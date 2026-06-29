Шофьорка прегази мъж в село Боровица

57-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа в село Боровица, област Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в петък вечерта, на 26 юни, на главната улица в селото.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 18:55 ч. Според първоначалната информация лек автомобил „Пежо“ със софийска регистрация, управляван от 37-годишна жена, е блъснал пресичащия пътното платно 57-годишен жител на селото.

Пешеходецът е починал на място. След удара автомобилът е напуснал платното и се е ударил в стоманобетонен стълб на електроразпределителната мрежа.

На място е извършен оглед от оперативна група. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водачката са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.