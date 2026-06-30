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Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове

Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове

30 Юни, 2026 07:51 445 12

  • обмен-
  • левове

В БНБ това ще продължава да става без такса безсрочно

Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026-та, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това.

Някои от банките вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничение във времето.

От 1 юли „Български пощи” въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 хиляди - ще трябва да платим 10 евро.

По последни данни Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева.

Проверка в първите държави въвели еврото през 2002-ра година показва, че и до днес продължават да се обменят от старата си валута.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев ни излъга !

    10 3 Отговор
    Значи Радев няма да върне лева ! Отново ни излъга !

    Коментиран от #2, #4, #7

    07:54 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Измамата вече е и в €

    8 1 Отговор
    "По последни данни Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева."

    Това означава единствено, че БНБ няма данни колко фалшиви левове са отпечатали Шиши и Буци през последните 20 години. Същото важи и за "новото" €.

    Коментиран от #6

    07:57 30.06.2026

  • 4 Помни

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Радев ни излъга !":

    Леврото е официалната валута на България !

    07:57 30.06.2026

  • 5 Е, що последен?

    8 0 Отговор
    Ако не мога днеска да ги донеса, то после половината за банките?
    Вече ми омръзна от рекетьори и от паразити. Ще си правим друг тип общество от славяни и траки, без мошеници и без престъпници. И пари също сами ще си ги печатим. Никакви урсули и никакви ротшилдови банки.

    08:01 30.06.2026

  • 6 Не че нещо,

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Измамата вече е и в €":

    Ама тия другите "печатари" по-ли са легитимни от "Шиши" и "Буци"?
    И на тях никой не им е дал право да печатят само, а ти да им работиш.

    Коментиран от #10

    08:02 30.06.2026

  • 7 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев ни излъга !":

    Той може и да го върне, но при какъв курс е въпросът.. Затова аз стискам левчетата до последно, че не се знае дали няма да е 2:1 ама наобратно.

    Коментиран от #9

    08:04 30.06.2026

  • 8 оня с коня

    5 0 Отговор
    От утре БВБ не само че ще продължи да обменя без такси,но ще дава и "некой лев" отгоре задето сме чакали толко много на опашката.

    08:06 30.06.2026

  • 9 Голем смех

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Е, как при какъв ? Тва вече е проиграно, Жан го държеше курса 1 долар = 3000лв. Работата е изпипана :) хахахаххахахаха

    Коментиран от #12

    08:08 30.06.2026

  • 10 Не, че нещо,

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не че нещо,":

    ама щом е толкоз лесно и законно, почвай да печаташ и ти! Елементарник крадевистки!

    08:10 30.06.2026

  • 11 Сбогом лЪвче,

    2 0 Отговор
    една минута мълчание за лЪвчето.
    Най-голямото предателство в историята на Територията.
    Да унищожиш собствената си национална парична единица и ВБ, който гарантираше всеки един напечатан лЪв и озаптяваше алчните политици да не теглят заеми.
    Държави със собствена парична единица Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Швейцария, Британия, Полша, Румъния, Чехия, Унгария.
    В диктатурите Референдумите са Забранени, след унищожаване граници, унищожаване на Конституция, унищожиха лЪвчето унищожиха и Референдумите.
    Унищожиха и народът!

    08:13 30.06.2026

  • 12 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    Може и да стане наобратно, ако Радев вземе та изтегли златните резерви на страната обратно към БНБ. Тогава тия с по няколко хиледарки под дюшега ще станат истински милионери, не фалшиви като едно времепри деноминацията.

    08:18 30.06.2026

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