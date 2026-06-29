Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме!

Отдавна питаме Румен Радев да назове поименно олигарсите, с които ще се бори. Това говори цяла кампания!

Днес разбрахме кои са. Е, не поименно, но приблизително, като брой. Това са над 2 млн. пенсионери, плюс хората с увреждания.

Прогресистите възложиха на Сметната палата да направи одит на вдигането на пенсиите от 2020 до 2026 година. И да им отговори защо са се увеличавали "като на циганска сватба"( дословен цитат).

Аз съм вицепремиерът, който в част от този период отговаряше за социалната политика. Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Веднъж по швейцарското правило и втори път преизчислихме стари ниски пенсии, което доведе до вдигането им средно с 200 лева.

Одитирайте ме! Съдете ме! Нека се види истинското ви лице.

Защо не възложихте одит на енергетиката? За да се видят кражбите за милиарди и загробващия договор с "Боташ"?

Защо не одитирате 500-те милиона изчезнали безвъзвратно в мними ремонти на язовири? Там е олигархията.

Защо не си намалихте заплатите, а си ги увеличихте?

Оставете пенсионерите и хората с увреждания на мира.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.