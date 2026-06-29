Румен Миланов: Немалка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай

Този модел не се свърза с 5, 10 ил 50 лидери - това стана модел на поведение. Така коментира пред "Тази сутрин" по бТВ скандала около "Баба Алино" ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресвна България".

"Пъзелът за "Баба Алино" започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град."

Като според него една малка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай.

"Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит", добави ген. Миланов.

"Порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са с промените в съдебната власт."

Той заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, ПП или ДБ, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен Висшият съдебен съвет.

И съобщи, че ще се мисли за намаляване на дефицита.