Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме!

Отдавна питаме Румен Радев да назове поименно олигарсите, с които ще се бори. Това говори цяла кампания!
Днес разбрахме кои са. Е, не поименно, но приблизително, като брой. Това са над 2 млн. пенсионери, плюс хората с увреждания.
Прогресистите възложиха на Сметната палата да направи одит на вдигането на пенсиите от 2020 до 2026 година. И да им отговори защо са се увеличавали "като на циганска сватба"( дословен цитат).
Аз съм вицепремиерът, който в част от този период отговаряше за социалната политика. Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Веднъж по швейцарското правило и втори път преизчислихме стари ниски пенсии, което доведе до вдигането им средно с 200 лева.
Одитирайте ме! Съдете ме! Нека се види истинското ви лице.
Защо не възложихте одит на енергетиката? За да се видят кражбите за милиарди и загробващия договор с "Боташ"?
Защо не одитирате 500-те милиона изчезнали безвъзвратно в мними ремонти на язовири? Там е олигархията.
Защо не си намалихте заплатите, а си ги увеличихте?
Оставете пенсионерите и хората с увреждания на мира.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #6, #26
19:47 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оставка!
19:47 29.06.2026
4 Анонимен
19:48 29.06.2026
5 Анонимен
19:48 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тва чифтокопитно
Коментиран от #23, #30, #39
19:55 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Без име
19:56 29.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:56 29.06.2026
15 А дето
19:56 29.06.2026
16 град КОЗЛОДУЙ
19:57 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ходи си при синчето в Америка
20:02 29.06.2026
19 Фикри
20:03 29.06.2026
20 Мдаа
20:07 29.06.2026
21 Другарки и другари
20:11 29.06.2026
22 Факт
20:13 29.06.2026
23 Иван4о
До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":Ako е вярно това, свалям й шапка. БСП/БКП навремето взеха властта с решаващата подкрепа на СССР/Русия - следствие 45 години комунист.диктатура. Стигат!
Коментиран от #36
20:16 29.06.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
20:19 29.06.2026
25 Шумен
20:22 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Преслав
20:27 29.06.2026
28 Софийски селянин,Пенсионер
Негови са думите че пари в държавата има но се крадат безогледно..
20:27 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БСП я унищожи
До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":Мазният фритюрник и шайката му сложили се на двете шишита.
20:36 29.06.2026
31 Да, да
20:36 29.06.2026
32 оня с коня
До коментар #26 от "Иван4о":Е що да не дърпа дявола за опашката с ЧУЖД ник ДЕМЕК МОЯ?Такива са всички Русофили/той е такъв до мозъка на костите си/ - нагли,подли,криещи се под чуждо име и готови всеки момент да ти забият ножа в гърба!А иначе според ника прилича досущ на мене:)
20:36 29.06.2026
33 Точен
Коментиран от #35
20:49 29.06.2026
34 хахахаха
20:53 29.06.2026
35 Волен затова и напусна НС
До коментар #33 от "Точен":Леле Човек, а каква реч дръпна Волен при откриването на 40- то НС.Как ги навря всички на кучето в ауспуха! Има го в ютуб и много често го гледам!
20:54 29.06.2026
36 Е ! Сига си имаш !
До коментар #23 от "Иван4о":Чисто Българска !
Феодална Диктатура !
И Ще плащаш !
Кръвен Данък !
До Живот !
Според !
Волата !
На Феодала !
21:02 29.06.2026
37 ХА!ХА, ХА!!!
21:09 29.06.2026
38 Лъжата
21:10 29.06.2026
39 Това,
До коментар #10 от "Тва чифтокопитно":че унищожи БСП, е прекрасно и добро дело..... въпреки че те комунягите се разпълзяха по другите партии....
21:26 29.06.2026
40 Катанас
21:28 29.06.2026