Нейнски: Русия смята, че ѝ се полага да управлява православния свят

Остана усещане за нелепото свързване на изтеглянето на самолетите с нуждата за отпадане на визите за САЩ. Никой не разбра каква е връзката между двете, освен че е опит за сделка. Ами ако американците бяха свалили визите, щяха ли да останат самолетите и какво става с идеята за обвързване с войната? Това попита в ефира на БНТ бившият външен министър Надежда Нейнски.
„Самолетите цистерни бяха тук по силата на споразумение със САЩ – България никога не е оспорвала съюзническите си ангажименти. Беше ясно казано, че България не участва във войната на САЩ с Иран“, подчерта тя.
Обърна внимание, че срещата в Анкара ще бъде много важна:
„Ще бъдат обсъждани исканите от САЩ 5% от БВП за въоръжение. Очаква се препотвърждение за подкрепата за Украйна. Ще се обсъди и политиката в Черноморския район. Ще се обсъди и ролята на европейските партньори в НАТО. Европа преживява стратегическо събуждане – дълго вярваше, че може да има просперитет без военни ангажименти, но вече се разработва т.нар. голяма стратегия за сигурност. Европа е желан партньор“, категорична е тя.
Тя коментира и санкциите срещу руския патриарх Кирил.
„Русия отдавна се изживява за третия Рим и смята, че ѝ се полага да управлява православния свят. Затова толкова тежко понесе независимостта на украинската църква от Вселенския патриарх. Руската църква винаги е била управлявана от държавата Русия. Не е тайна за никого, че руският патриарх е политически инструмент. Неразбираемо е за мен като православна християнка как може духовно лице да защитава агресорска политика срещу друга православна държава“, обърна внимание Нейнски.
„Санкциите срещу патриарх Кирил са индивидуални, не са срещу имоти на руската църква. Патриархът обещава небесно царство на войниците, които избиват украински войници“, припомни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даа
Коментиран от #30
08:40 30.06.2026
2 Хари Потър
Коментиран от #19
08:41 30.06.2026
3 МНОТО МОЛЯ
08:42 30.06.2026
4 Православието
08:42 30.06.2026
5 Авеее
08:42 30.06.2026
6 Хората ви казаха да не я показвате
Глупости всеки може да приказва
Поживя си няколко мандата уж дипломат но, хората не забравят как хубава уж си присвои достатъчно...
08:43 30.06.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
08:44 30.06.2026
8 А Нафталина
08:44 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аменхотеп
08:45 30.06.2026
11 Да бе
08:46 30.06.2026
12 ТАЗИ СДС КРАДЛА
08:47 30.06.2026
13 ВВП
08:47 30.06.2026
14 Що, къв е проблема?
Сащ са християнска , а управляват мюсюлмански страни!
08:47 30.06.2026
15 РЕАЛИСТ
08:47 30.06.2026
16 мормони, католици, юдеисти
08:49 30.06.2026
17 МАРКО
Коментиран от #57
08:50 30.06.2026
18 ТИР
08:50 30.06.2026
19 оня с коня
До коментар #2 от "Хари Потър":Ти пък винетки за женски лаещи животни искаш искаш
08:50 30.06.2026
20 бушприт
08:51 30.06.2026
21 ха-ха
08:51 30.06.2026
22 Червената шапчица
08:51 30.06.2026
23 в кратце
Коментиран от #28
08:52 30.06.2026
24 Иван
08:53 30.06.2026
25 изчезвайте
Геополитиката е съвсем друга,а ние искаме да сме си същите
08:54 30.06.2026
26 Прокопи
08:54 30.06.2026
27 ВВП
08:55 30.06.2026
28 Защото
До коментар #23 от "в кратце":не е българка, а еврейка и отдавна спря да се крие.
Коментиран от #61
08:57 30.06.2026
29 Баджак Сокак
Голям дипломат с голяма ямв
08:58 30.06.2026
30 БГ също изтегля самолетите си
До коментар #1 от "Даа":от летище JFK в знак на пртньорска реципрочност-)
08:59 30.06.2026
31 Гейнски: Русия смята, че ѝ се полага да
да бачкат здраво за здраве
09:00 30.06.2026
32 БеГемот
09:02 30.06.2026
33 Хубавата коза
Тюркеш мерак, руснаците носят вярата в сърцето си и уважават армията си, а не броят коко пъти папата ги е галил по тиквата и се кръстят, само за пред камерите!
И ти си един фалш.
09:02 30.06.2026
34 бегейската черква се разделяше
09:05 30.06.2026
35 000
09:06 30.06.2026
36 Тази вече не е вървежна
09:09 30.06.2026
37 Гледай ти,
09:11 30.06.2026
38 Витя
09:12 30.06.2026
39 Ами полага й се
09:12 30.06.2026
40 Робин Хорсфол
09:13 30.06.2026
41 Говежда Многознайкова
09:14 30.06.2026
42 Анонимен
09:14 30.06.2026
43 Гост
09:15 30.06.2026
44 Гетлост
09:15 30.06.2026
45 Истината
09:18 30.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Баба Яга
Виж ако беше ханъма , под фериджето никой нямаше да знае колко е грозна.
И аз щеше да съм рязък .
09:21 30.06.2026
48 Тома
09:21 30.06.2026
49 мучо
09:23 30.06.2026
50 Хаха
09:24 30.06.2026
51 Кака Радка
09:25 30.06.2026
52 Механик
Ако имаш против, ще ти напомня за т.нар. "американски интереси", които доведоха до разгромяване на много държави по целото земно кълбо. Е, сега сте се навряли да си пазите "интересите" чак е Иран.
09:25 30.06.2026
53 И пак престъпниците там...
09:26 30.06.2026
54 Данчо ментата
Накрая - капут!
09:27 30.06.2026
55 чарли мормона искаше да управлява нашата
09:28 30.06.2026
56 Безнадеждна
09:28 30.06.2026
57 Анджо
До коментар #17 от "МАРКО":И ние не признаваме руската православна църква, ако може да се каже ,че е църква, по скоро трябва да се казва КГБ църква.
09:35 30.06.2026
58 коки
Или от евреите които за две години избиха повече деца, отколкото Хитлер еврейски!
Продажна вещица
09:37 30.06.2026
59 ШЕФА
09:38 30.06.2026
60 правилно смята
09:38 30.06.2026
61 Керанка
До коментар #28 от "Защото":Нали затова ДС я буташе нагоре по стълбичката на успеха,защото е еврейка.МОСАД си пробутва агенти навсякъде.Това е практика.Жена,преводачка от португалски,никога сама не е възможно да направи тази кариера,ако ще да е умна като Айнщайн.Няма случайни неща.Много са личностите които учат,стремят се към такава кариера но не успяват.Защо?Просто е,защото не са агенти на някое служба която са ги бута и води за ръка към успеха.Никоя публична личност не е свободна.Всички са ангажирани.Такава е системата.
09:40 30.06.2026
62 то пасито като легне къде ще го копаят
09:42 30.06.2026
63 В нашето
09:47 30.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.