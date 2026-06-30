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Американски военни и техника преминават транзитно през България

Американски военни и техника преминават транзитно през България

30 Юни, 2026 07:22 874 30

  • американски военни-
  • техника-
  • пътища-
  • българия

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“

Американски военни и техника преминават транзитно през България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България днес и на 1 юли, сряда. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства, съобщиха от Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“, допълниха от министерството.

На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа.

В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Имат ли винетки?

    07:23 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    23 5 Отговор
    За кой ли път американски военни шетат из България както и където си искат!

    Коментиран от #26

    07:28 30.06.2026

  • 4 1488

    8 11 Отговор
    след радев и потоп

    07:29 30.06.2026

  • 5 баба Меца

    11 1 Отговор
    Само с реципрочни визи и бг интервю.

    07:31 30.06.2026

  • 6 Тиии

    31 8 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Без Русия, сега щеше да пишеш на турски и да се имаш за турчин. Да ти напомня.

    Коментиран от #10, #13, #14

    07:31 30.06.2026

  • 7 кахраман

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    САЩ са дали над 45хил.жертви за Свободата от турчулята та после са отнели 6хил.живота с бомбардировки?? А предплатения доларов скраб?

    07:34 30.06.2026

  • 8 хер ФЛИК

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Враг ? Чак пък толкова ! Няма вечни приятели , има само интереси , ползи и изгода !

    07:34 30.06.2026

  • 9 Гост

    10 0 Отговор
    Техника за Иран ли е това. Едно говорят, а се преместват към Турция и от там към съседен Иран.

    07:34 30.06.2026

  • 10 Путин

    1 14 Отговор

    До коментар #6 от "Тиии":

    Затова едно време руския беше задължителен, но провал....

    07:36 30.06.2026

  • 11 Апел

    6 4 Отговор
    С телата си да им попречим пътя !
    Единствената войска която ние обичаме - това е братската руско-съветска войска !

    07:38 30.06.2026

  • 12 НАТУ НА ГАЗИ И ПАЗИ

    12 2 Отговор
    НЕМЦИТЕ НА ХРАНЯТ А ФРЕНЦКИТЕ ФИРМИ НИ ПУСКАТ И ТАКСУВАТ РОДНАТА НИ ВОДА ПО ТРЪБИ ПОСТРОЕНИ С НАААРОДНИ ПАРИ ЗА НАРОДА.....АБЕ ОБРАЗЦОВА КОЛОНИЙКА

    07:38 30.06.2026

  • 13 Факти

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тиии":

    Крадев - слуга на Путин и Тръмп.

    07:39 30.06.2026

  • 14 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тиии":

    МИ ТОВА МУ Е МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК--ЗАТОВА ГО БОЛИ

    07:39 30.06.2026

  • 15 Е зная, кои

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Сте “вие”, ама ние не сме! А ние, сме тия, дето американците и англичаните им сринаха домовете и избиха роднините през ВСВ - бомбардирайки нарочно цивилни - от злоба и жестокост, против правилата на войната!

    07:40 30.06.2026

  • 16 БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА

    13 3 Отговор
    А транзитна зона и голямо военно летище.

    07:41 30.06.2026

  • 17 Хи хи

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Напомням":

    Не те ли е срам да казваш че си от нато, след като не помогна на американските синове и дъщери в Иран, а в Русия 5-та година стоиш отстрани и те е страх ??!!

    07:43 30.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Веднага

    7 2 Отговор
    От прайда да им организират шпалир.

    07:46 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 сащисан кравар

    5 0 Отговор
    Ще минат ли през Коиловци😅

    07:50 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    1 0 Отговор
    Снимката е Фейк- това са танковете на дядо Иван който най-после влиза в България откъм Дунава.ЗДРАСТВУЙТЕ БРАТУШКИ!!!

    07:56 30.06.2026

  • 25 Слава НАТО

    3 3 Отговор
    НАТО гарант за свободна България!

    08:00 30.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, бе да

    3 0 Отговор
    Само "ответни" удари правят. И в Ирак така... Просто отговориха, та страната се затри. И в Югославия само "отговориха"! Сега е на парчета и едно парче те си взеха, Косово за военна база.

    08:05 30.06.2026

  • 28 ван мaaмy

    1 2 Отговор
    С тия хубави пътища..... пак голямо излагане пред чужденците.

    08:06 30.06.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    .АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЙСКИ НЕКА ДА НАБИЯТ" КАНЧЕТО НА ..................... ФАШИСТА ПУТЛЕР И НАШИЯ "ПРОГРЕСИВЕН" ОЛИГОФРЕН - МИСТЪР МУНЧО ...................., ФАКТ !

    08:10 30.06.2026

  • 30 Бунаци сме

    0 0 Отговор
    Кой плаща тол такси и винетки? Български военни пътуват ли по пътищата на сащ?

    08:16 30.06.2026

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