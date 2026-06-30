Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове

Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026-та, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това.

Някои от банките вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничение във времето.

От 1 юли „Български пощи” въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 хиляди - ще трябва да платим 10 евро.

По последни данни Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева.

Проверка в първите държави въвели еврото през 2002-ра година показва, че и до днес продължават да се обменят от старата си валута.