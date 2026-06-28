Новини
България »
Васил Терзиев: Трябват ни увеличени собствени приходи, за да реализираме многото амбициозни проекти

Васил Терзиев: Трябват ни увеличени собствени приходи, за да реализираме многото амбициозни проекти

28 Юни, 2026 22:10, обновена 28 Юни, 2026 21:14 660 20

  • софия-
  • кмет-
  • васил терзиев

За разлика от повечето страни в ЕС, в общините у нас не остава нищо от корпоративния данък или от данъка върху общия доход, заяви кметът на София

Васил Терзиев: Трябват ни увеличени собствени приходи, за да реализираме многото амбициозни проекти - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Важно е собствените приходи на София да се увеличат, за да могат да се реализират много от големите и амбициозни проекти, каза кметът на Столична община Васил Терзиев по БНТ.

Той отбеляза, че за разлика от повечето страни в ЕС, в общините у нас не остава нищо от корпоративния данък или от данъка върху общия доход, и според него това трябва да се промени.

Във връзка с проекта за Подробния устройствен план на „Борисовата градина“ и обществените реакции Терзиев заяви, че този път е имало седем пъти по-малко възражения. Той отбеляза, че перфектен план няма, но процесът е бил проведен както трябва, с широк публичен дебат. По думите му част от проблемите в плана ще бъдат отстранени през идните седмици.

За парк „Княжеската градина“ и паметника в него, Васил Терзиев коментира, че би искал това да бъде място, което не разделя хората. Той добави, че трябва да бъде обявен конкурс за идеен проект, по който вече работи главният архитект на столицата.

Догодина ще бъдат разкрити още между 1500 и 2000 места в детските градини и яслите, посочи още кметът на София. Терзиев отбеляза, че 70% от недостига на места е при яслените групи, а причината до голяма степен е липсата на медицински сестри. Според него държавата трябва да осъзнае мащаба на проблема и да се намери решение, при което педагогически персонал с медицинско образование да оказва необходимата грижа. В момента липсват над 230 медицински сестри, каза кметът Васил Терзиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивна България

    14 4 Отговор
    Да се разбира: "Искаме още много да крадем". Само кмет, човек на Генерал Румен Радев ще спаси София

    21:16 28.06.2026

  • 2 Овчар

    17 0 Отговор
    Този иска само власт и пари нищо повече..!

    21:18 28.06.2026

  • 3 то за тва даде

    18 0 Отговор
    боклука на мутрите а не направи общинска фирма, боклук

    21:20 28.06.2026

  • 4 Васко ДС-то

    15 0 Отговор
    Какви проекти ще реализира този палячо, не му ли е ясно че следващ мандат няма да има за него

    21:23 28.06.2026

  • 5 Бойко

    17 0 Отговор
    Много амбоциозен този неможач.

    21:30 28.06.2026

  • 6 очакван безплатен съвет

    9 1 Отговор
    Увеличавате данъчната оценка и получавате свързаната с нея като процент увеличена такса смет, а за второ жилище или за втора кола ще имате и за джакузи не само в топлофикация, а и за общинско джакузи в кметството. Въвеждате зелена зона над цялата столица и за златни тоалетни ще си имате.

    21:31 28.06.2026

  • 7 Амбициозни проекти

    7 0 Отговор
    Бетониране на градинки, че да си вурне млн за кметското място.

    21:31 28.06.2026

  • 8 Първо изчисти конфликта на интереси

    9 0 Отговор
    Василе, как една заповед за настаняване на майка с дете, като крайно нуждаеща се от 1990г да е валидна до днес? Изминали са 36 години, майката все още е "крайно нуждаеща" се, но детето стана районния кмет! А колко деца са останали на улицата заради такива, като нея...

    21:36 28.06.2026

  • 9 Красимир

    11 0 Отговор
    Че няколко лами чакат дарение

    21:36 28.06.2026

  • 10 Хаха

    10 0 Отговор
    Преведено на евроатлантически, Васко Ухото се кани да вдига местните данъци на софиянци

    21:40 28.06.2026

  • 11 Анонимен

    4 1 Отговор
    Тоя яде повече и от Шиши бе!

    21:41 28.06.2026

  • 12 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Този велик реформатор-строител като нищо ще ремонтира хижа ППетрохан, за да направи там лама-музей.
    За ремонт на опората на надлеза към Бояна силите му обаче няма да стигнат, ще са нужни поне още три мандата, докато оправи сложния обект / там цената ще е към 50 000 лева, а това са непосилни пари за София, ДСУшко предпочете да даде 100000 за подпиране и мониторинг, вместо да се главоболи с някакъв си ремонт!/

    21:42 28.06.2026

  • 13 Тиква

    2 1 Отговор
    Вземи ги от зеления окрабандер,хиена софийска.

    21:47 28.06.2026

  • 14 Организирана слепота!

    3 0 Отговор
    ПУП-ът за Борисовата градина е пълен погром за парка и за софиянци. Бетониране, бетониране и заграбване от наши лакомници.
    Лъжа е, че няма възражения, възразяващи те не са били допуснати до обществения дебат.
    Кражбите продължават с пълна сила.

    21:50 28.06.2026

  • 15 Край

    3 0 Отговор
    Мятай оставката - губиш времето на 1.5 млн геад

    21:50 28.06.2026

  • 16 Сваляй украинския парцал

    7 0 Отговор
    От общината бе лешпер назначен с измама!

    21:51 28.06.2026

  • 17 А истина е >

    3 0 Отговор
    Човечето на Петър Младенов има амбициозни планове .... жълтопаветния планктон гласува за него понеже много мрази комунистите.

    22:03 28.06.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    САМО ЕДИН СКАНДАЛЕН ПРИМЕР :
    ..... ДРУГИТЕ СА ПО - ЛОШИ И ЩЕ ГИ ДАМ НА ДЕМЕРДЖИЯТА И РАДЕВ
    .....
    КОМПАНИЯТА НА КМЕТА ВАСКО ЕЛЕВЪН ВЕНТЧЪРС СЕ ОПИТА ДА СТРОИ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В КВ.УСТОВОО СМОЛЯН
    ..... ХОРАТА. СКОЧИХА И ГО СПРЯХА. ПО ТОЧНО 2-ТЕ КОЛЕГИИ НА АДМИСТРАТИВНИЯ СЪД ГО СПРЯ , НО НЕ ЗАЩОТО ХОРАТА СКОЧИХА, А ЗАЩОТО УЖ ПРОЦЕДУРАТА БИЛА СГРЕШЕНА ( ЗА ХОРАТА НЕ ИМ ПУКА)
    .....
    ТОВА КОЕТО НЕ СЕ ЗНАЕ , Е ЧЕ ЕДИНИЯ ПИПОН ДЕТО ИСКАШЕ ДА СТРОИ ФЕЦ-А ИМА ВРЪЗКА С КОМПАНИЯ НА СИНА НА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - КМЕТА НА СМОЛЯН :)

    22:07 28.06.2026

  • 19 Ми направете

    1 0 Отговор
    Гей парад.

    22:23 28.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове