Васил Терзиев: Трябват ни увеличени собствени приходи, за да реализираме многото амбициозни проекти

Важно е собствените приходи на София да се увеличат, за да могат да се реализират много от големите и амбициозни проекти, каза кметът на Столична община Васил Терзиев по БНТ.
Той отбеляза, че за разлика от повечето страни в ЕС, в общините у нас не остава нищо от корпоративния данък или от данъка върху общия доход, и според него това трябва да се промени.
Във връзка с проекта за Подробния устройствен план на „Борисовата градина“ и обществените реакции Терзиев заяви, че този път е имало седем пъти по-малко възражения. Той отбеляза, че перфектен план няма, но процесът е бил проведен както трябва, с широк публичен дебат. По думите му част от проблемите в плана ще бъдат отстранени през идните седмици.
За парк „Княжеската градина“ и паметника в него, Васил Терзиев коментира, че би искал това да бъде място, което не разделя хората. Той добави, че трябва да бъде обявен конкурс за идеен проект, по който вече работи главният архитект на столицата.
Догодина ще бъдат разкрити още между 1500 и 2000 места в детските градини и яслите, посочи още кметът на София. Терзиев отбеляза, че 70% от недостига на места е при яслените групи, а причината до голяма степен е липсата на медицински сестри. Според него държавата трябва да осъзнае мащаба на проблема и да се намери решение, при което педагогически персонал с медицинско образование да оказва необходимата грижа. В момента липсват над 230 медицински сестри, каза кметът Васил Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивна България
21:16 28.06.2026
2 Овчар
21:18 28.06.2026
3 то за тва даде
21:20 28.06.2026
4 Васко ДС-то
21:23 28.06.2026
5 Бойко
21:30 28.06.2026
6 очакван безплатен съвет
21:31 28.06.2026
7 Амбициозни проекти
21:31 28.06.2026
8 Първо изчисти конфликта на интереси
21:36 28.06.2026
9 Красимир
21:36 28.06.2026
10 Хаха
21:40 28.06.2026
11 Анонимен
21:41 28.06.2026
12 Тити на Кака
За ремонт на опората на надлеза към Бояна силите му обаче няма да стигнат, ще са нужни поне още три мандата, докато оправи сложния обект / там цената ще е към 50 000 лева, а това са непосилни пари за София, ДСУшко предпочете да даде 100000 за подпиране и мониторинг, вместо да се главоболи с някакъв си ремонт!/
21:42 28.06.2026
13 Тиква
21:47 28.06.2026
14 Организирана слепота!
Лъжа е, че няма възражения, възразяващи те не са били допуснати до обществения дебат.
Кражбите продължават с пълна сила.
21:50 28.06.2026
15 Край
21:50 28.06.2026
16 Сваляй украинския парцал
21:51 28.06.2026
17 А истина е >
22:03 28.06.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ДРУГИТЕ СА ПО - ЛОШИ И ЩЕ ГИ ДАМ НА ДЕМЕРДЖИЯТА И РАДЕВ
.....
КОМПАНИЯТА НА КМЕТА ВАСКО ЕЛЕВЪН ВЕНТЧЪРС СЕ ОПИТА ДА СТРОИ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В КВ.УСТОВОО СМОЛЯН
..... ХОРАТА. СКОЧИХА И ГО СПРЯХА. ПО ТОЧНО 2-ТЕ КОЛЕГИИ НА АДМИСТРАТИВНИЯ СЪД ГО СПРЯ , НО НЕ ЗАЩОТО ХОРАТА СКОЧИХА, А ЗАЩОТО УЖ ПРОЦЕДУРАТА БИЛА СГРЕШЕНА ( ЗА ХОРАТА НЕ ИМ ПУКА)
.....
ТОВА КОЕТО НЕ СЕ ЗНАЕ , Е ЧЕ ЕДИНИЯ ПИПОН ДЕТО ИСКАШЕ ДА СТРОИ ФЕЦ-А ИМА ВРЪЗКА С КОМПАНИЯ НА СИНА НА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - КМЕТА НА СМОЛЯН :)
22:07 28.06.2026
19 Ми направете
22:23 28.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.