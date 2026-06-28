Извънредна бюджетна комисия проверява ефекта от социалните разходи върху държавния бюджет

Управляващите ще проверяват как са се отразили промените на законите за повишаване на социалните плащания - върху бюджета.
Затова свикват извънредно заседание на бюджетната комисия във вторник.
Сметната палата ще трябва да направи проверка на бюджетите на социалното министерство и на НОИ, да проследи бюджетите и консолидираната фискална програма и да изготви цялостен доклад от проверката.
Одитът ще обхване шест години от 2020 досега. Депутатите планират да възложат и одит на Агенция пътна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цървул
Коментиран от #4, #8
19:52 28.06.2026
2 Дориана
19:56 28.06.2026
3 Всички правителства на Мунчо
Коментиран от #6
19:56 28.06.2026
4 Дориана
До коментар #1 от "Цървул":ГЕРБ и ППДБ са виновни за раздутите плащания и кражби навсякъде. Така , че при условия на ограбена държавна хазна и Свръх Дефицит не може да бъде премахнат тавана на пенсиите. И ГЕРБ и ППДБ също Не го направиха. А, пенсиите са достатъчно високи и надминават минималната заплата.
20:01 28.06.2026
5 бою циганина
20:03 28.06.2026
6 Дориана
До коментар #3 от "Всички правителства на Мунчо":Грешен коментар. Какви са тези имена? Кой е Мунчо и вие кои сте? Защо се криете и не излезете на светло с името си. Свиквайте времето на съюзниците и защитниците на мафията свърши.
20:03 28.06.2026
7 Извънредна ,
Коментиран от #12
20:12 28.06.2026
8 краде се
До коментар #1 от "Цървул":преди всичко от тея с незаслужено големите заплати, ти явно си такъв
Коментиран от #14
20:23 28.06.2026
9 Тая
20:24 28.06.2026
10 Дорианке, ако това е името ти,
Коментиран от #13
20:26 28.06.2026
11 Гост
20:27 28.06.2026
12 Дориана
До коментар #7 от "Извънредна ,":Омитането само можете да.го сънувате. Признайте , че се страхувате Новата власт да не разкрие ваши
евентуални корупционни сделки, има ли такива та от сутрин до вечер се страхувате вие да не излезете на светло? Много ли ви се услади корупцията и мафията , вие корумпирани ли сте или от някоя мафия. За това ли Новото правителство ви е Трън в очите и се страхувате от него.
20:30 28.06.2026
13 Дориана
До коментар #10 от "Дорианке, ако това е името ти,":По - скоро вие кажете, защо сте на грешната страна и браните корупционния мафиотски модел.Замесени ли сте или зависими? Или и двете? Няма да ви се отвори парашута точно правителството на Румен Радев ще спре кражбите и корупцията за ваш ужас. Свикнете с тази мисъл.
20:36 28.06.2026
14 Цървул
До коментар #8 от "краде се":Не съм от тях . И така нататък ...
20:36 28.06.2026
15 Дориана
20:38 28.06.2026
16 Не, Дорианке
20:44 28.06.2026