Шофьорка прегази мъж в село Боровица

57-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа в село Боровица, област Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в петък вечерта, на 26 юни, на главната улица в селото.
Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 18:55 ч. Според първоначалната информация лек автомобил „Пежо“ със софийска регистрация, управляван от 37-годишна жена, е блъснал пресичащия пътното платно 57-годишен жител на селото.
Пешеходецът е починал на място. След удара автомобилът е напуснал платното и се е ударил в стоманобетонен стълб на електроразпределителната мрежа.
На място е извършен оглед от оперативна група. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водачката са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.
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1 по важното че женицата от тикволандия
и ще и се размине че карала с ниска скорост
11:41 29.06.2026
2 Държала е телефона!
11:42 29.06.2026
3 Миризлив пор
11:46 29.06.2026
4 Хохо Бохо
11:58 29.06.2026
5 Даааа
11:58 29.06.2026
6 Етоо познах че неска 10 ше умрат
12:01 29.06.2026
7 Дудов
12:07 29.06.2026
8 Гост
12:18 29.06.2026
9 Важното е че жената която е убила мъжа
12:47 29.06.2026
10 Мими Ралева
12:53 29.06.2026