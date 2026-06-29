Румен Миланов: Немалка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай

Този модел не се свърза с 5, 10 ил 50 лидери - това стана модел на поведение. Така коментира пред "Тази сутрин" по бТВ скандала около "Баба Алино" ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресвна България".
"Пъзелът за "Баба Алино" започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град."
Като според него една малка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай.
"Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит", добави ген. Миланов.
"Порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са с промените в съдебната власт."
Той заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, ПП или ДБ, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен Висшият съдебен съвет.
И съобщи, че ще се мисли за намаляване на дефицита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям смях
09:26 29.06.2026
2 Пич
Значи - никога !!!
А наглия украински криминал дава интервюта.....
А бе, ей, продажници поредни, сегашните закони и сегашната съдебна система дават пълни възможности, тези да се озоват в затвора преди да примигнат три пъти!!!
09:27 29.06.2026
3 !!!?
09:30 29.06.2026
4 фАНТОМасс
Коментиран от #7
09:32 29.06.2026
5 фон Сморхаузен
Коментиран от #6
09:35 29.06.2026
6 КарабасБарабас
До коментар #5 от "фон Сморхаузен":Тази цялата работа малко намирисва на един предизборен лозунг на една Шайка - "ГарантиранОО от Герб" !
09:38 29.06.2026
7 хер ФЛИК
До коментар #4 от "фАНТОМасс":Ами че то и семейството на Спецов живее в Дубай и той всяка седмица пътуваше до там и обратно !
09:40 29.06.2026
8 Слоностозъбест Абракадабър
09:42 29.06.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
09:43 29.06.2026
10 Сталин
09:43 29.06.2026
11 Ало - Ало.....
09:43 29.06.2026
12 мнение
09:45 29.06.2026
13 воденМАДАГАВУР
Коментиран от #22
09:46 29.06.2026
14 Гошо
Тръмп се погрижи за това
09:50 29.06.2026
15 4567
Коя е истината, какво всъщност казва Миланов?
09:50 29.06.2026
16 Кольо
09:50 29.06.2026
17 ЧОЧО
10:03 29.06.2026
18 Корнелия
10:04 29.06.2026
19 Гатьо Гатев
Коментиран от #24
10:08 29.06.2026
20 нищо ново под слънцето...
10:10 29.06.2026
21 Румен Миланов
10:13 29.06.2026
22 Спри
До коментар #13 от "воденМАДАГАВУР":Мисленето не ти се отдава , бе човек , спри се !
10:23 29.06.2026
23 Дориана
10:46 29.06.2026
24 Дориана
До коментар #19 от "Гатьо Гатев":Истината при някои хора защитници и съюзници на корупционния модел не може да се приеме. Тя се отрича. Точно това е психологически проблем когато истината и реалността се отхвърлят с агресия.
10:50 29.06.2026
25 А стига бе!
11:11 29.06.2026
26 Ха ХаХа
11:20 29.06.2026