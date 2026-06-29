Новини
България »
Всички градове »
Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме!

Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме!

29 Юни, 2026 19:40 1 132 40

  • корнелия нинова-
  • прогресивна българия-
  • одит-
  • пенсии-
  • съд

Отдавна питаме Румен Радев да назове поименно олигарсите, с които ще се бори. Това говори цяла кампания! Днес разбрахме кои са. Е, не поименно, но приблизително, като брой. Това са над 2 млн. пенсионери, плюс хората с увреждания., коментира още Нинова

Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме! - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отдавна питаме Румен Радев да назове поименно олигарсите, с които ще се бори. Това говори цяла кампания!
Днес разбрахме кои са. Е, не поименно, но приблизително, като брой. Това са над 2 млн. пенсионери, плюс хората с увреждания.
Прогресистите възложиха на Сметната палата да направи одит на вдигането на пенсиите от 2020 до 2026 година. И да им отговори защо са се увеличавали "като на циганска сватба"( дословен цитат).
Аз съм вицепремиерът, който в част от този период отговаряше за социалната политика. Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Веднъж по швейцарското правило и втори път преизчислихме стари ниски пенсии, което доведе до вдигането им средно с 200 лева.
Одитирайте ме! Съдете ме! Нека се види истинското ви лице.
Защо не възложихте одит на енергетиката? За да се видят кражбите за милиарди и загробващия договор с "Боташ"?
Защо не одитирате 500-те милиона изчезнали безвъзвратно в мними ремонти на язовири? Там е олигархията.
Защо не си намалихте заплатите, а си ги увеличихте?
Оставете пенсионерите и хората с увреждания на мира.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 11 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #6, #26

    19:47 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оставка!

    37 13 Отговор
    Оставка на некадърните мунчовци!!!

    19:47 29.06.2026

  • 4 Анонимен

    42 14 Отговор
    Не я харесвам но казва точно ясно високо истината за бкп радевите

    19:48 29.06.2026

  • 5 Анонимен

    28 9 Отговор
    Не я харесвам но казва точно ясно високо истината за бкп радевите

    19:48 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тва чифтокопитно

    14 27 Отговор
    унищожи БСП обаче вряка за десет.

    Коментиран от #23, #30, #39

    19:55 29.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Без име

    5 14 Отговор
    Увеличихте на някои групи. Като на учителите.

    19:56 29.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 12 Отговор
    Добре че я имаше тая че БКП да паткяса завинаги.

    19:56 29.06.2026

  • 15 А дето

    19 13 Отговор
    Излъга,че не пращаш оръжия ма Украйна

    19:56 29.06.2026

  • 16 град КОЗЛОДУЙ

    8 7 Отговор
    потната и слифка искам да оближа на таз сладуранка

    19:57 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ходи си при синчето в Америка

    17 8 Отговор
    Закопахте държавата, две поколения няма да могат да я изровят! Турците не можаха да ни асимилират , вие го направихте!

    20:02 29.06.2026

  • 19 Фикри

    10 17 Отговор
    Другари атака Нинова, която съсипа БСП , партията столетница, защо се изхожда така неподготвена ?

    20:03 29.06.2026

  • 20 Мдаа

    8 11 Отговор
    Гледах я преди време при Миролюба и Генка, жената изобщо не обича да отговаря на неудобни въпроси, а и ми се струва, че доста послъгва.

    20:07 29.06.2026

  • 21 Другарки и другари

    9 6 Отговор
    Другарката Нинова докара другаря Радев а сега негодува.Комунистите са станали толкова алчни ,че вече са в краен предел.

    20:11 29.06.2026

  • 22 Факт

    13 6 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    20:13 29.06.2026

  • 23 Иван4о

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":

    Ako е вярно това, свалям й шапка. БСП/БКП навремето взеха властта с решаващата подкрепа на СССР/Русия - следствие 45 години комунист.диктатура. Стигат!

    Коментиран от #36

    20:16 29.06.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 12 Отговор
    КОЛКО И ДА СЕ "ГОРДЕЕШ" С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПЕНСИЙТЕ ....................... ТИ СИ ОСТАНА "ПОДЛОГА" НА ....................... РЕZИДЕНТА - МАФИОТ РУМЕН РАДЕВ и ПРОВОДНИК НА ..................... РУСКИЯ ФАШИZЪМ В БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    20:19 29.06.2026

  • 25 Шумен

    4 7 Отговор
    Оф тази Г-жа Пинокио още ли не може да разбере че няма вече от къде да краде, по добре да свиква как живее простолюдието

    20:22 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Преслав

    8 8 Отговор
    Другарката Нинова, която подаряваше оръжие на украинските фашисти, си позволява наглостта да дава акъл на Радев. Тя още не е ли разбрала, че е БИТА КАРТА и вече никой няма да гласува за нея.

    20:27 29.06.2026

  • 28 Софийски селянин,Пенсионер

    9 3 Отговор
    Лъже като дърта циганка,най голямото увеличение на пенсиите е заслуга на Асенчо Василев.
    Негови са думите че пари в държавата има но се крадат безогледно..

    20:27 29.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БСП я унищожи

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":

    Мазният фритюрник и шайката му сложили се на двете шишита.

    20:36 29.06.2026

  • 31 Да, да

    2 2 Отговор
    Ти сега да увеличиш млеконадоя в ТКЗС-то в Крушовица, пък после пак се гордей!

    20:36 29.06.2026

  • 32 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Иван4о":

    Е що да не дърпа дявола за опашката с ЧУЖД ник ДЕМЕК МОЯ?Такива са всички Русофили/той е такъв до мозъка на костите си/ - нагли,подли,криещи се под чуждо име и готови всеки момент да ти забият ножа в гърба!А иначе според ника прилича досущ на мене:)

    20:36 29.06.2026

  • 33 Точен

    1 4 Отговор
    Тази "стройна" социалистка правилно й викаха г-жа лъжа... Пръв постигна вдигане на пенсиите Волен Сидеров, а се опитаха да си го припишат партньорите му шкембе войвода и оня бургазлия от СКАТ...

    Коментиран от #35

    20:49 29.06.2026

  • 34 хахахаха

    2 0 Отговор
    Е нали ти беше гаулайтер на престъпната партия,организатор,вдъхновтел ,извършител и подбудител на всички наши победи и успехи. Айде сега , тоя народ вярно на изчезване е, напълно е под наркоза ,но все пак усеща лицемерието и лъжата .За това идва един ден на ярост,ден на лагеристите в Белене, ден на висша справедливост за срамно болния и престъпен цвят на нацията.

    20:53 29.06.2026

  • 35 Волен затова и напусна НС

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "Точен":

    Леле Човек, а каква реч дръпна Волен при откриването на 40- то НС.Как ги навря всички на кучето в ауспуха! Има го в ютуб и много често го гледам!

    20:54 29.06.2026

  • 36 Е ! Сига си имаш !

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Иван4о":

    Чисто Българска !

    Феодална Диктатура !

    И Ще плащаш !

    Кръвен Данък !

    До Живот !

    Според !

    Волата !

    На Феодала !

    21:02 29.06.2026

  • 37 ХА!ХА, ХА!!!

    1 1 Отговор
    Сигурно е много неприятно да издигнеш някого, а той да ти седне на стола и да те прати на улицата сред онез, за които никой не му дреме дали са покорни или непокорни!!!

    21:09 29.06.2026

  • 38 Лъжата

    1 2 Отговор
    Защо не казваш колко пари ти дадоха наркоманите Ако модераторите изтрият истината то господ ще ги изтрие и тях

    21:10 29.06.2026

  • 39 Това,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":

    че унищожи БСП, е прекрасно и добро дело..... въпреки че те комунягите се разпълзяха по другите партии....

    21:26 29.06.2026

  • 40 Катанас

    1 0 Отговор
    Г-жо Нинова с Вас сме. Благодарение на Вас и г-н Асен Василев се намериха пари за да се актуализират старите пенсии отпуснати до 2008г. Вие постъпихте справедливо към пенсионерите, понеже по времето на управлението на ББ пенсиите почти не мръднаха въпреки ръста на цените. Тези от Прогреса щели да направят одит на пенсиите.Ще правят одит на пенсиите на родителите сиу на тези строили България , които сега почти мизерстват. Прогресистите мислят единствено за тех си, нещо по лошо и от ГЕРБ което ние си го избрахме.

    21:28 29.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол