Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед

Един загинал и един тежко пострадал при инцидент с електрически велосипед край Ветово. За това информират от ОДМВР-Русе.

На 27 юни вечерта е съобщено, че около 17:00 часа на третокласен път RSE 1135, при километър 1+800, в участъка между гр. Ветово и с. Смирненски, е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие с електрически велосипед.

По първоначални данни 49-годишният водач на електрически велосипед е преминал от дясната в лявата лента за движение, загубил е контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на водача.

Возещият се с него 55-годишен мъж е транспортиран в УМБАЛ „Канев“ – Русе с фрактури на три шийни прешлена. Настанен е за лечение в отделението по неврохирургия с опасност за живота.

Причините за произшествието се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.