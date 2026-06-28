Васил Терзиев: Трябват ни увеличени собствени приходи, за да реализираме многото амбициозни проекти

Важно е собствените приходи на София да се увеличат, за да могат да се реализират много от големите и амбициозни проекти, каза кметът на Столична община Васил Терзиев по БНТ.

Той отбеляза, че за разлика от повечето страни в ЕС, в общините у нас не остава нищо от корпоративния данък или от данъка върху общия доход, и според него това трябва да се промени.

Във връзка с проекта за Подробния устройствен план на „Борисовата градина“ и обществените реакции Терзиев заяви, че този път е имало седем пъти по-малко възражения. Той отбеляза, че перфектен план няма, но процесът е бил проведен както трябва, с широк публичен дебат. По думите му част от проблемите в плана ще бъдат отстранени през идните седмици.

За парк „Княжеската градина“ и паметника в него, Васил Терзиев коментира, че би искал това да бъде място, което не разделя хората. Той добави, че трябва да бъде обявен конкурс за идеен проект, по който вече работи главният архитект на столицата.

Догодина ще бъдат разкрити още между 1500 и 2000 места в детските градини и яслите, посочи още кметът на София. Терзиев отбеляза, че 70% от недостига на места е при яслените групи, а причината до голяма степен е липсата на медицински сестри. Според него държавата трябва да осъзнае мащаба на проблема и да се намери решение, при което педагогически персонал с медицинско образование да оказва необходимата грижа. В момента липсват над 230 медицински сестри, каза кметът Васил Терзиев.