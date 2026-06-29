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Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед

Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед

29 Юни, 2026 13:45 1 703 24

  • загинал-
  • инцидент-
  • електрически велосипед-
  • ветово

По първоначални данни 49-годишният водач на електрически велосипед е преминал от дясната в лявата лента за движение, загубил е контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно

Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един загинал и един тежко пострадал при инцидент с електрически велосипед край Ветово. За това информират от ОДМВР-Русе.

На 27 юни вечерта е съобщено, че около 17:00 часа на третокласен път RSE 1135, при километър 1+800, в участъка между гр. Ветово и с. Смирненски, е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие с електрически велосипед.

По първоначални данни 49-годишният водач на електрически велосипед е преминал от дясната в лявата лента за движение, загубил е контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на водача.

Возещият се с него 55-годишен мъж е транспортиран в УМБАЛ „Канев“ – Русе с фрактури на три шийни прешлена. Настанен е за лечение в отделението по неврохирургия с опасност за живота.

Причините за произшествието се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    25 6 Отговор
    Май умрелите от тротитенки ще се окажат повече от тези от автомобилни катастрофи, но МВР си затваря очите защото от там пари не се изкарват

    Коментиран от #2, #8

    13:48 29.06.2026

  • 2 Нека да пиша

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Не е тротинетка ,а велосипед сельо

    Коментиран от #4, #7, #22

    13:50 29.06.2026

  • 3 Гларус

    15 0 Отговор
    Вчера пътувах от Бургас до Карнобат
    /служебно/.
    На отиване 3 камери на връщане 4

    13:52 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какво е електрически велосипед?

    13 2 Отговор
    Какво е електрически велосипед? Имате предвид с батерия? Човекът е пострадал от падането, а не от "електричеството". Писалият няма представа какво е и как работи велосипед с батерия, това не е мотопед.

    Коментиран от #13

    13:55 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Все там

    13:56 29.06.2026

  • 8 МПС

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Ама с батерия, розово пони

    13:57 29.06.2026

  • 9 Хорейшо

    11 0 Отговор
    Него си не може да кара.... още един кАчил.

    14:00 29.06.2026

  • 10 Майстор на педалите

    11 0 Отговор
    Електрическите велосипеди вдигат високи скорости и вероятно са били без каски.

    14:02 29.06.2026

  • 11 Въпрос

    10 0 Отговор
    Какъв е този велосипед, на който двама мъже се возят, пък бил той и електрически?

    Коментиран от #12, #15

    14:17 29.06.2026

  • 12 до Ана

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    Не прочете ли че е електрически!

    Коментиран от #14

    14:23 29.06.2026

  • 13 Тити на Кака

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какво е електрически велосипед?":

    Качи се на обикновен велосипед, качи заедно с теб и още един 55г манекен 100+кг и после се опитай да развиеш с този велосипед такава скорост, че да загинеш след падане, а манекенът да е между живота и смъртта в реанимацията. Трудно ще успееш да направиш тази каскада с класическо возило. А с мощна електричка може.
    Това е много съществената разлика между велосипед и електрически велосипед заиграването с повишената мощност и въртящ момент никога не е безопасно упражнение, нито на две, нито на четири колела.
    Близка е до разликата между стол и електрически стол в този случай...
    Жалко за загиналия, стискаме палци на пострадалия и за пореден път казваме на електрифицираните двуколесни бързаци - карайте разумно!
    Разумното каране спасява животи!

    14:24 29.06.2026

  • 14 РЕДОАНА

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "до Ана":

    Точно това е питането, дали е велосипед изобщо, прилагателните в случая не внасят яснота.

    14:31 29.06.2026

  • 15 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    Има мощни модели електровелосипеди със скоростни характеристики и товароносимост на прилични мотоциклети клас 125.
    Никакъв проблем да се качат двама и да развият скорост като за пребиване след като изпуснат да вземат и някой по-засукан завой...Можеш да караш такава машина без правоспособност, без преминато елементарно обучение за управление на мощна двуколесна машина, без каска, без регистрационни табели, защото по документи си купил просто велосипед, чиито истински възможности не са отразени вярно и не предполагат дори елементарен контрол както върху машината, така и върху този, който я управлява. Карам редовно велосипед по алеята до бул Борис Трети. Редовно ме задминават хлапаци / и не само/ с тротинетки и електровелосипеди така, сякаш съм спрял. А в участъците без пешеходци редовно карам със 30-35....прави сметка те как движат...
    Контрол?
    Никакъв.

    14:34 29.06.2026

  • 16 Олигофрени

    5 1 Отговор
    Такова обяснение на инцидента , може да даде само слабо развит , ниско интелигентен служител на КАТ !

    14:36 29.06.2026

  • 17 Преводното Средство !

    3 0 Отговор
    Оборудвано ли е с две седалки ?

    За пътника !

    И Водача !

    Коментиран от #18, #21

    14:39 29.06.2026

  • 18 С Каски ли са били ?

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Преводното Средство !":

    С Каски ли са били ?

    Коментиран от #23

    14:40 29.06.2026

  • 19 Тъй де

    3 0 Отговор
    Двамата герои на Доньо Донев са летели по селския път.

    14:40 29.06.2026

  • 20 Племето е

    3 0 Отговор
    с вродена лоботомия!

    14:41 29.06.2026

  • 21 На село е така

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Преводното Средство !":

    Единия е седял на рамката.

    14:44 29.06.2026

  • 22 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Е , и ? Все тая. Ми той умрял , ма.

    14:46 29.06.2026

  • 23 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "С Каски ли са били ?":

    Да . Със специален модел , подходящ за случая : каска без мозък.

    14:47 29.06.2026

  • 24 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ВИЗУАЛНО
    ГЛЕДАЙТЕ ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ФИЛМА
    МР.БИЙЙН ПЪТУВА ЗА КАН
    ТАМ КЪДЕТО ЕДИН ПИЙЕР
    ГО КАЧИ НА МОТО ПЕД😀

    14:51 29.06.2026

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