана

    1 2 Отговор
    На всяка манджа мерудия съм .

    20:38 28.06.2026

  • 16 Не, Дорианке

    3 0 Отговор
    Трън в очите е , че новото правителство са неграмотни, неподготвени ,мързеливи...Гълъб си призна, че даже не е мал договора с БОТАШ, представяш ли си ....външната е дете с образователни посребности...,пенсионери зам. Министри за големи пари. Никой не се плаши от вашите проверки. Вие сте нерамотни и неможачи. Страшното е, че загива държавата. Ти това няма да го разбереш ,но дано който трябва да се замисли.

    20:44 28.06.2026

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