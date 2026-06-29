Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед

Един загинал и един тежко пострадал при инцидент с електрически велосипед край Ветово. За това информират от ОДМВР-Русе.
На 27 юни вечерта е съобщено, че около 17:00 часа на третокласен път RSE 1135, при километър 1+800, в участъка между гр. Ветово и с. Смирненски, е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие с електрически велосипед.
По първоначални данни 49-годишният водач на електрически велосипед е преминал от дясната в лявата лента за движение, загубил е контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно.
На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на водача.
Возещият се с него 55-годишен мъж е транспортиран в УМБАЛ „Канев“ – Русе с фрактури на три шийни прешлена. Настанен е за лечение в отделението по неврохирургия с опасност за живота.
Причините за произшествието се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
Коментиран от #2, #8
13:48 29.06.2026
2 Нека да пиша
До коментар #1 от "МПС":Не е тротинетка ,а велосипед сельо
Коментиран от #4, #7, #22
13:50 29.06.2026
3 Гларус
/служебно/.
На отиване 3 камери на връщане 4
13:52 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Какво е електрически велосипед?
Коментиран от #13
13:55 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин
До коментар #2 от "Нека да пиша":Все там
13:56 29.06.2026
8 МПС
До коментар #1 от "МПС":Ама с батерия, розово пони
13:57 29.06.2026
9 Хорейшо
14:00 29.06.2026
10 Майстор на педалите
14:02 29.06.2026
11 Въпрос
Коментиран от #12, #15
14:17 29.06.2026
12 до Ана
До коментар #11 от "Въпрос":Не прочете ли че е електрически!
Коментиран от #14
14:23 29.06.2026
13 Тити на Кака
До коментар #5 от "Какво е електрически велосипед?":Качи се на обикновен велосипед, качи заедно с теб и още един 55г манекен 100+кг и после се опитай да развиеш с този велосипед такава скорост, че да загинеш след падане, а манекенът да е между живота и смъртта в реанимацията. Трудно ще успееш да направиш тази каскада с класическо возило. А с мощна електричка може.
Това е много съществената разлика между велосипед и електрически велосипед заиграването с повишената мощност и въртящ момент никога не е безопасно упражнение, нито на две, нито на четири колела.
Близка е до разликата между стол и електрически стол в този случай...
Жалко за загиналия, стискаме палци на пострадалия и за пореден път казваме на електрифицираните двуколесни бързаци - карайте разумно!
Разумното каране спасява животи!
14:24 29.06.2026
14 РЕДОАНА
До коментар #12 от "до Ана":Точно това е питането, дали е велосипед изобщо, прилагателните в случая не внасят яснота.
14:31 29.06.2026
15 Тити на Кака
До коментар #11 от "Въпрос":Има мощни модели електровелосипеди със скоростни характеристики и товароносимост на прилични мотоциклети клас 125.
Никакъв проблем да се качат двама и да развият скорост като за пребиване след като изпуснат да вземат и някой по-засукан завой...Можеш да караш такава машина без правоспособност, без преминато елементарно обучение за управление на мощна двуколесна машина, без каска, без регистрационни табели, защото по документи си купил просто велосипед, чиито истински възможности не са отразени вярно и не предполагат дори елементарен контрол както върху машината, така и върху този, който я управлява. Карам редовно велосипед по алеята до бул Борис Трети. Редовно ме задминават хлапаци / и не само/ с тротинетки и електровелосипеди така, сякаш съм спрял. А в участъците без пешеходци редовно карам със 30-35....прави сметка те как движат...
Контрол?
Никакъв.
14:34 29.06.2026
16 Олигофрени
14:36 29.06.2026
17 Преводното Средство !
За пътника !
И Водача !
Коментиран от #18, #21
14:39 29.06.2026
18 С Каски ли са били ?
До коментар #17 от "Преводното Средство !":С Каски ли са били ?
Коментиран от #23
14:40 29.06.2026
19 Тъй де
14:40 29.06.2026
20 Племето е
14:41 29.06.2026
21 На село е така
До коментар #17 от "Преводното Средство !":Единия е седял на рамката.
14:44 29.06.2026
22 Верно ли бе
До коментар #2 от "Нека да пиша":Е , и ? Все тая. Ми той умрял , ма.
14:46 29.06.2026
23 Верно ли бе
До коментар #18 от "С Каски ли са били ?":Да . Със специален модел , подходящ за случая : каска без мозък.
14:47 29.06.2026
24 НИЩО МУ НЯМА
ГЛЕДАЙТЕ ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ФИЛМА
МР.БИЙЙН ПЪТУВА ЗА КАН
ТАМ КЪДЕТО ЕДИН ПИЙЕР
ГО КАЧИ НА МОТО ПЕД😀
14:51 29.06.2026