Американски военни и техника преминават транзитно през България

Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България днес и на 1 юли, сряда. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства, съобщиха от Министерството на отбраната.
Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“, допълниха от министерството.
На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа.
В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
07:23 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #26
07:28 30.06.2026
4 1488
07:29 30.06.2026
5 баба Меца
07:31 30.06.2026
6 Тиии
До коментар #2 от "Напомням":Без Русия, сега щеше да пишеш на турски и да се имаш за турчин. Да ти напомня.
Коментиран от #10, #13, #14
07:31 30.06.2026
7 кахраман
До коментар #2 от "Напомням":САЩ са дали над 45хил.жертви за Свободата от турчулята та после са отнели 6хил.живота с бомбардировки?? А предплатения доларов скраб?
07:34 30.06.2026
8 хер ФЛИК
До коментар #2 от "Напомням":Враг ? Чак пък толкова ! Няма вечни приятели , има само интереси , ползи и изгода !
07:34 30.06.2026
9 Гост
07:34 30.06.2026
10 Путин
До коментар #6 от "Тиии":Затова едно време руския беше задължителен, но провал....
07:36 30.06.2026
11 Апел
Единствената войска която ние обичаме - това е братската руско-съветска войска !
07:38 30.06.2026
12 НАТУ НА ГАЗИ И ПАЗИ
07:38 30.06.2026
13 Факти
До коментар #6 от "Тиии":Крадев - слуга на Путин и Тръмп.
07:39 30.06.2026
14 Мурка
До коментар #6 от "Тиии":МИ ТОВА МУ Е МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК--ЗАТОВА ГО БОЛИ
07:39 30.06.2026
15 Е зная, кои
До коментар #2 от "Напомням":Сте “вие”, ама ние не сме! А ние, сме тия, дето американците и англичаните им сринаха домовете и избиха роднините през ВСВ - бомбардирайки нарочно цивилни - от злоба и жестокост, против правилата на войната!
07:40 30.06.2026
16 БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА
07:41 30.06.2026
17 Хи хи
До коментар #2 от "Напомням":Не те ли е срам да казваш че си от нато, след като не помогна на американските синове и дъщери в Иран, а в Русия 5-та година стоиш отстрани и те е страх ??!!
07:43 30.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Веднага
07:46 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 сащисан кравар
07:50 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 оня с коня
07:56 30.06.2026
25 Слава НАТО
08:00 30.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, бе да
08:05 30.06.2026
28 ван мaaмy
08:06 30.06.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
08:10 30.06.2026
30 Бунаци сме
08:16 30.06.2026