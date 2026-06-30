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Нейнски: Русия смята, че ѝ се полага да управлява православния свят

Нейнски: Русия смята, че ѝ се полага да управлява православния свят

30 Юни, 2026 08:37 1 205 64

  • надежда нейнски-
  • русия-
  • кирил-
  • санкции

Санкциите срещу патриарх Кирил са индивидуални, не са срещу имоти на руската църква. Патриархът обещава небесно царство на войниците, които избиват украински войници

Нейнски: Русия смята, че ѝ се полага да управлява православния свят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остана усещане за нелепото свързване на изтеглянето на самолетите с нуждата за отпадане на визите за САЩ. Никой не разбра каква е връзката между двете, освен че е опит за сделка. Ами ако американците бяха свалили визите, щяха ли да останат самолетите и какво става с идеята за обвързване с войната? Това попита в ефира на БНТ бившият външен министър Надежда Нейнски.

„Самолетите цистерни бяха тук по силата на споразумение със САЩ – България никога не е оспорвала съюзническите си ангажименти. Беше ясно казано, че България не участва във войната на САЩ с Иран“, подчерта тя.

Обърна внимание, че срещата в Анкара ще бъде много важна:

„Ще бъдат обсъждани исканите от САЩ 5% от БВП за въоръжение. Очаква се препотвърждение за подкрепата за Украйна. Ще се обсъди и политиката в Черноморския район. Ще се обсъди и ролята на европейските партньори в НАТО. Европа преживява стратегическо събуждане – дълго вярваше, че може да има просперитет без военни ангажименти, но вече се разработва т.нар. голяма стратегия за сигурност. Европа е желан партньор“, категорична е тя.

Тя коментира и санкциите срещу руския патриарх Кирил.

„Русия отдавна се изживява за третия Рим и смята, че ѝ се полага да управлява православния свят. Затова толкова тежко понесе независимостта на украинската църква от Вселенския патриарх. Руската църква винаги е била управлявана от държавата Русия. Не е тайна за никого, че руският патриарх е политически инструмент. Неразбираемо е за мен като православна християнка как може духовно лице да защитава агресорска политика срещу друга православна държава“, обърна внимание Нейнски.

„Санкциите срещу патриарх Кирил са индивидуални, не са срещу имоти на руската църква. Патриархът обещава небесно царство на войниците, които избиват украински войници“, припомни тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    84 13 Отговор
    а "богоизбраните" като тебе смятат, че са в правото си да го унищожат.

    Коментиран от #30

    08:40 30.06.2026

  • 2 Хари Потър

    58 8 Отговор
    Винетки за метли трябва да се въведат, спешно.

    Коментиран от #19

    08:41 30.06.2026

  • 3 МНОТО МОЛЯ

    85 15 Отговор
    Крадлива дърта еврейка да не се изкавза по въпросите на православието.

    08:42 30.06.2026

  • 4 Православието

    77 12 Отговор
    е свещено и не е за за всяка уста да го коментира.

    08:42 30.06.2026

  • 5 Авеее

    54 10 Отговор
    Що не си гледа бабешките неща?

    08:42 30.06.2026

  • 6 Хората ви казаха да не я показвате

    56 8 Отговор
    Груба приватизационна жена
    Глупости всеки може да приказва
    Поживя си няколко мандата уж дипломат но, хората не забравят как хубава уж си присвои достатъчно...

    08:43 30.06.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    47 3 Отговор
    Пак се е натровила с кашер продукти. 🦧😪🦧

    08:44 30.06.2026

  • 8 А Нафталина

    58 3 Отговор
    От старите дрехи смята че хората ще забравят че заедно с Костов Разпродадаха България за жълти стотинки и лична облага, сега като беше в служебното правителство за два месеца направи много мизерии на Българският народ!

    08:44 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аменхотеп

    29 3 Отговор
    Я.....?! Кой те размота, жено.......???!!!

    08:45 30.06.2026

  • 11 Да бе

    42 3 Отговор
    А защо по телевизиите си пълнят времето все с бивши някакви си... някой бил 2 месеца,друг 3 месеца........ и ги превръщат в политически светила-калинки !!??

    08:46 30.06.2026

  • 12 ТАЗИ СДС КРАДЛА

    41 4 Отговор
    Не е разбрала, че Бългалия не влиза в "обещаните земи".

    08:47 30.06.2026

  • 13 ВВП

    45 4 Отговор
    При всички случаи ,Нейннска е един пропаднал боклук..Еврейска гнида.

    08:47 30.06.2026

  • 14 Що, къв е проблема?

    33 2 Отговор
    Русия е православна страна!
    Сащ са християнска , а управляват мюсюлмански страни!

    08:47 30.06.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    38 4 Отговор
    Тази грозна кокошка що не си гледа еврейските работи, Ами мнение дава за православието. Разбрахме кво мислят за него от думите на нейния Соломон Паси " Май- ната му на православието"

    08:47 30.06.2026

  • 16 мормони, католици, юдеисти

    3 10 Отговор
    не са руска черква . у нас сме официално източно православни . идва религията от гръцка . при борис . ние не сме участвали в кръстоносните походи . а католиците . юдеисти тогава не е имало или са били полу араби . сега войни срещу арабите водят пак други . ние не . нищо че сме в натото . турска също не е воювала с арабите . там са мохамедани официално . бегейската черква е след османското робство . 500 г сме се омешвали с османлиите . затова и много говорят турски . и са си мохамедани . бившите комунисти са неверници .

    08:49 30.06.2026

  • 17 МАРКО

    27 3 Отговор
    НЕГРАМОТНИЦА ДА СЕ ПОИНТЕРЕСУВА ОТ ИСТОРИЯТА И ДА РАЗБЕРЕ ЗАЩО РУСКАТА ЦЪРКВА НЕ ПРИЗНАВА ИСТАМБУЛСКАТА ПАТРИАРШИЯ КАТО Я СМЯТА ЗА НЕЛЕГИТИМНА

    Коментиран от #57

    08:50 30.06.2026

  • 18 ТИР

    31 2 Отговор
    Тази нито има спиране , нито наядане ...

    08:50 30.06.2026

  • 19 оня с коня

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хари Потър":

    Ти пък винетки за женски лаещи животни искаш искаш

    08:50 30.06.2026

  • 20 бушприт

    10 4 Отговор
    ...бившата външна министърка Надежда Нейнски.

    08:51 30.06.2026

  • 21 ха-ха

    41 1 Отговор
    Да питам за един приятел Тъпото Наде кой иска да ни управлява ? Има няколко възможности: А) Русия респективно Християнска и православна държава. Б) Израел която е изпаднала в умопомрачение да става ВЕЛИК ИЗРАЕЛ. В) Някокоя мюсулманска държава и да изповядваме друга религия. Г) САЩ- там няма религия,защото местното население са индианци и са в резервати , а страната е заселена от престъпници от Европа , проститутки и роби от Африка. Тази която беше външен министър какво вяра изповядва? Нали по документи е българка и православен християнин? Има някакво заболяване и забравя ,че България е държава която съществува над 1300 години и не е променила името си. Тази личност е срам и позор за държавата и за всеки който носи българското в себе си.Ако смятате ,че пиша нещо обидно може да изтриете поста, но за мен това е истината.

    08:51 30.06.2026

  • 22 Червената шапчица

    33 3 Отговор
    Баба Нейнски защо е с име на дядо, или само се прави на интересна? А кой да управлява православния свят? Кукловодите на Нейска ли?

    08:51 30.06.2026

  • 23 в кратце

    26 3 Отговор
    Защо е Нейнски? Тя не е мъж!Трябва да е Нейнска!

    Коментиран от #28

    08:52 30.06.2026

  • 24 Иван

    28 1 Отговор
    Ти ли ще го управляваш. Твоята "кариера" е постигната да си вдигаш краката.

    08:53 30.06.2026

  • 25 изчезвайте

    31 2 Отговор
    Тази си остана в миналото.Не знам защо периодично ни я натрисате.
    Геополитиката е съвсем друга,а ние искаме да сме си същите

    08:54 30.06.2026

  • 26 Прокопи

    26 2 Отговор
    Колко хубаво ми беше като не виждах и не чувах Тази. От къде се пръкна отново? И то всеки ден. Ужас. 🤮

    08:54 30.06.2026

  • 27 ВВП

    29 4 Отговор
    РФ е най голямата православна държава .Трябва да има думата .

    08:55 30.06.2026

  • 28 Защото

    20 3 Отговор

    До коментар #23 от "в кратце":

    не е българка, а еврейка и отдавна спря да се крие.

    Коментиран от #61

    08:57 30.06.2026

  • 29 Баджак Сокак

    16 2 Отговор
    Дриши, така и не разбрахме, защо се чеша вместо да изтеглиш мед сестри от Либия?
    Голям дипломат с голяма ямв

    08:58 30.06.2026

  • 30 БГ също изтегля самолетите си

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    от летище JFK в знак на пртньорска реципрочност-)

    08:59 30.06.2026

  • 31 Гейнски: Русия смята, че ѝ се полага да

    18 3 Отговор
    праща стари калинки и кърлежи в сибир барабар с русофободебилите
    да бачкат здраво за здраве

    09:00 30.06.2026

  • 32 БеГемот

    6 2 Отговор
    А бе друго си е протестанти да те управляват хахаха....

    09:02 30.06.2026

  • 33 Хубавата коза

    21 2 Отговор
    Ако беше ходила до Русия, едвали сега щеше да се прави на разбирач по християнство.
    Тюркеш мерак, руснаците носят вярата в сърцето си и уважават армията си, а не броят коко пъти папата ги е галил по тиквата и се кръстят, само за пред камерите!
    И ти си един фалш.

    09:02 30.06.2026

  • 34 бегейската черква се разделяше

    0 3 Отговор
    и имаше вътрешни бунтове . сега има и католишки свещеници . има и университет . доходите са от заплати и свещи . черковни ритуали . в евангелието не пише на руски език . много от поповете бяха от дс . кат се изповяда някой рецидивис и хоп в затвора . мъжа и приватизира навремето гараж . и го проверяваха дали е законно . а дипломатицата беше в турска . но ердоган не е идвал тук . тук имаше руска черква . беше за руснаци . поп кръстьо е пратил левски на бесилката .

    09:05 30.06.2026

  • 35 000

    16 2 Отговор
    Нейнски няма нищо общо с християнството. И тя не знае каква е - поредната изгубена душа, която си отива от този свят в тъмнина. Жалко за нея.

    09:06 30.06.2026

  • 36 Тази вече не е вървежна

    15 2 Отговор
    Повяхнала скучубра като Ленче кремче. Но си плещят опорките като развалени плочи.

    09:09 30.06.2026

  • 37 Гледай ти,

    7 2 Отговор
    каква стана тя, щом всеки средно статистически малоумник е ценен за демокрацията

    09:11 30.06.2026

  • 38 Витя

    10 2 Отговор
    Това недоразумение Неински защо коментира изобщо.Тя и всичките евроотпадъци да им забранят коментари.

    09:12 30.06.2026

  • 39 Ами полага й се

    7 1 Отговор
    Велика държава е!Ни това че Америка отдавна управлява света май никак не те смущава???!!!

    09:12 30.06.2026

  • 40 Робин Хорсфол

    9 3 Отговор
    И да използвате снимки на тая кошница преди 20 години пак си остава вампир.. Незнам какво си дава мнението тая нафталинка...

    09:13 30.06.2026

  • 41 Говежда Многознайкова

    7 3 Отговор
    Брей, тази госпожа от всичко разбира ццц.

    09:14 30.06.2026

  • 42 Анонимен

    7 3 Отговор
    Приберете я тая, бе! Тя е опасна за нашето здраве!

    09:14 30.06.2026

  • 43 Гост

    9 3 Отговор
    Този селски лебед е от ятото на Урсула и Кая! Къш!

    09:15 30.06.2026

  • 44 Гетлост

    6 3 Отговор
    Каква си пък ти да казваш какво се полага на Русия?Много ясно че Русия ще е лидер на православния свят другите православни държави са превзети от едни антихристияни(САЩ) равни на бога на които и ти служиш.

    09:15 30.06.2026

  • 45 Истината

    7 3 Отговор
    А ТИ СЕ СМЯТАШ ЗА НАЙ ГОЛЯМАТА РАЗБИРАЧКА В ПОЛИТИКАТА ВИДЯХМЕТЕ ЧЕ СИ ПОД.....НА ЛИБЕРАЛИТЕ

    09:18 30.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баба Яга

    5 2 Отговор
    Каза, как така спасителя на православието има правото да претендира.
    Виж ако беше ханъма , под фериджето никой нямаше да знае колко е грозна.
    И аз щеше да съм рязък .

    09:21 30.06.2026

  • 48 Тома

    7 3 Отговор
    Докато показват скелетите от гардероба медиите никога няма да разберем истините.

    09:21 30.06.2026

  • 49 мучо

    6 3 Отговор
    стара, много стара чанта, дори вече не е и лачена......

    09:23 30.06.2026

  • 50 Хаха

    4 3 Отговор
    Гаражната свирачка на кавал, защо си мисли, че не имоти мнение е важно за нас! Атаката срещу Радефф и Патриарха започна с връщането на Неврозов, идването на Кличко и попа Никанор длъжник 300 000 на една бакка! Защо?

    09:24 30.06.2026

  • 51 Кака Радка

    3 2 Отговор
    Ами да, полага ѝ се! Патка проста…

    09:25 30.06.2026

  • 52 Механик

    1 2 Отговор
    САЩ пък предполагат, че трябва да управляват целия свят. Нали, Нейски?
    Ако имаш против, ще ти напомня за т.нар. "американски интереси", които доведоха до разгромяване на много държави по целото земно кълбо. Е, сега сте се навряли да си пазите "интересите" чак е Иран.

    09:25 30.06.2026

  • 53 И пак престъпниците там...

    2 3 Отговор
    Идва смяна на режима Белене зове!

    09:26 30.06.2026

  • 54 Данчо ментата

    1 2 Отговор
    А бе то и Византия, наврвмето…. Ама - на!
    Накрая - капут!

    09:27 30.06.2026

  • 55 чарли мормона искаше да управлява нашата

    3 0 Отговор
    черква , но го свитнаха . един студент с един пистолет с оптика го удари от 150 метра в гушата . да манипулираш някой с теории не е трудно . но хората са материални . затова и следят колко пари има бегейската черква . какви коли кара . подържа ли гробищата . има еврейски гробища. богаташки . но обрасли . там са копали месните евреи . през 2 световна наште евреи не ходели на фронта . работели като бирници . с тефтери давали заеми . затова и няма евреин герой от 2 световна война у нас . или в еврейските гробища .

    09:28 30.06.2026

  • 56 Безнадеждна

    2 2 Отговор
    Дъртата кукумявка с възглавнички под очите пак се отчете пред Центъра. Центчетата валят по тайната и сметка.

    09:28 30.06.2026

  • 57 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "МАРКО":

    И ние не признаваме руската православна църква, ако може да се каже ,че е църква, по скоро трябва да се казва КГБ църква.

    09:35 30.06.2026

  • 58 коки

    2 1 Отговор
    баба Яга Неински смята че православния свят трябва да се управлява от турската патриаршия или от извратените американски църкви!
    Или от евреите които за две години избиха повече деца, отколкото Хитлер еврейски!
    Продажна вещица

    09:37 30.06.2026

  • 59 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Аз смятам че тази нац.предателка трябваше да е в затвора още когато остави мед.сестри в Либия и съсипа живота им !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! След това западните служби за благодарност я направиха посланичка,и за капак на всичките престъпления които сътвори срещу България пак Външен Министър.

    09:38 30.06.2026

  • 60 правилно смята

    0 1 Отговор
    Кой от друг, ако не най-силната и най-богатата православна държава, би могъл да съхрани православието. А щом отговорността за запазване на православието е на Русия, значи тя има и отговорността да го управлява. Логиката на събитията не се подчинява на мераците на продажниците.

    09:38 30.06.2026

  • 61 Керанка

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Защото":

    Нали затова ДС я буташе нагоре по стълбичката на успеха,защото е еврейка.МОСАД си пробутва агенти навсякъде.Това е практика.Жена,преводачка от португалски,никога сама не е възможно да направи тази кариера,ако ще да е умна като Айнщайн.Няма случайни неща.Много са личностите които учат,стремят се към такава кариера но не успяват.Защо?Просто е,защото не са агенти на някое служба която са ги бута и води за ръка към успеха.Никоя публична личност не е свободна.Всички са ангажирани.Такава е системата.

    09:40 30.06.2026

  • 62 то пасито като легне къде ще го копаят

    0 0 Отговор
    на еврейските има ли място . племето му войни води . а той не ходи на войни . сигурно лобира за плевелиев . има една аудитория дето си го харесва пасито . едни тротинеткаджии, с велосипеди . на еврейска черква не ходят . но едни разсъждения кат на пасито им се виждат много седесарски . понякога нямат здрав разум . но това не е много важно . според мен ако нея я издигнат за президент ще стане кат с камила в юса . интересно .

    09:42 30.06.2026

  • 63 В нашето

    0 0 Отговор
    Село ако не са руснаците да отварят и подържат църквата , българите няма да го направят защото сме безбожници . А тази няма право да говори за вярата на българите .

    09:47 30.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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