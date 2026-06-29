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Шофьорка прегази мъж в село Боровица

Шофьорка прегази мъж в село Боровица

29 Юни, 2026 11:37 1 240 10

  • прегазен-
  • боровица

Колата, управлявана от 37-годишна жена, се е забила в електрически стълб

Шофьорка прегази мъж в село Боровица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

57-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа в село Боровица, област Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в петък вечерта, на 26 юни, на главната улица в селото.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 18:55 ч. Според първоначалната информация лек автомобил „Пежо“ със софийска регистрация, управляван от 37-годишна жена, е блъснал пресичащия пътното платно 57-годишен жител на селото.

Пешеходецът е починал на място. След удара автомобилът е напуснал платното и се е ударил в стоманобетонен стълб на електроразпределителната мрежа.

На място е извършен оглед от оперативна група. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водачката са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 по важното че женицата от тикволандия

    11 0 Отговор
    е пусната вече да си ходи
    и ще и се размине че карала с ниска скорост

    11:41 29.06.2026

  • 2 Държала е телефона!

    13 0 Отговор
    Масово явление!

    11:42 29.06.2026

  • 3 Миризлив пор

    5 4 Отговор
    То никой не казва пресичащия на пешеходна пътека ли е бил, поне огледал ли се е дали не идва автомобил, употребил ли е алкохол? Така всеки е застрашен от някой безсмъртен да му се метне на капака.

    11:46 29.06.2026

  • 4 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Някой виждал ли е циганин в учебен автомобил?

    11:58 29.06.2026

  • 5 Даааа

    5 0 Отговор
    Шофьорка….и после се чудим защо децата ни са неграмотни.

    11:58 29.06.2026

  • 6 Етоо познах че неска 10 ше умрат

    3 1 Отговор
    Сега остават още 9 нали е деня там нещо си за умрелите на пъта🤣🤣🤣🤣

    12:01 29.06.2026

  • 7 Дудов

    4 0 Отговор
    Тая е шофьорка колкото Мая Манолова е умна.

    12:07 29.06.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    При такива нелепи катастрофи освен за алкохол и наркотици ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ТЕСТ ДА ИДИОТИЗЪМ и доживотно без книжка.

    12:18 29.06.2026

  • 9 Важното е че жената която е убила мъжа

    1 0 Отговор
    Е жива и здрава да си живее така нищо и няма. Умрелия умрял. Бог да го прости. Живия жив. Това е важното. Бacu.

    12:47 29.06.2026

  • 10 Мими Ралева

    0 0 Отговор
    Шофьорка,да,правилно е написано.А децата ви са неграмотни по простата причина,че не учат.

    12:53 29.06.2026

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