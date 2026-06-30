Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове

Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026-та, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това.
Някои от банките вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничение във времето.
От 1 юли „Български пощи” въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимума от 10 хиляди - ще трябва да платим 10 евро.
По последни данни Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева.
Проверка в първите държави въвели еврото през 2002-ра година показва, че и до днес продължават да се обменят от старата си валута.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев ни излъга !
Коментиран от #2, #4, #7
07:54 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Измамата вече е и в €
Това означава единствено, че БНБ няма данни колко фалшиви левове са отпечатали Шиши и Буци през последните 20 години. Същото важи и за "новото" €.
Коментиран от #6
07:57 30.06.2026
4 Помни
До коментар #1 от "Радев ни излъга !":Леврото е официалната валута на България !
07:57 30.06.2026
5 Е, що последен?
Вече ми омръзна от рекетьори и от паразити. Ще си правим друг тип общество от славяни и траки, без мошеници и без престъпници. И пари също сами ще си ги печатим. Никакви урсули и никакви ротшилдови банки.
08:01 30.06.2026
6 Не че нещо,
До коментар #3 от "Измамата вече е и в €":Ама тия другите "печатари" по-ли са легитимни от "Шиши" и "Буци"?
И на тях никой не им е дал право да печатят само, а ти да им работиш.
Коментиран от #10
08:02 30.06.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Радев ни излъга !":Той може и да го върне, но при какъв курс е въпросът.. Затова аз стискам левчетата до последно, че не се знае дали няма да е 2:1 ама наобратно.
Коментиран от #9
08:04 30.06.2026
8 оня с коня
08:06 30.06.2026
9 Голем смех
До коментар #7 от "честен ционист":Е, как при какъв ? Тва вече е проиграно, Жан го държеше курса 1 долар = 3000лв. Работата е изпипана :) хахахаххахахаха
Коментиран от #12
08:08 30.06.2026
10 Не, че нещо,
До коментар #6 от "Не че нещо,":ама щом е толкоз лесно и законно, почвай да печаташ и ти! Елементарник крадевистки!
08:10 30.06.2026
11 Сбогом лЪвче,
Най-голямото предателство в историята на Територията.
Да унищожиш собствената си национална парична единица и ВБ, който гарантираше всеки един напечатан лЪв и озаптяваше алчните политици да не теглят заеми.
Държави със собствена парична единица Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Швейцария, Британия, Полша, Румъния, Чехия, Унгария.
В диктатурите Референдумите са Забранени, след унищожаване граници, унищожаване на Конституция, унищожиха лЪвчето унищожиха и Референдумите.
Унищожиха и народът!
08:13 30.06.2026
12 честен ционист
До коментар #9 от "Голем смех":Може и да стане наобратно, ако Радев вземе та изтегли златните резерви на страната обратно към БНБ. Тогава тия с по няколко хиледарки под дюшега ще станат истински милионери, не фалшиви като едно времепри деноминацията.
08:18 30.06.2026