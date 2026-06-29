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Румен Миланов: Немалка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай

Румен Миланов: Немалка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай

29 Юни, 2026 09:18 1 755 26

  • румен миланов-
  • баба алино-
  • корупция-
  • всс-
  • съдебна власт-
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  • българия

Порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са с промените в съдебната власт, посочи депутатът от Прогресивна България

Румен Миланов: Немалка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Този модел не се свърза с 5, 10 ил 50 лидери - това стана модел на поведение. Така коментира пред "Тази сутрин" по бТВ скандала около "Баба Алино" ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресвна България".

"Пъзелът за "Баба Алино" започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град."

Като според него една малка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай.

"Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит", добави ген. Миланов.

"Порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са с промените в съдебната власт."

Той заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, ПП или ДБ, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен Висшият съдебен съвет.

И съобщи, че ще се мисли за намаляване на дефицита.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям смях

    15 7 Отговор
    тоя грозния на умен ли се прави сега? а до сега защо спаха тия умните? сега всеки голяма работа

    09:26 29.06.2026

  • 2 Пич

    17 7 Отговор
    Айдеее.......и тези взеха парите !!! Мрън мрън мрън......порочният модел не можел да се разгради бързо, трябвало промяна в съдебната система.......
    Значи - никога !!!
    А наглия украински криминал дава интервюта.....
    А бе, ей, продажници поредни, сегашните закони и сегашната съдебна система дават пълни възможности, тези да се озоват в затвора преди да примигнат три пъти!!!

    09:27 29.06.2026

  • 3 !!!?

    14 6 Отговор
    То и не малка част от парите за предизборната кампания на Мистър са дошли от Дубай...!!!?

    09:30 29.06.2026

  • 4 фАНТОМасс

    19 4 Отговор
    Семейството на Шиши ПЕЕВСКИ не беше ли и то в Дубай ? А той, барабар с Бойко , пътуваше често до там , при това с правителствения самолет ? И го връщаха пълен с няколко контейнера фурми !

    Коментиран от #7

    09:32 29.06.2026

  • 5 фон Сморхаузен

    7 10 Отговор
    Ами , ако се окаже , че този Бабино Алино комплекс е на самия Зеленски ? Все пак от либералната Европа му изсипват редовно милиарди. Все някъде трябва да се преливат тези пари , няма само в златни тоалетни. Трябва малко разнообразие.

    Коментиран от #6

    09:35 29.06.2026

  • 6 КарабасБарабас

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "фон Сморхаузен":

    Тази цялата работа малко намирисва на един предизборен лозунг на една Шайка - "ГарантиранОО от Герб" !

    09:38 29.06.2026

  • 7 хер ФЛИК

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "фАНТОМасс":

    Ами че то и семейството на Спецов живее в Дубай и той всяка седмица пътуваше до там и обратно !

    09:40 29.06.2026

  • 8 Слоностозъбест Абракадабър

    4 1 Отговор
    Вечна дружба с новите ни приятели , ментори и настойници ! Ура и да живеят !

    09:42 29.06.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    ТОZИ, КГБ ШПИОНИН .................... "ПУСКА ДИМКИ" ЗА ДА ОТВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО ОТ ...................... ЧОРАПА И ОЛИГАРСИТЕ НА МИСТЪР МУНЧО ................. ФАКТ !

    09:43 29.06.2026

  • 10 Сталин

    9 3 Отговор
    Абе арестувай наред и в пандиза ,кво пак не вие е ясно ,ако беше Сталин досега кокалите на тия бандити и корумпета щяха вече да са изгнили и проблема решен за месец

    09:43 29.06.2026

  • 11 Ало - Ало.....

    0 0 Отговор
    А дали решението на проблема не е т. нар. "ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ" ?

    09:43 29.06.2026

  • 12 мнение

    10 0 Отговор
    Господин Миланов, в момента има закони и който ги е нарушил е редно да си понесе последствията. Какви локуми разтягате за съдебна система и ВСС - това е макро рамка и тези неща си ги правете, както сте ги обещали. Не бъркайте личната отговорност с реформата на цялата система. Нещо много почнахте да се оправдавате. Ние, избирателите, искаме резултати и затова ви избрахме. Дотам я докарахте, че и Борисов почна да ви критикува. Вие му разграждате модела, а той почна да ви дава акъл как се правят нещата. ПБ зле подкара нещата, вместо грамотни и твърди действия, слушаме оправдания и локуми.

    09:45 29.06.2026

  • 13 воденМАДАГАВУР

    4 4 Отговор
    Не спирам да мисля , че това е само един от начините , чрез който са пълнени ЧЕКМЕДЖЕТАТА на един човек от Банкя, дето Мата Хари ни ги показа !

    Коментиран от #22

    09:46 29.06.2026

  • 14 Гошо

    5 1 Отговор
    Е вече от Дубай няма да дойдат пари
    Тръмп се погрижи за това

    09:50 29.06.2026

  • 15 4567

    6 0 Отговор
    В заглавието пише: "една НЕмалка част", а в статията - цитат: "Като според него една малка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай."
    Коя е истината, какво всъщност казва Миланов?

    09:50 29.06.2026

  • 16 Кольо

    5 4 Отговор
    Време е всички руски агенти да се натовсрят на един влак и да хващат за Москва!!!

    09:50 29.06.2026

  • 17 ЧОЧО

    5 1 Отговор
    На тоя му е малка пенсийката,затова е станал депутат.

    10:03 29.06.2026

  • 18 Корнелия

    4 2 Отговор
    Генерале , защо не кажеш че си от ФСБ , ами искаш аз да го кажа , където ви знам всичките агенти и шпиони .

    10:04 29.06.2026

  • 19 Гатьо Гатев

    4 1 Отговор
    Този се вживява в ролята на политик,инженер, а един обикновен полицай с малко ъкъл и продажна душица........

    Коментиран от #24

    10:08 29.06.2026

  • 20 нищо ново под слънцето...

    3 0 Отговор
    Варна и Одеса бяха побратимени градове още по времето на СССР. Нека всеки сам се сети коя е най голямата прилика между тях. По времето на СССР Одеса става център на изключително силен подземен свят, прочут с колоритни фигури като Мишка Япончик. Бандите контролират черните пазари и използват сложна мрежа от тайни дворове за укриване от властите.

    10:10 29.06.2026

  • 21 Румен Миланов

    3 0 Отговор
    Много ме е яд ,че не облажих от мазната баница

    10:13 29.06.2026

  • 22 Спри

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "воденМАДАГАВУР":

    Мисленето не ти се отдава , бе човек , спри се !

    10:23 29.06.2026

  • 23 Дориана

    2 1 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски са създателите и проводниците тна корумпирания мафиотски модел. Те трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. Нямат място повече там.

    10:46 29.06.2026

  • 24 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гатьо Гатев":

    Истината при някои хора защитници и съюзници на корупционния модел не може да се приеме. Тя се отрича. Точно това е психологически проблем когато истината и реалността се отхвърлят с агресия.

    10:50 29.06.2026

  • 25 А стига бе!

    1 0 Отговор
    Аман от мучовски "генералчета" безмозъчни!

    11:11 29.06.2026

  • 26 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Най умен бил татунчото генерал Атанасов....

    11:20 29.06.2026

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